MetaTrader 5 - ¡Más de lo que puedas imaginar!

Introducción

El desarrollo de MetaTrader 5 comenzó en 2007. MetaTrader 5 fue concebido como una plataforma multimercado revolucionaria, capaz de utilizarse en Forex así como en cualquier otro mercado financiero. Desde entonces hemos recorrido un largo camino y el resultado de todo este trabajo es una plataforma que ofrece oportunidades ilimitadas a los operadores financieros. En este artículo veremos las principales características de MetaTrader 5 y realizaremos un análisis comparativo con la versión previa de la plataforma.





1. Gráficos

Empezaremos con una de las ventajas más evidentes de la plataforma MetaTrader 5: su parte analítica. Los gráficos de precios en tiempo real proporcionan mucha más funcionalidad que en Meta Trader 4.

1.1. Personalización y 21 períodos. Los gráficos de la plataforma permiten diferentes configuraciones para que los operadores puedan personalizarla según sus necesidades. MetaTrader 5 permite el uso de tres tipos de gráficos: líneas discontinuas, una secuencia de barras y velas japonesas. Puede establecer un color distinto para cada uno de los elementos del gráfico y configurar el espacio de trabajo a su gusto. Al compararlo con la cuarta versión de la plataforma, MetaTrader 5 permite el uso de más del doble de períodos gráficos. Ahora es posible disponer de 21 períodos

1.2. Ventajas de las barras de un minuto. MetaTrader 5 dispone de un nuevo método para almacenar y transferir los datos sobre precios. En la versión anterior, los datos de cada período de tiempo se transmitían a los terminales de forma independiente. En la nueva versión, los datos se transmiten y almacenan solo en forma de barras de un minuto, y los períodos de tiempo mayores se configuran a partir de las barras de un minuto en los terminales de cliente. Este enfoque permite un gran ahorro de tráfico al descargarse el historial una sola vez y aplicarse a todos los períodos. Tras la descarga del historial de precios, el terminal tan solo descarga nuevos datos.



Ahora, la visualización de gráficos es mucho más rápida: solo se tarda unos segundos en crear un gráfico de cualquier período de tiempo a partir de las barras de un minuto. Los períodos de tiempo son almacenados en su disco duro. De esta forma, la próxima vez, el gráfico que muestre este período se abrirá inmediatamente y solo se procesarán los nuevos datos.

Al trabajar con registros de un minuto también se dispone de una completa sincronización de los datos en todos los períodos, ya que todos ellos utilizan como fuente el mismo dato de un minuto.



Otra ventaja de trabajar con el historial de precios es que éste se transmite a los terminales de clientes en formato comprimido, lo que ahorra ancho de banda y reduce el tiempo de descarga. Comparada con la versión anterior, un historial de precios de 10 años de barras de un minuto para un símbolo ocupa cerca de 10 MB en formato comprimido.

1.3. Indicadores. El paquete estándar de MetaTrader 5 incluye 38 indicadores técnicos. Estos se encuentran convenientemente agrupados en la ventana del navegador según su tipo: indicadores de tendencia, osciladores, indicadores de volumen e indicadores Bill Williams. Los indicadores disponibles comprenden las bandas de Bollinger, envelopes, media móvil, SAR parabólico, desviación estándar, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator y muchos otros.

El numero de indicadores de terceros es prácticamente ilimitado en MetaTrader 5. Pueden descargarse un gran número de indicadores desde la base de código y pueden comprarse en el mercado.



1.4. Herramientas analíticas. El número de herramientas analíticas disponibles ha aumentado considerablemente. Ahora, MetaTrader 5 dispone de 46 objetos, incluyendo las herramientas Elliot, Fibonacci y Gann, objetos gráficos (incluso los objetos para la interactividad con los programas MQL5), formas, canales, líneas , etcétera.

Cada objeto puede ser configurado individualmente — color, ancho de línea, niveles adicionales — y se mostrarán en los distintos períodos.



1.5. Escala de tiempo precisa. La precisión de la escala de tiempo puede ser habilitada para gráficos. Ahora, no es necesario que los objetos gráficos estén enlazados con las barras. El vínculo de los objetos puede ser situado en cualquier posición entre las barras de los gráficos. Además, al cambiar entre distintos períodos se mantienen de forma precisa las posiciones de los puntos de control del objeto.

1.6. Calendario económico. Una de las nuevas características de MetaTrader 5 es el calendario económico, que ayuda a realizar el análisis fundamental de los mercados. Los indicadores macroeconómicos se actualizan en tiempo real. Además, los eventos del calendario económico pueden mostrarse fácilmente en el gráfico de precios.

1.7. Más datos de mercado. En la cuarta versión, solo se encuentran disponibles cinco valores para cada símbolo en tiempo real: Demanda, Oferta, Alto, Bajo y Tiempo. En MetaTrader 5, la cantidad de información disponible se ha incrementado varias veces. Además de las estadísticas de símbolos principales, es posible analizar el volumen real y el precio de la última transacción. Además, en la pestaña "Observación del mercado" se encuentran disponibles más de 20 valores estadísticos para cada símbolo, todos ellos actualizados en tiempo real.





Una característica importante es la disponibilidad de valores spread y volume reales en el historial de datos. Estos valores se almacenan en cada barra de un minuto y de esta forma pueden usarse para pruebas y optimización de un asesor experto en el probador de estrategia multidivisa de MetaTrader 5.



1.8. Publicación de gráficos online. MetaTrader 5 permite ahora la publicación de gráficos online. Ahora, el terminal permite no solo guardar las capturas de pantalla en su PC sino que además permite compartirlas con otros operadores de forma instantánea gracias a la utilidad Gráficos MQL5, que forma parte de la comunidad MQL5. Si ha indicado su cuenta de MQL5 en el terminal, se le asignará una captura de pantalla. Ahora, puede crear su propia galería de imágenes y gestionarla fácilmente a través de su perfil.





También puede compartir sus imágenes a través de las redes sociales más conocidas.







2. Navegador

La interfaz del terminal de MetaTrader es ahora aún más cómodo. La ventana del navegador le permite realizar cualquier operación en el terminal, como abrir una nueva cuenta de prueba o adjuntar asesores expertos y scripts a los gráficos.

2.1. Encontrar un servidor por el nombre del agente. Otra nueva característica de MetaTrader 5 es la de añadir servidores de agentes por sus nombres. En la versión anterior era necesario contactar con su agente para averiguar la dirección IP del servidor de operaciones o descargar un terminal de cliente especial. Ahora, tan solo tendrá que introducir el nombre del agente. El sistema encuentra automáticamente el servidor a partir del nombre indicado y lo añade a la lista.

