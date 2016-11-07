Distribuição Estatística no MQL5 - tirando o melhor de R e o fazendo mais rápido

Consideremos as funções para trabalhar com as distribuições estatísticas básicas implementadas na linguagem R.

As distribuições de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logistic, exponential, uniform, gamma, beta central e não-central, qui-quadrado, F de Fisher-Snedecor, t de Student, assim como as distribuições binomiais discretas e binomiais negativas, distribuições geométricas, hipergeométricas e de Poisson. Além disso, existem funções para o cálculo de momentos teóricos de distribuições, que permitem avaliar o grau de conformidade da distribuição real com a modelada.

A biblioteca padrão MQL5 foi complementada com inúmeras funções matemáticas de R. Além disso, um aumento na velocidade de operação de 3 a 7 vezes foi alcançado, em comparação com as versões iniciais na linguagem R. Ao mesmo tempo, erros na implementação de certas funções em R foram encontrados.



Conteúdos





Introdução

A linguagem R é uma das melhores ferramentas de processamento estatístico e análise de dados.

Graças à disponibilidade e suporte de múltiplas distribuições estatísticas, se tornaram possível a análise e processamento de vários dados. Ao usar um aparelho de teoria da probabilidade e estatísticas matemáticas, podemos dar uma nova visão nos dados do mercado financeiro e fornecer novas oportunidades para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Com a biblioteca de estatísticas, todos esses recursos estão agora disponíveis no MQL5.

A biblioteca de estatísticas contém funções para o cálculo das características estatísticas dos dados, bem como funções para trabalhar com distribuições estatísticas.

Este artigo considera as principais funções da biblioteca e um exemplo de seu uso prático.





1. Funções para o cálculo das características estatísticas dos elementos de array



Este grupo de funções calcula as características padrões (média, variância, assimetria, curtose, mediana, valor quadrático médio e desvios padrão) dos elementos do array.



1.1. MathMean

Calcula a média (primeiro momento) dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN (não um número). Análoga da função mean() em R.



double MathMean ( const double &array[] );

1.2. MathVariance

Calcula a variação (segundo momento) dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da var() em R.

double MathVariance ( const double &array[] );





1.3. MathSkewness

Calcula a assimetria (terceiro momento) dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da skewness() em R (biblioteca 1071).

double MathSkewness ( const double &array[] );





1.4. MathKurtosis

Calcula a curtose (quarto momento) dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da kurtosis() em R (biblioteca e1071).

double MathKurtosis ( const double &array[] );





1.5. MathMoments

Calcula os primeiros 4 momentos (média, variância, assimetria, curtose) dos elementos do array. Retorna verdadeiro se os momentos foram calculados com sucesso, caso contrário falso.

bool MathMoments ( const double &array[], double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, const int start= 0 , const int count= WHOLE_ARRAY );





1.6. MathMedian

Calcula o valor médio dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da median() em R.



double MathMedian ( double &array[] );





1.7. MathStandardDeviation

Calcula o desvio padrão dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da sd() em R.



double MathStandardDeviation ( const double &array[] );





1.8. MathAverageDeviation

Calcula o desvio médio absoluto dos elementos do array. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da aad() em R.

double MathAverageDeviation ( const double &array[] );





Todas as funções que calculam a curtose usam o excesso da mesma em torno da distribuição normal (excesso da curtose=curtose-3), isto é, o excesso de curtose de uma distribuição normal é zero.

É positivo se o pico da distribuição em torno do valor esperado é íngreme, e negativo se o pico for achatado.





2. Distribuição estatística

A biblioteca estatística MQL5 contém 5 funções para trabalhar com as distribuições estatísticas:



Cálculo da probabilidade de densidade - as funções MathProbabilityDensityX();

Cálculo de probabilidades - as funções MathCumulativeDistributionX();

A probabilidade da função de distribuição é igual à probabilidade de uma variável aleatória dentro do intervalo (-inf; x]).

Cálculo de quantil de distribuição - as funções MathQuantileX();

O quantil x de uma distribuição corresponde a um valor aleatório que está dentro do intervalo (-inf, x] com a probabilidade específica aos parâmetros de distribuição.

Cálculo de números aleatórios com a distribuição específica - as funções MathRandomX(); Cálculo dos momentos teóricos das distribuições - as funções MathMomentsX();





2.1. Distribuição Normal

2.1.1. MathProbabilityDensityNormal

double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade função de densidade distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

Calcula o valor da probabilidade função de densidade distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.



double MathProbabilityDensityNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Calcula os valores da função de densidade de probabilidade da distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da dnorm() em R.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula os valores da função de densidade de probabilidade da distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.2. MathCumulativeDistributionNormal

Calcula o valor da função de distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.



double MathCumulativeDistributionNormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da pnorm() em R.

Calcula o valor da função de distribuição normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathCumulativeDistributionNormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.3. MathQuantileNormal

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição inversa normal com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição inversa normal com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

falso

bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição normal inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna. Analoga da qnorm() em R.

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição normal inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathQuantileNormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.1.4. MathRandomNormal



A função gera uma variável pseudo-aleatória, distribuída de acordo com a lei normal, com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei normal com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rnorm() em R.

bool MathRandomNormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.1.5. MathMomentsNormal

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição normal. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsNormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.2. Distribuição do Log-normal

2.2.1. MathProbabilityDensityLognormal

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável x aleatória. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável x aleatória. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna NaN. Análoga da dlnorm() em R.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.2. MathCumulativeDistributionLognormal

Calcula o valor da função de distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável x aleatória. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para uma variável x aleatória. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLognormal ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da plnorm() em R.

bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição log-normal com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathCumulativeDistributionLognormal ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.3. MathQuantileLognormal

Calcula o valor da função de distribuição log-normal inversa com os parâmetros mu e sigma para a probabilidade específica. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição log-normal inversa com os parâmetros mu e sigma para a probabilidade específica. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileLognormal ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Para o array especifico de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição log-normal inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da qlnorm() em R.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especifico de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição log-normal inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileLognormal ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.2.4. MathRandomLognormal



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei do log-normal com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei log-normal com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da rlnorm() em R.

bool MathRandomLognormal ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.2.5. MathMomentsLognormal

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição do log-normal. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsLognormal ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.3. Distribuição beta

2.3.1. MathProbabilityDensityBeta

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição beta com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição beta com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição beta com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da dbeta() em R.

bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição beta com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathProbabilityDensityBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.2. MathCumulativeDistributionlBeta

Calcula o valor de probabilidade da função de distribuição beta com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor de probabilidade da função de distribuição beta com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBeta ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição beta com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pbeta() em R.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição beta com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionBeta ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.3. MathQuantileBeta

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição beta inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição beta inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileBeta ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para o array especifico de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição beta inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qbeta() em1 R.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especifico de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado os valores da função de distribuição beta inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.3.4. MathRandomBeta



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição beta com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomBeta ( const double a, const double b, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei de distribuição beta com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rbeta() em R.

bool MathRandomBeta ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.3.5. MathMomentsBeta

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição beta. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsBeta ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.4. Distribuição beta não-central

2.4.1. MathProbabilityDensityNoncentralBeta

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição beta não central com os parâmetros "a", "b" e lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição beta não central com os parâmetros "a", "b" e lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição beta não central com os parâmetros a, b e lambda para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Analoga da dbeta() em R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição beta não central com os parâmetros a, b e lambda para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.2. MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição beta não central com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição beta não central com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double x, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição beta não central com os parâmetros a e b para um conjunto de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pbeta() em R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição beta não central com os parâmetros a e b para um conjunto de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta ( const double &x[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.3. MathQuantileNoncentralBeta

Calcula o valor da probabilidade inversa da função de distribuição beta não central com os parâmetros "a", "b" e lambda para a ocorrência de uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade inversa da função de distribuição beta não central com os parâmetros "a", "b" e lambda para a ocorrência de uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta ( const double probability, const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de probabilidade inversa da distribuição beta não central com os parâmetros a, b e lambda. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qbeta() em1 R.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de probabilidade inversa da distribuição beta não central com os parâmetros a, b e lambda. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileNoncentralBeta ( const double &probability[], const double a, const double b, const double lambda, double &result[] );





2.4.4. MathRandomNoncentralBeta



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição beta não central os parâmetros "a", "b" e lambda. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição beta não central dos parâmetros a, b e lambda. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rbeta() em R.

bool MathRandomNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, const int data_count, double &result[] );





2.4.5. MathMomentsNoncentralBeta

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição beta não central com os parâmetros "a", "b" e lambda. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

double MathMomentsNoncentralBeta ( const double a, const double b, const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.5. Distribuição Gama

2.5.1. MathProbabilityDensityGamma

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição gama com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição gama com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

A função calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição gama com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dgamma() em R.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

A função calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição gama com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.2. MathCumulativeDistributionGamma

Calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGamma ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pgamma() em R.

bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathCumulativeDistributionGamma ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.3. MathQuantileGamma

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição gama com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileGamma ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de gama inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qgamma() em R.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de gama inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileGamma ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.5.4. MathRandomGamma



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição gama com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomGamma ( const double a, const double b, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição gama com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rgamma() em R.

bool MathRandomGamma ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.5.5. MathMomentsGamma

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição gama com os parâmetros"a" e "b". Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsGamma ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.6. Distribuição Qui-quadrado

2.6.1. MathProbabilityDensityChiSquare

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

double MathProbabilityDensityChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dchisq() em R.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.2. MathCumulativeDistributionChiSquare

