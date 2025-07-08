Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 51
Se ha publicado una nueva versión de la biblioteca python 5.0.25
Por favor, actualice a través de:
Señores, podemos pedir que se añadan objetos como:
añadir pls o __dict__, o as_dict()
En python es mucho más cómodo operar con estructuras estándar, el mismo dict/list.
Estaría bien sacar dictados de esta clase (y de otras similares) y trabajar con ellos.
Pregunta sobre initialize(), hay
respectivamente en las rutas de acceso a dos terminales que ejecutan /portable
pero todas las llamadas deinicialización van a la última instancia en ejecución del terminal.
respectivamente MT build 2360 y MetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whl
¿Qué pasa? debe usarse con alguna otra lógica, o debe pasarse algo más a /portable?
Aquí está el código:
Último terminal en funcionamiento:
"c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe"
A juzgar por la captura de pantalla, la llamada fue al último que estaba en marcha.
Me gustaría llamar a los específicos a los que se accedió.
Todavía no aceptamos los parámetros en las pistas.
Mmm... No entiendo muy bien este punto, el valor pero no el parámetro, aquí es donde saco los parámetros de conexión del config.
¿Quieres que dos terminales de un mismo script funcionen simultáneamente? No es posible, la siguiente llamada de inicialización romperá la conexión con el primer terminal, para ello es necesario introducir la entidad de conexión para distinguir los diferentes terminales. Sólo funciona con una conexión actual.
initialize tiene un parámetro más (aún no documentado)mt5.initialize(blabla, portable=True) parainiciar el terminal hard en modo portable.
Sí, debe trabajar con varios terminales que funcionen en modoportátil . No se puede inicializar la conexión con dos terminales diferentes al mismo tiempo. No hay preguntas aquí.
Lo intenté para abordar los terminales uno por uno:
en este esquema, no funciona. En todos los casos, se bloquea el último terminal iniciado manualmente en el sistema. Incluso si se inició desdemt5.initialize(blabla, portable=True)- no ayudó mucho, todavía pide la última terminal iniciada en el sistema.
Hay una pregunta aquí.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - Resumen
nikoli shen, 2020.03.07 15:46Hay un problema al descargar el paquete de MetaTrader 5 usando la versión pip que viene con python. Una solución es actualizar el pip. Comando para actualizar pip en Windows:
o en venv, utilizando
Observe que mt5.terminal_info() muestra
valuepath='C:\\Works\\\\\MT5 - terminals\MetaTrader 5', data_path='C:\Works\\\\MT5 - terminals\MetaTrader 5',commondata_path='C:\Users\rip\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common'
son idénticos. ¿Se supone que debe ser así?
El código es el siguiente:
¿Es posible, en principio, crear una entidad (conexión)? No creo que sea tan necesario, pero para futuras referencias.
Al instalar otro script (Py) en el gráfico, el primero se reinicia. ¿Es así como debe ser?