A continuación puede abrir una cuenta.

2.2. Agrupación de programas. Otra característica del navegador es la agrupación de programas. Los indicadores técnicos disponibles en el paquete estándar están agrupados por su tipo: indicadores de tendencia, osciladores, indicadores de volumen e indicadores Bill Williams. Los indicadores personalizados, asesores expertos y scripts también son agrupados en categorías separadas. Además, cada categoría sigue una jerarquía similar a la estructura de carpetas en el disco. Por ejemplo, puede organizar sus indicadores personalizados en subcarpetas /MQL5/Indicators/My/MQL5/Indicators/CodeBase, y así sucesivamente. Podrá ver la misma estructura de almacenamiento en la ventana del navegador.

Los programas MQL5 comprados a través del mercado son automáticamente ubicados en la correspondiente subcategoría de mercado en los asesores expertos, indicadores personalizados y scripts.

2.3. Desarrollo posterior de los programas. Si necesita modificar una aplicación (en caso de que el código fuente esté disponible), selecciónela y presione Enter. El código fuente de la aplicación se abrirá inmediatamente en MetaEditor.



2.4. Descargas desde la base de código. Gracias a la integración del terminal de MetaTrader 5 con los servicios de la comunidad MQL5, desde el navegador puede comenzar a descargar un asesor experto, un indicador o un script desde la base de código tan solo con un clic. En cada categoría de aplicaciones se encuentra disponible un comando especial "más". El número que aparece en el comando indica la cantidad de aplicaciones disponibles para descargar.

2.5. Pruebas rápidas. Cualquier asesor experto puede ser probado mediante dos clics usando el comando contextual Test. El probador de estrategia se abrirá inmediatamente. Lo único que deberá hacer es establecer los parámetros necesarios y comenzar la prueba.

3. Trading

En MetaTrader 5, la mecánica operativa ha experimentado cambios significativos con relación a MetaTrader 4. Todos estos cambios tienen como objetivo mejorar la experiencia del usuario con la plataforma de operaciones de trading. Con MetaTrader 5 puede operar en cualquier mercado de valores y a través de cualquier REC (Red Europea de Competencia). La plataforma de MetaTrader 5 posee la calificación de proveedor de software independiente (ISV en inglés) para una serie de mercados de valores, incluyendo SMX, GBOT, CitiBank, Currenex, DGCX, Integral, etc. Se han establecido una serie de planes adicionales dirigidos a su integración con los mayores mercados de valores mundiales.

3.1. Posiciones netas. MetaTrader 5 adopta la llamada contabilidad "compensada" de posiciones, que cumple los requisitos de todos los mercados actuales. La compensación consiste en que, para un instrumento financiero dado, solo puede existir una posición en cada momento. No se permiten posiciones contrarias (compra y venta).

De esta forma, si tiene una posición para comprar un paquete de instrumentos financieros y al mismo tiempo una para venderlos, la posición queda cerrada. Si tiene una posición para comprar un paquete de instrumentos financieros y compra un paquete más, tendrá una posición de dos paquetes. En este caso, el precio abierto es calculado de nuevo y, para esta posición, se calcula el precio abierto medio ponderado: (El precio de la primera transacción * volumen de la primera transacción + precio de la segunda transacción * el volumen de la segunda transacción) / (volumen de la primera transacción + volumen de la segunda transacción).

3.2. Seis tipos de órdenes pendientes. Además de las órdenes Stop Limit y Stop, la plataforma de MetaTrader 5 soporta dos tipos más de órdenes pendientes: Buy Stop Limit y Sell Stop Limit. Cuando se ejecutan estas órdenes tiene lugar la correspondiente orden con precio límite. Los nuevos tipos de órdenes mejoran las posibilidades de incorporar estrategias operativas.

3.3. Operaciones en un clic. La velocidad a la que tienen lugar las operaciones es un factor muy importante en la operativa de trading. MetaTrader 5 dispone de la capacidad para realizar operaciones de trading en un clic. Esta característica se encuentra disponible en la ventana de observación del mercado.

Adicionalmente, la función de operativa mediante un solo clic permite a los usuarios el cierre de posiciones, la eliminación de órdenes pendientes, así como las órdenes Stop Loss y Take Profit en la pestaña Trade, de forma rápida.

Las funciones de operativa rápida también se encuentran disponibles en la profundidad del mercado

3.4. Operaciones desde gráficos. MetaTrader 5 proporciona eficientes herramientas para operar desde los gráficos de forma manual. Cada gráfico dispone de un panel que permite realizar operaciones rápidas de mercado.





Se proporciona un menú contextual inteligente para la colocación de órdenes pendientes sobre los gráficos. Haga clic sobre el precio deseado y ejecute la orden. En la pantalla se mostrará el tipo de orden más probable según la ubicación del cursor del ratón con relación al precio.

3.5. Modificación de los niveles operativos sobre los gráficos. MetaTrader 5 ofrece la posibilidad de cambiar el precio de las órdenes pendientes y de las órdenes Stop Loss y Take Profit directamente sobre el gráfico. De esta forma, observando la situación actual del mercado puede arrastrar un nivel operativo usando su ratón sobre el área designada y así ajustar su valor con mayor precisión.

3.6. Asincronía y multihilo Comparado con MetaTrader 4, en la quinta versión de la plataforma los operadores disponen de más oportunidades para incorporar múltiples operaciones al mismo tiempo. Con la versión anterior los operadores obtenían mensajes de error como por ejemplo "el contexto operativo está ocupado" al usar múltiples asesores expertos simultáneamente. MetaTrader 5 dispone de un contexto operativo mucho más amplio, permitiendo el envío al servidor de hasta 16 solicitudes de operaciones sin necesidad de esperar el resultado del proceso.

3.7. Ejecución de operaciones en el mercado de valores. Gracias a la integración de la plataforma operativa de MetaTrader 5 con otros sistemas, los operadores pueden ahora acceder a los principales mercados del mundo. El sistema permite la ejecución directa de operaciones en sistemas de negociación externos (procesamiento directo). Las operaciones se ejecutan sin necesidad de un agente intermediario (en el modo "Non-Dealing Desk ").