Calcula o valor probabilidade da função de distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor probabilidade da função de distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double x, const double nu, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição de qui-quadrado com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pchisq() em R.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição de qui-quadrado com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionChiSquare ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.6.3. MathQuantileChiSquare

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição do qui-quadrado inverso. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição do qui-quadrado inverso. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileChiSquare ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade probability[], é calculado o valor da função de distribuição de chi-quadrado inversa. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qchisq() em R.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade probability[], é calculado o valor da função de distribuição de chi-quadrado inversa. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileChiSquare ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.6.4. MathRandomChiSquare

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomChiSquare ( const double nu, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rchisq() em R.

bool MathRandomChiSquare ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.6.5. MathMomentsChiSquare

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição do qui-quadrado com o parâmetro nu. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsChiSquare ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.7. Distribuição do qui-quadrado não-central

2.7.1. MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma matriz de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dchisq() em R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma matriz de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.2. MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double x, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pchisq() em R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição não-central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare ( const double &x[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.3. MathQuantileNoncentralChiSquare

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição do qui-quadrado inversa não central com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição do qui-quadrado inversa não central com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double probability, const double nu, const double sigma, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição não central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qchisq() em R.

bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição não central do qui-quadrado com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, ele retorna falso.



bool MathQuantileNoncentralChiSquare ( const double &probability[], const double nu, const double sigma, double &result[] );





2.7.4. MathRandomNoncentralChiSquare

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição do qui-quadrado não central com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição do qui-quadrado não central com os parâmetros nu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rchisq() em R.

bool MathRandomNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.7.5. MathMomentsNoncentralChiSquare

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição do qui-quadrado não central com os parâmetros nu e sigma. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsNoncentralChiSquare ( const double nu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.8. Distribuição exponencial

2.8.1. MathProbabilityDensityExponential

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição exponencial com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição exponencial com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição exponencial com o parâmetro mu para um array de variavel aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dexp() em R.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição exponencial com o parâmetro mu para um array de variavel aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.2. MathCumulativeDistributionExponential

Calcula o valor da função de distribuição exponencial das probabilidades com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição exponencial das probabilidades com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionExponential ( const double x, const double mu, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição exponencial das probabilidades com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pexp() em R.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição exponencial das probabilidades com o parâmetro mu para uma variável aleatória x. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionExponential ( const double &x[], const double mu, double &result[] );





2.8.3. MathQuantileExponential

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição exponencial inversa com o parâmetro mu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição exponencial inversa com o parâmetro mu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileExponential ( const double probability, const double mu, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição exponencial inversa com o parâmetro mu. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qexp() em R.

bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição exponencial inversa com o parâmetro mu. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathQuantileExponential ( const double &probability[], const double mu, double &result[] );





2.8.4. MathRandomExponential



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição exponencial com o parâmetro mu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomExponential ( const double mu, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição exponencial com o parâmetro mu. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rexp() em R.

bool MathRandomExponential ( const double mu, const int data_count, double &result[] );





2.8.5. MathMomentsExponential

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição exponencial com o parâmetro mu. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsExponential ( const double mu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.9. Distribuição F



2.9.1. MathProbabilityDensityF

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição-F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição-F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da df() em R.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.2. MathCumulativeDistributionF

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição-F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição-F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionF ( const double x, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pf() em R.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2 para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.3. MathQuantileF

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qf() em R.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, double &result[] );





2.9.4. MathRandomF



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rf() em R.

bool MathRandomF ( const double nu1, const double nu2, const int data_count, double &result[] );





2.9.5. MathMomentsF

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição F de Fisher com os parâmetros nu1 e nu2. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsF ( const double nu1, const double nu2, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.10. Distribuição F não-central

2.10.1. MathProbabilityDensityNoncentralF

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher nãocentral com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da df() em R.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição F de Fisher nãocentral com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

double MathProbabilityDensityNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralF

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double x, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pf() em R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralF ( const double &x[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.3. MathQuantileNoncentralF

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralF ( const double probability, const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qf() em R.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição F de Fisher inversa não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileNoncentralF ( const double &probability[], const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.4. MathRandomNoncentralF



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição F não-central de Fisher com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rf() em R.

bool MathRandomNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &result[] );





2.10.5. MathMomentsNoncentralF

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição F de Fisher não central com os parâmetros nu1, nu2 e sigma. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsNoncentralF ( const double nu1, const double nu2, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code e.)





2.11. Distribuição t

2.11.1. MathProbabilityDensityT

Calcula o valor probabilidade da função de densidade da distribuição t de Student com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor probabilidade da função de densidade da distribuição t de Student com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityT ( const double x, const double nu, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição t de Student com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dt() em R.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição t de Student com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.2. MathCumulativeDistributionT

Calcula o valor da função de distribuição t de Student com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição t de Student com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionT ( const double x, const double nu, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição t de Student com o parâmetro nu para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pt() em R.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição t de Student com o parâmetro nu para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionT ( const double &x[], const double nu, double &result[] );





2.11.3. MathQuantileT

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição t de Student inversa com o parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição t de Student inversa com o parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileT ( const double probability, const double nu, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição t de Student inversa com o parâmetro nu. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qt() em R.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição t de Student inversa com o parâmetro nu. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileT ( const double &probability[], const double nu, double &result[] );





2.11.4. MathRandomT

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição t de Student com o parâmetro nu. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomT ( const double nu, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição t de Student com o parâmetro nu. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rt() em R.

bool MathRandomT ( const double nu, const int data_count, double &result[] );





2.11.5. MathMomentsT

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição t de Student com o parâmetro nu. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

double MathMomentsT ( const double nu, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.12. Distribuição t não-central

2.12.1. MathProbabilityDensityNoncentralT

Calcula o valor da probabilidade função de densidade da distribuição t de Student não central com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade função de densidade da distribuição t de Student não central com o parâmetro nu para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição T não-central de Student com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dt() em R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição T não-central de Student com o parâmetro nu para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralT

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição t de Student não central com os parâmetros nu e delta para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição t de Student não central com os parâmetros nu e delta para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double x, const double nu, const double delta, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição t nao central de Student com os parâmetros nu e delta para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pt() em R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição t nao central de Student com os parâmetros nu e delta para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT ( const double &x[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.3. MathQuantileNoncentralT

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição t de Student inversa não central com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição t de Student inversa não central com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralT ( const double probability, const double nu, const double delta, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição t de Student inversa não central com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qt() em R.

bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição t de Student inversa não central com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathQuantileNoncentralT ( const double &probability[], const double nu, const double delta, double &result[] );





2.12.4. MathRandomNoncentralT

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição t de Student não central com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição T não-central de Student com os parâmetros nu e delta. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rt() em R.

bool MathRandomNoncentralT ( const double nu, const double delta, const int data_count, double &result[] );





2.12.5. MathMomentsNoncentralT

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição t de Student nãocentral com os parâmetros nu e delta. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

double MathMomentsNoncentralT ( const double nu, const double delta, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.13. Distribuição logística

2.13.1. MathProbabilityDensityLogistic

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dlogis() em R.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.2. MathCumulativeDistributionlLogistic

Calcula o valor da função de distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionLogistic ( const double x, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da plogis() em R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição logística com os parâmetros mu e sigma para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da plogis() em R.

bool MathCumulativeDistributionLogistic ( const double &x[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.3. MathQuantileLogistic

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição logística inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição logística inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileLogistic ( const double probability, const double mu, const double sigma, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição logística inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qlogis() em R.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição logística inversa com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileLogistic ( const double &probability[], const double mu, const double sigma, double &result[] );





2.13.4. MathRandomLogistic

A função gera uma variável pseudo aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição logística com os parâmetros mu e sigma. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rlogis() em R.

bool MathRandomLogistic ( const double mu, const double sigma, const int data_count, double &result[] );





2.13.5. MathMomentsLogistic

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição logística com os parâmetros mu e sigma. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsLogistic ( const double mu, const double sigma, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.14. Distribuição cauchy

2.14.1. MathProbabilityDensityCauchy

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dcauchy() em R.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.2. MathCumulativeDistributionCauchy

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição de Cauchy com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição de Cauchy com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionCauchy ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pcauchy() em R.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade da distribuição de Cauchy com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionCauchy ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.14.3. MathQuantileCauchy

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição de Cauchy inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, da distribuição const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição de Cauchy inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileCauchy ( const double probability, const double a, da distribuição const double b, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de Cauchy inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qcauchy() em R.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, da distribuição const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição de Cauchy inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileCauchy ( const double &probability[], const double a, da distribuição const double b, double &result[] );





2.14.4. MathRandomCauchy

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição de Cauchy com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição de Cauchy com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rcauchy() em R.

double MathRandomCauchy ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.14.5. MathMomentsCauchy

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição de Cauchy. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsCauchy ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.15. Distribuição uniforme

2.15.1. MathProbabilityDensityUniform

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição uniforme com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dunif() em R.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição uniforme com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.2. MathCumulativeDistributionUniform

Calcula o valor da função de distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionUniform ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da punif() em R.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b" para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionUniform ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.3. MathQuantileUniform

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição uniforme inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição uniforme inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileUniform ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição uniforme inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qunif() em R.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição uniforme inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileUniform ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.15.4. MathRandomUniform



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição uniforme com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomUniform ( const double a, const double b, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição uniforme com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da runif() em R.

bool MathRandomUniform ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.15.5. MathMomentsUniform

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos para a distribuição uniforme. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsUniform ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.16. Distribuição Weibull

2.16.1. MathProbabilityDensityWeibull

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de densidade da distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição de Weibull com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dweibull() em R.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de densidade de probabilidade da distribuição de Weibull com os parâmetros a e b para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.2. MathCumulativeDistributionWeibull

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

Calcula o valor da função de distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionWeibull ( const double x, const double a, const double b, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pweibull() em R.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b" para uma variável aleatória x. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionWeibull ( const double &x[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.3. MathQuantileWeibull

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição Weibull inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor da função de distribuição Weibull inversa com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileWeibull ( const double probability, const double a, const double b, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição Weibull inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qweibull() em R.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor da função de distribuição Weibull inversa com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileWeibull ( const double &probability[], const double a, const double b, double &result[] );





2.16.4. MathRandomWeibull

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição Weibull com os parâmetros "a" e "b". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomWeibull ( const double a, const double b, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição de Weibull com os parâmetros a e b. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rweibull() em R.

bool MathRandomWeibull ( const double a, const double b, const int data_count, double &result[] );





2.16.5. MathMomentsWeibull

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição Weibull. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsWeibull ( const double a, const double b, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.17. Distribuição binomial

2.17.1. MathProbabilityDensityBinomial

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial com os parâmetros "n" e "p" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial com os parâmetros "n" e "p" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial com os parâmetros n e p para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dbinom() em R.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial com os parâmetros n e p para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.2. MathCumulativeDistributionBinomial

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros "n" e "p" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros "n" e "p" para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial ( const double x, const double n, const double p, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros n e p para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pbinom() em R.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros n e p para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionBinomial ( const double &x[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.3. MathQuantileBinomial

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros "n" e "p" . Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei binomial com os parâmetros "n" e "p" . Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileBinomial ( const double probability, const double n, const double p, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso de distribuição da função para a lei binomial com os parâmetros n e p. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qbinom() em R.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso de distribuição da função para a lei binomial com os parâmetros n e p. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileBinomial ( const double &probability[], const double n, const double p, double &result[] );





2.17.4. MathRandomBinomial

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição binomial com os parâmetros "n" e "p". Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomBinomial ( const double n, const double p, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição binomial com os parâmetros n e p. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rbinom() em R.

bool MathRandomBinomial ( const double n, const double p, const int data_count, double &result[] );





2.17.5. MathMomentsBinomial

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição binomial com os parâmetros "n" e "p". Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsBinomial ( const double n, const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.18. Distribuição binomial negativa

2.18.1. MathProbabilityDensityNegativeBinomial

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dnbinom() em R.

bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.2. MathCumulativeDistributionNegativeBinomial

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double x, const double r, double p, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pnbinom() em R.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial ( const double &x[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.3. MathQuantileNegativeBinomial

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileNegativeBinomial ( const double probability, const double r, double p, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qnbinom() em R.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para a lei binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileNegativeBinomial ( const double &probability[], const double r, double p, double &result[] );





2.18.4. MathRandomNegativeBinomial

A função gera uma variável pseudo aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rnbinom() em R.

bool MathRandomNegativeBinomial ( const double r, double p, const int data_count, double &result[] );





2.18.5. MathMomentsNegativeBinomial

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição binomial negativa com os parâmetros r e p. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsNegativeBinomial ( const double r, double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.19. Distribuição geométrica

2.19.1. MathProbabilityDensityGeometric

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dgeom() em R.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathProbabilityDensityGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.2. MathCumulativeDistributionGeometric

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei geométrica com o parâmetro p para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric ( const double x, const double p, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei geométrica com o parâmetro p para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da pgeom() em R.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei geométrica com o parâmetro p para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionGeometric ( const double &x[], const double p, double &result[] );





2.19.3. MathQuantileGeometric

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para a lei geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileGeometric ( const double probability, const double p, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para a lei geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qgeom() em R.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para a lei geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileGeometric ( const double &probability[], const double p, double &result[] );





2.19.4. MathRandomGeometric

A função gera uma variável pseudo aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomGeometric ( const double p, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição geométrica com o parâmetro p. Em caso de erro ele retorna falso. Análogo do rgeom() em R.

bool MathRandomGeometric ( const double p, const int data_count, double &result[] );





2.19.5. MathMomentsGeometric

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição geométrica com o parâmetro p. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsGeometric ( const double p, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





2.20. Distribuição Hipergeometrica

2.20.1. MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dhyper() em R.

bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathProbabilityDensityHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.2. MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de distribuição para a lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double x, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da phyper() em R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de probabilidade para a lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n para um array de variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric ( const double &x[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.3. MathQuantileHypergeometric

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição para lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantileHypergeometric ( const double probability, const double m, const double k, const double n, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qhyper() em R.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da distribuição da função para lei hipergeométrica com os parâmetros m, k e n. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathQuantileHypergeometric ( const double &probability[], const double m, const double k, const double n, double &result[] );





2.20.4. MathRandomHypergeometric



A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, n e k. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, n e k. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rhyper() in R.

bool MathRandomHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, const int data_count, double &result[] );





2.20.5. MathMomentsHypergeometric

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição hipergeométrica com os parâmetros m, n e k. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsHypergeometric ( const double m, const double k, const double n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );

2.21. Distribuição de Poisson

2.21.1. MathProbabilityDensityPoisson

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathProbabilityDensityPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da dpois() em R.

bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da probabilidade da função de massa da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.



bool MathProbabilityDensityPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.2. MathCumulativeDistributionPoisson

Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para uma variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionPoisson ( const double x, const double lambda, int &error_code );

Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da ppois() em R.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Calcula o valor da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda para um array de variável aleatória x[]. Em caso de erro ele retorna falso.

bool MathCumulativeDistributionPoisson ( const double &x[], const double lambda, double &result[] );





2.21.3. MathQuantilePoisson

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, int &error_code );

Para a probabilidade específica, calcula o valor inverso da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathQuantilePoisson ( const double probability, const double lambda, int &error_code );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da qpois() em R.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, const bool tail, const bool log_mode, double &result[] );

Para o array especificado de valores de probabilidade 'probability[]', é calculado o valor inverso da função de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro ele retorna falso.

double MathQuantilePoisson ( const double &probability[], const double lambda, double &result[] );





2.21.4. MathRandomPoisson

A função gera uma variável pseudo-aleatória distribuída de acordo com a lei de distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro, retorna NaN.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );

A função gera variáveis pseudo-aleatórias distribuídas de acordo com a lei da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Em caso de erro ele retorna falso. Análoga da rpois() em R.

double MathRandomPoisson ( const double lambda, int &error_code );





2.21.5. MathMomentsPoisson

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Retorna verdadeiro se o cálculo do momento for bem-sucedido, caso contrário, falso.

bool MathMomentsPoisson ( const double lambda, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis, int &error_code );





3. Tabela de correspondência com as funções estatísticas em R



Por praticidade, as tabelas 1-2 contêm as funções da biblioteca estatística e as funções correspondentes da linguagem R.





Nº

Valor calculado

Funções no MQL5

Funções em R

1

Media

MathMean mean

2

Variância

MathVariance var 3

Assimetria

MathSkewness skewness 60

Curtose

MathKurtosis kurtosis 5

Valor médio

MathMedian median 6

Desvio padrão

MathStandardDeviation sd 7

Desvio médio

MathAverageDeviation aad

Tabela 1. Funções para o cálculo das características estatísticas dos dados do array.







Tabela 2. Funções de trabalho com distribuições estatísticas







A biblioteca estatística do MQL5 também fornece funções para o cálculo das funções matemáticas em arrays, que estão listadas abaixo na Tabela 3.

Descrição

MQL5

R Gernando uma sequência de valores

bool MathSequence ( const double from , const double to, const double step, double &result[])

bool MathSequenceByCount ( const double from , const double to, const int count, double &result[])

bool MathSequence ( const int from , const int to, const int step, int &result[])

bool MathSequenceByCount ( const int from , const int to, const int count, int &result[]) seq()

Gera uma sequência repetitiva

bool MathReplicate ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathRep licate ( const int &array[], const int count, int &result[]) rep()

Gera um array com ordem inversa de elementos

bool MathReverse ( const double &array[], double &result[])

bool MathReverse ( const int &array[], int &result[]) rev(x)

Compara arrays e retorna verdadeiro se todos os elementos correspondem

bool MathIdentical ( const double &array1[], const double &array2[])

bool MathIdentical ( const int &array1[], const int &array2[]) identical()

Gera um array apenas com valores únicos

bool MathUnique ( const double &array[], double &result[])

bool MathUnique ( const int &array[], int &result[]) unique()

Gera um array inteiro com permutação de acordo com a ordem dos elementos do array após sua classificação

bool MathOrder ( const double &array[], int &result[])

bool MathOrder ( const int &array[], int &result[]) order()

Gera uma amostra aleatória dos elementos do array. O argumento replace=true permite realizar uma amostragem aleatória dos elementos com a substituição de volta para a sequência original. O array probabilities[] define as probabilidades de amostragem dos elementos.

bool MathSample ( const double &array[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, double &result[])

bool MathSample ( const double &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, double &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], const int count, const bool replace, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, int &result[])

bool MathSample ( const int &array[], double &probabilities[], const int count, const bool replace, int &result[]) sample()



Retorna a soma dos elementos do array

double MathSum ( const double &array[]) sum()

