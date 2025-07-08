Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 37
Desde la versión 5.0.15 la librería python funciona en un nuevo formato que no es compatible con el antiguo y requiere la última beta del terminal.
Pronto publicaremos documentación y ejemplos actualizados
¿Es posible descargar temporalmente la versión antigua de la biblioteca?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
No puedo resistirme a expresar una opinión sobre las integraciones. Estoy a favor con las dos manos. Python, redes neuronales, IA, extensiones del compilador, etc...
Pero hay un PERO.
Por muy chulo que sea el entorno de desarrollo, debe ser masivo, ¿no? ¿Y cómo puede ser masivo si su conjunto de herramientas son las primitivas habituales? NO - no los primitivos habituales, sino los PRIMITIVOS GENÉTICOS. PRIMITIVOS SUPERCOMPLEJOS.
Tomemos la clase CCanvas - es un conjunto de primitivas gráficas. ¿Podemos reunir un montón de ellos? Mucho. Pero, ¿cuánto cerebro y trabajo se necesita para ello? - MUCHO. Un mar de cerebros y trabajo para crear la COSA. ¿Cuántos son capaces de hacerlo? - Sólo unos pocos.
Una vez más, la pregunta principal: ¿cómo podrían popularizarse las herramientas del entorno de desarrollo, si APRIORI supone la presencia de habilidades de diseño poco comunes en un hombre? La disponibilidad masiva, en tal caso, está fuera de lugar.
Voy a parafrasear brevemente:
Si una persona está familiarizada con Python, C++, MQL5, Algotrading y tiene una extraordinaria capacidad de diseño, ¿qué diferencia le supone el entorno profesional para crear su COSA? Utilizará el MÍNIMO de funciones y producirá el MÁXIMO de resultados. Otros intentarán utilizar todo y no crearán nada, debido al umbral de complejidad del conjunto de herramientas.
Entonces, ¿en quién y en qué debe centrarse?
Versión inferior a la más baja disponible 5.0.10
Al parecer, habrá que esperar a las actualizaciones.
¡Saludos a todos!
¿Por qué me sale este error a pesar de que he seguido los ejemplos correctamente?
¿Está python habilitado en visual studio?
No hay ningún zoológico de Python. Hay un entorno. Puede haber más de un entorno. El usuario elige qué entorno utilizar.
El entorno de Python debe ser inicializado antes de ejecutar un script.
He considerado esto en mi biblioteca . Aquí está el código de la función de inicialización del entorno.
¿Quizás sea el momento de abandonar el MetaEditor? ¿Por qué introducir diferentes tecnologías en tu IDE cuando puedes conseguir una completa y ya preparada?
Todo el mundo está creando un módulo para el IDE en estos días:
código de microsoft visual studio
jetbrains intellij idea
Apoyamos fácilmente los entornos. Mira la configuración del compilador en el editor, por favor.
Me refería al zoo en el sentido de que el terminal puede seleccionar un entorno (por ejemplo, la ruta por defecto), y las bibliotecas serán puestas manualmente por el usuario en otro entorno.
Mañana publicaremos una nueva beta del terminal y una nueva biblioteca de python. Todos los métodos y ejemplos antiguos están rotos porque hemos reescrito la api y la biblioteca desde cero.
El nuevo conjunto de api es amplio y permite gestionar completamente las operaciones y tiene acceso a las posiciones abiertas y al historial de operaciones.
Ahora puede escribir robots Metatrader completos directamente en Python.
Nueva versión de MetaTrader 5 para Python 5.0.18 y MetaTrader 5 build 2319 beta:
Como todas las api han cambiado, los antiguos ejemplos ya no funcionan.
Aquí está el nuevo conjunto de características:
Ejemplo:
Todo está cambiando de forma dinámica.
No quiero verme envuelto en este lío.
Probablemente merezca la pena esperar a la implementación deWinML con ONNX. Y antes de eso profundizar en la teoría del ML. Afortunadamente, ahora hay mucha literatura disponible y varios cursos.