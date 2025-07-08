Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 32

Renat Fatkhullin:

Tienes Python 3.8, mejor 3.7.6, ya que muchas librerías aún no están preparadas para 3.8.

1) Desde la línea de comandos, compruebe el script.

2) Asegúrese de que la ruta a Python está en el PATH

3) Asegúrese de que sólo hay una copia de Python y que no hay conflictos con otras versiones

4) Asegúrese de que la ruta de acceso a esa única copia de Python está en la configuración del editor

Eliminada la 3.8, instalada la 3.7.6. Sólo hay una versión. Las rutas en el PATH están en dos archivos, la ruta comprobada en el editor.


Tengo esta ruta, así que lo puse exactamente en la carpeta'E:\Programas\Python37

 
¿Está python incluido en el visual studio?

Debido al zoo de pitones, desplegados indirecta o automáticamente por diferentes sistemas, es fácil que se instalen librerías en otra copia de python y que luego se intenten ejecutar otras copias.

Ordena los pitones, por favor. Los que se pasen a python deben estar preparados para pasar el resto de su vida luchando con las bibliotecas, las dependencias y las incompatibilidades.

Este es el destino de un pythonista: construir un entorno de bibliotecas y rezar para que alguna actualización de bibliotecas no estropee otro número desconocido de bibliotecas.
 
Se ha eliminado el estudio visual. Pycharm eliminado. Sólo queda python. Tengo el error aquí:


 

¿Tal vez Python se descargue y esté por defecto en 32 bits?

Es mejor instalar a través del botón de instalación en la configuración - que sin duda le dará la versión de 64 bits.

 
No. x64:



Excepto que tengo un procesador Intel CORE i3.


Después de desinstalar el estudio en el editor dos campos están vacíos en la configuración - ¿es esto normal?


¿O es necesario instalar LLVM?

 

Parece que se necesita algún tipo de archivo (DLL?) '.C'.

Ya que en Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py frunce el ceño en la línea

from .C import *


mensaje de error:

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Roman :

Instalado todo por defecto, sin problemas


¿Cómo se cambia el skin del MetaEditor? Por favor, hágamelo saber.

