Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Retourne le prix du Stop Loss de la position. double StopLoss() const Valeur de retour Le prix du Stop Loss de la position. Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index). PriceOpen TakeProfit