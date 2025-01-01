MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCOrderInfoInfoDouble
InfoDouble
指定された double 型プロパティの値を取得します。
bool InfoDouble(
パラメータ
prop_id
[in] double 型プロパティの識別子（ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE 列挙値）
var
[out] 結果を受け取る double 型変数への参照
戻り値
成功の場合は true、プロパティ値が取得できなかった場合は false
注意事項
注文は Select（チケットによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。