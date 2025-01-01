- Delta
AddArray
Añade al final del array los elementos de otro array.
|
bool AddArray(
Parámetros
src[]
[in] Referencia al array fuente con los elementos que se desean añadir.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden añadir.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayDouble::AddArray(const double &[])