Retorna o produto dos elementos do array

double MathProduct ( const double &array[]) prod()

Gera um array com as somas cumulativas

bool MathCumulativeSum ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeSum ( double &array[]) cumsum()

Gera um array com os produtos cumulativos

bool MathCumulativeProduct ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeProduct ( double &array[]) cumprod()

Gera um array com os mínimos cumulativos

bool MathCumulativeMin ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMin ( double &array[]) cummin()

Gera um array com os maximos cumulativos

bool MathCumulativeMax ( const double &array[], double &result[])

bool MathCumulativeMax ( double &array[]) cummax()

Gera um array com diferenças doselementos de y[i]=x[i+lag]-x[i]

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, double &result[])

bool MathDifference ( const double &array[], const int lag, const int differences, double &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, int &result[])

bool MathDifference ( const int &array[], const int lag, const int differences, int &result[]) diff()

Retorna os mínimos dos elementos do array

double MathMin ( const double &array[]) min()

Retorna o máximo de elementos do array

double MathMax ( const double &array[]) max()

Calcula os mínimos e máximos dos elementos do array

bool MathRange ( const double &array[], double &min, double &max) range()

Calcula os valores médios dos elementos do array

double MathMean ( const double &array[]) mean()

Calcula os desvios padrão dos elementos do array

double MathStandardDeviation ( const double &array[]) sd()

Calcula os valores medianos dos elementos do array

double MathMedian ( double &array[]) median() Calcula as fileiras dos elementos do array bool MathRank ( const int &array[], double &rank[])

bool MathRank ( const double &array[], double &rank[]) rank()

Calcula os coeficientes de correlação de Pearson, Spearman e Kendall

bool MathCorrelationPearson ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationPearson ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const double &array1[], const double &array2[], double &r)

bool MathCorrelationSpearman ( const int &array1[], const int &array2[], double &r)

bool MathCorrelationKendall ( const double &array1[], const double &array2[], double &tau)

bool MathCorrelationKendall ( const int &array1[], const int &array2[], double &tau) corr() Calcula os quantis de amostra correspondentes às probabilidades especificadas

bool MathQuantile ( const double &array[], const double &probs[], double &quantile[]) qunatile()

Calcula o resumo de cinco números de Tukey (mínimo, dobradiça inferior, mediana, dobradiça superior, máximo) para elementos do arrar

bool MathTukeySummary ( const double &array[], const bool removeNAN, double &minimum, double &lower_hinge, double &median, double &upper_hinge, double &maximum) fivenum()

Calcula logaritmos de elementos do array (naturais e para uma dada base)

bool MathLog ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog ( const double &array[], const double base, double &result[])

bool MathLog ( double &array[])

bool MathLog ( double &array[], const double base) log()

Calcula logaritmos de elementos do array para base 2

bool MathLog2 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog2 ( double &array[]) log2()

Calcula logaritmos de elementos do array para base 10

bool MathLog10 ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog10 ( double &array[]) log10()

Calcula os valores da função log(1+x) para elementos do array

bool MathLog1p ( const double &array[], double &result[])

bool MathLog1p ( double &array[]) log1p()

Calcula os valores da função exp(x) para elementos do array bool MathExp ( const double &array[], double &result[])

bool MathExp ( double &array[]) exp()

Calcula os valores da função exp(x)-1 para elementos do array bool MathExpm1 ( const double &array[], double &result[])

bool MathExpm1 ( double &array[]) expm1()

Calcula os valores da função sin(x) para elementos do array bool MathSin ( const double &array[], double &result[])

bool MathSin ( double &array[]) sin() Calcula os valores da função cos(x) para elementos do array bool MathCos ( const double &array[], double &result[])

bool MathCos ( double &array[]) cos()

Calcula os valores da função tan(x) para elementos do array bool MathTan ( const double &array[], double &result[])

bool MathTan ( double &array[]) tan()

Calcula os valores da função arcsin(x) para elementos do array bool MathArcsin ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsin ( double &array[]) arcsin() Calcula os valores da função arccos(x) para elementos do array bool MathArccos ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccos ( double &array[]) arccos()

Calcula os valores da função arctan(x) para elementos do array bool MathArctan ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctan ( double &array[]) arctan()

Calcula os valores da função arctan(y/x) para elementos do array

bool MathArctan2 ( const double &array1[], const double &array2[], double &result[]) arctan2()

Calcula os valores da função sin(pi*x) para elementos do array bool MathSinPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinPi ( double &array[]) sinpi()

Calcula os valores da função cos(pi*x) para elementos do arrays bool MathCosPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosPi ( const double &array[]) cospi()

Calcula os valores da função tan(pi*x) para elementos do array bool MathTanPi ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanPi ( double &array[]) tanpi()

Calcula os valores absolutos dos elementos do array

bool MathAbs ( const double &array[], double &result[])

bool MathAbs ( double &array[]) abs() Calcula as raízes quadradas dos elementos do array bool MathSqrt ( const double &array[], double &result[])

bool MathSqrt ( double &array[]) sqrt() Retorna os inteiros maiores mais próximos para elementos do array

bool MathCeil ( const double &array[], double &result[])

bool MathCeil ( double &array[]) ceil()

Retorna os inteiros menores mais próximos para elementos do array

bool MathFloor ( const double &array[], double &result[])

bool MathFloor ( double &array[]) floor()

Calcula as partes inteiras dos elementos do array

bool MathTrunc ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathTrunc ( double &array[]) trunc() Calcula os valores arredondados de elementos do array bool MathRound ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathRound ( double &array[], int digits) round()

Para elementos do array, é calculado o valor arredondado do número especificado de dígitos na mantissa

bool MathSignif ( const double &array[], const int digits, double &result[])

bool MathSignif ( double &array[], const int digits) signinf()

Calcula os valores da função sinh(x) para elementos do array bool MathSinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathSinh ( double &array[]) sinh() Calcula os valores da função cosh(x) para elementos do array bool MathCosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathCosh ( double &array[]) cosh()

Calcula os valores da função tanh(x) para elementos do array bool MathTanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathTanh ( double &array[]) tanh() Calcula os valores da função arcsinh(x) para elementos do array

bool MathArcsinh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArcsinh ( double &array[]) asinh() Calcula os valores da função arccosh(x) para elementos do array

bool MathArccosh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArccosh ( double &array[]) acosh() Calcula os valores da função arctanh(x) para elementos do array

bool MathArctanh ( const double &array[], double &result[])

bool MathArctanh ( double &array[]) atanh() Calcula o resultado da operação NOT bit a bit por elementos do array

bool MathBitwiseNot ( const int &array[], int &result[])

bool MathBitwiseNot ( int &array[]) bitwNot() Calcula o resultado da operação AND bit a bit para arrays especificados

bool MathBitwiseAnd ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwAnd() Calcula o resultado da operação OR bit a bit para arrays especificadas bool MathBitwiseOr ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwOr() Calcula o resultado da operação XOR bit a bit para arrays especificadas bool MathBitwiseXor ( const int &array1[], const int &array2[], int &result[]) bitwXor() Calcula o resultado da operação SHL bit a bit para arrays especificadas

bool MathBitwiseShiftL ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftL ( int &array[], const int n) bitwShiftL() Calcula o resultado da operação SHR bit a bit para arrays especificadas bool MathBitwiseShiftR ( const int &array[], const int n, int &result[])

bool MathBitwiseShiftR ( int &array[], const int n) bitwShiftR()



Tabela 3. Funções matemáticas para calcular valores em arrays







4. Um exemplo de uso das funções



Consideremos a aplicação prática de funções estatísticas no exemplo de uma distribuição normal.



Suponha que os seguintes problemas precisam ser resolvidos:



Calcular a probabilidade de uma variável aleatória, distribuída de acordo com a lei normal com os parâmetros mu e sigma, dentro do intervalo de [mu-sigma,mu+sigma]. Encontre o intervalo de valores da variável aleatória x, distribuído de acordo com a lei normal com os parâmetros mu e sigma, o qual é simétrico a mu e que corresponde a 95% da probabilidade de confiança. Gerar 1000000 números aleatórios, distribuídos de acordo com a lei normal e com os parâmetros mu e sigma, calcular o histograma dos valores obtidos, os primeiros 4 momentos e comparar com os valores teóricos.

Exemplo de solução no script NormalExample:



#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Stat\Normal.mqh> void CalculateHistogram( double &data[], const int ncells= 200 , const string filename= "normal.csv" ) { if ( ArraySize (data)<= 0 ) return ; int n= ArraySize (data); double minv,maxv,range; minv=data[ 0 ]; maxv=data[ 0 ]; for ( int i= 1 ; i<n; i++) { minv= MathMin (minv,data[i]); maxv= MathMax (maxv,data[i]); } range=maxv-minv; if (range== 0 ) return ; double x[]; double y[]; ArrayResize (x,ncells); ArrayResize (y,ncells); for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { x[i]=minv+i*range/(ncells- 1 ); y[i]= 0 ; } for ( int i= 0 ; i<n; i++) { double v=(maxv-data[i])/range; int ind= int ((v*(ncells- 1 ))); y[ind]++; } if (filename== "" ) return ; ResetLastError (); int filehandle= FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ; i<ncells; i++) { string str= StringFormat ( "%6.20f;%6.20f" ,x[i],y[i]); FileWrite (filehandle,str); } FileClose (filehandle); PrintFormat ( "Histogram saved to file %s" ,filename); } else PrintFormat ( "Error calling FileOpen, error code=%d" , GetLastError ()); } void OnStart () { double mu= 5.0 ; double sigma= 1.0 ; double x1=mu-sigma; double x2=mu+sigma; double cdf1,cdf2,probability; int error_code1,error_code2; cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1); cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { probability=cdf2-cdf1; PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f, Probability=%5.8f" ,x1,x2,probability); } probability= 0.95 ; double p1=( 1.0 -probability)* 0.5 ; double p2=probability+( 1.0 -probability)* 0.5 ; x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1); x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2); if (error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { PrintFormat ( "x1=%5.8f, x2=%5.8f" ,x1,x2); } int data_count= 1000000 ; double data[]; ArrayResize (data,data_count); for ( int i= 0 ; i<data_count; i++) { data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1); } int start= 0 ; int count=data_count; double mean=MathMean(data,start,count); double variance=MathVariance(data,start,count); double skewness=MathSkewness(data,start,count); double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count); double normal_mean= 0 ; double normal_variance= 0 ; double normal_skewness= 0 ; double normal_kurtosis= 0 ; PrintFormat ( " mean=%.10f, variance=%.10f skewness=%.10f kurtosis=%.10f" ,mean,variance,skewness,kurtosis); if (MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1)) { PrintFormat ( "Normal mean=%.10f, Normal variance=%.10f Normal skewness=%.10f Normal kurtosis=%.10f" ,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis); PrintFormat ( "delta mean=%.4f, delta variance=%.4f delta skewness=%.4f delta kurtosis=%.4f" ,mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis); } int ncells= 50 ; CalculateHistogram(data,ncells, "normal.csv" ); }

Resultados da execução de scripts:

Fig. 1. Resultado da operação do script TestNormal.mq5



Observe que todos os cálculos do valor do parâmetro 'kurtosis' usam "excess kurtosis=kurtosis-3", ou seja, para que uma distribuição normal seja igual a zero.



O histograma calculado é salvo no arquivo normal.csv (fig. 2)



Fig. 2. Histograma da distribuição de números aleatórios, gerados de acordo com a distribuição normal e com os parâmetros mu=5 e sigma=1





5. Comparação da velocidade do cálculo

Para comparar a velocidade de cálculo das funções estatísticas, foram preparados scripts para medir os tempos de cálculo para as funções de densidade de probabilidade (pdf), funções de distribuição cumulativa (cdf), funções de cálculo quantil e funções de geração de números pseudo-aleatórios.

Os cálculos foram realizados em um array de 51 valores. Para distribuições contínuas, o cálculo dos valores das funções foi realizado na faixa de 0 a 1; Para distribuições discretas - de 0 a 50. O tempo de cálculo das funções estatísticas da linguagem R foi realizado utilizando a biblioteca microbenchmark. O tempo de cálculo das funções MQL5 foi medido com a função GetMicrosecondCount(). O script de cálculo TestStatBenchmark.mq5 pode ser encontrado em terminal_data_folder\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat. O script para o R e os resultados das medições de velocidade de cálculo são fornecidos no Appendix.



Os cálculos foram feitos num computador Intel Core i7-4790, CPU 3.6 Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 x64.



Os resultados das medições do tempo de cálculo (em microsegundos, μs) são mostrados na Tabela 3.



Nº

Distribuição

Tempo do MQL5 para calcular

o PDF (µs)

Tempo R para calcular

o PDF (µs) PDF

R/MQL5

Tempo do MQL5 para calcular

o CDF (µs) Tempo R para calcular

o CDF (µs) CDF

R/MQL5

Tempo do MQL5 para calcular

os quantis (µs) Tempo R para calcular

os quantis (µs) Quantil

R/MQL5

Tempo do MQL5 para gerar

números aleatórios (µs) Tempo R para gerar

números aleatórios (µs)

Aleatorio

R/MQL5

1

Binomial

4.39

11.663

2.657

13.65

25.316

1.855

50.18

66.845

1.332

318.73

1816.463

5.699 2

Beta

1.74

17.352

9.972

4.76

15.076

3.167

48.72

129.992

2.668

688.81

1723.45

2.502 3

Gamma

1.31

8.251

6.347

8.09

14.792

1.828

50.83

64.286

1.265

142.84

1281.707

8.973 60

Cauchy

0.45

1.423

3.162

1.33

15.078

11.34

1.37

2.845

2.077

224.19

588.517

2.625 5

Exponencial

0.85

3.13

3.682

0.77

2.845

3.695

0.53

2.276

4.294

143.18

389.406

2.72 6

Uniforme

0.42

2.561

6.098

0.45

1.423

3.162

0.18

2.846

15.81

40.3

247.467

6.141 7

Geometrico

2.3

5.121

2.227

2.12

4.552

2.147

0.81

5.407

6.675

278

1078.045

3.879 8

Hipergeometrico

1.85 11.095

5.997

0.9

8.819

9.799

0.75

9.957

13.28

302.55

880.356

2.91 9

Logística

1.27

4.267

3.36

1.11

4.267

3.844

0.71

3.13

4.408

178.65

626.632

3.508 10

Weibull

2.99

5.69

1.903

2.74

4.268

1.558

2.64

6.828

2.586

536.37

1558.472

2.906 11

Poisson

2.91

5.974

2.053

6.26

8.534

1.363

3.43

13.085

3.815

153.59

303.219

1.974 12

F

3.86

10.241

2.653

9.94

22.472

2.261

65.47

135.396

2.068

1249.22

1801.955

1.442 13

Qui Quadrado

2.47

5.974

2.419

7.71

13.37

1.734

44.11

61.725

1.399

210.24

1235.059

5.875 14

Qui Quadrado Noncentral

8.05

14.223

1.767

45.61

209.068

4.584

220.66

10342.96

46.873

744.45

1997.653

2.683 15

Noncentral F

19.1

28.446

1.489

14.67

46.935

3.199

212.21

2561.991

12.073

1848.9

2912.141

1.575 16

Noncentral Beta

16.3

26.739

1.64

10.48

43.237

4.126

153.66

2290.915

14.909

2686.82

2839.893

1.057 17

Binomial Negativo

6.13

11.094

1.81

12.21

19.627

1.607

14.05

60.019

4.272

1130.39

1936.498

1.713

18

Normal

1.15

4.267

3.71

0.81

3.983

4.917

0.7

2.277

3.253

293.7

696.321

2.371 19

Lognormal

1.99

5.406

2.717

3.19

8.819

2.765

3.18

6.259

1.968

479.75

1269.761

2.647 20

T

2.32

11.663

5.027

8.01

19.059

2.379

50.23

58.596

1.167

951.58

1425.92

1.498 21

Noncentral T

38.47

86.757

2.255

27.75

39.823

1.435

1339.51

1930.524

1.441

1550.27

1699.84

1.096 <PDF R/MQL5>

3.474 <CDF R/MQL5>

3.465

<Quantil R/MQL5>

7.03

<R Aleatorio/MQL5>

3.13

Tabela 4. Os tempos de cálculo das funções estatísticas no R e MQL5 (em microssegundos)



Os valores mínimos de tempo foram tomados por R, e os valores médios (pdf_mean, cdf_mean, quantile_mean, random_mean) foram tomadas pelo MQL5.



A Tabela 3 mostra que, mesmo sob tais condições, os cálculos das funções de biblioteca estatística no MQL5 são realizados várias vezes mais rápido do que aqueles em R. Em média, o MQL5 calcula 3 a 7 vezes mais rápido que R, mesmo levando em consideração que as versões comparadas as funções R são realmente escritas em C++.



Na prática, o compilador MQL5 acabou por ser muito mais rápido do que implementaçõescdo C++ nas funções em R, o que mostra a alta qualidade de nossos desenvolvimentos. A tradução de programas de R para MQL5 pode dar um aumento significativo na velocidade, e não haverá necessidade de usar um DLL de terceiros.







6. Erros de cálculo detectados em R

Durante o teste de R, um erro no cálculo de quantis da distribuição t não central foi detectado.

Por exemplo:



> n <- 10 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf<-dt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_cdf<-pt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_quantile<-qt(nt_cdf, 10,8, log = FALSE) > nt_pdf [1] 4.927733e-15 1.130226e-14 2.641608e-14 6.281015e-14 1.516342e-13 3.708688e-13 9.166299e-13 [8] 2.283319e-12 5.716198e-12 1.433893e-11 3.593699e-11 > nt_cdf [1] 6.220961e-16 1.388760e-15 3.166372e-15 7.362630e-15 1.742915e-14 4.191776e-14 1.021850e-13 [8] 2.518433e-13 6.257956e-13 1.563360e-12 3.914610e-12 > k [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > nt_quantile [1] -Inf -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 [7] -1.340781e+154 7.000000e-01 8.000000e-01 9.000000e-01 1.000000e+00

Para calcular a distribuição t de Student, a linguagem R usa o algoritmo AS 243, proposto por Lenth [6]. A vantagem deste método é uma computação recursiva rápida de membros de série infinitos com uma função beta incompleta. Mas o artigo [7] mostrou que, devido a um erro na estimativa de precisão durante a soma dos membros da série, este algoritmo leva a erros (tabela 2 no artigo [7]), especialmente para grandes valores do parâmetro delta para os não centralizados. Autores do artigo [7] propuseram um algoritmo corrigido para o cálculo recursivo da probabilidade da distribuição t não central.

A biblioteca de estatística do MQL5 utiliza o algoritmo correto para o cálculo das probabilidades sugeridas no artigo [7], que fornece resultados precisos.

