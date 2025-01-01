DocumentationSections
StopLoss

Retourne le prix du Stop Loss de la position.

double  StopLoss() const

Valeur de retour

Le prix du Stop Loss de la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).