¿Por qué necesitas VS? Python no requiere VS.
Busca en Google algo como Window Python y estarás listo.
Python requiere que tengas algunas bibliotecas VS en tu ordenador.
Python requiere algunas bibliotecas VS en su ordenador.
gracias
He intentado utilizar los nuevos métodos symbols_get() & symbols_total() definidos en la nueva actualización, pero no consigo que me funcione.
Lo he intentado varias veces con diferentes parámetros 'group ' en el método symbols_get () pero siempre devuelveNone También he intentado añadir todos los símbolos en el market watch del terminal; no ha funcionado.
Aquí hay una captura de pantalla del código, por favor dime si he hecho algún error.
Por favor, añada siempre esta información
Compruebe también last_error() si obtiene None
Además, las descripciones de muchas de las funciones se han modificado a medida que se han ido perfeccionando. Casi todos los ejemplos han sido reescritos para reflejar la nueva funcionalidad. Sin embargo, los ejemplos de las siguientes funciones aún no se han actualizado en el sitio web, lo harán un poco más tarde:
El sitio web ha sido actualizado
Versión del terminal: [500, 2361, '08 Mar 2020']
Autor: MetaQuotes Software Corp.
Versión del módulo Python de MT5: 5.0.29
last_error:[-5, 'Terminal: versiones incompatibles, por favor instale la última versión de Terminal y del módulo Python']
Creo que tengo que esperar a la nueva actualización de MetaTrader5.
Creo que tengo que esperar a la nueva actualización de MetaTrader5.
Actualice a la última versión beta 2374 mediante Ayuda -> Comprobar actualizaciones del escritorio, por favor.