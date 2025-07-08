Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 84
Hola, después de leer algunas páginas de la discusión no pude encontrar nada específico sobre la siguiente pregunta:
- ¿Hay algo que funcione actualmente como paquetes de MetaTraderR o MetaTrader5 para integrar MT y R?
¿Integración de qué con qué está interesado? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python o R<->Python ?
Estoy obteniendo los datos de mt5.symbols_get y todo es correcto, excepto el precio. El precio a las 22.05 era de 75800. y suele ser correcto, pero a veces es así. ¿De qué se trata todo esto?
¿Cómo superarlo?
Nuevo MetaTrader5-Python-5.0.34 para MetaTrader 5 build 2765 beta está disponible
Añadidas las funciones market_book_add, market_book_release, market_book_get
Hola .... gracias por esta nueva función .... es muy importante para los operadores de la bolsa brasileña (B3)
Me gustaría saber cuáles son estos campos destacados.
Sé que es un tipo de transacción, pero me preguntaba si hay una traducción, por ejemplo:
1-compra.
2-venta.
Creo que entiendo...
Todo lo que tiene un 1 es la parte superior donde están las ventas.
El campo volume_dbl es el mismo volumen pero con una representación flotante.
Gracias de nuevo por añadir la nueva función.
¿Añadirá una descripción en la Documentación?
Genial! conecté Pythoon a MT5 y descargué los primeros datos del terminal
No puedo averiguar cuál es el problema. Estoy intentando descargar los ticks a python con copy_ticks_from, pero el dataframe está vacío. Al mismo tiempo copy_rates_from en la misma fecha funciona bien, symbol_info_tick funciona bien. Herramienta Si-3.21, corredor de apertura.
No sé si"copy_ticks_from ", pero esta construcción funciona correctamente:
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
