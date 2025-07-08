Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 42
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Han cambiado también las constantes?
En la salida:
sí las constantes tienen el prefijo MT5_ eliminado, aquí hay un ejemplo de uso:
ejemplo más complejo - Asesor Experto con el comercio en dos medias móviles sin utilizar la historia:
Sí, las constantes tienen el prefijo MT5_ eliminado, aquí hay un ejemplo de uso:
Un ejemplo más complejo es el de un EA con operaciones sobre dos medias móviles sin utilizar el historial:
Gracias.
La evolución de la lib es buena. Pregunta a los desarrolladores: ¿dónde está la hoja de ruta de la librería pinova?
¿Qué innovaciones podemos esperar todavía, qué no debemos esperar?
En el servidor de pruebas (servidor MetaQuotes-Beta, dirección 78.140.180.203:443) está disponible una versión beta del terminal 2323 con nuevas características. La beta pública se lanzará mañana.
También hemos lanzado la nueva versión de MetaTrader 5.0.20 para Python (pip install --upgrade metatrader5) con una nueva sintaxis para el cambio de cuenta:
Ahora es posible especificar la autorización directamente en la inicialización, tanto de forma completa como abreviada.
Se suprime la función de espera y ahora el ciclo completo de inicialización con espera se realiza directamente en inicializar, donde se puede especificar el tiempo de espera en milisegundos.
Ahora se garantiza que la biblioteca de Python encuentre la última copia activa del terminal, incluso si se ha instalado en modo portátil (tecla /portable).
Los programas de Python ya se muestran directamente en el navegador:
La versión de este viernes permitirá ejecutarlos como scripts MQL5 habituales y estarán vinculados a los gráficos.
Más adelante añadiremos el acceso a todos los indicadores (incluidos los personalizados) en modo de lectura a la biblioteca de Python. Esto hará que el trabajo en python sea más productivo. Pero esto no es una prioridad todavía, lo haremos mucho más tarde.
También se ha lanzado una nueva versión de MetaTrader 5.0.20 para Python (pip install --upgrade metatrader5) con una nueva sintaxis para el cambio de cuenta
Hay más funciones que MQL5.
Paralelamente, estamos ampliando las capacidades del editor y en la próxima versión (que no llegará este viernes) será totalmente posible utilizar Clang/LLVM y Microsoft Visual Studio para compilar programas C++:
Tal vez incluyamos también C#.
Amplio trabajo para utilizar plenamente las bases de datos SQLite: SQLite: trabajo nativo con bases de datos SQL en MQL5
Esto le permite operar e intercambiar fácilmente grandes cantidades de datos entre diferentes sistemas y dentro del terminal.
Más funciones que MQL5.
¿Lo estamos consiguiendo?
Paralelamente, estamos ampliando las capacidades del editor y en la próxima versión (que no llegará este viernes)
será totalmente capaz de utilizar Clang/LLVM y Microsoft Visual Studio para compilar programas C++:
¿Se añadirá un enlazador para enlazar archivos .lib en los proyectos de
?
Para enlazar los archivos .lib en los proyectos
¿se añadirá un enlazador?
Se pueden especificar múltiples variantes de destino dentro de los proyectos:
Los archivos DLL/EXE tienen definiciones personalizadas, bibliotecas y parámetros adicionales para el compilador:
El enlazador se utiliza automáticamente desde Clang o Visual Studio. No es necesario especificarlo explícitamente.
Hay más funciones que MQL5.
Por ello, la plataforma MetaTrader 5 tiene más funciones.
Por sí mismo, cualquier lenguaje es inútil sin una plataforma de información y negociación (una plataforma no es un terminal, sino todo un complejo de servidores con una infraestructura y un ecosistema) que lo alimente con datos y proporcione la ejecución de las operaciones.
Nuestro objetivo es presentar una plataforma sin fisuras con un amplio conjunto de herramientas para el algotrading, que cubra diferentes segmentos de consumidores.
Python es un claro ganador en ML y un lenguaje muy eficaz para hacer investigación. Aunque no se puede meter en un probador, también es bueno en modo de integración directa.
Por cierto, a diferencia de otras librerías de Python (a menudo escritas de frente y mal optimizadas), nosotros hemos optimizado fuertemente el rendimiento de los datos masivos de los gráficos. Esto significa que puede obtener un historial profundo de manera eficiente y rápida en la memoria.