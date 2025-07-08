Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 29

El módulo de MetaTrader5 está escrito con el uso de una biblioteca compilada (C, C++, ...)

El índice de paquetes de Python (PyPI) tiene una biblioteca compilada cargada sólo para Python 3.7 (whl).

Cualquier otra versión de Python requerirá la compilación de esta biblioteca, Visual Studio, tal vez algo más.

En general, necesitará Python 3.7 para una instalación y funcionamiento sin problemas.

O pedir a los desarrolladores que construyan Whells para varias versiones de Python.

Glossary — Python Packaging User Guide
  • packaging.python.org
Binary Distribution Built Distribution A format containing files and metadata that only need to be moved to the correct location on the target system, to be installed. is such a format, whereas distutil’s is not, in that it requires a build step before it can be installed. This format does not imply that Python files have to be precompiled...
 
Entonces, ¿por qué no hay una biblioteca compilada para Python 3.5.0? He visto y leído la documentación de MetaTrader5 en PyPI.

Compruébalo:


 

Por lo visto, no creen que merezca la pena la molestia, o están ocupados haciendo otra cosa. Acaban de iniciar esta integración con python. También escribí arriba que el comportamiento real no coincide con la documentación. Tal vez lo hagan con el tiempo, si hay demanda.

En cuanto al comportamiento real, véase aquí https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, no la descripción.

 
No soy programador, sólo quería probar la conexión. Instalado Anaconda,MT5se instala sin error, los datos están llegando, incluso logró obtener un gráfico de este artículo.

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных
  • www.mql5.com
Сетевой сокет является конечной точкой межпроцессного взаимодействия через компьютерную сеть. В стандартной библиотеке MQL5 есть группа функций Socket, которые обеспечивают низкоуровневый интерфейс для работы в сети интернет. Этот интерфейс является общим для разных языков программирования, так как он использует системные вызовы на уровне...
 

Creo que sería interesante:

http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html

y para los que buscan lo mejor:

http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm

Глава 18. Построение сервера с нуля - Полное руководство параллельного программирования на Python
  • onreader.mdl.ru
В этой главе мы проанализируем более развитое приложение программирования совместной обработки; построение с нуля некоего работающего неблокируемого сервера. Мы охватим сложные применения имеющегося модуля , такие как изоляция бизнес логики конкретного пользователя от обратных вызовов и написание конкретной логики обратного вызова внутри...
 
Boris Dyck:

No soy programador, sólo quería probar la conexión. Instalado Anaconda,MT5se instala sin error, los datos están llegando, incluso logró obtener el gráfico de este artículo.

https://www.mql5.com/ru/articles/5691

 
¿Cómo puedo descargar el historial de uso de la API de Python, de forma similar a la descarga de un probador de estrategias?
The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5
  • www.mql5.com
The idea of ​​automated trading is appealing by the fact that the trading robot can work non-stop for 24 hours a day, seven days a week. The robot does not get tired, doubtful or scared, it's is totally free from any psychological problems. It is sufficient enough to clearly formalize the trading rules and implement them in the algorithms, and...
 

¿Alguien ha utilizado ya la integración de Python en el MetaEditor en las builds 2302 y superiores (mejor la beta 2304)?


La primera versión de la integración en el editor ya funciona, y la siguiente lo hará:

  • ejecutar scripts (no expertos) y servicios como programas Python *.py
  • una biblioteca python de metatrader5 completamente reescrita con acceso a gráficos, símbolos, capacidad de operar, historial de operaciones
  • destacar en el editor

Ya funciona la ejecución de los programas *.py y *.ipynb en el editor.

Por favor, pruébalo.


Una vez completado el aprendizaje automático mediante scripts de python, pasaremos a implementar WinML con ONNX de forma nativa en el propio MQL5.

 
La versión 5.0.11 incluía las versiones 3.6, 3.7 y 3.8.

Desgraciadamente, no se admiten versiones anteriores. Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, entre ellas la de comercio.

 
Renat Fatkhullin:

Pronto reescribiremos toda la biblioteca desde cero y añadiremos muchas funciones, entre ellas la de comercio.

¿Qué le motiva a hacerlo?


Estoy escribiendo el automatizador del probador por segundo día. Voy a publicarlo en la KB, y me gustaría entender de alguna manera si es una cosa necesaria o simplemente otro hack geeky. Porque a menudo no entiendo por qué los desarrolladores no lo hacen, sino que se dedican activamente a otra cosa, que parece tener menos demanda. Puede que me equivoque en mi apreciación.

