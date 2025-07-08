Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 48
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por eso quiero saberlo. Siempre hay una solución a los problemas. Creo que para resolverlos en nuestro foro. Por favor, ¿algún desarrollador puede ayudarme con esto?
Tengo un proyecto terminado en Python 3.5.0
No puedo cambiar a ninguna otra versión ya que tenía dependencias.
Si no puede dar una solución, ¿puede alguien convertir mi proyecto a Python 3.7 de forma gratuita? No creo que nadie pueda. Así que en lugar de molestarme, por favor comparte el código o al menos libera un código que funcione en Python 3.5.0.
Lamentablemente, no existe una versión oficial de Python 3.5.x para la plataforma Windows:
Por eso no lo apoyamos. Esto ya no se puede cambiar.
Esto es lo que se llama un zoológico de Python. La única manera de desarrollar en él es migrar sus proyectos a las nuevas versiones a tiempo.
Lamentablemente, no existe una versión oficial de Python 3.5.x para la plataforma Windows:
Por eso no lo apoyamos. Esto ya no se puede cambiar.
Esto es lo que se llama un zoológico de Python. La única manera de desarrollar en él es migrar sus proyectos a las nuevas versiones a tiempo.
¿Estás diciendo que tengo que gastar más dinero para que alguien porte mi proyecto a una versión diferente de Python? ¿Por qué no puedes coger cualquier versión de Python 3.5. y probar el conector con ella? No es un gran problema, supongo. Si crees que es un gran problema, comparte el código fuente conmigo y lo haré por ti, gratis.
Puede utilizar esta opción para Windows aquí: https://www.python.org/downloads/release/python-350/
Hay una pregunta: ¿quién será el proveedor de los datos que se faciliten en el futuro?
Empresa MQ, corredor/agente de bolsa, bolsa de valores, alimentación de datos de terceros...
¿O tal vez el usuario podrá repartir una fecha personalizada?
¿Estás diciendo que tengo que gastar más dinero para que alguien porte mi proyecto a una versión diferente de Python? ¿Por qué no puedes coger cualquier versión de Python 3.5. y probar el conector con ella? No es un gran problema, supongo. Si crees que es un gran problema, comparte el código fuente conmigo y lo haré por ti, gratis.
Puede utilizar esta opción para Windows aquí: https://www.python.org/downloads/release/python-350/
Por favor, di algo sobre el comentario que acabo de hacer. ¿Habrá una versión de distribución para Python 3.5.0 o compartirás el código para que pueda compilarlo para que coincida con mi versión?
Al soltar el script Start.py, que se encuentra en la carpeta MQL5/Script/Python, aparece un error:
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [El sistema no puede encontrar el archivo especificado. (2)]
En el archivo de registro :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject la propiedad del archivo fuente "path" está vacía
¿De qué archivo y ruta estamos hablando?
Por favor, diga algo sobre el comentario que acabo de hacer. ¿Habrá una versión de distribución para Python 3.5.0 o compartirás el código para que pueda compilarlo para que coincida con mi versión?
Compruébalo e intenta construir bajo 3.5.0
Al soltar el script Start.py, que se encuentra en la carpeta MQL5/Script/Python, aparece un error:
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [El sistema no puede encontrar el archivo especificado. (2)]
En el archivo de registro :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject la propiedad del archivo fuente "path" está vacía
¿De qué archivo y ruta estamos hablando?
¿Qué quiere decir con "reiniciar el guión"?
¿Arrastrar y soltar desde el navegador a la carta?
Este error significa que no se ha podido encontrar el archivo exe del manejador de python. Especifique el nombre exacto del script de python y compruebe que la ruta del intérprete de python está definida correctamente en la configuración del editor.
¿Qué quiere decir con "caída del guión"?
¿Arrastrar y soltar desde el navegador a la carta?
Este error significa que no se ha podido encontrar el archivo exe del manejador de Python. Especifique el nombre exacto del script de python y compruebe que la ruta del intérprete de python está definida correctamente en la configuración del editor.
Sí, arrastrar y soltar desde el navegador a la carta.
Parece que es correcto. Lo resolveré mañana. Debe haber un problema con la ruta a python.exe.
Por favor, diga algo sobre el comentario que acabo de hacer. ¿Habrá una versión de distribución para Python 3.5.0 o compartirás el código para que pueda compilarlo para que coincida con mi versión?
Construidas las bibliotecas python 5.0.23 para las versiones 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.
Actualización vía:
Construidas las bibliotecas python 5.0.23 para las versiones 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.
Actualización a través de:
¿Añadir un par de características?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Grupo de usuarios de Python de MetaTrader 5 - Cómo utilizar Python en Metatrader
Roman, 2020.02.25 23:13
Faltan las funciones symbols_total y symbol_name
Para obtener una lista de símbolos, así: