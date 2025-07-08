Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 8
Así que me rendí. Borrado de los cambios de la Ruta.
Sólo ejecutaré los scripts haciendo clic en la carpeta.
Bueno, es algo rudimentario y debería funcionar.
Bueno, es algo rudimentario, debería funcionar.
Segunda vez "campo de fondo" - no soy telépata :) .
verde, encontrar el PATH allí también y el mismo
Sí, los iconos son así. Todo se ejecuta cuando se hace clic en él.
Bueno, entonces está funcionando.
Si quieres ejecutar un script desde la línea de comandos, tienes que ir a la carpeta donde guardaste el script, yo normalmente en la raíz de D: haz una carpeta py
y luego Win+x - PowerShell
y luego golpear el teclado:
D:
cd py
estamos todos en la carpeta donde guardamos el script y ejecutamos el script por el nombre del script desde esa carpeta... por así decirlo el viejo DOS ))))
SZS: Puedes añadir una carpeta en la Ruta, así no tendrás que recorrer el directorio
Es muy complicado de alguna manera.
Puede abrir la carpeta deseada ==> hacer clic en la casilla que describe la ruta de la carpeta ==> escribir allí "cmd" y pulsar Intro.
Y voilá, se abrirá la ventana de cmd con la ruta ya escrita.
Visual Studio Code no es un mal editor. Es gratis.
Es compatible con Python, C#, C++ e incluso MQL.
Puedes ejecutar archivos Python desde él (no he probado otros).
ejecutar scripts de python desde la línea de comandos de windows, el intérprete de python será llamado para ejecutar el script.
Estás ejecutando desde un shell IDLE, Python en sí mismo no tiene compilador - puedes escribir scripts en el bloc de notas, pero guardarlos con una extensión .py
o instalar IDE para python, Spyder todos los primeros puestos a hurgar, a continuación, PyCharm o pongo en un ordenador portátil Wing IDE - no exige los recursos de su PC
Esto le permitirá hacer la depuración (paso a paso) ?
Añadido:
Optado por.
PyCharm.
Esto le permitirá hacer la depuración (paso a paso) ?
Añadido:
Optado por.
PyCharm.
Sí, claro, todo es como en los compiladores normales: puntos de ruptura, valores de variables de vista, nombres/operadores/funciones de sustitución automática...
PyCharm es definitivamente el mejor, pero en mi portátil con 4GB de RAM es imposible de usar - constantemente esperas hasta que haga algo allí, aunque tengo un SSD en mi portátil, en un PC con 8GB de RAM funciona sin problemas
Por cierto, VS Code tiene depuración paso a paso.
tanto en Spyder como en Wing IDE - He instalado