Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido

Analizaremos las funciones para trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R.

Se trata de las distribuciones de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logística, exponencial, uniforme, la distribución gamma, la distribución beta central y no central, la distribución chi-cuadrado, la distribución F de Fisher, la distribución t de Student, así como las distribuciones binomial discreta y binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Además, también existen funciones de cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones, que permiten valorar el grado de correspondencia entre la distribución real y la modelada.

Hemos incluido en la biblioteca estándar MQL5 un gran número de funciones matemáticas de R. Además, hemos logrado que funcionen de 3 a 7 veces más rápido en comparación con las variantes originales en el lenguaje R. Asimismo, hemos detectado ciertos errores de implementación en algunas funciones en R.



Introducción

El lenguaje R es una de las mejores herramientas de procesamiento y análisis estadístico de datos.

Gracias a su accesibilidad y al soporte de multitud de distribuciones estadísticas, ha obtenido una amplia difusión a la hora de analizar y procesar diferentes datos. El uso del aparato de la teoría de probabilidad y de la estadística matemática permite mirar de una forma nueva a los datos de los mercados financieros y abre nuevas posibilidades para la creación de estrategias comerciales. Con la aparición de la biblioteca estadística, estas posibilidades ahora están disponibles en el lenguaje MQL5.

La biblioteca estadística contiene funciones para el cálculo de las características estadísticas de los datos, así como funciones para trabajar con distribuciones estadísticas.

En este artículo estudiaremos las funciones principales de la biblioteca, así como ejemplos de su uso práctico.





1. Funciones para el cálculo de las características estadísticas de los elementos de la matriz



Este grupo de funciones realiza el cálculo de las características estadísticas (media, dispersión, coeficiente de asimetría, curtosis, mediana, desviación estándar y desviación media cuadrática) de los elementos de la matriz.



1.1. MathMean

La función calcula el valor medio (primer momento) de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN (no numérico). Análogo de mean() en R.



double MathMean ( const double &array[] );

1.2. MathVariance

La función calcula la varianza (segundo momento) de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de var() en R.

double MathVariance ( const double &array[] );





1.3. MathSkewness

La función calcula el coeficiente de asimetría (tercer momento) de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de skewness() en R (biblioteca e1071).

double MathSkewness ( const double &array[] );





1.4. MathKurtosis

La función calcula la curtosis (cuarto momento) de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de kurtosis() en R (biblioteca e1071).

double MathKurtosis ( const double &array[] );





1.5. MathMoments

La función calcula los primeros 4 momentos (media, varianza, coeficiente de asimetría, curtosis) de los elementos de la matriz. Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.

bool MathMoments ( const double &array[], double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, const int start= 0 , const int count= WHOLE_ARRAY );





1.6. MathMedian

La función calcula el valor mediano de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de median() en R.



double MathMedian ( double &array[] );





1.7. MathStandardDeviation

La función calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de sd() en R.



double MathStandardDeviation ( const double &array[] );





1.8. MathAverageDeviation

La función calcula la desviación media de los elementos de la matriz. En caso de error, retorna NaN. Análogo de aad() en R.

double MathAverageDeviation ( const double &array[] );





En todas las funciones en la que se realiza el cálculo de la curtosis, se usa una curtosis excesiva con respecto a la distribución normal (excess kurtosis=kurtosis-3), es decir, la curtosis excesiva de una distribución normal es igual a cero.

Es positiva si el pico de la distribución cerca del valor esperado es agudo, y negativa, si el pico es plano.





2. Distribuciones estadísticas

Para trabajar con distribuciones estadísticas en la biblioteca estadística del lenguaje MQL5 hay 5 funciones:



Cálculo de la densidad de la distribución (función MathProbabilityDensityX());

Cálculo de la probabilidad (función MathCumulativeDistributionX());

La función de distribución de probabilidad es igual a la probabilidad de que una magnitud aleatoria entre en el intervalo (-inf; x]).

Cálculo de los cuantiles de las distribuciones (función MathQuantileX());

El cuantil x de una distribución corresponde a la entrada de una magnitud aleatoria en el intervalo (-inf, x] con una probabilidad "probability" especificada para los parámetros de distribución dados.

Generación de números aleatorios con una distribución establecida (función MathRandomX()); Cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones (función MathMomentsX());





2.1. Distribución normal

2.1.1. MathProbabilityDensityNormal

double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.



double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula los valores de la función de densidad de la probabilidad de una distribución normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnorm() en R.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula los valores de la función de densidad de la probabilidad de una distribución normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.2. MathCumulativeDistributionNormal

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para la matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pnorm() en R.

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para la matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.3. MathQuantileNormal

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

false

bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad "probability", la función calcula los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna. Análogo de qnorm() en R.

Para la matriz de valores de la probabilidad "probability", la función calcula los valores de la función inversa de distribución normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false.



bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.4. MathRandomNormal



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rnorm() en R.

bool MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.1.5. MathMomentsNormal

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución normal. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsNormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.2. Distribución log-normal

2.2.1. MathProbabilityDensityLognormal

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de una distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna NaN. Análogo de dlnorm() en R.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de una distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.2. MathCumulativeDistributionLognormal

La función calcula el valor de la función de distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para la matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plnorm() en R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para la matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.3. MathQuantileLognormal

La función calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para la probabilidad "probability". En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para la probabilidad "probability". En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[] , la función calcula los valores de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qlnorm() en R.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[] , la función calcula los valores de la función inversa de distribución log-normal con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.4. MathRandomLognormal



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rlnorm() en R.

bool MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.2.5. MathMomentsLognormal

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución log-normal. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsLognormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.3. Distribución beta

2.3.1. MathProbabilityDensityBeta

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dbeta() en R.

bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.2. MathCumulativeDistributionlBeta

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pbeta() en R.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.3. MathQuantileBeta

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula los valores de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula los valores de la función inversa de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.4. MathRandomBeta



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomBeta ( const double a, const double b, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.

bool MathRandomBeta ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.3.5. MathMomentsBeta

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsBeta ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.4. Distribución beta no central

2.4.1. MathProbabilityDensityNoncentralBeta

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dbeta() en R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución beta no central con los parámetros a, b y lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.2. MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pbeta() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.3. MathQuantileNoncentralBeta

La función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a, b y lambda para la probabilidad de aparición de un valor de la magnitud aleatoria "probability". En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qbeta() en R.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de la probabilidad de la distribución beta no-central con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.4. MathRandomNoncentralBeta



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución beta no-central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución beta no-central con los parámetros a, b y lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rbeta() en R.

bool MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, const int data_count, double &result[] );





2.4.5. MathMomentsNoncentralBeta

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución beta no-central con los parámetros a, b y lambda. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

double MathMomentsNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.5. Distribución gamma

2.5.1. MathProbabilityDensityGamma

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución gamma con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución gamma con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución gamma con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[] En caso de error, retorna false. Análogo de dgamma() en R.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución gamma con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[] En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.2. MathCumulativeDistributionGamma

La función calcula el valor de la función de la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pgamma() en R.

bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de la distribución gamma de la probabilidad con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.3. MathQuantileGamma

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qgamma() en R.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.4. MathRandomGamma



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomGamma ( const double a,

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución gamma con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rgamma() en R.

bool MathRandomGamma ( const double a,





2.5.5. MathMomentsGamma

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución gamma con los parámetros a y b. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsGamma ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.6. Distribución chi-cuadrado

2.6.1. MathProbabilityDensityChiSquare

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dchisq() en R.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.2. MathCumulativeDistributionChiSquare

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de chi-cuadrado con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de chi-cuadrado con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de chi-cuadrado con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pchisq() en R.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de chi-cuadrado con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.3. MathQuantileChiSquare

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad chi-cuadrado. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad chi-cuadrado. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad chi-cuadrado. En caso de error, retorna false. Análogo de qchisq() en R.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución de la probabilidad chi-cuadrado. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.6.4. MathRandomChiSquare

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomChiSquare ( const double nu, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu. En caso de error, retorna false. Análogo de rchisq() en R.

bool MathRandomChiSquare ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.6.5. MathMomentsChiSquare

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución chi-cuadrado con el parámetro nu. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsChiSquare ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.7. Distribución chi-cuadrado no central

2.7.1. MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x. En caso de error, retorna false. Análogo de dchisq() en R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.2. MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pchisq() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.3. MathQuantileNoncentralChiSquare

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Para la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qchisq() en R.

bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false false.



bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.4. MathRandomNoncentralChiSquare

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rchisq() en R.

bool MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.7.5. MathMomentsNoncentralChiSquare

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución chi-cuadrado no-central con los parámetros nu y sigma. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.8. Distribución exponencial

2.8.1. MathProbabilityDensityExponential

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x. En caso de error, retorna false. Análogo de dexp() en R.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución exponencial con el parámetro mu para una matriz de magnitudes aleatorias x. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.2. MathCumulativeDistributionExponential

La función calcula el valor de la función de distribución exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna false. Análogo de pexp() en R.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución exponencial de la probabilidad con el parámetro mu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.3. MathQuantileExponential

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución exponencial de probabilidad con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, int &error_code );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución exponencial de la probabilidad con el parametro mu. En caso de error, retorna false. Análogo de qexp() en R.

bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución exponencial de la probabilidad con el parametro mu. En caso de error, retorna false.



bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, double &result[] );





2.8.4. MathRandomExponential



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomExponential ( const double mu, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución exponencial con el parámetro mu. En caso de error, retorna false. Análogo de rexp() en R.

bool MathRandomExponential ( const double mu, const int data_count, double &result[] );





2.8.5. MathMomentsExponential

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución exponencial con el parámetro mu. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsExponential ( const double mu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.9. Distribución F



2.9.1. MathProbabilityDensityF

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de df() en R.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.2. MathCumulativeDistributionF

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pf() en R.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2 para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.3. MathQuantileF

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de probabilidad con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.4. MathRandomF



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.

bool MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, const int data_count, double &result[] );





2.9.5. MathMomentsF

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución F de Fisher con los parámetros nu1 y nu2. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsF ( const double nu1, const double nu2, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.10. Distribución F no-central

2.10.1. MathProbabilityDensityNoncentralF

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de df() en R.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralF

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna false. Análogo de pf() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma para la magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.3. MathQuantileNoncentralF

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qf() en R.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.4. MathRandomNoncentralF



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rf() en R.

bool MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.5. MathMomentsNoncentralF

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución F de Fisher no-central con los parámetros nu1, nu2 y sigma. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code )





2.11. Distribución T

2.11.1. MathProbabilityDensityT

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dt() en R.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.2. MathCumulativeDistributionT

La función calcula el valor de la función de distribución de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de Student con el parámetro nu para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pt() en R.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de Student con el parámetro nu para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.3. MathQuantileT

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student con el parámetro mu. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student con el parametro mu. En caso de error, retorna false. Análogo de qt() en R.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student con el parametro mu. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.11.4. MathRandomT

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución T de Student con el parámetro nu. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomT ( const double nu, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución T de Student con el parámetro nu. En caso de error, retorna false. Análogo de rt() en R.

bool MathRandomT ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.11.5. MathMomentsT

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución T de Student con el parámetro nu. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

double MathMomentsT ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.12. Distribución T no central

2.12.1. MathProbabilityDensityNoncentralT

La función calcula el valor de la densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dt() en R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralT

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pt() en R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.3. MathQuantileNoncentralT

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, int &error_code );

Para la matriz de valores de probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna false. Análogo de qt() en R.

bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución T no-central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna false.



bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.4. MathRandomNoncentralT

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta. En caso de error, retorna false. Análogo de rt() en R.

bool MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, const int data_count, double &result[] );





2.12.5. MathMomentsNoncentralT

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución T de Student no-central con los parámetros nu y delta. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

double MathMomentsNoncentralT ( const double nu, const double delta, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.13. Distribución logística

2.13.1. MathProbabilityDensityLogistic

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución logística con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución logística con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución logística con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dlogis() en R.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución logística con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.2. MathCumulativeDistributionlLogistic

La función calcula el valor de la función de distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plogis() en R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución logística de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plogis() en R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.3. MathQuantileLogistic

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de qlogis() en R.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.4. MathRandomLogistic

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución logística con los parámetros mu y sigma. En caso de error, retorna false. Análogo de rlogis() en R.

bool MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.13.5. MathMomentsLogistic

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución logística con los parámetros mu y sigma. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsLogistic ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.14. Distribución de Cauchy

2.14.1. MathProbabilityDensityCauchy

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dcauchy() en R.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.2. MathCumulativeDistributionCauchy

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de Cauchy con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pcauchy() en R.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de la probabilidad de Cauchy con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.3. MathQuantileCauchy

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qcauchy() en R.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.4. MathRandomCauchy

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rcauchy() en R.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.14.5. MathMomentsCauchy

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Cauchy. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsCauchy ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.15. Distribución uniforme

2.15.1. MathProbabilityDensityUniform

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dunif() en R.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.2. MathCumulativeDistributionUniform

La función calcula el valor de la función de distribución uniforme con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución uniforme con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de punif() en R.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución uniforme con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.3. MathQuantileUniform

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qunif() en R.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.4. MathRandomUniform



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomUniform ( const double a, const double b, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución uniforme con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de runif() en R.

bool MathRandomUniform ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.15.5. MathMomentsUniform

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos para la distribución uniforme. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsUniform ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.16. Distribución de Weibull

2.16.1. MathProbabilityDensityWeibull

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dweibull() en R.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de densidad de la probabilidad de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.2. MathCumulativeDistributionWeibull

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna

La función calcula el valor de la función de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pweibull() en R.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de la distribución de Weibull con los parámetros a y b para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.3. MathQuantileWeibull

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor de la función inversa de distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de probabilidad de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de qweibull() en R.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor de la función inversa de la distribución de probabilidad de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.4. MathRandomWeibull

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomWeibull ( const double a, const double b, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Weibull con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rweibull() en R.

bool MathRandomWeibull ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.16.5. MathMomentsWeibull

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Weibull. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsWeibull ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.17. Distribución binomial

2.17.1. MathProbabilityDensityBinomial

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial con los parámetros n y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial con los parámetros n y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dbinom() en R.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.2. MathCumulativeDistributionBinomial

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pbinom() en R.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial con los parámetros n y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.3. MathQuantileBinomial

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial con los parámetros n y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial con los parámetros n y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial con los parámetros n y p. En caso de error, retorna false. Análogo de qbinom() en R.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial con los parámetros n y p. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.4. MathRandomBinomial

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución binominal con los parámetros n y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomBinomial ( const double n, const double p, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución binominal con los parámetros n y p. En caso de error, retorna false. Análogo de rbinom() en R.

bool MathRandomBinomial ( const double n, const double p, const int data_count, double &result[] );





2.17.5. MathMomentsBinomial

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución binomial con los parámetros n y p. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsBinomial ( const double n, const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.18. Distribución binomial negativa

2.18.1. MathProbabilityDensityNegativeBinomial

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dnbinom() en R.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.2. MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pnbinom() en R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley binomial negativa con los parámetros r y p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.3. MathQuantileNegativeBinomial

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna false. Análogo de qnbinom() en R.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley binomial negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.4. MathRandomNegativeBinomial

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros r y p. En caso de error, retorna false. Análogo de rnbinom() en R.

bool MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, const int data_count, double &result[] );





2.18.5. MathMomentsNegativeBinomial

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución binomial negativa con los parámetros r y p. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsNegativeBinomial ( const double r, double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.19. Distribución geométrica

2.19.1. MathProbabilityDensityGeometric

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dgeom() en R.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.2. MathCumulativeDistributionGeometric

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pgeom() en R.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.3. MathQuantileGeometric

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna false. Análogo de qgeom() en R.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, double &result[] );





2.19.4. MathRandomGeometric

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomGeometric ( const double p, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool MathRandomGeometric ( const double p, const int data_count, double &result[] );





2.19.5. MathMomentsGeometric

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución geométrica con el parámetro p. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsGeometric ( const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.20. Distribución hipergeométrica

2.20.1. MathProbabilityDensityHypergeometric

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.2. MathCumulativeDistributionHypergeometric

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de phyper() en R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.3. MathQuantileHypergeometric

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n. En caso de error, retorna false. Análogo de qhyper() en R.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n. En caso de error, retorna false.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.4. MathRandomHypergeometric



