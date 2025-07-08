Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 6

es decir, ¿es posible convertir un array de estructuras en un array de bytes para pasarlo al socket? entonces es extraño que el structToChar estándar no lo haga.

En uchar[] para los sockets, uint[] para los recursos, double[] para las variables globales y los frames, etc.

 

El paquete MetaTrader5 ya está disponible en las librerías 32/64 para Python 3.7 y se instala en una línea.

pip install MetaTrader5
Bueno, ya veo, no se me ocurre un ejemplo de lo que hay que pasar... mqlrates puede

¿Se añadirá la ayuda a los argumentos de los fths? a veces se olvida qué y dónde


 
Sí, esta es la primera que se ha colocado apresuradamente.

La descripción del trabajo desde R/Python con MetaTrader 5 se incluirá en la documentación de MQL5.

 

Comprobé el script de prueba para Python de la primera página, por lo que entiendo si el terminal se inicia con el interruptor /portable entonces nada funcionará, da un error:

Traceback (most recent call last):

File "D:/py/mt5.py", line 5, in <module>

MT5WaitForTerminal()

RuntimeError: No hay conexión IPC

si ejecuta MT5 sin el interruptor/portable, el script de prueba funciona sin problemas

no es conveniente ejecutar MT5 sin /portable en mi portátil - SSD es la primera unidad, es un modesto 80 GB, instalo todo en la segunda unidad

Me gustaría que funcionara con la tecla /portable

 

No he trabajado con Pyton en absoluto antes.

Así, en la página de descargashttps://www.python.org/downloads/windows/ selecciono Download Windows x86-64 executable installer

Pyton Descargar el instalador ejecutable de Windows x86-64


Haga clic en el archivo descargado...

Ejecutar la configuración de Python



Recuerde marcar la casilla PATH en la ventana de instalación e instalarse - Instalar ahora

Añadir Python 3.7 al PATH



Entregar el paquete matplotlib para soporte de gráficos

pip install matplotlib

Resulta que este comando tenía que ser introducido en la ventana de comandos de Windows (haciendo clic con el botón derecho en el botón de Inicio):

pip install matplotlib


Se hace de la misma manera.

Ejecute el paquete de instalación MetaTrader5

pip install MetaTrader5


Ahora tenemos que crear el archivo "metatrader5-test.py":

Inicia la ventana


y el menú Archivo -> Nuevo Archivo


La parte más emocionante es

Ejecutar el script de prueba

python metatrader5-test.py

Todavía no entiendo dónde y cómo poner este comando. Hice una solución - en el archivo abierto "metatrader5-test.py" menú Ejecutar -> Ejecutar Módulo y el script de prueba se ejecutó con éxito.

no hay necesidad de prescribir en cualquier lugar, simplemente haga clic en el archivo y la secuencia de comandos se ejecutará
 
Todavía no entiendo dónde y cómo escribir este comando. Hice una solución - en el archivo abierto "metatrader5-test.py" menú Ejecutar -> Ejecutar Módulo y el script de prueba se ejecutó con éxito.

Ejecutar scripts de Python desde la línea de comandos de Windows, llamará a un intérprete de Python que ejecutará el script

Estás ejecutando desde un shell IDLE, python en sí no tiene compilador - puedes escribir scripts en el bloc de notas pero guardarlos con la extensión .py

o instalar un IDE para python, Spyder todo poner primero a hurgar, a continuación, PyCharm o soy un portátil Wing IDE instalado - no requiere recursos de su PC

 
A través de la línea de comandospython metatrader5-test.py no funciona. Peropip install MetaTrader5 a través de la línea de comandos funcionó.

( El archivo en sí se guarda por defecto C:\Nsers\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )
