El módulo de MetaTrader5 está escrito con el uso de una biblioteca compilada (C, C++, ...)
El índice de paquetes de Python (PyPI) tiene una biblioteca compilada cargada sólo para Python 3.7 (whl).
Cualquier otra versión de Python requerirá la compilación de esta biblioteca, Visual Studio, tal vez algo más.
En general, necesitará Python 3.7 para una instalación y funcionamiento sin problemas.
O pedir a los desarrolladores que construyan Whells para varias versiones de Python.
Entonces, ¿por qué no hay una biblioteca compilada para Python 3.5.0? He visto y leído la documentación de MetaTrader5 en PyPI.
Compruébalo:
Por lo visto, no creen que merezca la pena la molestia, o están ocupados haciendo otra cosa. Acaban de iniciar esta integración con python. También escribí arriba que el comportamiento real no coincide con la documentación. Tal vez lo hagan con el tiempo, si hay demanda.
En cuanto al comportamiento real, véase aquí https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, no la descripción.
No soy programador, sólo quería probar la conexión. Instalado Anaconda,MT5se instala sin error, los datos están llegando, incluso logró obtener un gráfico de este artículo.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
Creo que sería interesante:
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
y para los que buscan lo mejor:
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
¿Alguien ha utilizado ya la integración de Python en el MetaEditor en las builds 2302 y superiores (mejor la beta 2304)?
La primera versión de la integración en el editor ya funciona, y la siguiente lo hará:
Ya funciona la ejecución de los programas *.py y *.ipynb en el editor.
Por favor, pruébalo.
Una vez completado el aprendizaje automático mediante scripts de python, pasaremos a implementar WinML con ONNX de forma nativa en el propio MQL5.
La versión 5.0.11 incluía las versiones 3.6, 3.7 y 3.8.
Desgraciadamente, no se admiten versiones anteriores. Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, entre ellas la de comercio.
Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, entre ellas la de comercio.
¿Qué le motiva a hacerlo?
Estoy escribiendo el automatizador del probador por segundo día. Voy a publicarlo en la KB, y me gustaría entender de alguna manera si es una cosa necesaria o simplemente otro hack geeky. Porque a menudo no entiendo por qué los desarrolladores no lo hacen, sino que se dedican activamente a otra cosa, que parece tener menos demanda. Puede que me equivoque en mi apreciación.