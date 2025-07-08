Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 47
Si ahora intentamos reconectar
En definitiva, es muy burdo hasta ahora...
Se le ha dado la opción de compra correcta arriba. No se puede escribir login=NNNNN.
Faltan las funciones symbols_total y symbol_name
Para obtener una lista de símbolos como ésta:
Se le ha dado la versión correcta de la convocatoria anterior. No se puede escribir login=NNNNN.
No vi este mensaje cuando lo escribí.
Unas cuantas preguntas:
1. ¿Cuál es la diferencia entre mt5.initialize() y mt5. login()?
2. el terminal se define explícitamente mediante tres parámetros (ruta, servidor(broker), login(Acc)). Habiendo inicializado el terminal con estos tres parámetros específicos, no necesitamos entrar en él. ¿O es necesario?
3. En este caso, ¿puede un terminal con unos parámetros específicos (ruta, servidor(broker), login(Acc)) entrar en unos scripts, que también tienen tres parámetros (symbbol, TF, TC)? ¿O para cada uno de esos scripts debe iniciarse un terminal distinto?4. ¿el terminal no puede trabajar con más de un corredor al mismo tiempo pero con más de una cuenta?
1. inicializar - arrancar el terminal, conectarse a él e iniciar la sesión, iniciar la sesión - sólo iniciar la sesión, funciona sólo con la conexión inicializada.
2. No es necesario, todos los parámetros se pueden establecer en la inicialización, sin parámetros, se conectará a la cuenta por defecto.
3. Múltiples módulos de Python pueden ingresar a una terminal, PERO la terminal sólo funciona con 1 cuenta actual, si se reingresa a un script, se reingresará a otros.
4. no puede funcionar simultáneamente, si es necesario ejecutar los terminales desde diferentes carpetas, especifique las rutas a estas carpetas en los scripts de inicialización.
Lo tengo. Gracias.
El punto 3 era importante.
¿Dónde puedo descargar el código fuente completo del proyecto? Quiero ejecutarlo a través de Python 3.5.
Rashid Umarov, 2020.02.25 14:33
La documentación en línea de MetaTrader 5 Python ya está disponible en el sitio web para algunas de las características actualizadas. Para cada uno de ellos se muestran ejemplos
Pregunta:
wildzes, 2020.02.20 17:52Por la tarde.
Buscando el código fuente del paquete MetaTrader5 para Python. Encontré esta sección:https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
Pero hay millones de enlaces. Las posibilidades de encontrar el código fuente necesario mediante una búsqueda humana son casi nulas.
Por favor, dígame si esta biblioteca https://pypi.org/project/MetaTrader5/
¿es posible encontrar el código fuente (si es así, no me importará conseguir el enlace a él)?
Y la respuesta:
MetaQuotes, 2020.02.20 23:56La biblioteca sólo se distribuye como paquete compilado.
Pregunta:
y la respuesta:
Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo en Python 3.5? Porque no puedo instalarlo. ¿Puedes compartir la distribución de Python 3.5.0?
El enlace está disponible en el MetaEditor:
Y parece que la versión 3.5 ya no es compatible.
Por eso quiero saberlo. Siempre hay una solución a los problemas. Creo que para resolverlos en nuestro foro. Por favor, ¿algún desarrollador puede ayudarme con esto?
Tengo un proyecto terminado en Python 3.5.0.
No puedo cambiar a ninguna otra versión ya que tenía dependencias.
Si no puede dar una solución, ¿alguien puede convertir mi proyecto a Python 3.7 de forma gratuita? No creo que nadie pueda. Así que en lugar de molestarme, por favor comparte el código o al menos libera un código que funcione en Python 3.5.0.