Sobre python - recientemente se habló de ranger (administrador de archivos), que está escrito en él. Lo he utilizado durante unos días, tengo impresiones - concepto fresco con características interesantes, pero python realmente se retrasa (si algunas tareas complejas se realizan en el fondo). Lo arrancó, no sé por qué la gente se siente tan atraída por el pitón. Poniendo algo similar en C.
Cada herramienta tiene su propia finalidad.
Usar mc ...
La versión 5.0.9 está disponible:
Gracias, de acuerdo.
Comportamiento poco claro al descargar las cotizaciones:
Si se carga desde 2018, los precios se cargan y no hay error
La historia está disponible:
Encontré una solución, poner "barras máximas en la ventana" de la terminal Ilimitada
Para las funciones MT5CopyRatesXxx () hemos añadido una nota especial para este caso
Para las funciones MT5CopyRatesXxx () hemos añadido específicamente una nota para este caso
super, gracias
Está escrito en la documentación:
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
Error: el módulo parece devolver los datos en la hora del servidor, no en UTC. (MT5CopyRatesRange)
En general, ¿el terminal almacena la hora en qué zona horaria? ¿Hora UTC o del servidor u hora local del terminal?
Siempre se devuelve la hora del servidor del terminal, es decir, no hay que corregir nada. Habría que actualizar la ayuda.
El terminal almacena en UTC+2 normalmente, por el reloj en la "visión general del mercado" se puede determinar
Esto es inconveniente y erróneo. Incluso mirando en el terminal es difícil correlacionar el tiempo allí y en otro lugar.
La hora local es conocida, el UTC es fácil de calcular (recuerdo el desfase) o de conseguir. Por otro lado, hay que encontrar el tiempo del servidor y compararlo con cualquier cosa. La respuesta suele ser +2, o reloj. Esto no es conveniente. En el terminal, también, me gustaría establecer la visualización de la hora (local, UTC, la hora del servidor), sería mucho más conveniente.
¿Y si los datos provienen de diferentes terminales?
UTC es mucho mejor, hay que arreglar las funciones , no la ayuda.
Tal vez para algunos propósitos inconveniente, para mí hasta ahora para el actual conveniente: lo que veo en el terminal, me dan en python, no tienen que llevar a otra gama