La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. En caso de error, retorna false. Análogo de rhyper() en R.

bool MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, const int data_count, double &result[] );





2.20.5. MathMomentsHypergeometric

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.21. Distribución de Poisson

2.21.1. MathProbabilityDensityPoisson

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dpois() en R.

bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de masa de probabilidad (probability mass function) de la distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.



bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.2. MathCumulativeDistributionPoisson

La función calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

La función calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de ppois() en R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

La función calcula el valor de la función de distribución de Poisson con el parámetro lambda para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.3. MathQuantilePoisson

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para la probabilidad "probability", la función calcula el valor inverso de la función de distribuición de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, int &error_code );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de qpois() en R.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para la matriz de valores de la probabilidad probability[], la función calcula el valor inverso de la función de distribuición de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, double &result[] );





2.21.4. MathRandomPoisson

La función genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );

La función genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. En caso de error, retorna false. Análogo de rpois() en R.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );





2.21.5. MathMomentsPoisson

La función calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución de Poisson con el parámetro lambda. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

bool MathMomentsPoisson ( const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





3. Tabla de correspondencia con las funciones estadísticas del lenguaje R



Para mayor comodidad, en los recuadros 1-2 se muestran las funciones de la biblioteca estadística y las funciones que les corresponden del lenguaje R.





№

Valor calculado

Funciones MQL5

Función del lenguaje R

1

Media

MathMean mean

2

Varianza

MathVariance var 3

Coeficiente de asimetría

MathSkewness skewness 4

Curtosis

MathKurtosis kurtosis 5

Valor mediano

MathMedian median 6

Desviación estándar

MathStandardDeviation sd 7

Desviación media

MathAverageDeviation aad

Recuadro 1. Función para calcular las características estadísticas de los datos de la matriz







Recuadro 2. Funciones para trabajar con distribuciones estadísticas







En la biblioteca estadística MQL5 también hay funciones para calcular las funciones matemáticas en las matrices, la lista se muestra en el recuadro 3.

Descripción

MQL5

R Forma una secuencia de valores

bool MathSequence ( const double from , const double to, const double step, double &result[])

bool MathSequenceByCount ( const double from , const double to, const int count, double &result[])

bool MathSequence ( const int from , const int to, const int step, int &result[])

bool MathSequenceByCount ( const int from , const int to, const int count, int &result[]) seq()

Forma una secuencia que se repite

bool MathReplicate ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathRep licate ( const int &array[], const int count, int &result[]) rep()

Forma una matriz con el orden inverso de elementos

bool MathReverse ( const double &array[], double &result[])

bool MathReverse ( const int &array[], int &result[]) rev(x)

Compara las matrices y retorna true si coinciden todos los elementos

bool MathIdentical ( const double &array1[], const double &array2[])

bool MathIdentical ( const int &array1[], const int &array2[]) identical()

Forma una matriz solo con los valores no repetidos

bool MathUnique ( const double &array[], double &result[])

bool MathUnique ( const int &array[], int &result[]) unique()

Forma una matriz de número entero con permutación de acuerdo con el orden de los elementos de la matriz después de la clasificación

bool MathOrder ( const double &array[], int &result[])

bool MathOrder ( const int &array[], int &result[]) order()

Realiza un muestreo aleatorio de los elementos de la matriz. El argumento replace=true permite realizar la selección aleatoria de elementos con su posterior retorno al conjunto original. La matriz probabilities[] establece la probabilidad con la que se realiza la selección de los elementos.

bool MathSample ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, const bool replace, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, int &result[]) sample()



Retorna la suma de los elementos de la matriz

double MathSum ( const double &array[]) sum()

Retorna el producto de los elementos de la matriz

double MathProduct ( const double &array[]) prod()

Forma una matriz con la suma acumulada

bool MathCumulativeSum ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeSum ( double &array[]) cumsum()

Forma una matriz con el producto acumulado

bool MathCumulativeProduct ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeProduct ( double &array[]) cumprod()

Forma una matriz con los valores mínimos acumulados

bool MathCumulativeMin ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMin ( double &array[]) cummin()

Forma una matriz con los valores máximos acumulados

bool MathCumulativeMax ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMax ( double &array[]) cummax()

Forma una matriz con las diferencias de los elementos y[i]=x[i+lag]-x[i]

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, double &result[])

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, const int differences, double &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, int &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, const int differences, int &result[]) diff()

Retorna el valor mínimo de los elementos de la matriz

double MathMin ( const double &array[]) min()

Retorna el valor máximo de los elementos de la matriz

double MathMax ( const double &array[]) max()

Calcula los valores máximos y mínimos de los elementos de la matriz

bool MathRange ( const double &array[], double &min, double &max) range()

Calcula el valor medio de los elementos de la matriz

double MathMean ( const double &array[]) mean()

Calcula la desviación estándar de los elementos de la matriz

double MathStandardDeviation ( const double &array[]) sd()

Calcula el valor mediano de los elementos de la matriz

double MathMedian ( double &array[]) median() Calcula los rangos de los elementos de la matriz bool MathRank ( const int &array[], double &rank[])

bool MathRank ( const double &array[], double &rank[]) rank()

Calcula los coeficientes de correlación de Pearson, Spearman y Kendall

bool MathCorrelationPearson ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)

bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau) corr() Calcula los cuantiles de muestreo, correspondientes a las probabilidades indicadas

bool MathQuantile ( const double &array[], const double &probs[], double &quantile[]) qunatile()

Calcula Tukey's five number summary (minimum, lower-hinge, median, upper-hinge, maximum) para los elementos de la matriz

bool MathTukeySummary ( const double &array[], const bool removeNAN, double &minimum, double &lower_hinge, double &median, double &upper_hinge, double &maximum) fivenum()

Calcula los logaritmos de los elementos de la matriz (naturales y según la base establecida)

bool MathLog ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog ( const double &array[], const double base, double &result[])

bool MathLog ( double &array[])

bool MathLog ( double &array[], const double base) log()

Calcula los logaritmos de los elementos de la matriz conforme a la base 2

bool MathLog2 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog2 ( double &array[]) log2()

Calcula los logaritmos de los elementos de la matriz conforme a la base 10

bool MathLog10 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog10 ( double &array[]) log10()

Calcula el valor de la función log(1+x) para los elementos de la matriz

bool MathLog1p ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog1p ( double &array[]) log1p()

Calcula el valor de la función exp(x) para los elementos de la matriz bool MathExp ( const double &array[], double &result[])

bool MathExp ( double &array[]) exp()

Calcula el valor de la función exp(x)-1 para los elementos de la matriz bool MathExpm1 ( const double &array[], double &result[])

bool MathExpm1 ( double &array[]) expm1()

Calcula el valor de la función sin(x) para los elementos de la matriz bool MathSin ( const double &array[], double &result[])

bool MathSin ( double &array[]) sin() Calcula el valor de la función cos(x) para los elementos de la matriz bool MathCos ( const double &array[], double &result[])

bool MathCos ( double &array[]) cos()

Calcula el valor de la función tan(x) para los elementos de la matriz bool MathTan ( const double &array[], double &result[])

bool MathTan ( double &array[]) tan()

Calcula el valor de la función arcsin(x) para los elementos de la matriz bool MathArcsin ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsin ( double &array[]) arcsin() Calcula el valor de la función arccos(x) para los elementos de la matriz bool MathArccos ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccos ( double &array[]) arccos()

Calcula el valor de la función arctan(x) para los elementos de la matriz bool MathArctan ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctan ( double &array[]) arctan()

Calcula el valor de la función arctan(y/x) para los elementos de la matriz

bool MathArctan2 ( const double &array1[], const double &array2[], double &result[]) arctan2()

Calcula el valor de la función sin(pi*x) para los elementos de la matriz bool MathSinPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinPi ( double &array[]) sinpi()

Calcula el valor de la función cos(pi*x) para los elementos de la matriz bool MathCosPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosPi ( const double &array[]) cospi()

Calcula el valor de la función tan(pi*x) para los elementos de la matriz bool MathTanPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanPi ( double &array[]) tanpi()