3.8. Operaciones desde la profundidad del mercado. La profundidad del mercado (PDM) es una parte integral de la operativa con valores. En la PDM un agente puede ver las solicitudes actuales que están teniendo lugar en el mercado y también puede ver sus propias solicitudes. En MetaTrader 5, las operaciones pueden ejecutarse directamente desde la profundidad del mercado.

Al igual que ocurre con las operaciones mediante un solo clic, la profundidad del mercado es una potente herramienta para las operaciones de reventa, permitiendo a los usuarios ejecutar, cambiar y anular operaciones con un solo clic.

3.9. Condiciones adicionales de ejecución. Para cada transacción un operador puede especificar condiciones adicionales de ejecución a través del broker, realizar órdenes de ejecución inmediata (FOK, Fill or Kill) o del tipo inmediata o cancelación (IOC, Immediate or Cancel). En el modo FOK, la operación solicitada debe realizarse en el volumen requerido. Si el volumen del título no está disponible en el mercado, la solicitud no será procesada. El modo IOC implica que la operación puede realizarse para el máximo volumen disponible en el mercado dentro del volumen indicado en la orden. Si la petición no puede ser ejecutada por completo, se ejecutará una orden con el volumen disponible y el volumen restante será cancelado.

3.10. Notificaciones automáticas de operativa móvil. Actualmente, las operaciones desde dispositivos móviles son cada vez más populares. Con frecuencia, los operadores necesitan tener acceso a sus cuentas las 24 horas del día, siete días a la semana y desde cualquier lugar del mundo. En este sentido, la funcionalidad móvil de la plataforma MetaTrader 5 incluye los últimos avances tecnológicos. Los terminales móviles de MetaTrader 5 para iPhone y Android se encuentran disponibles sin ningún coste adicional.

Una de las funciones más importantes de los terminales móviles es la posibilidad de recibir notificaciones automáticas. Las notificaciones automáticas son mensajes de texto cortos que pueden ser enviados a dispositivos móviles desde la versión para PC del terminal de cliente y desde diferentes servicios de la comunidad MQL5. Estas notificaciones nunca se pierden y llegan a su destino inmediatamente sin importar si la aplicación está o no en ejecución en ese momento.

El lenguaje MQL5 proporciona la función especial de SendNotification, que permite a los programas en MQL5 enviar notificaciones automáticas. Además, el terminal le permite crear señales para alertarle de eventos en el mercado. Un tipo de eventos de esta naturaleza son las notificaciones automáticas.

Las notificaciones automáticas pueden también utilizarse para obtener información sobre las actualizaciones del sitio web de la comunidad MQL5. Para hacer esto, debe indicar su ID en el perfil de usuario de la pestaña Contactos.

Las notificaciones automáticas permiten a los operadores estar informados y reaccionar a los cambios del mercado, aun cuando no están delante del ordenador.







4. Caja de herramientas

La ventana de la caja de herramientas, que ya estaba disponible en la cuarta versión del terminal, proporciona ahora aún más funciones.

4.1. Exposición. Ahora, el operador puede ver la información resumida del estado de los activos para todas las posiciones abiertas.

4.2. Calendario. Tal y como se ha mencionado en la sección primera, MetaTrader 5 dispone ahora del calendario de eventos económicos. Se encuentran disponibles los indicadores macroeconómicos de más de 10 de las más avanzadas economías del mundo, actualizados en tiempo real. Todos los eventos se muestran en pantalla sobre los gráficos correspondientes a cada par de divisas.

4.3. Mercado. MetaTrader 5 está muy integrado en los servicios de la comunidad MQL5 disponibles para los operadores. El mercado es un lugar donde se almacenan las aplicaciones MQL5, donde cualquier usuario puede adquirir un producto para operar con él en el terminal. Para su comodidad, el mercado se encuentra integrado en el terminal del cliente.

En la ventana de la caja de herramientas, el operador puede ver toda la gama de aplicaciones disponibles en el mercado. Antes de realizar la compra, puede descargar una versión de prueba y probarla en el probador de estrategia. En el mercado, también es posible descargar numerosas aplicaciones gratuitas.

La lista de compras y descargas se muestra en la pestaña Compras. Las aplicaciones descargadas o compradas son automáticamente ordenadas según su tipología en el navegador, desde el que puede ejecutarlas.

4.4. Base de código. La ventana de la caja de herramientas también proporciona acceso a una gran cantidad de código fuente de MQL5 gratuito. Puede descargar y ejecutar cualquier código directamente desde el terminal. Tan solo tiene que arrastrar un asesor experto, un indicador o un script y soltarlo sobre un gráfico. El código se descargará automáticamente en la a carpeta adecuada, se compilará y se ejecutará en el gráfico.

El número de paquetes de código fuente publicados hasta la fecha se aproxima a los 1.500 y continua creciendo.



5. Pruebas y optimización

Una de las mejoras más importantes y esperadas de MetaTrader 5 es el probador de estrategia multidivisa. Ahora, los operadores disponen de ilimitadas opciones para simular y optimizar los asesores expertos de varios símbolos.

5.1. Informe de pruebas avanzado. MetaTrader 5 dispone de un informe sobre los resultados de las pruebas de Aserores expertos ampliado. Dicho informe incluye estadísticas adicionales, permitiendo una mejor evaluación de la estrategia operativa. Ahora puede analizar el factor de recuperación, el ratio Sharpe, el tiempo de posesión de la posición y muchas otras características. El informe proporciona más de 40 características distintas.

El componente gráfico del informe de pruebas también ha sido sustancialmente ampliado. Además de los gráficos de balances y valores, el simulador visualiza la distribución del tiempo en las entradas de posiciones y el beneficio/pérdida (por hora, semana y mes):

Adicionalmente, se generan gráficos de distribución de los beneficios y MAE/MFE, así como la distribución de beneficios y el tiempo de posesión de la posición.

5.2. Mayor precisión de la prueba every-tick. El probador de estrategia del terminal de MetaTrader 5 utiliza un solo modo de simulación de precios durante la prueba — la generación de ticks en base a los datos de cada minuto disponibles. El uso del período M1 en el simulador permite una simulación muy precisa del movimiento del precio con el mínimo número de errores, al contrario de lo que ocurría en la simulación de ticks basada en los períodos más extensos de MetaTrader 4. Como resultado, los errores en el modelizado de los precios en el probador de estrategia de MetaTrader 5 son mínimos, y las diferencias entre el precio simulado y el precio real nunca pueden ser mayores que las correspondientes a una barra de un minuto.

