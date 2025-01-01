DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleSave 

Save

Guarda los datos del array en el archivo.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen (...)

Valor devuelto

true - si se completa correctamente, false - si hay algún error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::Save(int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int           file_handle;
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade 100 elementos al array
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      array.Add(i);
     }
   //--- abrir archivo
   file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Save(file_handle))
        {
         //--- error al guardar el archivo
         printf("Error al guardar el archivo: %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }