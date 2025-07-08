Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 26

Lyuk:

Parece que la GPU es necesaria después de todo

En un Sandy Bridge más antiguo, funciona sin tarjeta gráfica.

 

¿Puedo ver los resultados de la prueba?

 
Lyuk:

¿Puedo ver los resultados de la prueba? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
Necesitas algo como esto en OpenCL
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1 e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

Se ampliará el soporte para Python tanto en el MetaEditor como en la API interprocesos:


 
Vladimir Karputov:

Dmitry Prokopyev:

pip install --upgrade MetaTrader5

Requisito ya actualizado: MetaTrader5 en c:\works\mt_websocket_server\\\m env\lib\site-packages (5.0.8)



Señores, ¿se entiende el tema de la confusión entre alto y bajo?

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

El ejemplo utiliza una función diferente, un error:

# obtener barras con USDJPY M5 a partir del 01.04.2019 en la zona horaria UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)

esperado: MT5CopyRatesRange()

Gracias, corregido.

 
Vladimir Karputov:

Me gustaría llamar la atención sobre:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

ir a la terminal, ver baja/alta para este marco:

Vemos quebajo=1.22557,alto=1.22989

¿La pregunta es un error o las teclas de la MT5Rate son de alguna manera configurables?

Gracias por el mensaje, los desarrolladores han sido informados. Arreglará el encabezado
 
Rashid Umarov:
Gracias por el mensaje, los desarrolladores han sido informados. Arreglarán el título.

Gracias.

Escríbeme en este hilo cuando salga la nueva versión.

 

La versión 5.0.9 está disponible:

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