5.3. Más modos de prueba. MetaTrader 5 dispone de cuatro modos de prueba: cada tick (el método más preciso), OHLC de un minuto (prueba en los puntos de la barra), solo precio abierto (un método aproximado para pruebas rápidas) y cálculos matemáticos (para el cálculo matemático en el probador de estrategia sin necesidad de usar datos históricos ni generación de ticks).

5.4. Criterio de optimización personalizado. En Meta Trader 4, el operador podía optimizar un Expert Advisor a través de uno de los cinco criterios disponibles. En la quinta versión se encuentra disponible un criterio estándar adicional (el producto del saldo y el ratio Sharpe). Sin embargo, la principal novedad es la posibilidad de usar un criterio de optimización personalizado. Seleccionando el valor máximo deseado en el probador puede optimizar el Expert Advisor por el máximo valor obtenido por OnTester ().

5.5. Caché de optimización e informe XML. Los resultados de las pruebas son almacenados por el terminal en una caché especial de resultados (un archivo XML), para el acceso rápido a los mismos cuando sea necesario. Durante una prueba o una optimización, para cada conjunto de parámetros de entrada el terminal busca en la caché los resultados disponibles de ejecuciones anteriores y así evitar la repetición del procesado. Si no se encuentra el resultado con dicho conjunto de parámetros se encarga al agente la tarea de ejecutar la prueba.

Debido a que la caché del resultado de la optimización es un archivo XML estándar, es posible analizarlo en aplicaciones externas (como por ejemplo MS Excel).



5.6. Descarga automática del historial y sincronización de los períodos. El probador de estrategia de MetaTrader 5 permite disponer de todos los datos históricos necesarios. Antes de la prueba, el sistema descarga todos los datos históricos disponibles. Esto solo se realiza antes de ejecutarse por primera vez. Posteriormente, solo se cargan los nuevos datos. Si, durante la prueba, un Expert Advisor (uno multidivisa) solicita datos para otros símbolos, éstos también son cargados automáticamente a partir del servidor de transacciones.

5.7. Prueba forward. MetaTrader 5 proporciona el nuevo modo de prueba forward. La prueba forward es una repetición de los mejores resultados de optimización realizada en un período de tiempo distinto. Esta característica permite evitar la utilización de determinados parámetros del historial de datos.

5.8. Prueba de estrés. Para hacer que las condiciones de las pruebas de Expert Advisors sean lo más parecidas a una situación real, utilice el modo de retraso aleatorio en MetaTrader 5. El precio puede cambiar en cualquier momento desde que se solicita el envío hasta su ejecución. Dependiendo de la desviación que se establezca en la orden, es posible ejecutarla al precio actual (si se encuentra dentro de la desviación) o bien, puede enviarse una nueva cotización. La prueba en este modo le permite procesar el código de forma apropiada en tales situaciones.

5.9. Optimización multihilo. El probador de estrategia es multihilo y permite el uso de todos los recursos informáticos disponibles. Las operaciones de prueba y la optimización se llevan a cabo usando software adicional (agentes) en el equipo del usuario (un programa por cada núcleo). Dichos agentes trabajan de forma independiente y permiten el procesado paralelo de cada optimización.

5.10. Pruebas de software de agentes remotos. Para su probador de estrategia, puede conectar un número ilimitado de unidades de agentes remotos, que son los agentes instalados en otros ordenadores. Utilice la aplicación especial MetaTester para instalar agentes en cada equipo informático de su red local y conéctelos al probador de estrategia en un terminal de cliente. Los agentes reciben órdenes de procesado a través de la red y devuelven los resultados al terminal cliente. De esta forma, es posible aumentar considerablemente la capacidad de procesamiento en paralelo y aumentar varias veces la velocidad del proceso de optimización.

5.11. Red en la nube de MQL5 La red en la nube de MQL5 permite organizar el intercambio de recursos informáticos entre quienes los necesitan y aquellos que pueden poner a disposición de los demás los recursos que no están utilizando. Con la red en la nube de MQL5, un operador puede disponer de la capacidad de procesamiento de miles de agentes en todo el mundo. De esta forma, el proceso de optimización, que llevaría varios años si solo se utilizara un ordenador, puede ahora realizarse en unas horas.





Para usar la red abra el probador de estrategia y habilite el uso de agentes en la nube.

Además de usar la red en la nube de MQL5, puede utilizar la capacidad de procesamiento de su CPU en la red y ganar dinero. Para hacerlo, ni siquiera necesita instalar el terminal de cliente de MetaTrader 5. Descargue la aplicación diseñada para este propósito e instale MetaTester de forma rápida y fácil, una aplicación para la gestión remota de agentes remotos en su propio ordenador. Tras una sencilla configuración podrá acceder a la red en la nube de MQL5 y comenzar a generar ingresos. Los datos estadísticos sobre el uso de la red y sus ingresos como consecuencia de la capacidad de procesamiento de la CPU utilizada se almacenan convenientemente en su perfil en el sitio web de la comunidad MQL5. La información sobre los agentes aparecerá en su perfil inmediatamente después de realizar su primera operación.

5.12. Facilidad de gestión de los agentes. Puede gestionar fácilmente las pruebas sobre los agentes a través de menú contextual. Con un par de clics puede habilitar/deshabilitar cualquier agente, ya sea local, remoto o perteneciente a la red en la nube de MQL5. Aquí también puede controlar el agente remoto que esté conectado así como importar y exportar la configuración de los mismos.



5.13. Cálculos matemáticos. Las características del probador de estrategia junto con las posibilidades que ofrece la red en la nube de MQL5 no se limitan solo a probar y optimizar los Expert Advisors. El modo de prueba de los cálculos matemáticos le permite realizar cualquier cálculo. En este modo, el probador de estrategia no carga ni utiliza el historial de precios ni la información sobre los símbolos, sino que simplemente realiza cálculos, llamando a las funciones OnInit(), OnTester() y OnDeinit(). Las operaciones matemáticas son útiles para calcular los extremos de una función cuyos valores son devueltos por OnTester(). La optimización tiene como objetivo los valores máximos de la función.

5.14. Visualización 2D y 3D de los resultados de la optimización. Mejor verlo una vez que oírlo cientos de veces. En el probador de estrategia puede analizar los resultados de la optimización en modo visual. A continuación se muestra la representación bidimensional de la optimización. Cuanto más oscura es la sombra del verde, mayor es el valor del criterio de optimización.





A continuación se muestra un modo de visualización tridimensional de los cálculos matemáticos en el probador de estrategia. La figura muestra la búsqueda del máximo de la función f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2).

5.15. Pruebas visuales. El modo de pruebas visuales le permite visualizar exactamente cómo el Expert Advisor realiza las operaciones de compraventa sobre los datos históricos durante la prueba. El visualizador también se encuentra disponible en MetaTrader 4, aunque en la quinta versión del terminal su funcionalidad se ha incrementado notablemente. En primer lugar, en la anterior versión el visualizador tan solo estaba disponible de forma independiente al terminal. Ahora se ejecuta como un proceso separado. Las operaciones de compraventa no solo se muestran en el gráfico del símbolo probado. En pestañas separadas es posible seguir el saldo dela cuenta actual, abrir posiciones y órdenes en marcha, el histórico de las operaciones de compraventa, así como un registro detallado.

5.16. Cualquier tipo de resultados personalizados durante la optimización. Cada vez que utilice un Expert Advisor en el probador de estrategia podrá crear su propia matriz de datos. Este conjunto de datos puede guardarse usando la función FrameAdd() en una estructura especial denominada grupo estructurado. Durante la optimización de un Expert Advisor, cada agente puede enviar una serie de frames al terminal. Todos los frames recibidos se graban en el archivo *.MQD en la carpeta terminal_directory/MQL5/Files/Tester, con el mismo nombre que el Expert Advisor. Los frames son almacenados en el mismo orden en el que son recibidos de los agentes. La recepción de un frame en el terminal de cliente procedente de un agente de prueba genera el evento TesterPass que puede ser utilizado por la función OnTesterPass(). Esto permite el procesado dinámico del resultado de la optimización sin tener que esperar a su finalización.

5.17. Aceleración con el uso de OpenCL. Es posible realizar una buena parte de los cálculos realizados en los Expert Advisors mediante el uso de tarjetas gráficas gracias al soporte nativo de OpenCL en el lenguaje MQL5. Las tarjetas gráficas actuales están formadas por centenares de pequeños microprocesadores especializados capaces de realizar operaciones matemáticas simples de forma simultanea usando el flujo de datos que reciben.

El uso de OpenCL en las aplicaciones en MQL5 puede incrementar cientos de veces la velocidad de las pruebas y operaciones de optimización de los Expert Advisors. Los agentes de prueba (local, remoto o en la nube) seleccionan automáticamente el método de cálculo más rápido: CPU o tarjeta gráfica.

Por ejemplo, el cálculo del conocido fractal Mandelbrot es realizado cientos de veces más rápido usando OpenCL en comparación con el uso de la CPU.

6. Integración en la comunidad MQL5

El terminal de cliente de MetaTrader 5 está muy integrado en la comunidad MQL5. La comunidad MQL5 proporciona servicios únicos tanto a los operadores como a los programadores.

6.1. Mercado. Desde el terminal puede comprar cualquier aplicación en el almacén de aplicaciones de MQL5. Antes de la compra puede descargar una versión de prueba y evaluarla en el probador de estrategia.

Cualquiera puede convertirse en vendedor en el mercado. Tan solo necesita registrarse. Tras el registro, su perfil de vendedor es aprobado y de este modo puede comenzar a vender sus productos y generar ingresos.



6.2. Red en la nube de MQL5. La potente red en la nube se encuentra disponible para realizar pruebas y operaciones de optimización de sus Expert Advisors en el probador de estrategia. Ahora es posible realizar miles de sesiones de optimización en pocos minutos. Además del uso de la red, puede añadir la capacidad de procesado de su ordenador y generar ingresos.

6.3. Almacenamiento MQL5. El almacenamiento MQL5 es un almacén personal de código fuente integrado en MetaEditor. Le permite guardar su código de forma segura y acceder a él desde cualquier lugar del mundo. El almacenamiento MQL5 guarda el historial de cambios al completo y permite su consulta posterior en cualquier momento. Además, puede recuperar cualquier versión anterior de cualquier archivo.

6.4. Base de código. Con tan solo un clic, puede descargar y ejecutar cualquier código que se encuentre en la sección de la base de código del sitio web de la comunidad MQL5. Tan solo tiene que arrastrar un Expert Advisor, un indicador o un script y soltarlo sobre un gráfico. El código se descargará automáticamente en la carpeta adecuada, se compilará y se ejecutará en el gráfico.

6.5. Señales. El servicio de señales permite a los usuarios suscribirse a las señales sobre las transacciones que realicen los operadores del mercado, disponer de ellas en el terminal de cliente y ejecutar operaciones en base a las mismas.



6.6. Artículos. En el sitio web se encuentran disponibles varios artículos de gran utilidad sobre el lenguaje de programación MQL5 y la plataforma. Podrá encontrar el artículo que necesite consultar en la lista de materias y reseñas que encontrará en una pestaña separada de la ventana de la caja de herramientas del MetaEditor.

6.7. Gráficos MQL5. MetaTrader 5 permite a los operadores publicar sus capturas de pantalla online a través del servicio de Gráficos MQL5. Tras realizar su captura de pantalla, puede publicarla online de forma automática. También puede compartir el enlace y la imagen a través de las redes sociales más populares.

Si ha indicado su cuenta de MQL5 en el terminal, se le asignará una captura de pantalla. Esto le permitirá crear su propia galería de imágenes y gestionarla fácilmente desde su perfil.





7. MetaEditor 5

El lenguaje de programación que incorpora la plataforma MetaTrader ha sido siempre una de sus características más importantes. El desarrollo de aplicaciones no se basa solo en el uso del lenguaje de programación MQL5, cuyas indudables ventajas veremos a continuación, sino que también tiene gran importancia el editor en el que se trabaja con el código fuente. MetaEditor 5 proporciona un buen número de nuevas características que no se encontraban disponibles para los usuarios de MetaTrader 4.

7.1. El nuevo sistema de archivo. Al igual que en la versión anterior, MetaEditor solo puede funcionar dentro de su propio sandbox, la carpeta /MQL5 dentro de la carpeta de datos del terminal. Para mayor comodidad, cada tipo de archivo fuente tiene su propio directorio (Experts, indicadores, scripts, Include, etc.). La estructura de carpetas y archivos en los que se almacenan los programas ejecutables (Expert Advisors, indicadores y scripts) se muestran en la ventana del navegador del terminal de cliente.





7.2. El MQL5 Wizard. MetaEditor 4 incluye un asistente para la creación de Expert Advisors que permite generar plantillas para el desarrollo de varias aplicaciones. En la quinta versión de MetaEditor, este componente ha sido rediseñado por completo. Su nuevo nombre es MQL5 Wizard. No obstante, todavía le permite crear plantillas de los programas ya diseñados que contienen los gestores de evento necesarios. Sin embargo, su principal novedad es la posibilidad de generar Expert Advisors listos para ser utilizados. El operador debe seleccionar qué señales debe usar el Expert Advisor, su estrategia de gestión de dinero y el modo en el que se protegerá de las pérdidas (un tipo de orden trailing stop).

Ahora, el operador no tiene que saber necesariamente cómo programar en MQL5 para poder utilizar un Expert Advisor. El Expert Advisor se genera en unos sencillos pasos. A continuación, es posible comenzar la optimización del Expert Advisor en el probador de estrategia.

7.3. Almacenamiento MQL5. El almacenamiento MQL5 guarda el código fuente personal de MQL5. Está diseñado para almacenar y gestionar el proyecto directamente desde MetaEditor de forma intuitiva.

El código fuente se almacena en un repositorio remoto seguro al que es posible acceder a través de su cuenta de la comunidad MQL5. En caso de fallo del disco duro, puede recuperar rápidamente su copia del código almacenada de forma local.

Puede acceder a la copia guardada de sus datos desde cualquier ordenador. Tan solo tiene que ingresar en su cuenta de la comunidad MQL5 en MetaEditor. Puede usar el almacén de datos a través del menú contextual de la ventana del navegador.





Cada cambio en los datos almacenados queda registrado. Posteriormente, puede ver el historial de cambios, comparar versiones de archivos mediante una herramienta especial, así como recuperar cualquier versión anterior.

Las opciones del almacenamiento MQL5 van aún más allá. Permite llevar a cabo tareas en equipo para cada proyecto que utilice el almacén de datos proporcionando los permisos necesarios a cada cuenta de la comunidad MQL5.

7.4. Compilación rápida de librerías DLL de C++. Muchos programadores usan librerías DLL de terceros cuando desarrollan aplicaciones en MQL5. Con MetaEditor 5 no necesita usar MS Visual Studio para compilar librerías DLL. El editor soporta archivos cpp y h y los compila con la misma facilidad que el código fuente de MQL5. Si tiene instalado MS Visual Studio en su ordenador se usará su compilador. En caso contrario, los archivos necesarios serán enviados a un servidor de compilación a través de una conexión segura. Tras la compilación, recibirá los archivos DLL.

Al igual que ocurre con el código fuente de MQL5, todos los resultados de la compilación, incluyendo los errores y señales, aparecen en la pestaña de Error de la ventana de la caja de herramientas.

7.5. Control de código inteligente. MetaEditor 5 dispone de varias herramientas que le permiten agilizar el proceso de escritura del código, facilitar la navegación y prevenir errores.

Snippets. Para facilitar la escritura del código, MetaEditor permite el uso de snippets, pequeñas plantillas de código fuente que contienen una construcción determinada del lenguaje MQL5. La inserción de spnippets se produce al pulsar el teclado.

Autosustitución de nombres de función. Consiste en la posibilidad de ver los nombres de las distintas versiones de funciones, constantes, variables, clases, palabras clave y demás elementos, para poder insertarlos al escribir el código. Las versiones de los distintos nombres vienen determinadas por el primer símbolo que se escriba.



Consejos sobre los parámetros de función. Con esta característica, el programador no necesita leer la documentación relativa a cada función cuando escribe el código. Al describir la función, presionando determinadas combinaciones de teclas MetaEditor mostrará una sugerencia con los parámetros de la función y su tipología.

Lista de funciones. En MetaEditor puede consultar la lista de todas las funciones declaradas en el archivo actual y desplazarse rápidamente a cualquiera de ellas.

7.6. Diseñador de código. Un correcto y bien estructurado diseño del código fuente facilita en gran medida el trabajo con el mismo. Un código cuidadosamente estructurado proporciona una imagen profesional. MetaEditor dispone de la función diseñador de código. Esta función permite rediseñar y estructurar cualquier código en un solo clic. Las reglas de formato usadas en el diseñador han sido desarrolladas por programadores profesionales con años de experiencia.

7.7. Resaltado del código. En comparación con la versión cuatro, MetaEditor 5 dispone de mayor funcionalidad a la hora de resaltar los diferentes elementos del código fuente (palabras clave, nombres de funciones, variables, etc.). Cada usuario puede personalizar el resaltado del código.

7.8. Soporte Unicode. La versión anterior del editor no soportaba archivos de código fuente Unicode. Esto originaba problemas al visualizar y compilar los archivos que contienen caracteres que no son soportados por el sistema operativo local. En MetaEditor 5 este problema ha sido resuelto por completo. Cualquier archivo fuente puede guardarse en formato Unicode usando las características estándar del editor, permitiendo el trabajo con este tipo de archivos y su compilación con cualquier idioma de su sistema operativo.

7.9. Inserción de recursos. Meta Editor 5 tiene como objetivo principal facilitar al máximo la programación. La operación rutinaria de insertar el archivo de recursos en el programa se realiza con un solo comando.





7.10. Búsqueda global e integración con la comunidad MQL5. Cuando se desarrolla un programa, a menudo es necesario acceder a una gran variedad de información. MetaEditor facilita esta tarea integrándose con la comunidad MQL5. Los artículos y el código fuente publicados en mql5.com son indentados en la ventana de la caja de herramientas. Sin embargo, para un uso realmente efectivo de la información disponible se requiere un sistema de búsqueda.



MetaEditor 5 incluye el sistema de búsqueda global.



Tan solo tiene que introducir el texto a buscar en el cuadro de búsqueda, elegir dónde buscar y obtener los resultados en una pestaña adicional de la caja de herramientas. Además de buscar de forma independiente en el documento actual archivos, artículos o base de código, también puede realizar búsquedas en el sitio web de la comunidad MQL5. Esto incluye los foros, artículos, documentación y base de código.

7.11. Depuración. Puede afirmarse, sin exagerar, que todo el que ha usado MetaEditor 4 ha utilizado la función de depuración. La apariencia del depurador en la versión quinta ha llevado el desarrollo de aplicaciones en MQL5 a un nuevo nivel. Todas las funciones estándar se encuentran disponibles para la depuración de aplicaciones.

Puntos de interrupción. Sitúe puntos de interrupción en las líneas del código fuente donde el programa debe tener una interrupción para estudiar su comportamiento.

