MQL5 中的统计分布 - 充分利用 R 并使其更快
MQL5 标准库已经补充了大量的来自 R 语言的数学函数。此外, 与 R 语言的初始版本相比, 处理速度提升了 3 到 7 倍。与此同时, 修正了 R 语言中已发现的某些函数的实现错误。
目录
- 用于计算数组元素统计特性的函数
- 使用统计分布的函数
2.1. 正态分布
- 2.1.1. MathProbabilityDensityNormal()
- 2.1.2. MathCumulativeDistributionNormal()
- 2.1.3. MathQuantileNormal()
- 2.1.4. MathRandomNormal()
- 2.1.5. MathMomentsNormal()
2.2. 对数正态分布
- 2.2.1. MathProbabilityDensityLognormal()
- 2.2.2. MathCumulativeDistributionLognormal()
- 2.2.3. MathQuantileLognormal()
- 2.2.4. MathRandomLognormal()
- 2.2.5. MathMomentsLognormal()
2.3. β 分布
- 2.3.1. MathProbabilityDensityBeta()
- 2.3.2. MathCumulativeDistributionBeta()
- 2.3.3. MathQuantileBeta()
- 2.3.4. MathRandomBeta()
- 2.3.5. MathMomentsBeta()
2.4. 非中心 β 分布
- 2.4.1. MathProbabilityDensityNoncentralBeta()
- 2.4.2. MathCumulativeDistributionNoncentralBeta()
- 2.4.3. MathQuantileNoncentralBeta()
- 2.4.4. MathRandomNoncentralBeta()
- 2.4.5. MathMomentsNoncentralBeta()
2.5. γ 分布
- 2.5.1. MathProbabilityDensityGamma()
- 2.5.2. MathCumulativeDistributionGamma()
- 2.5.3. MathQuantileGamma()
- 2.5.4. MathRandomGamma()
- 2.5.5. MathMomentsGamma()
2.6. 卡方分布
- 2.6.1. MathProbabilityDensityChiSquare()
- 2.6.2. MathCumulativeDistributionChiSquare()
- 2.6.3. MathQuantileChiSquare()
- 2.6.4. MathRandomChiSquare()
- 2.6.5. MathMomentsChiSquare()
2.7. 非中心卡方分布
- 2.7.1. MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare()
- 2.7.2. MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare()
- 2.7.3. MathQuantileNoncentralChiSquare()
- 2.7.4. MathRandomNoncentralChiSquare()
- 2.7.5. MathMomentsNoncentralChiSquare()
2.8. 指数分布
- 2.8.1. MathProbabilityDensityExponential()
- 2.8.2. MathCumulativeDistributionExponential()
- 2.8.3. MathQuantileExponential()
- 2.8.4. MathRandomExponential()
- 2.8.5. MathMomentsExponential()
2.9. F-分布
- 2.9.1. MathProbabilityDensityF()
- 2.9.2. MathCumulativeDistributionF()
- 2.9.3. MathQuantileF()
- 2.9.4. MathRandomF()
- 2.9.5. MathMomentsF()
2.10. 非中心 F-分布
- 2.10.1. MathProbabilityDensityNoncentralF()
- 2.10.2. MathCumulativeDistributionNoncentralF()
- 2.10.3. MathQuantileNoncentralF()
- 2.10.4. MathRandomNoncentralF()
- 2.10.5. MathMomentsNoncentralF()
2.11. t-分布
- 2.11.1. MathProbabilityDensityT()
- 2.11.2. MathCumulativeDistributionT()
- 2.11.3. MathQuantileT()
- 2.11.4. MathRandomT()
- 2.11.5. MathMomentsT()
2.12. 非中心 t-分布
- 2.12.1. MathProbabilityDensityNoncentralT()
- 2.12.2. MathCumulativeDistributionNoncentralT()
- 2.12.3. MathQuantileNoncentralT()
- 2.12.4. MathRandomNoncentralT()
- 2.12.5. MathMomentsNoncentralT()
2.13. 逻辑斯谛分布
- 2.13.1. MathProbabilityDensityLogistic()
- 2.13.2. MathCumulativeDistributionLogistic()
- 2.13.3. MathQuantileLogistic()
- 2.13.4. MathRandomLogistic()
- 2.13.5. MathMomentsLogistic()
2.14. 柯西分布
- 2.14.1. MathProbabilityDensityCauchy()
- 2.14.2. MathCumulativeDistributionCauchy()
- 2.14.3. MathQuantileCauchy()
- 2.14.4. MathRandomCauchy()
- 2.14.5. MathMomentsCauchy()
2.15. 均匀分布
- 2.15.1. MathProbabilityDensityUniform()
- 2.15.2. MathCumulativeDistributionUniform()
- 2.15.3. MathQuantileUniform()
- 2.15.4. MathRandomUniform()
- 2.15.5. MathMomentsUniform()
2.16. 威布尔分布
- 2.16.1. MathProbabilityDensityWeibull()
- 2.16.2. MathCumulativeDistributionWeibull()
- 2.16.3. MathQuantileWeibull()
- 2.16.4. MathRandomWeibull()
- 2.16.5. MathMomentsWeibull()
2.17. 二项式分布
- 2.17.1. MathProbabilityDensityBinomial()
- 2.17.2. MathCumulativeDistributionBinomial()
- 2.17.3. MathQuantileBinomial()
- 2.17.4. MathRandomBinomial()
- 2.17.5. MathMomentsBinomial()
2.18. 负二项式分布
- 2.18.1. MathProbabilityDensityNegativeBinomial()
