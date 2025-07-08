Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 31
Compilar para los scripts de python en el editor significa ejecutarlos dentro del editor.
Mira la salida en las ventanas de error y el registro. El registro muestra la salida principal, y las ventanas de error muestran la salida stderr.
Ya veo. No hay errores en la ventana de errores,
pero en la ventana de registro, el script probablemente está esperando mi acción.
Según tengo entendido, simplemente no hay retroalimentación (probablemente todavía no).
Luego trato de ejecutar el ejemplo del post #1 (https://www.mql5.com/ru/forum/306688 )- instalado el paquete matplotlib y MetaTrader5.
Intentando ejecutar el ejemplo del primer post
En los errores
En el registro
y no pasa nada (el terminal se está ejecutando al mismo tiempo).
¿Así que el script .py no compilará a .ex5?
Y ejecutarlo desde el navegador.
La biblioteca de MetaTrader5 no está instalada, hágalo:
todo funciona:
Entonces, ¿el script .py no será compilado a .ex5?
Y ejecutarlo desde el navegador.
Por supuesto, no compilará, pero será visible en el navegador como un programa *.py y se ejecutará oculto en un hilo de terminal separado.
Comunicación con el terminal a través de la biblioteca Python de MetaTrader 5.
No se suministra con la biblioteca de MetaTrader5, hágalo:
todo funciona:
La biblioteca está instalada:
(se puso inmediatamente conmatplotlib)
Añadido: y no se ejecuta en python:
Por supuesto, no se compilará, sino que será visible en el navegador como programa *.py y se ejecutará oculto en un hilo separado de la terminal.
Comunicación con el terminal a través de la biblioteca incorporada de MetaTrader 5 para Python.
Ahora lo entiendo, será como un cuaderno visual de Python, sólo que se ejecuta todo el código.
Me he dejado la piel por la compilación, y la compilación habría sido increíble.
La cuestión es que, con la compilación estándar de .py a .exe, hay muy poca protección contra la ingeniería inversa. Se podría decir que es inútil.
Si .py compilara a .ex5, realmente impulsaría a mql5 en términos de cómo mql5 compila a un ejecutable bien protegido por .ex5.
Python tiene esto como un problema global, piénsalo. Especialmente desde que python compila a .exe, utiliza C o C++ como compilador.
Y mql5 utiliza LLVM.
Desinstalado python. Instalado 3.8.1 x64.
Cuando se ejecuta en Python ahora tiene estos errores:
La biblioteca se mantiene en pie:
(se suministró inmediatamente junto conmatplotlib)
Añadido: y no se ejecuta en python:
Tienes Python 3.8, mejor 3.7.6 ya que muchas librerías aún no están preparadas para 3.8.
1) Desde la línea de comandos, compruebe el script.
2) Compruebe que la ruta de python está en el PATH.
3) Asegúrese de que sólo hay una copia de Python, y que no hay conflictos con otras versiones.
4) Asegúrese de que el editor tiene la ruta a la copia única de Python en el PATH de Python.
Es muy posible que tengas un zoo de Pythons instalados indirectamente desde diferentes entornos como Visual Studio.
Hay que esperar un poco - el script solicita datos a partir del 28.01.2019 - lleva tiempo.
Segunda razón posible - el valor limitado de "Barras máximas en la ventana" se especifica en el terminal.
La ayuda indica explícitamente https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesfrom_py
Si realmente se trata del número de barras, puede cambiar el límite o arreglar la secuencia de comandos para que tome los minutos más cercanos, por ejemplo, para 2020 - esto debería funcionar