InsertSort

Inserta el elemento en el array ordenado.

bool  InsertSort(
   double  element      // Elemento a insertar
   )

Parámetros

element

[in] Valor del elemento a insertar en el array ordenado

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::InsertSort(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- ordena el array
   array.Sort();
   //--- inserta el elemento
   if(!array.InsertSort(100.0))
     {
      printf("Error de inserción");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }