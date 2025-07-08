Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 32
Tienes Python 3.8, mejor 3.7.6, ya que muchas librerías aún no están preparadas para 3.8.
1) Desde la línea de comandos, compruebe el script.
2) Asegúrese de que la ruta a Python está en el PATH
3) Asegúrese de que sólo hay una copia de Python y que no hay conflictos con otras versiones
4) Asegúrese de que la ruta de acceso a esa única copia de Python está en la configuración del editor
Eliminada la 3.8, instalada la 3.7.6. Sólo hay una versión. Las rutas en el PATH están en dos archivos, la ruta comprobada en el editor.
Tal vez en la configuración de la ruta de acceso a Python, usted necesita para establecer la ruta de acceso a AppData.
Lo tengo instalado en esta carpeta por defecto.
Lo tienes configurado en E:\Programas\Python37
Tengo esta ruta, así que lo puse exactamente en la carpeta'E:\Programas\Python37
Tengo esta ruta, así que lo puse exactamente en la carpeta'E:\Programas\Python37
Instalado todo por defecto, sin problemas
¿Está python activado en Visual Studio?
Se ha eliminado el estudio visual. Pycharm eliminado. Sólo queda python. Tengo el error aquí:
¿Tal vez Python se descargue y esté por defecto en 32 bits?
Es mejor instalar a través del botón de instalación en la configuración - que sin duda le dará la versión de 64 bits.
No. x64:
Excepto que tengo un procesador Intel CORE i3.
Después de desinstalar el estudio en el editor dos campos están vacíos en la configuración - ¿es esto normal?
¿O es necesario instalar LLVM?
Parece que se necesita algún tipo de archivo (DLL?) '.C'.
Ya que en Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py frunce el ceño en la línea
from .C import *
mensaje de error:
Instalado todo por defecto, sin problemas
