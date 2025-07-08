Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 30

Nuevo comentario
 
fxsaber:

¿Qué le motiva a hacerlo?


Es el segundo día de escribir el automatismo del probador. Voy a publicarlo en la KB, y me gustaría entender de alguna manera si es una cosa necesaria o simplemente otro hack geeky. Porque a menudo no entiendo por qué los desarrolladores no lo hacen, sino que se dedican activamente a otra cosa, que parece tener menos demanda. Puede que me equivoque en mi estimación.

Reescribiremos completamente el probador desde cero. Ya hemos iniciado el proceso.

Para entender nuestras acciones hay que pensar en grandes números y en el horizonte de 5-10 años. Es cierto que las estadísticas de las pruebas que tenemos se quedarán por la borda.

Tenemos grandes cambios en la tecnología que se está desarrollando y no todos tienen que ver con el terminal.

 
Renat Fatkhullin:

Para entender nuestras acciones, hay que pensar en grandes números y en un horizonte de 5 a 10 años.

Siendo realistas, no puedo imaginar hasta qué punto las integraciones de MT5 con MO podrían inducir a los programadores de Data Scientist a interesarse por MT5 y MQL5 en particular.

Y ciertamente es difícil creer que esto dará una nueva corriente en el Mercado.

Tal vez surjan algunas menciones en los salones de MO de los comerciantes. Aunque me inclino más por la comunidad del mate, donde habrá interés por el uso sencillo y eficaz de la Nube en modo mate.

Sin el marketing, no hay casi ninguna posibilidad de que incluso las cosas buenas despeguen.
 
Una visión estrecha, he mostrado la dirección para ampliar la comprensión de la industria y su futuro.

 
Renat Fatkhullin:

¿Alguien ha utilizado ya la integración de Python en el MetaEditor en las builds 2302 y superiores (mejor la beta 2304)?


La primera versión de la integración en el editor ya funciona, y la siguiente lo hará:

  • ejecutar scripts (no expertos) y servicios como programas Python *.py
  • una biblioteca python de metatrader5 completamente reescrita con acceso a gráficos, símbolos, capacidad de operar, historial de operaciones
  • resaltar en el editor

Ya funciona la ejecución de los programas *.py y *.ipynb en el editor.

Por favor, pruébalo.


Tras el aprendizaje automático mediante scripts de python pasaremos a implementar WinML con ONNX de forma nativa en el propio MQL5.

Es ciertamente interesante.

Sin embargo, lo más importante será la capacidad de paralelizar el entrenamiento a los agentes - esto es exactamente lo que python no tiene.

 
Aleksey Vyazmikin:

Esto es ciertamente interesante.

Sin embargo, lo más importante sería la capacidad de paralelizar el entrenamiento por agente - esto es exactamente lo que falta en Python.

Más precisamente, para definir sobre la marcha una tarea para el siguiente agente, o un número de tareas para la nube, y dinámicamente - en función del resultado, cambiarlo. Y al enviar el archivo al agente, establecer alguna bandera (subir un archivo y no borrarlo hasta que termine (hasta que las tareas se detengan)/// o intercambiar si es necesario un nuevo archivo que puede ser generado sobre la marcha (durante la optimización)).

 
Aleksey Vyazmikin:

Esto es ciertamente interesante.

Sin embargo, lo más importante sería la capacidad de paralelizar la formación a los agentes, que es algo que Python no tiene.

Con los scripts de python esto no es posible ni siquiera en teoría:

  • Requiere que tanto el propio python como las bibliotecas completamente inseguras y no verificables se instalen en los agentes
  • Toda la red de agentes se vería afectada el primer día
Pero los modelos WinML + ONNX en el MQL5 seguro ya estarán disponibles para la red de la nube. Pero esta es la siguiente etapa.
 
Renat Fatkhullin:

... y entonces lo habrá:

  • ...
  • Biblioteca python de metatrader5 completamente reescrita con acceso a gráficos, símbolos, capacidad de negociación, historial de negociación

Ahora ya funciona la ejecución de programas *.py y *.ipynb en el editor.

Dígame, ¿piensa habilitar la librería python metatrader5 para conectarse a MT5 en Android?

Los dispositivos telefónicos de hoy en día se han vuelto tan potentes que muchas tareas de análisis y visualización de datos pueden realizarse con bastante facilidad en python en android.

Creo que los robots comerciales también tendrán demanda. )

Renat Fatkhullin :

La versión 5.0.11 incluye las versiones 3.6, 3.7 y 3.8.

Lamentablemente, las versiones anteriores no serán compatibles. Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, incluida la de comercio.

Suena muy bien .... Esperaré a esta versión. Por favor, incluya todas las versiones de Python 3. Dado que la mayoría de la gente hoy en día utiliza Python 3. Creo que puede haber un problema con Python 3.4.x, por lo que se puede ignorar.

 
Renat Fatkhullin:

Con los scripts de python, esto no es posible ni siquiera en teoría:

  • Requiere que tanto el propio python como las bibliotecas completamente inseguras y no verificadas se instalen en los agentes
  • Toda la red de agentes se vería afectada el primer día
Pero los modelos WinML + ONNX en el MQL5 seguro ya estarán disponibles para la red de la nube. Pero esta es la siguiente etapa.

Además de NS necesitamos variantes de algoritmos de construcción de árboles y un agrupamiento para paralelizar tareas entre agentes.

 

Equipamiento:

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120 M  @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

y las variables de entorno

variables ambientales

el guión

ruta del script


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


Configuración del editor:

ajustes del editor


Al hacer clic en el botón "Compilar", el editor sólo entra en

el editor está haciendo algo

y no pasa nada más.

¿Debería funcionar algo?

