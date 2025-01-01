DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleDelta 

Delta

Establece la tolerancia de comparación.

void  Delta(
   double  delta      // Tolerancia
   )

Parámetros

delta

[in]  El valor nuevo de la tolerancia de comparación.

Valor devuelto

No

Nota

Tolerancia de comparación utilizada en la búsqueda. Los valores se consideran iguales si su diferencia es menor o igual a la tolerancia. La tolerancia predeterminada es 0.0.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- establece la tolerancia de comparación
   array.Delta(0.001);
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }