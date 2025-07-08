Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 59

Дмитрий Прокопьев:

¿Por qué necesitas VS? Python no requiere VS.

Busca en Google algo como Window Python y estarás listo.

Python requiere que tengas algunas bibliotecas VS en tu ordenador.

 
Alexey Kozitsyn:

Python requiere algunas bibliotecas VS en su ordenador.

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

He intentado utilizar los nuevos métodos symbols_get() & symbols_total() definidos en la nueva actualización, pero no consigo que me funcione.

Lo he intentado varias veces con diferentes parámetros 'group ' en el método symbols_get () pero siempre devuelveNone También he intentado añadir todos los símbolos en el market watch del terminal; no ha funcionado.

Instantánea del error

Aquí hay una captura de pantalla del código, por favor dime si he hecho algún error.

 
Kiran Sawant:

Por favor, añada siempre esta información

#  display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
#  establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
#  display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

Compruebe también last_error() si obtiene None

 
Rashid Umarov:

Además, las descripciones de muchas de las funciones se han modificado a medida que se han ido perfeccionando. Casi todos los ejemplos han sido reescritos para reflejar la nueva funcionalidad. Sin embargo, los ejemplos de las siguientes funciones aún no se han actualizado en el sitio web, lo harán un poco más tarde:

El sitio web ha sido actualizado

 
Rashid Umarov:

Por favor, añada siempre esta información

Compruebe también last_error() si obtiene None

Versión del terminal: [500, 2361, '08 Mar 2020']

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Versión del módulo Python de MT5: 5.0.29

last_error:[-5, 'Terminal: versiones incompatibles, por favor instale la última versión de Terminal y del módulo Python']


Creo que tengo que esperar a la nueva actualización de MetaTrader5.

 
Kiran Sawant:

import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()
 
Kiran Sawant:

Actualice a la última versión beta 2374 mediante Ayuda -> Comprobar actualizaciones del escritorio, por favor.
 
MetaQuotes:
Actualice a la última versión beta 2374 mediante Ayuda -> Comprobar actualizaciones del escritorio, por favor.
MetaTrader5 ha recibido las últimas actualizaciones, y las nuevas funciones ya funcionan bien, muchas gracias
