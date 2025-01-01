DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleMaximum 

Maximum

Obtiene el índice del elemento mayor del array en el rango especificado.

int  Maximum(
   int  start,     // índice de comienzo
   int  count      // número de elementos a procesar
   ) const

Parámetros

start

[in]  Índice de comienzo del array.

count

[in]  Número de elementos a procesar.

Valor devuelto

Índice del elemento mayor del array en el rango especificado.