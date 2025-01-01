DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleInsertArray 

InsertArray

Inserta un array de elementos de otro array a partir de la posición especificada.

bool  InsertArray(
   const double&  src[],     // Array fuente
   int            pos        // Posición
   )

Parámetros

src[]

[in] Referencia al array con los elementos fuente a insertar

pos

[in] Posición a insertar en el array

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::InsertArray(const double &[],int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- inserta otro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Error de inserción en el array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }