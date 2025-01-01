//--- ejemplo de CArrayDouble::InsertSort(double)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- añade elementos al array

//--- . . .

//--- ordena el array

array.Sort();

//--- inserta el elemento

if(!array.InsertSort(100.0))

{

printf("Error de inserción");

delete array;

return;

}

//--- borra el array

delete array;

}