Analizar expresiones. Compruebe los valores de cualquier expresión mientras lleva a cabo la depuración en una pestaña separada de la caja de herramientas.

Pila de llamada. Visualice la pila de llamada durante la depuración.

Depuración paso a paso. Use los comandos de la depuración paso a paso: Entrar, pasar y salir.



7.12. Proyectos. Una de las muchas características incorporadas en MetaEditor 5 es la gestión de proyectos. Esto facilita el trabajo al permitir al programador la estructuración de los programas.

7.13. Optimización de código. La depuración en MetaTrader 5 ha simplificado enormemente el trabajo de los programadores. Pero MetaEditor 5 tiene otra poderosa herramienta para optimizar el código fuente. El optimizador de código detecta cualquier cuello de botella en la aplicación.





El optimizador de código analiza la velocidad de ejecución de los fragmentos individuales de código fuente. Los resultados de los análisis se envían al programador tanto por funciones individuales como por líneas. De esta forma, ahora es posible encontrar las partes mas lentas del código y optimizar la operatividad del programa MQL5.





8. El lenguaje de programación MQL5

8.1. Mayor velocidad. En comparación con MQL4, la velocidad de ejecución del código de MQL5 se ha incrementado ¡entre 4 y 20 veces! La velocidad de ejecución casi alcanza el nivel del lenguaje C++ y, por ello, en MQL5 no es necesario usar librerías DLL para mejorar la velocidad de los cálculos. De hecho, la ausencia de librerías DLL mejora la seguridad de la aplicación.

8.2. Protección del código. Con MetaTrader 5 puede disfrutar de un mayor nivel de protección de los archivos ejecutables en los programas MQL5 (ex5). La protección contra la decompilación se ha incrementado debido a los siguientes factores: nuevos y más complejos algoritmos de encriptación, verificación de la integridad de los archivos (comprobando que el archivo no ha cambiado durante la compilación) y una mayor complejidad del lenguaje. Los programas que se venden a través del mercado están encriptados y vinculados al hardware del usuario (configuración del sistema), que además sirve de protección.

8.3. Similitud con C++. La sintaxis del lenguaje MQL5 es muy similar a la del popular lenguaje de programación C++. Por tanto, es fácil de aprender y permite transcribir programas desde otros lenguajes de programación modernos a MQL5 de forma sencilla. MQL5 es un lenguaje orientado a objeto que le permite aprovechar las ventajas de este enfoque de programación -encapsulación y extensibilidad de los tipos, herencia, polimorfismo, sobrecarga y funciones virtuales.



8.4. Clases y estructuras. MQL5 soporta datos complejos o abstractos: estructuras y clases. Estos datos se usan para describir no solo el objeto, sino también el modelo de comportamiento. El hecho de que sea el propio objeto el responsable de su comportamiento simplifica en gran medida la programación para los usuarios de este objeto.

8.5. Eventos. El lenguaje MQL5 permite el procesamiento de un determinado número de eventos predefinidos. En MQL4 solo hay disponibles 4 eventos, mientras que en la quinta versión pueden utilizarse hasta 13 tipos, incluyendo los eventos de inicialización y deinicialización de la aplicación, la recepción de un nuevo tick, el cambio de un dato sobre precios y la profundidad del mercado, evento de reloj, eventos de operaciones de compraventa, eventos sobre pruebas, optimización y acciones sobre los gráficos.

8.6. Gestión de gráficos, objetos y recursos directamente desde MQL5. Puede gestionar todas las propiedades de los gráficos, añadir, modificar y eliminar objetos del gráfico directamente desde las aplicaciones de MQL5. Cuando lo combine con la posibilidad de manejar eventos de interacción entre un usuario y un gráfico, podrá crear paneles gráficos de cualquier complejidad.

Además de trabajar con los objetos que incorpora el sistema, puede usar sus propios recursos gráficos y de sonido.

8.7. Nuevos estilos de representación de indicadores. En MetaTrader 5, el número de estilos de representación ha aumentado de 6 a 18. Puede dibujar líneas, histogramas, símbolos, áreas sombreadas, gráficos de velas, flechas, etc. Este es el indicador con las áreas sombreadas entre las dos líneas representado en la subventana del gráfico.







8.8. Agilidad en el trabajo con indicadores. En MQL4 la dirección de indexado en los buffers del indicador es fija, desde el dato más reciente (0) hasta el más antiguo. Este enfoque es aceptable cuando se trabaja con indicadores y scripts. Sin embargo, cuando se desarrollan indicadores, el indexado no es el más apropiado, ya que con cada nueva barra el indexado de todos los elementos se sustituye por uno, y un nuevo elemento con el índice 0 se añade al principio de la matriz. En MQL5 éste problema se ha resuelto añadiendo la función ArraySetAsSeries, que le permite cambiar la dirección del indexado de la matriz.



En MQL5 se usa un número ilimitado de buffers del indicador, mientras que en MQL4 no era posible utilizar más de ocho.

Además, en MQL5 puede desarrollar indicadores basados en los valores de otros indicadores. En la cuarta versión de la plataforma es posible diseñar un indicador tomando como base otro indicador gracias a una opción especial en la interfaz del terminal de cliente. En MQL5 puede pasar a un indicador el nombre de cualquier otro indicador como precio de la matriz de datos de entrada[].



8.9. Una gran librería estándar y multitud de ejemplos. La versión estándar de MetaTrader 5 incluye una gran librería estándar escrita en MQL5. Ello facilita el desarrollo del programa, proporcionando un fácil acceso a las funciones de MQL5. La librería estándar contiene clases para la organización de los datos, el trabajo con archivos, secuencias de caracteres (strings), objetos gráficos, diagramas, indicadores y clases de transacciones.

Además, MetaTrader 5 incluye numerosos ejemplos del código fuente de todo tipo de de aplicaciones (Expert Advisors, indicadores y scripts).

8.10. Ayuda OpenCL. MQL5 ofrece soporte nativo para OpenCL. Para aprovechar todas sus ventajas no necesita librerías de terceros. Simplemente use las funciones especializadas de MQL5 . El lenguaje OpenCL se usa para realizar operaciones en tarjetas gráficas que soportan OpenCL 1.1 o superior. Las tarjetas gráficas actuales están formadas por centenares de pequeños microprocesadores especializados capaces de realizar operaciones matemáticas simples de forma simultanea usando el flujo de datos que reciben. El lenguaje OpenCL gestiona el procesado en paralelo y proporciona una mayor velocidad para determinadas tareas.





