jaffer wilson:

¿Cómo se cambia el skin del MetaEditor? Por favor, hágamelo saber.

He utilizado un tema oscuro de Windows10
Mira cuidadosamente en el sitio web para ver la compatibilidad con tu versión de Windows.
Si el tema no se instala correctamente, podrías perder tu sistema operativo.
Así que primero instala tu versión de Windows en VirtualBox, y pruébala en una máquina virtual.
Si está bien, puedes instalarlo en la máquina de producción.

Colores del MetaEditor que he personalizado

Elementos Texto Antecedentes
Texto 200,200,170 35,35,35
Texto seleccionado 255,255,255 61,85,109
Indent Por defecto 50,50,50
Palabras clave 66,142,200 Por defecto
Comentarios 128,128,128 Por defecto
Números 181,206,168 Por defecto
Operadores 192,192,192 Por defecto
Cuerdas 214,157,133 Por defecto
Macros 190,183,255 Por defecto
Funciones y puntos de entrada 216,16,223 Por defecto
Indicadores 100,200,70 Por defecto
Variables predefinidas 255,140,0 Por defecto
Variables de entrada 210,105,30 Por defecto
Caracteres no ASCII 255,20,147 Por defecto

Esto es lo que he terminado con



Instalé Visual Studio 2019 (inmediatamente noté algo sobre Python) y ¡oh maravilla! Ahora los scripts funcionan tanto en Studio como en MetaEditor.
 
Renat Fatkhullin:
¿Está python habilitado en visual studio?

Debido al zoológico de pitones desplegados indirecta o automáticamente por diferentes sistemas, es fácil que se instalen librerías en otra copia de python y luego se intente ejecutar otras copias.

Ordena los pitones, por favor. Los que se pasen a python deben estar preparados para pasar el resto de sus vidas luchando contra las bibliotecas, las dependencias y las incompatibilidades.

Este es el destino del pythonista: construir un entorno de bibliotecas y rezar para que alguna actualización de bibliotecas no estropee otro número desconocido de bibliotecas.

En general, no entiendo por qué apoyas la integración de Python y rechazas activamente R. Aunque hay "kolkhoz", como tú dices, pero ahí hay más orden. Y en cuanto al estado actual, Python se utiliza en R como nativo, pero es más difícil revertirlo.

Sólo un pensamiento en voz alta.

Buena suerte

 
Vladimir Perervenko:

En general, no está claro por qué apoyas la integración de Python y rechazas activamente R. Aunque allí hay "kolkhoz", como tú dices, pero hay más orden. En cuanto al estado actual, Python se utiliza en R como nativo, pero lo contrario es más difícil.

El futuro se juega de forma muy rápida y sencilla.

R se ha perdido.

 
Vladimir Karputov:
Instalé Visual Studio 2019 (inmediatamente noté algo sobre Python) y ¡oh maravilla! Ahora los scripts funcionan tanto en Studio como en MetaEditor.

Lo resolveremos, sólo que junto con una reescritura completa de la biblioteca.

Aparentemente dejaron algunas cosas extra en el paquete.
 
Renat Fatkhullin:

Lo solucionaremos, pero junto con una reescritura completa de la biblioteca.

Debe haberse quedado fuera del paquete.

La paralelización de njit (parallel=True) no funciona, hay errores
parallel=False el script se ejecuta

#!/usr/bin/env python3

from numba import njit, prange
import time


@njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False)
def calc_pi(num_steps):
    x, sum1 = 0.0, 0.0
    step1 = 1.0 / num_steps
    for i in prange(num_steps):
        x = (i + 0.5) * step1
        sum1 = sum1 + 4.0 / (1.0 + x * x)
    return sum1 * step1


calc_pi(1)  # minus jit compilation time
start_time = time.time()
pi = calc_pi(1000000000)
msvcr = time.time() - start_time

print(f"--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}")
 
Roman :

La puesta en paralelo de njit (parallel=True) no funciona, se producen errores
parallel=False el script se ejecuta

¿Qué error se lanza?

 
jaffer wilson:

¿Qué error se lanza?

Hay muchos, no sé con qué pueden estar relacionados.
He intentado ejecutar el código desde la línea de comandos de python, los mismos errores.
Resulta que el problema está en el python instalado, tal vez se necesita un paquete, pero no escribe cuál.
Python fue instalado desde el instalador, que se descarga desde Herramientas -> Configuración -> Compiladores


 
Roman:

Hay muchos, no entiendo de qué puede tratarse.

No tiene nada que ver con Metatrader.

El error también se produce al ejecutar el script por separado con el paralelismo activado.

 
Renat Fatkhullin:

Esto no tiene nada que ver con Metatrader.

El error también se produce al ejecutar el script por separado con el paralelismo activado.

Sí lo es, los errores aparecen en python de windows, python se instala desde la pestaña de compiladores.
En linux tengo el entorno Spyder y VSCode, este código se ejecuta sin problemas y errores allí.