Deve notar-se que, na linguagem R, a definição de densidade de probabilidade para distribuições Gama, qui-quadrado e não central do qui-quadrado no ponto x = 0 conduz a infinitas expressões:

> dgamma(0,0.5,1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=0) [1] Inf

Assim, na linguagem R, os valores-limite são utilizados na definição da densidade de probabilidade no ponto x=0. Apesar do infinito no ponto x=0, neste caso as divergências não ocorrem durante a integração e as integrais da densidade são finitas.



When calculating the probabilities (for example, for x=0.1), they match the values from Wolfram Alpha (Gamma, ChiSquare, NoncentralChiSquare).

> pgamma(0.1,0.5,1) [1] 0.3452792 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=0) [1] 0.5165553 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=1) [1] 0.3194965

O Wolfram Alpha e o Matlab fazem uso de uma definição diferente da densidade no ponto x=0:

Fig. 3. Definição da densidade de probabilidade da distribuição Gamma no Wolfram Alpha







Fig. 4. Definição da densidade de probabilidade da distribuição do Qui-Quadrado no Wolfram Alpha









Fig. 5. Definição da densidade de probabilidade da distribuição Não-Central do Chi-Quadrado no Wolfram Alpha





Na biblioteca de estatística do MQL5, as densidades dessas distribuições no ponto x=0 são consideradas iguais a zero por definição.



Para garantir a precisão do cálculo e permitir que desenvolvedores de terceiros testem a qualidade da biblioteca, vários scripts de teste de unidade estão incluídos na entrega padrão. Eles podem ser encontrados na pasta /Scripts/UnitTests/Stat.



Conclusão

O artigo considera as principais funções da Biblioteca Estatística MQL5.

Eles ermitem realizar o cálculo das características estatísticas dos dados e trabalhar com as distribuições estatísticas básicas implementadas na linguagem R. Além disso, a biblioteca também contém as funções para cálculo dos momentos teóricos das distribuições, permitindo a avaliação do grau de conformidade da distribuição real com a modelada.

Devido ao alto desempenho do novo compilador de 64 bits do MQL5, os cálculos matemáticos mais complexos são processados muitas vezes mais rápido do que em R, o que facilita significativamente o processo de pesquisa.



Referências



Apêndice. Resultados da medição do tempo de cálculo das funções estatísticas



O script para avaliar o tempo de cálculo das funções estatísticas em R e seus resultados de operação são fornecidos no Apêndice, bem como os resultados da operação do script TestStatBenchmark.mq5.

Script em R:



library (microbenchmark)

n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50 , 0.6 , log = FALSE ))

binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom( 10000 , 50 , 0.6 ))

print(binomial_pdf)

print(binomial_cdf)

print(binomial_quantile)

print(binomial_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , log = FALSE ))

beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 ,))

print(beta_pdf)

print(beta_cdf)

print(beta_quantile)

print(beta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma( 10000 , 1 , 1 ))

print(gamma_pdf)

print(gamma_cdf)

print(gamma_quantile)

print(gamma_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy( 10000 , 2 , 1 ))

print(cauchy_pdf)

print(cauchy_cdf)

print(cauchy_quantile)

print(cauchy_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2 , log = FALSE ))

exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2 , log = FALSE ))

exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp( 10000 , 2 ))

print(exponential_pdf)

print(exponential_cdf)

print(exponential_quantile)

print(exponential_random)





n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0 , 10 , log = FALSE ))

uniform_random <- microbenchmark(random<-runif( 10000 , 0 , 10 ))

print(uniform_pdf)

print(uniform_cdf)

print(uniform_quantile)

print(uniform_random)





n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3 , log = FALSE ))

geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom( 10000 , 0.3 ))

print(geometric_pdf)

print(geometric_cdf)

print(geometric_quantile)

print(geometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12 , 38 , 11 , log = FALSE ))

hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper( 10000 , 12 , 38 , 11 ))

print(hypergeometric_pdf)

print(hypergeometric_cdf)

print(hypergeometric_quantile)

print(hypergeometric_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1 , 2 , log = FALSE ))

logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis( 10000 , 1 , 2 ))

print(logistic_pdf)

print(logistic_cdf)

print(logistic_quantile)

print(logistic_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5 , 1 , log = FALSE ))

weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull( 10000 , 5 , 1 ))

print(weibull_pdf)

print(weibull_cdf)

print(weibull_quantile)

print(weibull_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1 , log = FALSE ))

poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1 , log = FALSE ))

poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois( 10000 , 1 ))

print(poisson_pdf)

print(poisson_cdf)

print(poisson_quantile)

print(poisson_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , log = FALSE ))

f_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 ))

print(f_pdf)

print(f_cdf)

print(f_quantile)

print(f_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , log = FALSE ))

chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , log = FALSE ))

chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 ))

print(chisquare_pdf)

print(chisquare_cdf)

print(chisquare_quantile)

print(chisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2 , 1 , log = FALSE ))

nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq( 10000 , 2 , 1 ))

print(nchisquare_pdf)

print(nchisquare_cdf)

print(nchisquare_quantile)

print(nchisquare_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10 , 20 , 2 , log = FALSE ))

nf_random <- microbenchmark(random<-rf( 10000 , 10 , 20 , 2 ))

print(nf_pdf)

print(nf_cdf)

print(nf_quantile)

print(nf_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2 , 4 , 1 , log = FALSE ))

nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta( 10000 , 2 , 4 , 1 ))

print(nbeta_pdf)

print(nbeta_cdf)

print(nbeta_quantile)

print(nbeta_random)



n <- 50

k <- seq( 0 ,n,by= 1 )

nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2 , 0.5 , log = FALSE ))

nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom( 10000 , 2 , 0.5 ))

print(nbinom_pdf)

print(nbinom_cdf)

print(nbinom_quantile)

print(nbinom_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1 , 1 , log = FALSE ))

normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm( 10000 , 1 , 1 ))

print(normal_pdf)

print(normal_cdf)

print(normal_quantile)

print(normal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5 , 0.6 , log = FALSE ))

lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm( 10000 , 0.5 , 0.6 ))

print(lognormal_pdf)

print(lognormal_cdf)

print(lognormal_quantile)

print(lognormal_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8 , log = FALSE ))

t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8 , log = FALSE ))

t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8 , log = FALSE ))

t_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 8 ))

print(t_pdf)

print(t_cdf)

print(t_quantile)

print(t_random)



n <- 50

k <- seq( 0 , 1 ,by= 1 /n)

nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10 , 1 , log = FALSE ))

nt_random <- microbenchmark(random<-rt( 10000 , 10 , 1 ))

print(nt_pdf)

print(nt_cdf)

print(nt_quantile)

print(nt_random)

Resultado:

R version 3.2.5 (2016-04-14) -- "Very, Very Secure Dishes" Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R é um software livre e vem com ABSOLUTAMENTE SEM GARANTIA. Você está convidado a repassa-lo sob certas condições. Digite 'license()' ou 'license()' para detalhes de distribuição. R é um projeto colaborativo com muitos colaboradores. Digite 'contributors()' para obter mais informações e 'citation()' sobre como citar pacotes R ou R em publicações. Digite 'demo()' para algumas demos, 'help()' para ajuda on-line ou 'Help.start()' para iniciar uma interface de navegador HTML para ajudar. Digite 'q()' para sair R. [Workspace loaded from ~/Test/111/.RData] > library(microbenchmark) > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom(10000, 50, 0.6)) > print(binomial_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 11.663 11.948 13.37888 12.233 12.233 47.503 100 > print(binomial_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 25.316 25.602 29.63195 25.886 35.557 93.868 100 > print(binomial_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE) 66.845 67.13 72.09098 67.699 73.672 130.276 100 > print(binomial_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbinom(10000, 50, 0.6) 1.816463 1.89056 1.948185 1.929814 1.989262 2.308835 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE)) > beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2, 4,)) > print(beta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 17.352 17.637 19.99512 17.638 18.206 109.797 100 > print(beta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 15.076 15.361 16.83489 15.646 15.9295 75.379 100 > print(beta_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE) 129.992 130.277 140.8325 131.4145 143.93 201.672 100 > print(beta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, ) 1.72345 1.794132 1.862292 1.836515 1.901226 2.823963 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE)) > gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma(10000, 1,1)) > print(gamma_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 8.251 8.8195 10.92684 9.104 9.389 122.312 100 > print(gamma_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 14.792 15.646 20.43306 20.055 21.334 106.099 100 > print(gamma_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE) 64.286 64.854 70.09419 65.139 67.13 162.988 100 > print(gamma_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgamma(10000, 1, 1) 1.281707 1.330347 1.410961 1.362631 1.421226 2.322204 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE)) > cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy(10000, 2, 1)) > print(cauchy_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dcauchy(k, 2, 1, log = FALSE) 1.423 1.708 2.8431 1.709 2.278 67.415 100 > print(cauchy_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 2, 1, log = FALSE) 15.078 15.646 16.51914 15.93 16.215 33.281 100 > print(cauchy_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE) 2.845 3.13 3.8044 3.131 3.415 56.606 100 > print(cauchy_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rcauchy(10000, 2, 1) 588.517 615.823 663.8658 637.7255 674.845 1520.356 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2, log = FALSE)) > exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp(10000, 2)) > print(exponential_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dexp(k, 2, log = FALSE) 3.13 3.414 4.08887 3.415 3.415 67.699 100 > print(exponential_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pexp(k, 2, log = FALSE) 2.845 3.13 4.38756 3.414 3.5565 58.597 100 > print(exponential_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qexp(cdf, 2, log = FALSE) 2.276 2.561 3.80729 2.5615 2.846 44.659 100 > print(exponential_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rexp(10000, 2) 389.406 408.8895 440.9583 418.4185 444.8715 1371.875 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_random <- microbenchmark(random<-runif(10000, 0, 10)) > print(uniform_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dunif(k, 0, 10, log = FALSE) 2.561 2.846 3.78734 3.13 3.131 66.277 100 > print(uniform_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- punif(k, 0, 10, log = FALSE) 1.423 1.708 2.41635 1.992 1.993 53.477 100 > print(uniform_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE) 2.846 3.131 5.13561 3.415 3.6995 82.774 100 > print(uniform_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- runif(10000, 0, 10) 247.467 258.7035 317.1567 279.6095 357.2635 1267.769 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE)) > geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom(10000, 0.3)) > print(geometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgeom(k, 0.3, log = FALSE) 5.121 5.122 6.14258 5.406 5.406 60.304 100 > print(geometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgeom(k, 0.3, log = FALSE) 4.552 4.836 5.50548 4.837 5.1215 46.081 100 > print(geometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE) 5.407 5.974 7.12107 5.975 6.259 71.681 100 > print(geometric_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgeom(10000, 0.3) 1.078045 1.127681 1.192608 1.156125 1.199361 1.604267 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper(10000, 12,38,11)) > print(hypergeometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dhyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 11.095 13.939 17.07667 14.224 14.935 101.548 100 > print(hypergeometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- phyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 8.819 9.387 12.60515 9.672 12.517 62.01 100 > print(hypergeometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qhyper(cdf, 12, 38, 11, log = FALSE) 9.957 10.3835 13.00618 10.81 11.948 64.286 100 > print(hypergeometric_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rhyper(10000, 12, 38, 11) 880.356 938.9515 993.8324 963.9835 996.8365 1375.289 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1,2, log = FALSE)) > logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis(10000, 1,2)) > print(logistic_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.94354 4.553 4.837 53.477 100 > print(logistic_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.96056 4.837 4.837 96.428 100 > print(logistic_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlogis(cdf, 1, 2, log = FALSE) 3.13 3.415 4.1742 3.415 3.699 56.036 100 > print(logistic_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlogis(10000, 1, 2) 626.632 649.956 696.2128 675.2725 715.805 1589.191 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5,1, log = FALSE)) > weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull(10000, 5,1)) > print(weibull_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 5.69 5.974 7.21775 5.975 6.259 85.619 100 > print(weibull_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 4.268 4.552 7.83782 4.8365 7.966 90.455 100 > print(weibull_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qweibull(cdf, 5, 1, log = FALSE) 6.828 7.112 7.96587 7.113 7.397 48.641 100 > print(weibull_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rweibull(10000, 5, 1) 1.558472 1.59744 1.659753 1.632853 1.679502 2.616603 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1, log = FALSE)) > poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois(10000, 1)) > print(poisson_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dpois(k, 1, log = FALSE) 5.974 6.543 7.30316 6.544 6.828 54.046 100 > print(poisson_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- ppois(k, 1, log = FALSE) 8.534 8.819 10.25846 9.104 9.388 64.286 100 > print(poisson_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qpois(cdf, 1, log = FALSE) 13.085 13.086 14.37438 13.37 13.654 61.157 100 > print(poisson_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rpois(10000, 1) 303.219 314.8815 327.5787 324.552 341.335 373.477 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20, log = FALSE)) > f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20, log = FALSE)) > f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,log = FALSE)) > f_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20)) > print(f_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, log = FALSE) 10.241 10.81 12.43159 10.811 11.095 71.112 100 > print(f_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, log = FALSE) 22.472 22.757 25.66972 23.041 23.3265 86.189 100 > print(f_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, log = FALSE) 135.396 136.25 166.7057 157.7255 186.171 255.717 100 > print(f_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20) 1.801955 1.889706 1.947645 1.929528 1.98272 2.725546 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,log = FALSE)) > chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2, log = FALSE)) > chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2, log = FALSE)) > chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2)) > print(chisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, log = FALSE) 5.974 6.259 7.06416 6.4015 6.544 52.339 100 > print(chisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, log = FALSE) 13.37 13.655 15.46392 13.655 13.94 99.841 100 > print(chisquare_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, log = FALSE) 61.725 62.2945 68.40176 62.7215 72.25 132.553 100 > print(chisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2) 1.235059 1.29408 1.38993 1.333903 1.401743 2.205582 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2,1,log = FALSE)) > nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2,1)) > print(nchisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 14.223 14.509 17.3866 14.793 15.6455 37.548 100 > print(nchisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 209.068 210.49 231.6357 223.1475 240.499 309.193 100 > print(nchisquare_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, 1, log = FALSE) 10.34296 10.65955 10.90239 10.83733 11.02563 12.31558 100 > print(nchisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2, 1) 1.997653 2.073457 2.187417 2.114845 2.183111 3.134576 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20,2)) > print(nf_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 28.446 30.153 34.12338 30.438 31.291 68.836 100 > print(nf_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 46.935 61.8685 64.53899 63.433 65.708 106.953 100 > print(nf_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, 2, log = FALSE) 2.561991 2.640355 2.719223 2.68999 2.744461 3.737598 100 > print(nf_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20, 2) 2.912141 2.989225 3.100073 3.035163 3.110825 4.062433 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2,4,1)) > print(nbeta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 26.739 27.308 31.31301 27.592 30.5795 56.891 100 > print(nbeta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 43.237 43.806 55.11814 56.321 57.7435 167.255 100 > print(nbeta_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, 1, log = FALSE) 2.290915 2.375111 2.440959 2.431146 2.49927 2.644764 100 > print(nbeta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, 1) 2.839893 3.002737 3.143906 3.073848 3.150932 4.302789 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom(10000, 2, 0.5)) > print(nbinom_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 11.094 11.379 13.37031 11.664 11.948 78.508 100 > print(nbinom_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 19.627 19.913 22.94469 20.197 20.482 130.277 100 > print(nbinom_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE) 60.019 60.588 69.73866 61.442 74.099 122.028 100 > print(nbinom_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnbinom(10000, 2, 0.5) 1.936498 2.029226 2.086237 2.072035 2.125084 2.354061 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1,1, log = FALSE)) > normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm(10000, 1,1)) > print(normal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 4.267 4.552 5.7927 4.553 4.837 75.663 100 > print(normal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 3.983 4.269 5.94911 4.553 4.979 50.632 100 > print(normal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnorm(cdf, 1, 1, log = FALSE) 2.277 2.561 3.42042 2.845 2.846 45.227 100 > print(normal_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnorm(10000, 1, 1) 696.321 728.747 779.1994 749.7965 778.3835 1541.12 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm(10000, 0.5,0.6)) > print(lognormal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 5.406 5.69 6.89638 5.975 6.259 50.917 100 > print(lognormal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 8.819 9.387 12.3463 9.3885 12.6595 71.681 100 > print(lognormal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlnorm(cdf, 0.5, 0.6, log = FALSE) 6.259 6.544 7.38277 6.544 6.828 58.881 100 > print(lognormal_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlnorm(10000, 0.5, 0.6) 1.269761 1.329209 1.380386 1.362632 1.401743 2.247395 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8, log = FALSE)) > t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8, log = FALSE)) > t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8, log = FALSE)) > t_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 8)) > print(t_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 8, log = FALSE) 11.663 12.233 15.71413 12.517 16.0725 76.517 100 > print(t_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 8, log = FALSE) 19.059 20.6235 23.23485 21.05 21.619 127.717 100 > print(t_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 8, log = FALSE) 58.596 58.882 64.84339 59.166 62.01 151.611 100 > print(t_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 8) 1.42592 1.480676 1.553132 1.51424 1.569565 2.44679 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10,1, log = FALSE)) > nt_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 10,1)) > print(nt_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 10, 1, log = FALSE) 86.757 88.037 92.88671 89.317 91.4505 130.276 100 > print(nt_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 10, 1, log = FALSE) 39.823 40.2505 44.51695 40.6765 49.352 70.829 100 > print(nt_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 10, 1, log = FALSE) 1.930524 1.981866 2.038755 2.0224 2.079715 2.594987 100 > print(nt_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 10, 1) 1.69984 1.764693 1.867469 1.814044 1.893263 2.856959 100

Result of the TestStatBenchmark.mq5 operation script:



IG 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Unit tests for Package Statistic Benchmark

PP 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

KJ 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): pdf_mean=4.39, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=40.00, pdf_stddev=2.21, pdf_avgdev=0.95

MS 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): cdf_mean=13.65, cdf_median=12.00, cdf_min=11.00, cdf_max=54.00, cdf_stddev=4.09, cdf_avgdev=2.37

GF 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): quantile_mean=50.18, quantile_median=45.00, quantile_min=43.00, quantile_max=108.00, quantile_stddev=9.97, quantile_avgdev=7.41

QO 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): random_mean=318.73, random_median=312.00, random_min=284.00, random_max=478.00, random_stddev=28.74, random_avgdev=22.22

LP 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): pdf_mean=1.74, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.53

EI 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): cdf_mean=4.76, cdf_median=4.00, cdf_min=3.00, cdf_max=68.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.19

LM 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): quantile_mean=48.72, quantile_median=44.00, quantile_min=43.00, quantile_max=111.00, quantile_stddev=10.21, quantile_avgdev=6.96

QG 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): random_mean=688.81, random_median=680.00, random_min=625.00, random_max=976.00, random_stddev=43.92, random_avgdev=31.81

HE 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): pdf_mean=1.31, pdf_median=1.00, pdf_min=1.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.47

GL 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): cdf_mean=8.09, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=92.00, cdf_stddev=3.67, cdf_avgdev=1.40

CF 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): quantile_mean=50.83, quantile_median=46.00, quantile_min=45.00, quantile_max=106.00, quantile_stddev=9.27, quantile_avgdev=6.72

GR 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): random_mean=142.84, random_median=132.00, random_min=128.00, random_max=260.00, random_stddev=19.73, random_avgdev=15.32

QD 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): pdf_mean=0.45, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=11.00, pdf_stddev=0.85, pdf_avgdev=0.54

QK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): cdf_mean=1.33, cdf_median=1.00, cdf_min=1.00, cdf_max=12.00, cdf_stddev=0.81, cdf_avgdev=0.48

MR 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): quantile_mean=1.37, quantile_median=1.00, quantile_min=1.00, quantile_max=14.00, quantile_stddev=0.89, quantile_avgdev=0.51

IK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): random_mean=224.19, random_median=215.00, random_min=200.00, random_max=352.00, random_stddev=26.86, random_avgdev=20.34

PQ 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): pdf_mean=0.85, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.54

GK 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): cdf_mean=0.77, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.94, cdf_avgdev=0.47

HE 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): quantile_mean=0.53, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.78, quantile_avgdev=0.54

HL 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): random_mean=143.18, random_median=130.00, random_min=128.00, random_max=272.00, random_stddev=21.58, random_avgdev=16.98

LK 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): pdf_mean=0.42, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=12.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.52

CE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): cdf_mean=0.45, cdf_median=0.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.96, cdf_avgdev=0.55

LO 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): quantile_mean=0.18, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=1.00, quantile_stddev=0.38, quantile_avgdev=0.29

GE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): random_mean=40.30, random_median=36.00, random_min=35.00, random_max=83.00, random_stddev=7.61, random_avgdev=5.41

OP 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): pdf_mean=2.30, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=14.00, pdf_stddev=1.30, pdf_avgdev=0.52

DK 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): cdf_mean=2.12, cdf_median=2.00, cdf_min=1.00, cdf_max=18.00, cdf_stddev=1.69, cdf_avgdev=0.53

NE 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): quantile_mean=0.81, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.68, quantile_avgdev=0.39

IL 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): random_mean=278.00, random_median=271.00, random_min=251.00, random_max=429.00, random_stddev=28.23, random_avgdev=21.62

PG 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): pdf_mean=1.85, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.48

CM 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): cdf_mean=0.90, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=0.85, cdf_avgdev=0.32

NP 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): quantile_mean=0.75, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.96, quantile_avgdev=0.48

FE 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): random_mean=302.55, random_median=295.00, random_min=272.00, random_max=466.00, random_stddev=30.20, random_avgdev=22.99

ML 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): pdf_mean=1.27, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=91.00, pdf_stddev=3.04, pdf_avgdev=0.56

DR 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): cdf_mean=1.11, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.34, cdf_avgdev=0.40

IH 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): quantile_mean=0.71, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.79, quantile_avgdev=0.47

GL 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): random_mean=178.65, random_median=164.00, random_min=162.00, random_max=309.00, random_stddev=24.09, random_avgdev=17.94

MJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): pdf_mean=2.99, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=17.00, pdf_stddev=1.63, pdf_avgdev=0.57

GD 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): cdf_mean=2.74, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=19.00, cdf_stddev=1.23, cdf_avgdev=0.58

FO 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): quantile_mean=2.64, quantile_median=2.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.64, quantile_avgdev=0.76

DJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): random_mean=536.37, random_median=526.00, random_min=483.00, random_max=759.00, random_stddev=46.99, random_avgdev=34.40

HR 0 13:06:18.485 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): pdf_mean=2.91, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.58

IL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): cdf_mean=6.26, cdf_median=6.00, cdf_min=5.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=2.38, cdf_avgdev=1.07

HE 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): quantile_mean=3.43, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=20.00, quantile_stddev=1.48, quantile_avgdev=0.68

DL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): random_mean=153.59, random_median=144.00, random_min=138.00, random_max=265.00, random_stddev=18.57, random_avgdev=13.99

IH 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): pdf_mean=3.86, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=21.00, pdf_stddev=1.78, pdf_avgdev=0.76

GS 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): cdf_mean=9.94, cdf_median=9.00, cdf_min=7.00, cdf_max=36.00, cdf_stddev=3.82, cdf_avgdev=2.15

OI 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): quantile_mean=65.47, quantile_median=59.00, quantile_min=57.00, quantile_max=147.00, quantile_stddev=12.99, quantile_avgdev=9.64

DE 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): random_mean=1249.22, random_median=1213.00, random_min=1127.00, random_max=1968.00, random_stddev=117.69, random_avgdev=72.17

EL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=2.47, pdf_median=2.00, pdf_min=2.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=1.32, pdf_avgdev=0.65

JK 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=7.71, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=1.91, cdf_avgdev=0.88

KQ 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=44.11, quantile_median=41.00, quantile_min=40.00, quantile_max=120.00, quantile_stddev=8.17, quantile_avgdev=5.38

CL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): random_mean=210.24, random_median=196.00, random_min=190.00, random_max=437.00, random_stddev=29.14, random_avgdev=21.00

HD 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=8.05, pdf_median=8.00, pdf_min=7.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.41, pdf_avgdev=1.09

MR 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=45.61, cdf_median=42.00, cdf_min=41.00, cdf_max=97.00, cdf_stddev=8.25, cdf_avgdev=5.70

FN 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=220.66, quantile_median=211.50, quantile_min=196.00, quantile_max=362.00, quantile_stddev=24.71, quantile_avgdev=19.45

LI 0 13:06:21.099 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): random_mean=744.45, random_median=728.00, random_min=672.00, random_max=1082.00, random_stddev=62.42, random_avgdev=43.24

RE 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): pdf_mean=19.10, pdf_median=18.00, pdf_min=16.00, pdf_max=50.00, pdf_stddev=4.67, pdf_avgdev=2.64

FS 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): cdf_mean=14.67, cdf_median=13.00, cdf_min=12.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.94, cdf_avgdev=2.44

EN 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): quantile_mean=212.21, quantile_median=203.00, quantile_min=189.00, quantile_max=347.00, quantile_stddev=24.37, quantile_avgdev=19.30

EF 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): random_mean=1848.90, random_median=1819.00, random_min=1704.00, random_max=2556.00, random_stddev=118.75, random_avgdev=78.66

EN 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): pdf_mean=16.30, pdf_median=15.00, pdf_min=14.00, pdf_max=43.00, pdf_stddev=4.32, pdf_avgdev=2.43

EP 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): cdf_mean=10.48, cdf_median=10.00, cdf_min=8.00, cdf_max=32.00, cdf_stddev=3.02, cdf_avgdev=1.72

ME 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): quantile_mean=153.66, quantile_median=141.00, quantile_min=135.00, quantile_max=283.00, quantile_stddev=20.83, quantile_avgdev=16.16

QJ 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): random_mean=2686.82, random_median=2649.00, random_min=2457.00, random_max=3753.00, random_stddev=150.32, random_avgdev=98.23

OO 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): pdf_mean=6.13, pdf_median=6.00, pdf_min=5.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.38, pdf_avgdev=1.22

DG 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): cdf_mean=12.21, cdf_median=11.00, cdf_min=11.00, cdf_max=33.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.58

LJ 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): quantile_mean=14.05, quantile_median=13.00, quantile_min=12.00, quantile_max=82.00, quantile_stddev=4.81, quantile_avgdev=2.28

EM 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): random_mean=1130.39, random_median=1108.00, random_min=1039.00, random_max=1454.00, random_stddev=69.41, random_avgdev=51.70

GP 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): pdf_mean=1.15, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=19.00, pdf_stddev=1.34, pdf_avgdev=0.45

OI 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): cdf_mean=0.81, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.16, cdf_avgdev=0.49

CN 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): quantile_mean=0.70, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=13.00, quantile_stddev=0.82, quantile_avgdev=0.49

EG 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): random_mean=293.70, random_median=281.00, random_min=256.00, random_max=537.00, random_stddev=43.28, random_avgdev=31.62

FD 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): pdf_mean=1.99, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.48, pdf_avgdev=0.48

PN 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): cdf_mean=3.19, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.61, cdf_avgdev=0.64

DH 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): quantile_mean=3.18, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.77, quantile_avgdev=0.64

NR 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): random_mean=479.75, random_median=468.00, random_min=428.00, random_max=754.00, random_stddev=48.26, random_avgdev=34.30

FL 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): pdf_mean=2.32, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.29, pdf_avgdev=0.54

QE 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): cdf_mean=8.01, cdf_median=7.00, cdf_min=6.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.13, cdf_avgdev=1.73

MM 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): quantile_mean=50.23, quantile_median=45.00, quantile_min=44.00, quantile_max=113.00, quantile_stddev=10.28, quantile_avgdev=7.73

KG 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): random_mean=951.58, random_median=931.00, random_min=859.00, random_max=1439.00, random_stddev=78.14, random_avgdev=49.72

CQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): pdf_mean=38.47, pdf_median=35.00, pdf_min=32.00, pdf_max=164.00, pdf_stddev=9.66, pdf_avgdev=6.38

OO 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): cdf_mean=27.75, cdf_median=25.00, cdf_min=24.00, cdf_max=80.00, cdf_stddev=7.02, cdf_avgdev=4.63

PF 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): quantile_mean=1339.51, quantile_median=1306.00, quantile_min=1206.00, quantile_max=2262.00, quantile_stddev=128.18, quantile_avgdev=74.83

OR 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): random_mean=1550.27, random_median=1520.00, random_min=1418.00, random_max=2317.00, random_stddev=112.08, random_avgdev=73.74

LQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)

GH 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) 21 of 21 passed