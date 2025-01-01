DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleType 

Type

Obtiene el identificador de tipo del array.

virtual int  Type() const

Valor devuelto

Identificador de tipo del array (el de CArrayDouble es 87).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::Type()
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- obtiene el tipo del array
   int type=array.Type();
   //--- borra el array
   delete array;
  }