Calcula el valor absoluto de los elementos de la matriz

bool MathAbs ( const double &array[], double &result[])

bool MathAbs ( double &array[]) abs() Calcula la raíz cuadrada para los elementos de la matriz bool MathSqrt ( const double &array[], double &result[])

bool MathSqrt ( double &array[]) sqrt() Retorna el valor númerico entero superior más cercano para los elementos de la matriz

bool MathCeil ( const double &array[], double &result[])

bool MathCeil ( double &array[]) ceil()

Retorna el valor númerico entero inferior más cercano para los elementos de la matriz

bool MathFloor ( const double &array[], double &result[])

bool MathFloor ( double &array[]) floor()

Calcula la parte entera de los lementos de la matriz

bool MathTrunc ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathTrunc ( double &array[]) trunc() Calcula el valor redondeado de los elementos de la matriz bool MathRound ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathRound ( double &array[], int digits) round()

Para los elementos de la matriz se calcula un valor redondeado hasta el número indicado de dígitos en la mantisa

bool MathSignif ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathSignif ( double &array[], const int digits) signinf()

Calcula el valor de la función sinh(x) para los elementos de la matriz bool MathSinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinh ( double &array[]) sinh() Calcula el valor de la función cosh(x) para los elementos de la matriz bool MathCosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosh ( double &array[]) cosh()

Calcula el valor de la función tanh(x) para los elementos de la matriz bool MathTanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanh ( double &array[]) tanh() Calcula el valor de la función arcsinh(x) para los elementos de la matriz

bool MathArcsinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsinh ( double &array[]) asinh() Calcula el valor de la función arccosh(x) para los elementos de la matriz

bool MathArccosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccosh ( double &array[]) acosh() Calcula el valor de la función arctan(x) para los elementos de la matriz

bool MathArctanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctanh ( double &array[]) atanh() Calcula el resultado de la operación binaria NOT para los elementos de la matriz

bool MathBitwiseNot ( const int &array[], int &result[])

bool MathBitwiseNot ( int &array[]) bitwNot() Calcula el resultado de la operación binaria AND para las matrices indicadas

bool MathBitwiseAnd ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwAnd() Calcula el resultado de la operación binaria OR para las matrices indicadas bool MathBitwiseOr ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwOr() Calcula el resultado de la operación binaria XOR para las matrices indicadas bool MathBitwiseXor ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwXor() Calcula el resultado de la operación binaria SHL para los elementos de la matriz

bool MathBitwiseShiftL ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftL ( int &array[], const int n) bitwShiftL() Calcula el resultado de la operación binaria SHR para los elementos de la matriz bool MathBitwiseShiftR ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftR ( int &array[], const int n) bitwShiftR()



Recuadro 3. Funciones matemáticas de cálculo de valores en las matrices







4. Ejemplo de uso de las funciones:



Vamos a analizar el uso práctico de las funciones estadísticas usando como ejemplo la distribución normal.



Consideremos que tenemos que resolver las siguientes tareas:



Calcular la probabilidad de que una magnitud aleatoria distribuida según la ley normal con los parámetros mu y sigma, entre en el intervalo [mu-sigma,mu+sigma]. Encontrar el intervalo de valores de una magnitud aleatoria x, distribuido según la ley normal con los parámetros mu y sigma, simétrico con respecto a mu, y que corresponda al 95% a la probabilidad confiada. Generar 1000000 números aleatorios distribuidos según la ley normal con los parámetros mu y sigma, calcular el histograma de los valores obtenidos, los 4 primeros momentos y comparar con los valores teóricos.

Ejemplo de solución en el script NormalExample:



#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Stat\Normal.mqh> void CalculateHistogram( double &data[], const int ncells= 200 , const string filename= "normal.csv" ) { if ( ArraySize (data)<= 0 ) return ; int n= ArraySize (data); double minv,maxv,range; minv=data[ 0 ]; maxv=data[ 0 ]; for ( int i= 1 ; i<n; i++) { minv= MathMin (minv,data[i]); maxv= MathMax (maxv,data[i]); } range=maxv-minv; if (range== 0 ) return ; double x[]; double y[]; ArrayResize (x,ncells); ArrayResize (y,ncells); for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { x[i]=minv+i*range/(ncells- 1 ); y[i]= 0 ; } for ( int i= 0 ; i<n; i++) { double v=(maxv-data[i])/range; int ind= int ((v*(ncells- 1 ))); y[ind]++; } if (filename== "" ) return ; ResetLastError (); int filehandle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { string str= StringFormat ( "%6.20f;%6.20f" ,x[i],y[i]); FileWrite (filehandle,str); } FileClose (filehandle); PrintFormat ( "El histograma se ha guardado en el archivo %s" ,filename); } else PrintFormat ( "Error de llamada FileOpen, código del error=%d" , GetLastError ()); } void OnStart () { double mu= 5.0 ; double sigma= 1.0 ; double x1=mu-sigma; double x2=mu+sigma; double cdf1,cdf2,probability; int error_code1,error_code2; cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1); cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { probability=cdf2-cdf1; PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f, Probability=%5.8f" ,x1,x2,probability); } probability= 0.95 ; double p1=( 1.0 -probability)* 0.5 ; double p2=probability+( 1.0 -probability)* 0.5 ; x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1); x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f" ,x1,x2); } int data_count= 1000000 ; double data[]; ArrayResize (data,data_count); for ( int i= 0 ; i<data_count; i++) { data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1); } int start= 0 ; int count=data_count; double mean=MathMean(data,start,count); double variance=MathVariance(data,start,count); double skewness=MathSkewness(data,start,count); double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count); double normal_mean= 0 ; double normal_variance= 0 ; double normal_skewness= 0 ; double normal_kurtosis= 0 ; PrintFormat ( " mean=%.10f, variance=%.10f skewness=%.10f kurtosis=%.10f" ,mean,variance,skewness,kurtosis); if (MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1)) { PrintFormat ( "Normal mean=%.10f, Normal variance=%.10f Normal skewness=%.10f Normal kurtosis=%.10f" ,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis); PrintFormat ( "delta mean=%.4f, delta variance=%.4f delta skewness=%.4f delta kurtosis=%.4f" ,mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis); } int ncells= 50 ; CalculateHistogram(data,ncells, "normal.csv" ); }

Resultado del funcionamiento del script:

Fig 1. Resultado del funcionamiento del script TestNormal.mq5



Notemos que al calcular los valores del parámetro kurtosis, se usa excess kurtosis=kurtosis-3, es decir, para la distribución normal, es igual a 0.



El histograma calculado se guarda en el archivo normal.csv (fig. 2)



Fig. 2. Histograma de distribución de números aleatorios, generados según la distribución normal con los parámetros mu=5 y sigma=1





5. Comparación de la velocidad de los cálculos

Para comparar la velocidad de cálculo de las funciones estadísticas, se han preparado unos scripts para medir el tiempo de cálculo de las funciones de densidad (pdf), de las funciones de probabilidad (cdf), de las funciones de cálculo de los cuantiles y de las funciones de generación de números pseudoaleatorios.

Los cálculos se han realizado en una matriz de 51 valores, para las distribuciones continuas, el cálculo de las funciones se ha realizado en el rango de 0 a 1, para las discretas, de 0 a 50. La medición del tiempo de cálculo de las funciones estadísticas del lenguaje R se ha realizado con la ayuda de la biblioteca microbenchmark. El tiempo de cálculo de las funciones MQL5 se ha calculado con la ayuda de la función GetMicrosecondCount(). El script de cálculo TestStatBenchmark.mq5 se encuentra en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat. El script para R y los resultados de la medición de la velocidad de los cálculos se muestran en los Anexos.



Los cálculos se han realizado en un Intel Core i7-4790, CPU 3.6 Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 x64.



Los resultados de la medición del tiempo de los cálculos (en microsegundos) se muestran en el recuadro 3.



№

Distribución

Tiempo de cálculo en MQL5

del PDF (µs)

Tiempo de cálculo en R

del PDF (µs) PDF

R/MQL5

Tiempo de cálculo en MQL5

del CDF (µs) Tiempo de cálculo en R

del CDF (µs) CDF

R/MQL5

Tiempo de cálculo en MQL5de los cuantiles (µs) Tiempo de cálculo en Rde los cuantiles (µs) Quantile

R/MQL5

Tiempo de generación en MQL5

de los números aleatorios (µs) Tiempo de generación en R

de los números aleatorios (µs)

Random

R/MQL5

1

Binomial

4.39

11.663

2.657

13.65

25.316

1.855

50.18

66.845

1.332

318.73

1816.463

5.699 2

Beta

1.74

17.352

9.972

4.76

15.076

3.167

48.72

129.992

2.668

688.81

1723.45

2.502 3

Gamma

1.31

8.251

6.347

8.09

14.792

1.828

50.83

64.286

1.265

142.84

1281.707

8.973 4

Cauchy

0.45

1.423

3.162

1.33

15.078

11.34

1.37

2.845

2.077

224.19

588.517

2.625 5

Exponential

0.85

3.13

3.682

0.77

2.845

3.695

0.53

2.276

4.294

143.18

389.406

2.72 6

Uniform

0.42

2.561

6.098

0.45

1.423

3.162

0.18

2.846

15.81

40.3

247.467

6.141 7

Geometric

2.3

5.121

2.227

2.12

4.552

2.147

0.81

5.407

6.675

278

1078.045

3.879 8

Hypergeometric

1.85 11.095

5.997

0.9

8.819

9.799

0.75

9.957

13.28

302.55

880.356

2.91 9

Logistic

1.27

4.267

3.36

1.11

4.267

3.844

0.71

3.13

4.408

178.65

626.632

3.508 10

Weibull

2.99

5.69

1.903

2.74

4.268

1.558

2.64

6.828

2.586

536.37

1558.472

2.906 11

Poisson

2.91

5.974

2.053

6.26

8.534

1.363

3.43

13.085

3.815

153.59

303.219

1.974 12

F

3.86

10.241

2.653

9.94

22.472

2.261

65.47

135.396

2.068

1249.22

1801.955

1.442 13

Chi Square

2.47

5.974

2.419

7.71

13.37

1.734

44.11

61.725

1.399

210.24

1235.059

5.875 14

Noncentral ChiSquare

8.05

14.223

1.767

45.61

209.068

4.584

220.66

10342.96

46.873

744.45

1997.653

2.683 15

Noncentral F

19.1

28.446

1.489

14.67

46.935

3.199

212.21

2561.991

12.073

1848.9

2912.141

1.575 16

Noncentral Beta

16.3

26.739

1.64

10.48

43.237

4.126

153.66

2290.915

14.909

2686.82

2839.893

1.057 17

Negative Binomial

6.13

11.094

1.81

12.21

19.627

1.607

14.05

60.019

4.272

1130.39

1936.498

1.713

18

Normal

1.15

4.267

3.71

0.81

3.983

4.917

0.7

2.277

3.253

293.7

696.321

2.371 19

Lognormal

1.99

5.406

2.717

3.19

8.819

2.765

3.18

6.259

1.968

479.75

1269.761

2.647 20

T

2.32

11.663

5.027

8.01

19.059

2.379

50.23

58.596

1.167

951.58

1425.92

1.498 21

Noncentral T

38.47

86.757

2.255

27.75

39.823

1.435

1339.51

1930.524

1.441

1550.27

1699.84

1.096 <PDF R/MQL5>

3.474 <CDF R/MQL5>

3.465

<Quantile R/MQL5>

7.03

<Random R/MQL5>

3.13

Recuadro 4. Tiempo de cálculo de las funciones estadísticas en R y MQL5 (en microsegundos)



Para R se han tomado los valores del tiempo mínimo, y para MQL5 se han tomado los valores medios (pdf_mean, cdf_mean, quantile_mean, random_mean).



En el recuadro 3 se puede ver que con estas condiciones, el cálculo de las funciones de la biblioteca estadística MQL5 se realizan varias veces más rápido que en R. De media, MQL5 calcula de 3 a 7 más rápido que R, incluso teniendo en cuenta que las versiones comparadas de las funciones R están en realidad escritas en C++.



En la práctica, el compilador del lenguaje MQL5 ha resultado bastante más rápido que las implementaciones С++ de las funciones en R, lo que muestra la alta calidad de nuestros desarrollos. Pasando los programas de R a MQL5 podemos obtener un serio incremento de la velocidad y no será necesario usar bibliotecas DLL ajenas.







6. Detectando los errores de cálculo en R

Durante la puesta a prueba de R, se ha detectado un error de cálculo de los cuantiles de la distribución T no-central.

Ejmplo:



> n <- 10 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf<-dt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_cdf<-pt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_quantile<-qt(nt_cdf, 10,8, log = FALSE) > nt_pdf [1] 4.927733e-15 1.130226e-14 2.641608e-14 6.281015e-14 1.516342e-13 3.708688e-13 9.166299e-13 [8] 2.283319e-12 5.716198e-12 1.433893e-11 3.593699e-11 > nt_cdf [1] 6.220961e-16 1.388760e-15 3.166372e-15 7.362630e-15 1.742915e-14 4.191776e-14 1.021850e-13 [8] 2.518433e-13 6.257956e-13 1.563360e-12 3.914610e-12 > k [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > nt_quantile [1] -Inf -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 [7] -1.340781e+154 7.000000e-01 8.000000e-01 9.000000e-01 1.000000e+00

Para calcular la probabilidad de la distribución T de Student no-central en el lenguaje R, se usa el algoritmo AS 243, propuesto por Lenth [6]. La ventaja de este método es la rápida computación recursiva de los miembros de la una serie infinita con una función beta incompleta. Pero en el artículo [7] se ha demostrado que debido a un error de valoración de la precisión al sumar los miembros de la serie, este algoritmo produce errores (recuadro 2 en el artículo [7]), en especial para los valores grandes del parámetro delta de no-centralidad. Los autores del artículo [7] han propuesto un algoritmo corregido de cálculo recursivo de la probabilidad de la distribución T no-central.

En la biblioteca estadística MQL5 se usa el algoritmo correcto para el cálculo de la probabilidad, sugerido en el artículo [7], lo que da resultados precisos.

También conviene destacar que en el lenguaje R, el método de determinación de las densidades para las distribuciones Gamma, ChiSquare y Noncentral ChiSquare en el punto x=0 produce expresiones infinitas:

> dgamma(0,0.5,1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=0) [1] Inf

De esta forma, en el lenguaje R, a la hora de determinar la densidad de la probabilidad en el punto x=0, se usan valores límite. A pesar de la infinitud en el punto x=0, en este caso no suceden divergencias durante la integración, y las integrales de la densidad

son finitas.



Al calcular las probabilidades (por ejemplo, para x=0.1) estas coinciden con los valores de Wolfram Alpha (Gamma, ChiSquare, NoncentralChiSquare).

> pgamma(0.1,0.5,1) [1] 0.3452792 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=0) [1] 0.5165553 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=1) [1] 0.3194965

En Wolfram Alpha (Mathematica) y Matlab se usa otro método de definición de la densidad en el punto x=0:

Fig. 3. Definición de la densidad de la probabilidad de la distribución Gamma en Wolfram Alpha







Fig. 4. Definición de la densidad de la probabilidad de la distribución ChiSquare en Wolfram Alpha









Fig. 5. Definición de la densidad de la probabilidad de la distribución Noncentral ChiSquare en Wolfram Alpha





En la biblioteca estadística del lenguaje MQL5, las densidades de datos de las distribuciones en el punto x=0 se consideran por defecto igual a cero.



Para estar seguro de la exactitud de los cálculos y darle la posibilidad a otros desarrolladores de comprobar la calidad de la biblioteca, hemos incluido varios unit test de los scripts en el paquete estándar. Podrá encontrarlos en el catálogo /Scripts/UnitTests/Stat.



Conclusión

En el artículo hemos visto las principales funciones de la biblioteca estadística del lenguaje MQL5.

Estas permiten realizar el cálculo de las características estadísticas de los datos y trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R. Además, en la biblioteca también existen funciones de cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones, que permiten valorar el grado de correspondencia entre la distribución real y la modelada.

Gracias a la alta productividad del nuevo compilador de 64 bits del lenguaje MQL5, los complejos cálculos matemáticos se realizan a una velocidad varias veces mayor que en el lenguaje R, lo que simplifica significativamente la realización de investigaciones.



Literatura



Anexos. Resultados de las mediciones del tiempo del cálculo de las funciones estadísticas



En los anexos se adjunta un script para calcular el tiempo computación de las funciones estadísticas en el lenguaje R y los resultados de su funcionamiento, así como los resultados de la ejecución del script TestStatBenchmark.mq5.

Script en el lenguaje R:



library (microbenchmark)

n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom( 10000 , 50 , 0.6 ))

print(binomial_pdf)

print(binomial_cdf)

print(binomial_quantile)

print(binomial_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 ,))

print(beta_pdf)

print(beta_cdf)

print(beta_quantile)

print(beta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma( 10000 , 1 , 1 ))

print(gamma_pdf)

print(gamma_cdf)

print(gamma_quantile)

print(gamma_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy( 10000 , 2 , 1 ))

print(cauchy_pdf)

print(cauchy_cdf)

print(cauchy_quantile)

print(cauchy_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2 , log = FALSE ))

exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp( 10000 , 2 ))

print(exponential_pdf)

print(exponential_cdf)

print(exponential_quantile)

print(exponential_random)





n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_random <- microbenchmark(random<-runif( 10000 , 0 , 10 ))

print(uniform_pdf)

print(uniform_cdf)

print(uniform_quantile)

print(uniform_random)





n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom( 10000 , 0.3 ))

print(geometric_pdf)

print(geometric_cdf)

print(geometric_quantile)

print(geometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper( 10000 , 12 , 38 , 11 ))

print(hypergeometric_pdf)

print(hypergeometric_cdf)

print(hypergeometric_quantile)

print(hypergeometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis( 10000 , 1 , 2 ))

print(logistic_pdf)

print(logistic_cdf)

print(logistic_quantile)

print(logistic_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull( 10000 , 5 , 1 ))

print(weibull_pdf)

print(weibull_cdf)

print(weibull_quantile)

print(weibull_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1 , log = FALSE ))

poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois( 10000 , 1 ))

print(poisson_pdf)

print(poisson_cdf)

print(poisson_quantile)

print(poisson_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 ))

print(f_pdf)

print(f_cdf)

print(f_quantile)

print(f_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , log = FALSE ))

chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 ))

print(chisquare_pdf)

print(chisquare_cdf)

print(chisquare_quantile)

print(chisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 , 1 ))

print(nchisquare_pdf)

print(nchisquare_cdf)

print(nchisquare_quantile)

print(nchisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 , 2 ))

print(nf_pdf)

print(nf_cdf)

print(nf_quantile)

print(nf_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 , 1 ))

print(nbeta_pdf)

print(nbeta_cdf)

print(nbeta_quantile)

print(nbeta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom( 10000 , 2 , 0.5 ))

print(nbinom_pdf)

print(nbinom_cdf)

print(nbinom_quantile)

print(nbinom_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm( 10000 , 1 , 1 ))

print(normal_pdf)

print(normal_cdf)

print(normal_quantile)

print(normal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm( 10000 , 0.5 , 0.6 ))

print(lognormal_pdf)

print(lognormal_cdf)

print(lognormal_quantile)

print(lognormal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8 , log = FALSE ))

t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8 , log = FALSE ))

t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8 , log = FALSE ))

t_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 8 ))

print(t_pdf)

print(t_cdf)

print(t_quantile)

print(t_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 10 , 1 ))

print(nt_pdf)

print(nt_cdf)

print(nt_quantile)

print(nt_random)

Resultado:

R version 3.2.5 (2016-04-14) -- "Very, Very Secure Dishes" Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors()' for more information and 'citation()' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. [Workspace loaded from ~/Test/111/.RData] > library(microbenchmark) > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom(10000, 50, 0.6)) > print(binomial_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 11.663 11.948 13.37888 12.233 12.233 47.503 100 > print(binomial_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 25.316 25.602 29.63195 25.886 35.557 93.868 100 > print(binomial_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE) 66.845 67.13 72.09098 67.699 73.672 130.276 100 > print(binomial_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbinom(10000, 50, 0.6) 1.816463 1.89056 1.948185 1.929814 1.989262 2.308835 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE)) > beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2, 4,)) > print(beta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 17.352 17.637 19.99512 17.638 18.206 109.797 100 > print(beta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 15.076 15.361 16.83489 15.646 15.9295 75.379 100 > print(beta_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE) 129.992 130.277 140.8325 131.4145 143.93 201.672 100 > print(beta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, ) 1.72345 1.794132 1.862292 1.836515 1.901226 2.823963 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE)) > gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma(10000, 1,1)) > print(gamma_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 8.251 8.8195 10.92684 9.104 9.389 122.312 100 > print(gamma_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 14.792 15.646 20.43306 20.055 21.334 106.099 100 > print(gamma_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE) 64.286 64.854 70.09419 65.139 67.13 162.988 100 > print(gamma_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgamma(10000, 1, 1) 1.281707 1.330347 1.410961 1.362631 1.421226 2.322204 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE)) > cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy(10000, 2, 1)) > print(cauchy_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dcauchy(k, 2, 1, log = FALSE) 1.423 1.708 2.8431 1.709 2.278 67.415 100 > print(cauchy_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 2, 1, log = FALSE) 15.078 15.646 16.51914 15.93 16.215 33.281 100 > print(cauchy_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE) 2.845 3.13 3.8044 3.131 3.415 56.606 100 > print(cauchy_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rcauchy(10000, 2, 1) 588.517 615.823 663.8658 637.7255 674.845 1520.356 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2, log = FALSE)) > exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp(10000, 2)) > print(exponential_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dexp(k, 2, log = FALSE) 3.13 3.414 4.08887 3.415 3.415 67.699 100 > print(exponential_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pexp(k, 2, log = FALSE) 2.845 3.13 4.38756 3.414 3.5565 58.597 100 > print(exponential_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qexp(cdf, 2, log = FALSE) 2.276 2.561 3.80729 2.5615 2.846 44.659 100 > print(exponential_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rexp(10000, 2) 389.406 408.8895 440.9583 418.4185 444.8715 1371.875 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_random <- microbenchmark(random<-runif(10000, 0, 10)) > print(uniform_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dunif(k, 0, 10, log = FALSE) 2.561 2.846 3.78734 3.13 3.131 66.277 100 > print(uniform_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- punif(k, 0, 10, log = FALSE) 1.423 1.708 2.41635 1.992 1.993 53.477 100 > print(uniform_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE) 2.846 3.131 5.13561 3.415 3.6995 82.774 100 > print(uniform_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- runif(10000, 0, 10) 247.467 258.7035 317.1567 279.6095 357.2635 1267.769 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE)) > geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom(10000, 0.3)) > print(geometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgeom(k, 0.3, log = FALSE) 5.121 5.122 6.14258 5.406 5.406 60.304 100 > print(geometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgeom(k, 0.3, log = FALSE) 4.552 4.836 5.50548 4.837 5.1215 46.081 100 > print(geometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE) 5.407 5.974 7.12107 5.975 6.259 71.681 100 > print(geometric_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgeom(10000, 0.3) 1.078045 1.127681 1.192608 1.156125 1.199361 1.604267 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper(10000, 12,38,11)) > print(hypergeometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dhyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 11.095 13.939 17.07667 14.224 14.935 101.548 100 > print(hypergeometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- phyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 8.819 9.387 12.60515 9.672 12.517 62.01 100 > print(hypergeometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qhyper(cdf, 12, 38, 11, log = FALSE) 9.957 10.3835 13.00618 10.81 11.948 64.286 100 > print(hypergeometric_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rhyper(10000, 12, 38, 11) 880.356 938.9515 993.8324 963.9835 996.8365 1375.289 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1,2, log = FALSE)) > logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis(10000, 1,2)) > print(logistic_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.94354 4.553 4.837 53.477 100 > print(logistic_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.96056 4.837 4.837 96.428 100 > print(logistic_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlogis(cdf, 1, 2, log = FALSE) 3.13 3.415 4.1742 3.415 3.699 56.036 100 > print(logistic_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlogis(10000, 1, 2) 626.632 649.956 696.2128 675.2725 715.805 1589.191 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5,1, log = FALSE)) > weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull(10000, 5,1)) > print(weibull_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 5.69 5.974 7.21775 5.975 6.259 85.619 100 > print(weibull_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 4.268 4.552 7.83782 4.8365 7.966 90.455 100 > print(weibull_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qweibull(cdf, 5, 1, log = FALSE) 6.828 7.112 7.96587 7.113 7.397 48.641 100 > print(weibull_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rweibull(10000, 5, 1) 1.558472 1.59744 1.659753 1.632853 1.679502 2.616603 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1, log = FALSE)) > poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois(10000, 1)) > print(poisson_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dpois(k, 1, log = FALSE) 5.974 6.543 7.30316 6.544 6.828 54.046 100 > print(poisson_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- ppois(k, 1, log = FALSE) 8.534 8.819 10.25846 9.104 9.388 64.286 100 > print(poisson_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qpois(cdf, 1, log = FALSE) 13.085 13.086 14.37438 13.37 13.654 61.157 100 > print(poisson_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rpois(10000, 1) 303.219 314.8815 327.5787 324.552 341.335 373.477 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20, log = FALSE)) > f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20, log = FALSE)) > f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,log = FALSE)) > f_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20)) > print(f_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, log = FALSE) 10.241 10.81 12.43159 10.811 11.095 71.112 100 > print(f_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, log = FALSE) 22.472 22.757 25.66972 23.041 23.3265 86.189 100 > print(f_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, log = FALSE) 135.396 136.25 166.7057 157.7255 186.171 255.717 100 > print(f_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20) 1.801955 1.889706 1.947645 1.929528 1.98272 2.725546 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,log = FALSE)) > chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2, log = FALSE)) > chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2, log = FALSE)) > chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2)) > print(chisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, log = FALSE) 5.974 6.259 7.06416 6.4015 6.544 52.339 100 > print(chisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, log = FALSE) 13.37 13.655 15.46392 13.655 13.94 99.841 100 > print(chisquare_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, log = FALSE) 61.725 62.2945 68.40176 62.7215 72.25 132.553 100 > print(chisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2) 1.235059 1.29408 1.38993 1.333903 1.401743 2.205582 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2,1,log = FALSE)) > nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2,1)) > print(nchisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 14.223 14.509 17.3866 14.793 15.6455 37.548 100 > print(nchisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 209.068 210.49 231.6357 223.1475 240.499 309.193 100 > print(nchisquare_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, 1, log = FALSE) 10.34296 10.65955 10.90239 10.83733 11.02563 12.31558 100 > print(nchisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2, 1) 1.997653 2.073457 2.187417 2.114845 2.183111 3.134576 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20,2)) > print(nf_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 28.446 30.153 34.12338 30.438 31.291 68.836 100 > print(nf_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 46.935 61.8685 64.53899 63.433 65.708 106.953 100 > print(nf_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, 2, log = FALSE) 2.561991 2.640355 2.719223 2.68999 2.744461 3.737598 100 > print(nf_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20, 2) 2.912141 2.989225 3.100073 3.035163 3.110825 4.062433 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2,4,1)) > print(nbeta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 26.739 27.308 31.31301 27.592 30.5795 56.891 100 > print(nbeta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 43.237 43.806 55.11814 56.321 57.7435 167.255 100 > print(nbeta_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, 1, log = FALSE) 2.290915 2.375111 2.440959 2.431146 2.49927 2.644764 100 > print(nbeta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, 1) 2.839893 3.002737 3.143906 3.073848 3.150932 4.302789 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom(10000, 2, 0.5)) > print(nbinom_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 11.094 11.379 13.37031 11.664 11.948 78.508 100 > print(nbinom_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 19.627 19.913 22.94469 20.197 20.482 130.277 100 > print(nbinom_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE) 60.019 60.588 69.73866 61.442 74.099 122.028 100 > print(nbinom_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnbinom(10000, 2, 0.5) 1.936498 2.029226 2.086237 2.072035 2.125084 2.354061 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1,1, log = FALSE)) > normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm(10000, 1,1)) > print(normal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 4.267 4.552 5.7927 4.553 4.837 75.663 100 > print(normal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 3.983 4.269 5.94911 4.553 4.979 50.632 100 > print(normal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnorm(cdf, 1, 1, log = FALSE) 2.277 2.561 3.42042 2.845 2.846 45.227 100 > print(normal_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnorm(10000, 1, 1) 696.321 728.747 779.1994 749.7965 778.3835 1541.12 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm(10000, 0.5,0.6)) > print(lognormal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 5.406 5.69 6.89638 5.975 6.259 50.917 100 > print(lognormal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 8.819 9.387 12.3463 9.3885 12.6595 71.681 100 > print(lognormal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlnorm(cdf, 0.5, 0.6, log = FALSE) 6.259 6.544 7.38277 6.544 6.828 58.881 100 > print(lognormal_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlnorm(10000, 0.5, 0.6) 1.269761 1.329209 1.380386 1.362632 1.401743 2.247395 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8, log = FALSE)) > t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8, log = FALSE)) > t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8, log = FALSE)) > t_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 8)) > print(t_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 8, log = FALSE) 11.663 12.233 15.71413 12.517 16.0725 76.517 100 > print(t_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 8, log = FALSE) 19.059 20.6235 23.23485 21.05 21.619 127.717 100 > print(t_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 8, log = FALSE) 58.596 58.882 64.84339 59.166 62.01 151.611 100 > print(t_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 8) 1.42592 1.480676 1.553132 1.51424 1.569565 2.44679 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10,1, log = FALSE)) > nt_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 10,1)) > print(nt_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 10, 1, log = FALSE) 86.757 88.037 92.88671 89.317 91.4505 130.276 100 > print(nt_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 10, 1, log = FALSE) 39.823 40.2505 44.51695 40.6765 49.352 70.829 100 > print(nt_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 10, 1, log = FALSE) 1.930524 1.981866 2.038755 2.0224 2.079715 2.594987 100 > print(nt_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 10, 1) 1.69984 1.764693 1.867469 1.814044 1.893263 2.856959 100

Resultados de la ejecución del script TestStatBenchmark.mq5:



IG 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Unit tests for Package Statistic Benchmark

PP 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

KJ 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): pdf_mean=4.39, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=40.00, pdf_stddev=2.21, pdf_avgdev=0.95

MS 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): cdf_mean=13.65, cdf_median=12.00, cdf_min=11.00, cdf_max=54.00, cdf_stddev=4.09, cdf_avgdev=2.37

GF 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): quantile_mean=50.18, quantile_median=45.00, quantile_min=43.00, quantile_max=108.00, quantile_stddev=9.97, quantile_avgdev=7.41

QO 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): random_mean=318.73, random_median=312.00, random_min=284.00, random_max=478.00, random_stddev=28.74, random_avgdev=22.22

LP 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): pdf_mean=1.74, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.53

EI 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): cdf_mean=4.76, cdf_median=4.00, cdf_min=3.00, cdf_max=68.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.19

LM 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): quantile_mean=48.72, quantile_median=44.00, quantile_min=43.00, quantile_max=111.00, quantile_stddev=10.21, quantile_avgdev=6.96

QG 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): random_mean=688.81, random_median=680.00, random_min=625.00, random_max=976.00, random_stddev=43.92, random_avgdev=31.81

HE 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): pdf_mean=1.31, pdf_median=1.00, pdf_min=1.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.47

GL 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): cdf_mean=8.09, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=92.00, cdf_stddev=3.67, cdf_avgdev=1.40

CF 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): quantile_mean=50.83, quantile_median=46.00, quantile_min=45.00, quantile_max=106.00, quantile_stddev=9.27, quantile_avgdev=6.72

GR 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): random_mean=142.84, random_median=132.00, random_min=128.00, random_max=260.00, random_stddev=19.73, random_avgdev=15.32

QD 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): pdf_mean=0.45, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=11.00, pdf_stddev=0.85, pdf_avgdev=0.54

QK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): cdf_mean=1.33, cdf_median=1.00, cdf_min=1.00, cdf_max=12.00, cdf_stddev=0.81, cdf_avgdev=0.48

MR 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): quantile_mean=1.37, quantile_median=1.00, quantile_min=1.00, quantile_max=14.00, quantile_stddev=0.89, quantile_avgdev=0.51

IK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): random_mean=224.19, random_median=215.00, random_min=200.00, random_max=352.00, random_stddev=26.86, random_avgdev=20.34

PQ 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): pdf_mean=0.85, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.54

GK 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): cdf_mean=0.77, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.94, cdf_avgdev=0.47

HE 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): quantile_mean=0.53, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.78, quantile_avgdev=0.54

HL 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): random_mean=143.18, random_median=130.00, random_min=128.00, random_max=272.00, random_stddev=21.58, random_avgdev=16.98

LK 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): pdf_mean=0.42, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=12.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.52

