CompareEqual

Ejecuta una comparación absoluta de dos matrices, transformando sus filas secuenciales en vectores unidimensionales.

ulong vector::Compare(

const vector& vec

);



ulong matrix::CompareEqual(

const matrix& mat

);

Parámetros

vec

[in] Vetor para comparación.

mat

[in] Matriz para comparación.

Descripción del método

Supongamos que tenemos dos matrices: la matriz A – matriz que llama al método – y la matriz B, pasada como parámetro. La comparación sigue los siguientes pasos:

Las matrices se transforman en vectores unidimensionales, concatenando sus filas secuencialmente. Los vectores resultantes se comparan elemento por elemento, hasta el primer elemento divergente. El método devuelve uno de los valores descritos a continuación, dependiendo del resultado de la comparación.

Valor devuelto

-1 – si un elemento de la matriz A es menor que el elemento correspondiente en la matriz B.

0 – si todos los elementos de las matrices A y B son idénticos.

1 – si un elemento de la matriz A es mayor que el elemento correspondiente en la matriz B.

Observación

Al comparar, se tienen en cuenta los elementos con valor NaN.

Los elementos NaN se tratan como iguales si están en la misma posición en ambas matrices.

El signo de NaN no se considera en la comparación.

Un elemento NaN se considera menor que cualquier otro valor numérico.

Example