- 2.18.2. MathCumulativeDistributionNegativeBinomial()
- 2.18.3. MathQuantileNegativeBinomial()
- 2.18.4. MathRandomNegativeBinomial()
- 2.18.5. MathMomentsNegativeBinomial()
2.19. 几何分布
- 2.19.1. MathProbabilityDensityGeometric()
- 2.19.2. MathCumulativeDistributionGeometric()
- 2.19.3. MathQuantileGeometric()
- 2.19.4. MathRandomGeometric()
- 2.19.5. MathMomentsGeometric()
2.20. 超几何分布
- 2.20.1. MathProbabilityDensityHypergeometric()
- 2.20.2. MathCumulativeDistributionHypergeometric()
- 2.20.3. MathQuantileHypergeometric()
- 2.20.4. MathRandomHypergeometric()
- 2.20.5. MathMomentsHypergeometric()
2.21. 泊松分布
- 2.21.1. MathProbabilityDensityPoisson()
- 2.21.2. MathCumulativeDistributionPoisson()
- 2.21.3. MathQuantilePoisson()
- 2.21.4. MathRandomPoisson()
- 2.21.5. MathMomentsPoisson()
- 对应于 R 语言的统计函数列表
- 函数使用例程
- 计算速度比较
- 已检测到的 R 语言中的计算误差
- 参考文献
概论
R 语言 是统计处理和数据分析的最佳工具之一。
得益于可用性以及对多种统计分布的支持, 它已在各种数据分析和处理中变得普遍。使用概率理论和数学统计的装置, 可以重新审视金融市场数据, 并提供创造交易策略的新机会。运用统计库, 所有这些功能现在均可于 MQL5 中使用。
统计库包含用于计算数据统计特性的函数, 以及用于处理统计分布的函数。
本文研究软件库的主要函数和它们的实际运用例程。
1. 用于计算数组元素统计特性的函数
这组函数计算数组元素的标准特征 (平均值, 方差, 偏度, 峰度, 中值, 均方根和标准偏差)。
1.1. MathMean
函数计算数组元素的平均值 (第一力矩)。出错情况下它返回 NaN (非数字)。R 语言的 mean() 模拟。
double MathMean( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.2. MathVariance
函数计算数组元素的方差 (第二力矩)。出错情况下它返回 NaN。R 语言的 var() 模拟。
double MathVariance( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.3. MathSkewness
函数计算数组元素的偏斜度 (第三力矩)。出错情况下它返回 NaN。R (e1071 库) 语言的 skewness() 模拟。
double MathSkewness( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.4. MathKurtosis
函数计算数组元素的峰度 (第四力矩)。出错情况下它返回 NaN。R (e1071 库) 语言的 kurtosis() 模拟。
double MathKurtosis( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.5. MathMoments
函数计算数组元素的前 4 个力矩 (均值, 方差, 偏度, 峰度)。如果力矩已计算成功则返回 true, 否则 false。
bool MathMoments( const double &array[], // [输入] 数据数组 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) const int start=0, // [输入] 初始计算索引 const int count=WHOLE_ARRAY // [输入] 用于计算的元素数量 );
1.6. MathMedian
函数计算数组元素的中值。出错情况下它返回 NaN。R 语言的 median() 模拟。
double MathMedian( double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.7. MathStandardDeviation
函数计算数组元素的标准偏差。出错情况下它返回 NaN。R 语言的 sd() 模拟。
double MathStandardDeviation( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
1.8. MathAverageDeviation
函数计算数组元素的平均绝对偏差。出错情况下它返回 NaN。R 语言的 aad() 模拟。
double MathAverageDeviation( const double &array[] // [输入] 数据数组 );
所有计算峰度的函数都使用围绕正态分布的过量峰度 (过量峰度=峰度-3), 即正态分布的过量峰度为零。
如果分布峰值围绕期望值很尖锐, 则为正, 而峰值很平坦, 则为负。
2. 统计分布
MQL5 的统计库包含 5 个用于处理统计分布的函数:
- 计算概率密度 (MathProbabilityDensityX() 函数);
- 计算概率 (MathCumulativeDistributionX() 函数);
概率分布函数等于随机变量落在范围内 (-inf; x) 的概率。
- 计算分布四分位数 (MathQuantileX() 函数);
对于给定的分布参数, 分布的四分位数 x 对应于一个落在具有指定概率的 (-int, x) 范围内的随机值。
- 生成具有指定分布的随机数 (MathRandomX() 函数);
- 计算分布的理论力矩 (MathMomentsX() 函数);
2.1. 正态分布
2.1.1. MathProbabilityDensityNormal函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数均值 (期望值) const double sigma, // [输入] 分布参数的 sigma (均方根) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数均值 (期望值) const double sigma, // [输入] 分布参数的 sigma (均方根) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dnorm() 模拟。
bool MathProbabilityDensityNormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数均值 (期望值) const double sigma, // [输入] 分布参数的 sigma (均方根) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityNormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数均值 (期望值) const double sigma, // [输入] 分布参数的 sigma (均方根) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.1.2. MathCumulativeDistributionNormal
