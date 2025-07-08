Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 21
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
El ejemplo utiliza una función diferente, un error:
# obtener barras con USDJPY M5 a partir del 01.04.2019 en la zona horaria UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
esperado: MT5CopyRatesRange()
Para convertir la fecha-hora a una zona horaria específica, la ayuda sugiere utilizar la fecha-hora UTC
Sin embargo, esto no afecta a nada. Al establecer cualquier zona horaria, se toma la hora del terminal (en mi caso es GMT+2)
¿Cuál es el número de construcción?
pip install --upgrade MetaTrader5
Requisito ya actualizado: MetaTrader5 en c:\works\mt_websocket_server\\\m env\lib\site-packages (5.0.8)
¿Podemos trasladarlo todo a un solo lugar?
Sí, para tener todo el asunto del pitón en un solo lugar.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
MetaTrader5 python lib y MT5CopyRatesFrom - ¿extrañeza o error?
Dmitry Prokopyev, 2019.11.30 10:59
Hola a todos.
Me encontré con esta rareza en los datos devueltos por MT5CopyRatesRange y otras funciones.
Todo es trivial, pero la salida que tenemos:
Quiero llamar su atención sobre:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
ir a la terminal, ver baja/alta para este marco:
Vemos quebajo=1.22557,alto=1.22989
¿La pregunta es un error o las teclas de la MT5Rate son de alguna manera configurables?