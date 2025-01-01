- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Sustituye NaN en una matriz/vector por un nuevo valor y retorna el número de elementos sustituidos.
ulong vector::ReplaceNan(
Parámetros
valor
[in] Nuevo valor por el que se sustituirán los elementos NaN en la matriz/vector.
Valor retornado
Número de elementos NaN en la matriz/vector sustituidos por el nuevo valor.