CE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): cdf_mean=0.45, cdf_median=0.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.96, cdf_avgdev=0.55

LO 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): quantile_mean=0.18, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=1.00, quantile_stddev=0.38, quantile_avgdev=0.29

GE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): random_mean=40.30, random_median=36.00, random_min=35.00, random_max=83.00, random_stddev=7.61, random_avgdev=5.41

OP 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): pdf_mean=2.30, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=14.00, pdf_stddev=1.30, pdf_avgdev=0.52

DK 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): cdf_mean=2.12, cdf_median=2.00, cdf_min=1.00, cdf_max=18.00, cdf_stddev=1.69, cdf_avgdev=0.53

NE 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): quantile_mean=0.81, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.68, quantile_avgdev=0.39

IL 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): random_mean=278.00, random_median=271.00, random_min=251.00, random_max=429.00, random_stddev=28.23, random_avgdev=21.62

PG 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): pdf_mean=1.85, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.48

CM 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): cdf_mean=0.90, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=0.85, cdf_avgdev=0.32

NP 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): quantile_mean=0.75, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.96, quantile_avgdev=0.48

FE 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): random_mean=302.55, random_median=295.00, random_min=272.00, random_max=466.00, random_stddev=30.20, random_avgdev=22.99

ML 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): pdf_mean=1.27, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=91.00, pdf_stddev=3.04, pdf_avgdev=0.56

DR 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): cdf_mean=1.11, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.34, cdf_avgdev=0.40

IH 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): quantile_mean=0.71, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.79, quantile_avgdev=0.47

GL 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): random_mean=178.65, random_median=164.00, random_min=162.00, random_max=309.00, random_stddev=24.09, random_avgdev=17.94

MJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): pdf_mean=2.99, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=17.00, pdf_stddev=1.63, pdf_avgdev=0.57

GD 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): cdf_mean=2.74, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=19.00, cdf_stddev=1.23, cdf_avgdev=0.58

FO 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): quantile_mean=2.64, quantile_median=2.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.64, quantile_avgdev=0.76

DJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): random_mean=536.37, random_median=526.00, random_min=483.00, random_max=759.00, random_stddev=46.99, random_avgdev=34.40

HR 0 13:06:18.485 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): pdf_mean=2.91, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.58

IL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): cdf_mean=6.26, cdf_median=6.00, cdf_min=5.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=2.38, cdf_avgdev=1.07

HE 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): quantile_mean=3.43, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=20.00, quantile_stddev=1.48, quantile_avgdev=0.68

DL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): random_mean=153.59, random_median=144.00, random_min=138.00, random_max=265.00, random_stddev=18.57, random_avgdev=13.99

IH 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): pdf_mean=3.86, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=21.00, pdf_stddev=1.78, pdf_avgdev=0.76

GS 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): cdf_mean=9.94, cdf_median=9.00, cdf_min=7.00, cdf_max=36.00, cdf_stddev=3.82, cdf_avgdev=2.15

OI 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): quantile_mean=65.47, quantile_median=59.00, quantile_min=57.00, quantile_max=147.00, quantile_stddev=12.99, quantile_avgdev=9.64

DE 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): random_mean=1249.22, random_median=1213.00, random_min=1127.00, random_max=1968.00, random_stddev=117.69, random_avgdev=72.17

EL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=2.47, pdf_median=2.00, pdf_min=2.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=1.32, pdf_avgdev=0.65

JK 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=7.71, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=1.91, cdf_avgdev=0.88

KQ 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=44.11, quantile_median=41.00, quantile_min=40.00, quantile_max=120.00, quantile_stddev=8.17, quantile_avgdev=5.38

CL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): random_mean=210.24, random_median=196.00, random_min=190.00, random_max=437.00, random_stddev=29.14, random_avgdev=21.00

HD 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=8.05, pdf_median=8.00, pdf_min=7.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.41, pdf_avgdev=1.09

MR 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=45.61, cdf_median=42.00, cdf_min=41.00, cdf_max=97.00, cdf_stddev=8.25, cdf_avgdev=5.70

FN 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=220.66, quantile_median=211.50, quantile_min=196.00, quantile_max=362.00, quantile_stddev=24.71, quantile_avgdev=19.45

LI 0 13:06:21.099 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): random_mean=744.45, random_median=728.00, random_min=672.00, random_max=1082.00, random_stddev=62.42, random_avgdev=43.24

RE 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): pdf_mean=19.10, pdf_median=18.00, pdf_min=16.00, pdf_max=50.00, pdf_stddev=4.67, pdf_avgdev=2.64

FS 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): cdf_mean=14.67, cdf_median=13.00, cdf_min=12.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.94, cdf_avgdev=2.44

EN 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): quantile_mean=212.21, quantile_median=203.00, quantile_min=189.00, quantile_max=347.00, quantile_stddev=24.37, quantile_avgdev=19.30

EF 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): random_mean=1848.90, random_median=1819.00, random_min=1704.00, random_max=2556.00, random_stddev=118.75, random_avgdev=78.66

EN 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): pdf_mean=16.30, pdf_median=15.00, pdf_min=14.00, pdf_max=43.00, pdf_stddev=4.32, pdf_avgdev=2.43

EP 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): cdf_mean=10.48, cdf_median=10.00, cdf_min=8.00, cdf_max=32.00, cdf_stddev=3.02, cdf_avgdev=1.72

ME 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): quantile_mean=153.66, quantile_median=141.00, quantile_min=135.00, quantile_max=283.00, quantile_stddev=20.83, quantile_avgdev=16.16

QJ 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): random_mean=2686.82, random_median=2649.00, random_min=2457.00, random_max=3753.00, random_stddev=150.32, random_avgdev=98.23

OO 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): pdf_mean=6.13, pdf_median=6.00, pdf_min=5.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.38, pdf_avgdev=1.22

DG 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): cdf_mean=12.21, cdf_median=11.00, cdf_min=11.00, cdf_max=33.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.58

LJ 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): quantile_mean=14.05, quantile_median=13.00, quantile_min=12.00, quantile_max=82.00, quantile_stddev=4.81, quantile_avgdev=2.28

EM 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): random_mean=1130.39, random_median=1108.00, random_min=1039.00, random_max=1454.00, random_stddev=69.41, random_avgdev=51.70

GP 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): pdf_mean=1.15, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=19.00, pdf_stddev=1.34, pdf_avgdev=0.45

OI 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): cdf_mean=0.81, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.16, cdf_avgdev=0.49

CN 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): quantile_mean=0.70, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=13.00, quantile_stddev=0.82, quantile_avgdev=0.49

EG 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): random_mean=293.70, random_median=281.00, random_min=256.00, random_max=537.00, random_stddev=43.28, random_avgdev=31.62

FD 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): pdf_mean=1.99, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.48, pdf_avgdev=0.48

PN 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): cdf_mean=3.19, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.61, cdf_avgdev=0.64

DH 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): quantile_mean=3.18, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.77, quantile_avgdev=0.64

NR 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): random_mean=479.75, random_median=468.00, random_min=428.00, random_max=754.00, random_stddev=48.26, random_avgdev=34.30

FL 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): pdf_mean=2.32, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.29, pdf_avgdev=0.54

QE 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): cdf_mean=8.01, cdf_median=7.00, cdf_min=6.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.13, cdf_avgdev=1.73

MM 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): quantile_mean=50.23, quantile_median=45.00, quantile_min=44.00, quantile_max=113.00, quantile_stddev=10.28, quantile_avgdev=7.73

KG 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): random_mean=951.58, random_median=931.00, random_min=859.00, random_max=1439.00, random_stddev=78.14, random_avgdev=49.72

CQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): pdf_mean=38.47, pdf_median=35.00, pdf_min=32.00, pdf_max=164.00, pdf_stddev=9.66, pdf_avgdev=6.38

OO 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): cdf_mean=27.75, cdf_median=25.00, cdf_min=24.00, cdf_max=80.00, cdf_stddev=7.02, cdf_avgdev=4.63

PF 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): quantile_mean=1339.51, quantile_median=1306.00, quantile_min=1206.00, quantile_max=2262.00, quantile_stddev=128.18, quantile_avgdev=74.83

OR 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): random_mean=1550.27, random_median=1520.00, random_min=1418.00, random_max=2317.00, random_stddev=112.08, random_avgdev=73.74

LQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

GH 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) 21 of 21 passed