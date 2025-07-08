Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 49
Construido 5.0.23 bibliotecas de python bajo las versiones 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.
Actualización a través de:
Gracias por su respuesta.
Estoy intentando instalarlo a través de pip pero me sale un mensaje de error:
He visto que hay una distribución en pypi: https: //pypi.org/project/MetaTrader5/#files
Pero no se menciona en las versiones requeridas. Por lo tanto, creo que esta es la razón por la que no puedo instalarlo.
Por favor, asegúrese de que está disponible para su descarga a través del artículo.
Lanzamiento de la versión 5.0.24.
Inténtalo de nuevo, por favor.
Sí, ha funcionado. Creo que el problema estaba en las versiones requeridas.
Construidas las bibliotecas python 5.0.23 para las versiones 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.
Actualización vía:
¿no hay cambios en las funciones, en los parámetros?
¿Dónde puedo conseguir la documentación actualizada del módulo python de MetaTrader5?
Al menos aquí - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Señores, ¿pueden publicar información sobre qué y cuándo se pueden generar ex-cadenascon MetaTrader5?
Vamos a ser breves por ahora, el método es un excepshin.
Obtenemos, RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false
Hola a todos.
Probando los scripts de integración de Python, todo funciona, PERO...
Los scripts para comprobar las operaciones concluidas no funcionan.
Concretamente hago operaciones en una cuenta DEMO, pero se refleja como si no estuvieran.
¿Funciona sólo en la cuenta real?
Además, cuando solicito la funciónOrderCheck, me dice que el saldo de mi cuenta es cero).
Lo he comprobado, está conectado a la cuenta correcta, el saldo no es cero.