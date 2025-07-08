Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 43
La compilación 2323 ya está disponible en MetaQuotes-Demo y mediante el comando de actualización de la beta desde el menú de ayuda.
No olvide actualizar a la biblioteca MetaTrader 5.0.20 para Python, por favor.
servidor MetaQuotes-Beta, dirección 78.140.180.203:443
¿Cómo puedo saber la IP del servidor en MT5? En MT4 puedes simplemente buscar en el archivo srv. ¿Cómo puedo hacerlo en MT5?
Me uno a su pregunta.
Si usas "Create->Python Script-> Next" en el editor, el archivo se creará en la carpeta MQL5/Script, no en la carpeta MQL5/Script/Python. Entonces he creado un archivo en la carpeta MQL5/Script pero no en MQL5/Script/Python. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? No es muy conveniente moverlo a mano.
Especifique cualquier carpeta en la ruta.
Gracias.
¿Admite el terminal la consulta del historial multihilo desde python?
Si puede crear varias sesiones mt5.initialize.
Dentro de la misma sesión, las peticiones son sincrónicas.