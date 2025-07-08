Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 36
Tenemos una implementación de esta función para números enteros:
Esto tiene algún sentido para PDF (en R para los no enteros todo cuenta, pero da una advertencia), pero no para CDF. R es al menos bueno porque está escrito por gente que conoce los fundamentos de matstat y theorist.
Si lo necesitas, haz tu propia función. Todo está disponible en el código fuente, a diferencia de R.
No hay nada más que hacer.
El código fuente de R y sus paquetes está disponible, pero hasta ahora nunca lo he necesitado.
En R todos los paquetes y funciones están disponibles con fuentes. Por favor, dé un ejemplo que apoye su afirmación. En principio, no importa.
Por supuesto, le deseamos sinceramente buena suerte en esta dirección (integración de Python). Más aún cuando el uso de Python en R no es un problema. Nos beneficiará a todos.
Buena suerte de nuevo.
¿Incluyendo implementaciones en C++ de funciones incorporadas en el propio R?
Quizás, pero obviamente no en bandeja de plata.
(sobre Python)Hay algunas preguntas sobre el paquete de integración del editor:
1. Al inicializar un terminal con varios corredores/cuentas, se abre el terminal con la última cuenta abierta. Si compruebo MT5TerminalInfo() y descubro que no es lo que necesito, tendré que esposar el terminal al estado requerido (broker/cuenta). ¿No existe la posibilidad de especificar el broker/cuenta al inicializar el terminal y no distraerse con la configuración manual?
2. Normalmente en Python, cada proyecto se ejecuta en su entorno. Puede haber varios. ¿Desde el editor será posible ver una lista de entornos, crear/activar/borrar si es necesario?
3. Gestión de paquetes/módulos desde el editor: ¿habrá una comprobación de disponibilidad/instalación/eliminación?
4. Aparte de la ejecución del script, ¿será posible ejecutar el script línea por línea/bloque por bloque?
Estamos escribiendo una nueva versión de la biblioteca de integración, y añadiremos allí la selección y la autorización explícitas en la cuenta correcta.
Gracias. Sí, ya veo. Esperando con ansias
Otro freno al progreso y a la crítica de "me temo que no se puede".
Y un propietario de clones con prohibiciones por "consejos" similares.Y estamos cambiando y creando ecosistemas en los que cosas que antes disfrutaban grupos reducidos de personas están disponibles de forma masiva.
Tengo el mismo problema que Karputov Vladimir.
Ejecutándolo en la consola. El lanzamiento en su IDLE da el mismo resultado.
Todas las bibliotecas están instaladas, en python desde hace más de un año.
Los caminos son todos iguales.
¿Qué pasa con el lanzamiento en el editor:
Configuración en el editor, poner todo de él desde el botón Instalar.
Conclusión, python es definitivamente un alien para el editor.
El código es del manual, casi como desde la primera página.
Python 3.7.6, poner todo fresco hoy. No hay otros editores o versiones en el sistema.
Estamos escribiendo una nueva versión de la biblioteca de integración, vamos a añadir la selección explícita y la autorización en la cuenta requerida allí.
En la nueva biblioteca de integración, ¿habrá funciones para devolver datos de Python a MT5?
Desde la versión 5.0.15 la librería python funciona en un nuevo formato que no es compatible con el antiguo y requiere la última beta del terminal.
Pronto publicaremos documentación y ejemplos actualizados