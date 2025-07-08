Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 9
Sí, por supuesto, todo es igual que en los compiladores habituales: puntos de interrupción, visualización de los valores de las variables, autosustitución de nombres/operadores/funciones...
PyCharm es definitivamente el mejor, pero en mi portátil con 4GB de RAM es imposible de usar - constantemente esperas mientras hace algo allí, aunque tengo SSD en mi portátil, en PC con 8GB de RAM funciona sin problemas.
Tuve una experiencia desafortunada - compré la misma RAM que tenía - parecía idéntica y las especificaciones en sitilink parecían coincidir, incluso el fabricante era el mismo, pero por alguna razón después de la instalación cualquier módulo funcionó - si 2 ranuras están ocupadas, ninguno de ellos funcionó
Después de las pruebas de memoria de bajo nivel el BIOS se bloqueó - el resultado fue 2 noches sin dormir buscando en google "cómo resetear el BIOS", luego una llamada a un amigo que arregla portátiles y celulares... y todo - todo funciona, y la memoria dio de nuevo a la tienda - no más deseo de experimentar para crear, para una tarea de la computadora portátil no tengo tanto
ZS: en mi viejo ordenador portátil ya de Ebay escribió la memoria, un montón de problemas fue la búsqueda de información, pero lo hizo bien la primera vez, y el nuevo portátil como DRD3, parece tener muy pocos problemas ... pero falló en la primera vez (((
el resultado de 2 noches sin dormir buscando en Google "cómo resetear la BIOS de un portátil" ....
La mayoría de los fabricantes lo hacen quitando la batería y pulsando el botón de arranque durante 10-15 segundos.
En casos extremos tendrás que desconectar la batería para la bios.
En el extremo, es soldar ciertos pines, pero es poco probable que necesites ir tan lejos....
curado por encontrar los pines de restablecimiento de la BIOS bajo la placa wifi bajo la cinta scotch.... por desgracia, no siempre es tan fácil
ZS: Las BIOS son un poco "furtivas" hoy en día, parte de los ajustes están en la UEFI y muchos portátiles tienen ahora un botón extra que inicia el SO del portátil para restaurar el sistema o iniciar un SO similar a Linux - puede funcionar sin el disco duro
¿Qué debería leer sobre cómo escribir programas en Python con un sesgo estadístico? ¿Lo más cerca posible del tema de las series temporales?
Busque cursos o series de artículos sobre Python Pandas.
Basta con mirar la funcionalidad de los paquetes: numpy, scipy, scikit-learn y algunos otros.
Parece que debería haber probadores preparados en Python. Tengo algunas líneas de la historia de MT5 y probarlo allí.
Hay muchos. Por ejemplo, estewww.backtrader.com
Sería interesante que alguien comparara el probador de MT y el probador de Python en la misma historia y estrategia, si los resultados son al menos aproximadamente similares o no...
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Ejemplo de análisis de señales.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper