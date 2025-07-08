Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 45
@Marcos Tebrich
Vladimir Karputov, 1/20/2015 3:22 p.m.
Inserte el código, por favor, usando el botón
Prueba como:
Por favor, alguien puede ayudarme.
¿Es posible ejecutarlo a distancia? Es decir, ¿especificar la ip del servidor donde se ejecuta jupyter, o sólo localmente?
Sólo a nivel local.
Ejecute estos scripts directamente en el MetaEditor o MetaTrader 5
Los guiones no se descargan.
Páginac.mql5.com no encontrada
No se ha encontrado la página de la dirección webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py
Entonces los ejemplos se pueden tomar de la ayuda aquí - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader para Python- módulo para trabajar con programas de Python. )
Acabo de comprobarlo: versión actualizada. Todavía no están documentadas todas las funciones, pero sí las suficientes para entenderlas. Todos los scripts están ahí.
Adjunto como ZIP
Prueba como:
Gracias lo he intentado, pero me da el mismo error
El prefijo MT5_ ya está obsoleto:
Por favor, quién puede ayudarme.
Si es así.
Entonces
Si
import MetaTrader5 as mt5
entonces
Del mismo modo, el resto de los comandos del paquete.
Buena suerte