//--- ejemplo de CArrayDouble::AddArray(const double &[])

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

double src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- añade otro array

if(!array.AddArray(src))

{

printf("Error al añadir el array");

delete array;

return;

}

//--- utiliza el array

//--- . . .

//--- borra el array

delete array;

}