Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfoPriceOpen 

PriceOpen

Retourne le prix d'ouverture de la position.

double  PriceOpen() const

Valeur de retour

Le prix d'ouverture de la position.

Note

La position doit être sélectionnée en utilisant les méthodes Select (par le ticket) ou SelectByIndex (par l'index).