Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 26
Parece que la GPU es necesaria después de todo
En un Sandy Bridge más antiguo, funciona sin tarjeta gráfica.
¿Puedo ver los resultados de la prueba?
Se ampliará el soporte para Python tanto en el MetaEditor como en la API interprocesos:
pip install --upgrade MetaTrader5
Requisito ya actualizado: MetaTrader5 en c:\works\mt_websocket_server\\\m env\lib\site-packages (5.0.8)
Señores, ¿se entiende el tema de la confusión entre alto y bajo?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
El ejemplo utiliza una función diferente, un error:
# obtener barras con USDJPY M5 a partir del 01.04.2019 en la zona horaria UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
esperado: MT5CopyRatesRange()
Gracias, corregido.
Me gustaría llamar la atención sobre:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
ir a la terminal, ver baja/alta para este marco:
Vemos quebajo=1.22557,alto=1.22989
¿La pregunta es un error o las teclas de la MT5Rate son de alguna manera configurables?
Gracias por el mensaje, los desarrolladores han sido informados. Arreglarán el título.
Gracias.
Escríbeme en este hilo cuando salga la nueva versión.
La versión 5.0.9 está disponible: