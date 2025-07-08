Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 33
¿Cómo se cambia el skin del MetaEditor? Por favor, hágamelo saber.
He utilizado un tema oscuro de Windows10
Mira cuidadosamente en el sitio web para ver la compatibilidad con tu versión de Windows.
Si el tema no se instala correctamente, podrías perder tu sistema operativo.
Así que primero instala tu versión de Windows en VirtualBox, y pruébala en una máquina virtual.
Si está bien, puedes instalarlo en la máquina de producción.
Colores del MetaEditor que he personalizado
Esto es lo que he terminado con
¿Está python habilitado en visual studio?
En general, no entiendo por qué apoyas la integración de Python y rechazas activamente R. Aunque hay "kolkhoz", como tú dices, pero ahí hay más orden. Y en cuanto al estado actual, Python se utiliza en R como nativo, pero es más difícil revertirlo.
Sólo un pensamiento en voz alta.
Buena suerte
El futuro se juega de forma muy rápida y sencilla.
R se ha perdido.
Instalé Visual Studio 2019 (inmediatamente noté algo sobre Python) y ¡oh maravilla! Ahora los scripts funcionan tanto en Studio como en MetaEditor.
Lo resolveremos, sólo que junto con una reescritura completa de la biblioteca.Aparentemente dejaron algunas cosas extra en el paquete.
La paralelización de njit (parallel=True) no funciona, hay errores
parallel=False el script se ejecuta
¿Qué error se lanza?
Hay muchos, no sé con qué pueden estar relacionados.
He intentado ejecutar el código desde la línea de comandos de python, los mismos errores.
Resulta que el problema está en el python instalado, tal vez se necesita un paquete, pero no escribe cuál.
Python fue instalado desde el instalador, que se descarga desde Herramientas -> Configuración -> Compiladores
Hay muchos, no entiendo de qué puede tratarse.
No tiene nada que ver con Metatrader.
El error también se produce al ejecutar el script por separado con el paralelismo activado.
Sí lo es, los errores aparecen en python de windows, python se instala desde la pestaña de compiladores.
En linux tengo el entorno Spyder y VSCode, este código se ejecuta sin problemas y errores allí.