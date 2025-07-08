Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 30
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Qué le motiva a hacerlo?
Es el segundo día de escribir el automatismo del probador. Voy a publicarlo en la KB, y me gustaría entender de alguna manera si es una cosa necesaria o simplemente otro hack geeky. Porque a menudo no entiendo por qué los desarrolladores no lo hacen, sino que se dedican activamente a otra cosa, que parece tener menos demanda. Puede que me equivoque en mi estimación.
Reescribiremos completamente el probador desde cero. Ya hemos iniciado el proceso.
Para entender nuestras acciones hay que pensar en grandes números y en el horizonte de 5-10 años. Es cierto que las estadísticas de las pruebas que tenemos se quedarán por la borda.
Tenemos grandes cambios en la tecnología que se está desarrollando y no todos tienen que ver con el terminal.
Para entender nuestras acciones, hay que pensar en grandes números y en un horizonte de 5 a 10 años.
Siendo realistas, no puedo imaginar hasta qué punto las integraciones de MT5 con MO podrían inducir a los programadores de Data Scientist a interesarse por MT5 y MQL5 en particular.
Y ciertamente es difícil creer que esto dará una nueva corriente en el Mercado.
Tal vez surjan algunas menciones en los salones de MO de los comerciantes. Aunque me inclino más por la comunidad del mate, donde habrá interés por el uso sencillo y eficaz de la Nube en modo mate.Sin el marketing, no hay casi ninguna posibilidad de que incluso las cosas buenas despeguen.
¿Alguien ha utilizado ya la integración de Python en el MetaEditor en las builds 2302 y superiores (mejor la beta 2304)?
La primera versión de la integración en el editor ya funciona, y la siguiente lo hará:
Ya funciona la ejecución de los programas *.py y *.ipynb en el editor.
Por favor, pruébalo.
Tras el aprendizaje automático mediante scripts de python pasaremos a implementar WinML con ONNX de forma nativa en el propio MQL5.
Es ciertamente interesante.
Sin embargo, lo más importante será la capacidad de paralelizar el entrenamiento a los agentes - esto es exactamente lo que python no tiene.
Esto es ciertamente interesante.
Sin embargo, lo más importante sería la capacidad de paralelizar el entrenamiento por agente - esto es exactamente lo que falta en Python.
Más precisamente, para definir sobre la marcha una tarea para el siguiente agente, o un número de tareas para la nube, y dinámicamente - en función del resultado, cambiarlo. Y al enviar el archivo al agente, establecer alguna bandera (subir un archivo y no borrarlo hasta que termine (hasta que las tareas se detengan)/// o intercambiar si es necesario un nuevo archivo que puede ser generado sobre la marcha (durante la optimización)).
Esto es ciertamente interesante.
Sin embargo, lo más importante sería la capacidad de paralelizar la formación a los agentes, que es algo que Python no tiene.
Con los scripts de python esto no es posible ni siquiera en teoría:
... y entonces lo habrá:
Ahora ya funciona la ejecución de programas *.py y *.ipynb en el editor.
Dígame, ¿piensa habilitar la librería python metatrader5 para conectarse a MT5 en Android?
Los dispositivos telefónicos de hoy en día se han vuelto tan potentes que muchas tareas de análisis y visualización de datos pueden realizarse con bastante facilidad en python en android.
Creo que los robots comerciales también tendrán demanda. )
La versión 5.0.11 incluye las versiones 3.6, 3.7 y 3.8.
Lamentablemente, las versiones anteriores no serán compatibles. Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, incluida la de comercio.
Suena muy bien .... Esperaré a esta versión. Por favor, incluya todas las versiones de Python 3. Dado que la mayoría de la gente hoy en día utiliza Python 3. Creo que puede haber un problema con Python 3.4.x, por lo que se puede ignorar.
Con los scripts de python, esto no es posible ni siquiera en teoría:
Además de NS necesitamos variantes de algoritmos de construcción de árboles y un agrupamiento para paralelizar tareas entre agentes.
Equipamiento:
y las variables de entorno
el guión
Configuración del editor:
Al hacer clic en el botón "Compilar", el editor sólo entra en
y no pasa nada más.
¿Debería funcionar algo?