Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
añade esta carpeta al PATH, también, si lo ejecutas desde cmd
He especificado ("1") al instalar
¿O no es suficiente?
Usando la línea de comandosde python metatrader5-test.py no funciona. Peropip install MetaTrader5 a través de la línea de comandos funciona.
¿aparece la ventana negra de cmd? - Si no es así, no se adjunta la extensión .py.
Tengo scripts de python en Vin10 con el icono de python, ya sea ejecutar en IDE o haga clic y en cmd - línea de comandos, todo se ejecutará
WZZ: comprobar las rutas en el medio ambiente, un truco - si la ruta sólo se prescribe, a continuación, reiniciar cmd - a continuación, la ruta verá después de reiniciar
¿aparece la ventana negra de cmd? - si no, no se adjunta la extensión .py
Tengo scripts de python en Win10 con el icono de python, ya sea que se ejecute en IDE o haga clic y en cmd - línea de comandos, todo se ejecutará
Tengo Windows 10 y lo ejecuto a través de
¿Los iconos son los mismos que los míos?
Hice clic en el script .py y todo empezó a funcionar en la línea de comandos
He especificado ("1") al instalar
¿O no es suficiente?
no, esto solo depende del intérprete, si abres un archivo en cmd sin una ruta, como lo va a encontrar
y crear una ruta de acceso al archivo, es decir, una carpeta donde se encuentra
no, esto solo depende del intérprete, si abres un archivo en cmd sin una ruta, como lo va a encontrar
y crear una ruta de acceso al archivo, es decir, una carpeta donde se encuentra.
Ponga la ruta en el PATH. El archivo de la carpeta está asociado a Python (se puede ver por el icono).
Siguesin funcionar a través del menú Ejecutar con el comandopython metatrader5-test.py.
He escrito la ruta en el PATH. El archivo de la carpeta está asociado a Python (se puede ver por el icono).
Aún así, el comandopython metatrader5-test.py no funciona a través del menú Run.
si usted es un administrador entonces el campo de la variable de entorno inferior "variables del sistema" que, hacer lo mismo
¿Los iconos son los mismos que los míos?
Acabo de pulsar el script .py y todo ha empezado a funcionar en la línea de comandos.
Sí, los iconos son los mismos. Todo se ejecuta cuando se hace clic en él.
Si usted es un administrador, el campo de la variable de entorno inferior, hacer lo mismo
Así que me rendí. Borrado de los cambios de la Ruta.
Simplemente ejecutaré los scripts haciendo clic desde la carpeta.