Minimum

Obtiene el índice del elemento menor del array en el rango especificado.

int  Minimum(
   int  start,     // índice de comienzo
   int  count      // número de elementos a procesar
   ) const

Parámetros

start

[in]  Índice de comienzo del array.

count

[in]  Número de elementos a procesar.

Valor devuelto

Índice del elemento menor del array en el rango especificado.