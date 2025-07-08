Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 67
Lanzamiento de MetaTrader 5 para Python 5.0.33:
copy_rates_from no proporciona suficientes datos sobre el marco temporal M1.
¿Es esta la forma correcta de actuar?
Tiene un límite en el número de barras en los gráficos, necesita eliminar este límite en el Terminal (Herramientas->Opciones->Barras máximas en el gráfico).
En futuras versiones de Terminal devolveremos un error (None) cuando se intente realizar dicha solicitud.
¡Impresionante! Todas las pruebas unitarias han sido superadas. pymt5adapter ha sido actualizado para utilizar MetaTrader 5.0.33.
Ambos paquetes pueden actualizarse con el siguiente comando.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Nota: El módulo de calendario ha sido eliminado definitivamente de pymt5adapter
Prueba esto
código
Prueba esto
código
Gracias. mplfinance interesante biblioteca.
Pero necesito una subtrama.
¿Puede esta biblioteca exhibir tal cifra?
¿Supongo que esto es ejecutar el script desde la Terminal? Comprobado, funciona.
1. Vea qué errores se escriben en la pestaña de Expertos (en la parte inferior de la caja de herramientas)
2. Compruebe en la configuración del MetaEditor que la ruta correcta del Python correcto con matplotlib está en la configuración, después de cambiar la configuración en el MetaEditor debe reiniciar el terminal, porque el terminal recoge estos ajustes sólo en el inicio.
3. es mejor no especificar la ruta exacta a la terminal en mt5.initialize() si ejecutas los scripts de python desde la propia Terminal, ellos encontrarán la correcta por sí mismos, es decir, la que los inició.
Gracias Diamond.
No hay errores. En la pestaña de Expertos se ha emitido:
Los caminos son correctos.
Eliminé la ruta exacta en mt5.initialize(), reinicié el terminal y la figura empezó a salir.