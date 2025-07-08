Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 45

Prueba como:

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Por favor, alguien puede ayudarme.


Ejecute estos scripts directamente en el MetaEditor o MetaTrader 5
 
Дмитрий Прокопьев:

¿Es posible ejecutarlo a distancia? Es decir, ¿especificar la ip del servidor donde se ejecuta jupyter, o sólo localmente?

Sólo a nivel local.

 
Rashid Umarov:
Ejecute estos scripts directamente en el MetaEditor o MetaTrader 5

Los guiones no se descargan.

Páginac.mql5.com no encontrada

No se ha encontrado la página de la dirección webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py

ERROR HTTP 404
 
Vladimir Karputov:

Los guiones no se descargan.

Páginac.mql5.com no encontrada

No se ha encontrado la página de la dirección web https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py

ERROR HTTP 404

Entonces los ejemplos se pueden tomar de la ayuda aquí - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader para Python- módulo para trabajar con programas de Python. )

Acabo de comprobarlo: versión actualizada. Todavía no están documentadas todas las funciones, pero sí las suficientes para entenderlas. Todos los scripts están ahí.


Rashid Umarov:
Ejecute estos scripts directamente en el MetaEditor o MetaTrader 5

Adjunto como ZIP

Archivos adjuntos:
python_scripts.zip  10 kb
 
Renat fatkhullin :

Prueba como:

Gracias lo he intentado, pero me da el mismo error

 
Marcos Tebrich:

Gracias lo he intentado, pero me da el mismo error

El prefijo MT5_ ya está obsoleto:

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Por favor, quién puede ayudarme.


Si es así.

from MetaTrader5 import *

Entonces

initialize ()

Si

import MetaTrader5 as mt5

entonces

mt5.initialize ()

Del mismo modo, el resto de los comandos del paquete.

Buena suerte

