PriceOpen Retourne le prix d'ouverture de la position. double PriceOpen() const Valeur de retour Le prix d'ouverture de la position. Note La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).