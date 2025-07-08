Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 43

La compilación 2323 ya está disponible en MetaQuotes-Demo y mediante el comando de actualización de la beta desde el menú de ayuda.

No olvide actualizar a la biblioteca MetaTrader 5.0.20 para Python, por favor.

 
servidor MetaQuotes-Beta, dirección 78.140.180.203:443

¿Cómo puedo saber la IP del servidor en MT5? En MT4 puedes simplemente buscar en el archivo srv. ¿Cómo puedo hacerlo en MT5?

 
Me uno a su pregunta.

 
De ninguna manera.

Utilice el nombre público del servidor. Es aconsejable añadirlo primero manualmente en el terminal y conectarse al menos una vez.

Después de eso puede especificar sólo el inicio de sesión o el inicio de sesión del servidor sin contraseña desde python.

En caso de seguridad adicional con certificados SSL de cliente, el certificado se tomará automáticamente del almacenamiento del terminal.
 
Si usas "Create->Python Script-> Next" en el editor, crea un archivo en la carpeta MQL5/Script en lugar de la carpeta MQL5/Script/Python. entonces crea un archivo en la carpeta MQL5/Script pero no en MQL5/Script/Python. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? No es muy conveniente moverlo a mano.
 
Especifique cualquier carpeta en la ruta.


 
Especifique cualquier carpeta en la ruta.


Gracias.

 
¿Admite el terminal una solicitud multihilo del historial desde python?
 
Si puede crear varias sesiones mt5.initialize.

Dentro de la misma sesión, las peticiones son sincrónicas.

 
Muchas sesiones, naturalmente. Las capacidades de Python en la plataforma están aumentando ante nuestros ojos, eso es genial. Gracias.
