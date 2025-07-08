Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader
Un ejemplo de dibujo rápido de una matriz de correlación:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Cuando una solicitud de historial proviene de Python, ¿se generan los correspondientes hst y tkc en Terminal?
Me gustaría entender cómo es posible trabajar con mil símbolos simultáneamente(AMPGlobalUSA-Demo), para cada uno de los cuales se cargan cien megabytes de ticks.
Si alguien sabe, que me muestre cómo crear rápidamente una semblanza de un gráfico de MT5 a partir de datos históricos en Python. Es decir, interactivo, no una imagen estática.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#//
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
plot.ly en general
Soy un completo cero en Python. Me gustaría recibir un empujón de motivación que muestre la simplicidad y usabilidad de MT5-Python. Habrá un ejemplo de dicha conexión, por favor comparta el código.Se ve muy bien. Me gustaría ver un código de trabajo para MT5.
Soy un completo cero en Python. Me gustaría recibir un empujón de motivación que vea la simplicidad y usabilidad de MT5-Python. Habrá un ejemplo de dicha conexión, por favor comparta el código.
Estoy a favor de MO principalmente, apenas visualizo nada. Las cosas modernas de MO no son realistas para reescribirlas de forma natural, sólo se puede usar lo ya hecho. Es decir, la motivación obvia para mí es ésta.
Se ve muy bien. Me gustaría ver un código de trabajo para MT5.
puede ser codificado más tarde... de hecho hay ejemplos listos en los enlaces
A veces necesito ver rápidamente los ticks de forma más o menos práctica, para ello uso el indicador ZoomPrice. Pero la visualización es mucho mejor en los enlaces. Si es muy sencillo pasar de MT5 a Python y obtener un gráfico de ticks muy chulo, no es una mala motivación para mucha gente.
Por el momento, cualquier información (que no sean las comillas) puede ser enviada/retornada a través de sockets en tiempo real. La única limitación es que aún no funcionan en el probador.
Desgraciadamente, sin los códigos fuente, esta función no es más que palabras para mí. Mucho no sé, y el inicio del autoaprendizaje debería ser probablemente algo práctico para empezar, que se pueda hilar enseguida.
Estamos preparando el módulo de MetaTrader 5 para Python.
Al igual que con el paquete R, por ahora estamos probando en funciones simples para extraer datos de una copia en ejecución de la terminal.
Cómo puedes probar la operación:
Código de prueba:
Más adelante añadiremos más funciones y colocaremos el paquete en un repositorio público de paquetes de Python, para que pueda instalarse de forma inmediata.