- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TransposeConjugate
Transposición de una matriz compleja con conjugación. Desarrolla o reorganiza los ejes de la matriz alterando el signo de la parte imaginaria de los números complejos, devolviendo la matriz modificada.
|
matrixc matrixc::TransposeConjugate()
Valor devuelto
Matriz transpuesta y conjugada compleja.
Note
Conjugate can be applied to real (non-complex) matrix or vector. In this case matrix or vector just copied on return.
Algoritmo simple de transposición de una matriz compleja con conjugación – explicación del método
|
//--- Complex matrix transpose function with conjugation