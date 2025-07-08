Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 79
Porque el método head()(https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) devuelve un objeto, no una salida de registro. Para ver el contenido, es necesario enviar explícitamente el objeto a print()
Esta anaconda, por conveniencia, muestra los objetos como si se llamara a print().
Utilizo con éxito el método head para diferentes ejemplos enjupyter notebook - sin impresión. Pero este método no funciona para el objeto DataFrade, que es creado por el MetaEditor. Por eso he preguntado: ¿qué pasa con el objeto creado por el MetaEditor? ¿Por qué el método head funciona para todos los ejemplos, pero no para el objeto creado por MetaEditor?
IPython emite automáticamente (entiende lo que debe imprimir), el terminal aparentemente lo interpreta de manera diferente
Así es como ejecuto el ejemplo, no en la terminal. Todos los objetos DataFrame marcados imprimen con éxito cinco líneas utilizando el método head, pero no el objeto creado en el MetaEditor.
Bueno, entonces es un misterio.Por cierto, tienes dos duplicados del código en el listado.
Gracias, copypast probablemente.
Hola.
¡Estoy en problemas!
No puedo entender por qué hay un error.
En fin.
MientrasPyCharm está indexando algo allí veo la siguiente imagen:
Pero, cuando la indexación termina y ejecuto el código .... :
No hay módulo demetatrader5. ¿Por qué? ¡¡¡¡Está ahí en la configuración del proyecto, está ahí en Anaconda, pero cuando lo ejecuto, no está ahí!!!!
¿Qué pasa?
Mi propia respuesta.
importarmetatrader5 como mt5 - erróneo
Correcto:importar MetaTrader5 como mt5
¿Cómo obtengo un array de numpy para que cada valor en él se incremente en 1?
Siempre que se necesiten unos pocos elementos, este número funcionará:
pero ¿cómo se hace si se necesita un array de 100 elementos?
np.arange(100)
Otra pregunta de un recién llegado.
La situación es la siguiente. Tengo un indicador. Cuando lo añado al gráfico en modo "frío", tarda 7-8 segundos en calcularse.
Yo he hecho lo mismo en python. La diferencia es que python guarda los datos en un archivo .csv.
El cálculo en ambos casos es a partir del 01.01.2019
Ahora la pregunta es: ¿por qué puede ocurrir esto?
Python ha estado trabajando en la tarea durante dos horas y media. Es una pena que se detenga... Y si ya se ha acabado...
Sólo una pequeña cosa que añadir. Está todo atado en
Solicita garrapatas para un día.
Terminado... Casi tres horas. ¿Qué hay que pensar? <<<<< que significa 2:58.
Entiendo las pérdidas de conexión con MT5, otros gastos generales.... Pero, 8 segundos contra 3 horas..... ???????? CÓMO ???????????