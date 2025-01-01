DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulaciónReplaceNan 

ReplaceNan

Sustituye NaN en una matriz/vector por un nuevo valor y retorna el número de elementos sustituidos.

ulong vector::ReplaceNan(
  const double   value      // nuevo valor
   );
 
ulong vectorf::ReplaceNan(
  const float    value      // nuevo valor
   );
 
ulong matrix::ReplaceNan(
  const double   value      // nuevo valor
   );
 
ulong matrixf::ReplaceNan(
  const float    value      // nuevo valor
   );

Parámetros

valor

[in]  Nuevo valor por el que se sustituirán los elementos NaN en la matriz/vector.

Valor retornado

Número de elementos NaN en la matriz/vector sustituidos por el nuevo valor.