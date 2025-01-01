ReplaceNan

Sustituye NaN en una matriz/vector por un nuevo valor y retorna el número de elementos sustituidos.

ulong vector::ReplaceNan(

const double value

);



ulong vectorf::ReplaceNan(

const float value

);



ulong matrix::ReplaceNan(

const double value

);



ulong matrixf::ReplaceNan(

const float value

);

Parámetros

valor

[in] Nuevo valor por el que se sustituirán los elementos NaN en la matriz/vector.

Valor retornado

Número de elementos NaN en la matriz/vector sustituidos por el nuevo valor.