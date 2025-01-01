- Delta
SearchLinear
Busca en el array ordenado el elemento igual a la muestra.
int SearchLinear(
Parámetros
element
[in] El elemento muestra a buscar en el array.
Valor devuelto
La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 - si el elemento no se encuentra.
Nota
El método utiliza un algoritmo de búsqueda lineal (o secuencial) en arrays no ordenados.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayDouble::SearchLinear(double)