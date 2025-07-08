Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 7

añadir esta carpeta al PATH, también, si se ejecuta desde cmd
 
Maxim Dmitrievsky:
añade esta carpeta al PATH, también, si lo ejecutas desde cmd

He especificado ("1") al instalar

Añadir Python 3.7 al PATH

¿O no es suficiente?

 
Vladimir Karputov:

Usando la línea de comandosde python metatrader5-test.py no funciona. Peropip install MetaTrader5 a través de la línea de comandos funciona.

¿aparece la ventana negra de cmd? - Si no es así, no se adjunta la extensión .py.

Tengo scripts de python en Vin10 con el icono de python, ya sea ejecutar en IDE o haga clic y en cmd - línea de comandos, todo se ejecutará


WZZ: comprobar las rutas en el medio ambiente, un truco - si la ruta sólo se prescribe, a continuación, reiniciar cmd - a continuación, la ruta verá después de reiniciar

 
Igor Makanu:

¿aparece la ventana negra de cmd? - si no, no se adjunta la extensión .py

Tengo scripts de python en Win10 con el icono de python, ya sea que se ejecute en IDE o haga clic y en cmd - línea de comandos, todo se ejecutará

Tengo Windows 10 y lo ejecuto a través de

pip install matplotlib

 

¿Los iconos son los mismos que los míos?


Hice clic en el script .py y todo empezó a funcionar en la línea de comandos

Vladimir Karputov:

He especificado ("1") al instalar

¿O no es suficiente?

no, esto solo depende del intérprete, si abres un archivo en cmd sin una ruta, como lo va a encontrar

y crear una ruta de acceso al archivo, es decir, una carpeta donde se encuentra

 
Maxim Dmitrievsky:

no, esto solo depende del intérprete, si abres un archivo en cmd sin una ruta, como lo va a encontrar

y crear una ruta de acceso al archivo, es decir, una carpeta donde se encuentra.

Ponga la ruta en el PATH. El archivo de la carpeta está asociado a Python (se puede ver por el icono).

Siguesin funcionar a través del menú Ejecutar con el comandopython metatrader5-test.py.

Vladimir Karputov:

He escrito la ruta en el PATH. El archivo de la carpeta está asociado a Python (se puede ver por el icono).

Aún así, el comandopython metatrader5-test.py no funciona a través del menú Run.

si usted es un administrador entonces el campo de la variable de entorno inferior "variables del sistema" que, hacer lo mismo

 
Igor Makanu:

¿Los iconos son los mismos que los míos?


Acabo de pulsar el script .py y todo ha empezado a funcionar en la línea de comandos.

Sí, los iconos son los mismos. Todo se ejecuta cuando se hace clic en él.

 
Maxim Dmitrievsky:

Si usted es un administrador, el campo de la variable de entorno inferior, hacer lo mismo

Así que me rendí. Borrado de los cambios de la Ruta.

Simplemente ejecutaré los scripts haciendo clic desde la carpeta.