9. Servicios para operadores y programadores

Un parte integral de la plataforma de MetaTrader 5 es la comunidad MQL5. Además del sitio web donde los operadores y programadores pueden encontrar información útil y tratar aspectos relacionados con MetaTrader 5, la comunidad MQL5 proporciona a los usuarios una variedad de servicios única.

La comunidad MQL5 dispone de su propio sistema de pago seguro, usado en todos los servicios de la comunidad. Puede ingresar dinero en su cuenta a través de WebMoney y PayPal, o bien usando una tarjeta de crédito o débito. Igualmente, puede transferir dinero a una cuenta de WebMoney o de PayPal. Todas las transferencias se realizan a través de una conexión segura con encriptación SSL.



9.1. Trabajos. Los trabajos son útiles tanto para los operadores como para los programadores. Si un operador necesita implementar una idea sobre operaciones de trading pero no posee conocimientos de programación en MQL5, siempre puede contactar con un programador profesional. Por otro lado, los programadores tienen un excelente oportunidad de capitalizar sus conocimientos.



El servicio de trabajos dispone de una cómoda interfaz, permitiéndole cursar una oferta pública o elegir la oferta más ventajosa del programador, o bien, publicar una orden para un programador concreto. El proceso de ejecución de la orden se divide en varios pasos que incluyen la confirmación para evitar malos entendidos y discrepancias entre el cliente y el programador.

En caso de discrepancias, puede solicitar un arbitraje, que es realizado por MetaQuotes Software Corp.

El servicio fue inaugurado hace dos años y hasta la fecha se han cursado cerca de 1.300 trabajos.



9.2. Mercado. El mercado es un sitio web seguro disponible para realizar compras y ventas de aplicaciones MQL5. El mercado se encuentra disponible online en el el sitio web de la comunidad MQL5 y también es posible acceder a él desde el terminal de cliente. Todas las aplicaciones a la venta se encuentran protegidas de forma adicional. Cuando la aplicación es descargada ésta se encripta y se vincula a la configuración de su ordenador.

9.3. Almacenamiento MQL5. El almacenamiento MQL5 para código fuente está diseñado para almacenar cada versión del archivo y para una cómoda gestión de proyectos directamente desde MetaEditor. Con el almacenamiento MQL5 puede acceder al código fuente desde cualquier ordenador que utilice una cuenta de la comunidad MQL5. Si está trabajando en varios ordenadores, puede sincronizar fácilmente el código fuente y tener siempre disponible la última versión.

9.4. Red en la nube de MQL5 La red en la nube de MQL5 permite organizar el intercambio de recursos de procesado entre quienes los necesitan y aquellos que pueden poner a disposición de los demás los recursos que no están utilizando. Con la red en la nube de MQL5, un operador puede utilizar la potencia de procesamiento de miles de ordenadores de todo el mundo. De esta forma, el proceso de optimización, que llevaría varios años si solo se utilizara un ordenador, puede ahora realizarse en unas horas. Sitio oficial de la red en la nube de MQL5

9.5. Señales. Señales de MetaTrader 5 es un servicio que permite a los operadores reproducir las operaciones de trading de un proveedor de servicios de señales. Cualquier operador puede suscribirse a las señales y seguir la estrategia de un operador experimentado. Este servicio es absolutamente seguro. Cada proveedor de señales es registrado en el sistema público de monitorización con información detallada sobre la actividad del proveedor.





Es posible comprobar cuales son las señales sobre operaciones disponibles a través del sitio web de la comunidad MQL5 y también mediante el terminal de cliente. Las suscripciones se realizan a través de la cuenta de la comunidad MQL5. Los operadores pueden fácilmente gestionar sus suscripciones a través de sus perfiles o de la sección "Mis señales" .



Cualquier operador puede realizar suscripciones a través de la ventana de la caja de herramientas de la pestaña señales en el terminal de cliente de MetaTrader 5.





No es necesario contar con los servicios de un proveedor de señales. Todas las acciones necesarias son realizadas estrictamente desde el interior del sistema. No se cobran comisiones por usar las señales. Tras la suscripción, las transacciones del proveedor se trasladan a la cuenta del suscriptor de forma casi instantánea.

Si usted es un operador de éxito al que le gustaría obtener ingresos con su experiencia y capacidades, puede registrarse como proveedor de servicios de señales a través del sitio web de la comunidad MQL5. Las cuentas para transacciones están conectadas al sistema de supervisión donde se muestra información detallada sobre las mismas. La cuenta es incluida en la lista de señalas de transacciones disponibles tanto en la comunidad MQL5 como directamente en el terminal de transacciones.





Si las señales sobre transacciones están sujetas a una tarifa, el pago por parte de los operadores es dirigido a la cuenta del proveedor dentro de la comunidad MQL5.

9.6. Hosting virtual. Este servicio posibilita el funcionamiento del terminal de cliente las veinticuatro horas del día para comerciar con ayuda de un asesor o para copiar señales. Una ventaja significativa de este servicio, en compración con el alquiler de VDS o VPS normales con otras compañías, es la posibilidad de elegir el servidor que está ubicado más cerca de su bróker, lo que permite minimizar los retrasos en la red al enviar órdenes del terminal al servidor comercial.

El alquiler de un terminal virtual se realiza directamente desde la plataforma comercial, y el pago se efectúa a través de la cuenta en MQL5.community.





El alquiler se realiza en varias etapas sencillas, donde solo hay que elegir el servidor y la tarifa más conveniente. Después de esto, es necesario preparar y trasladar el medio comercial necesario al terminal virtual: el conjunto de símbolos, indicadores y asesores, los ajustes del FTP, del correo, los asesores y las Señales.



El funcionamiento del terminal virtual puede ser controlado, haciendo peticiones a los registros. También están accesibles los datos sobre la carga del procesador, el volumen utilizado de las memorias operativa y del disco.





Conclusión

En este artículo hemos pretendido incluir las características principales de la plataforma MetaTrader 5. Por supuesto, la funcionalidad de la plataforma es aún mayor. MetaTrader 5 dispone de una gama completa de herramientas necesarias para operar con éxito en los mercados financieros. Debe tenerse en cuenta que la plataforma está en continuo desarrollo y sus posibilidades aumentan constantemente. Nos mantenemos actualizados e incorporamos los últimos avances del sector, estando en contacto permanente con los principales mercados de valores, brokers y, por supuesto, con los operadores con el objetivo de proporcionarle la mejor plataforma de operaciones de trading.

