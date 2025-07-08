Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 2
Por desgracia, sin el código fuente, esta oportunidad se queda en palabras. Hay muchas cosas que no sé, y el comienzo del autoaprendizaje debería ser probablemente algo práctico para empezar, algo que pueda girar de inmediato.
Si estás empezando, es mejor que te familiarices con el propio lenguaje, es muy diferente de C++.
si no, son paquetes... muchos paquetes/módulos para todas las ocasiones que se buscan en Google
Intentando responder, al menos primitivamente, a la pregunta "¿para qué puedo usarlo?". La respuesta "para el autodesarrollo" no se acepta desde hace mucho tiempo.
Por lo tanto, me gustaría ver en este hilo varios ejemplos geniales de diversos campos. La que más efecto produce es la visualización, que todo el mundo puede probar.
Calcular una matriz de correlación con su representación gráfica no se pone de moda, por desgracia.
Supongo que tenemos diferentes ideas de la belleza, yo no necesito la visualización en absoluto y no me evoca ninguna emoción
En este hilo no he tocado la noción de belleza ni la necesidad de visualización. Me refería a algo totalmente distinto.
He subido los ticks a un gráfico como este (1 millón), puedes guardarlo en html
Adjunto una página web, pesa más de 70 mb por supuesto. ¿Como si eso debiera haber sido una sorpresa o algo más? Escala, todo eso.
Pues bien, he aquí un sencillo ejemplo que demuestra que es mucho más fácil y cómodo visualizar el historial de ticks en Python que en MT5. Gracias.
¿Algún código sobre cómo pasar un array de estructuras simples en ambas direcciones?
sólo hay sockets en forma de bytes, escribí un breve artículo sobre el intercambio a través de ellos, tal vez la próxima semana.
El casting de matrices de bytes a matrices de estructuras (y viceversa) en Python estará ahí?
No, en un array normal... hay que pensar qué es un array de estructura en python, es sólo un objeto dataframe con datos heterogéneos
De todas formas, hay que mirar específicamente el problema, es difícil de decir y no lo he hecho antes.puedo escribir un artículo más tarde, es la primera vez que lo hago yo mismo