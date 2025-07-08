Grupo de usuarios de MetaTrader 5 Python - cómo utilizar Python en Metatrader - página 85
Es extraño, pero también llega una mesa vacía. No es necesario abrir nada en el propio terminal como en Quicksilver para que funcione la descarga?
Cualquier gráfico con el par deseado (para los ticks).
¿Puede alguien confirmarlo? ¿Hay alguna manera de obtener un comentario del corredor?
¿Podría añadir una descripción a la Documentación?
Añadido
Quiero organizar una contabilidad comercial virtual en python. Lo necesito para distinguir las características de las diferentes estrategias de negociación. El corredor utilizado es Otkritie. No hay red. Hay una posición común para el instrumento, Stop y Take de la posición es común. Decidí hacer esto: abro una operación por cualquier estrategia por mercado con cualquier volumen, sin stop y take. En su lugar, puse una orden de stop y límite del mismo tamaño. Memorizo las órdenes de la tabla por separado. Cada cierto periodo de tiempo, coloco órdenes = mt5.orders_get(symbol=symb) y obtengo una lista de órdenes de entradas conocidas.ticket.tolist().
Luego recorro mi tabla de operaciones y compruebo si todavía existe una entrada de orden stop o limitada en la lista de órdenes abiertas recibidas. Si no hay stop loss, significa que un stop loss se ha disparado virtualmente; si no hay límite, significa una toma de beneficios. Entonces borro las entradas para esta operación de mi tabla y borro la orden pendiente restante para esta operación. Y todo funciona, excepto uno: no sé cómo calcular el beneficio virtual de esta operación. En la imagen se puede ver que el stop de venta está fijado en 141430, pero en realidad hubo un deslizamiento y el precio abierto es 141350. Solicito la petición de una posición activada: deals = mt5.history_orders_get(ticket=246525084) (este ticket se ha guardado en el sistema cuando se realizó la orden, como en la imagen de arriba), pero en mi respuesta no veo información sobre el lugar de la orden, sólo información sobre el lugar de la orden. El historial muestra que la parada de venta fue realmente ejecutada en el ticket 15215696 y puedo pedir el precio correcto en este ticket. Pero primero tengo que encontrar el billete del comercio. ¿Cómo hago coincidir este ticket con el ticket de la orden pendiente (sell stop)?
order_send y order_check devuelven None. No entiendo dónde buscar. Por favor, dime qué pasa. Por favor.
Código
Salida
He conseguido resolver el problema. En la solicitud, los campos volumen, precio, sl y tp deben ser de tipo flotante. Funciona así
Colegas, por favor, aconsejen:
1. ¿Cómo puedo extraer los intervalos de sesiones de negociación disponibles por instrumento desde mt5 en Python y actualizarlos periódicamente?
2. ¿espero ver un método en la biblioteca para solicitar y cambiar el Trailing Stop en las posiciones abiertas?