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的正态分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pnorm() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的正态分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionNormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.1.3. MathQuantileNormal
对于指定概率, 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逆正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNormal( const double probability, // [输入] 随机变量概率值 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逆正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNormal( const double probability, // [输入] 随机变量概率值 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆正态分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qnorm() 模拟。
bool MathQuantileNormal( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆正态分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNormal( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.1.4. MathRandomNormal
函数根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNormal( const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rnorm() 模拟。
bool MathRandomNormal( const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.1.5. MathMomentsNormal
函数计算正态分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsNormal( const double mu, // [输入] 期望值 const double sigma, // [输入] 均方根偏离 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.2. 对数正态分布
2.2.1. MathProbabilityDensityLognormal
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的对数正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityLognormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的对数正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityLognormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的对数正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。R 语言的 dlnorm() 模拟。
bool MathProbabilityDensityLognormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的对数正态分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityLognormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.2.2. MathCumulativeDistributionLognormal
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的对数正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionLognormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的对数正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionLognormal( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的对数正态分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 plnorm() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionLognormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的对数正态分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionLognormal( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.2.3. MathQuantileLognormal
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算指定概率的逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileLognormal( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算指定概率的逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileLognormal( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qlnorm() 模拟。
bool MathQuantileLognormal( const double &probability[], // [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 分位数值数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆对数正态分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileLognormal( const double &probability[], // [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) double &result[] // [输出] 分位数值数组 );
2.2.4. MathRandomLognormal
函数根据参数为 mu 和 sigma 的对数正态定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomLognormal( const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 mu 和 sigma 的对数正态定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rlnorm() 模拟。
bool MathRandomLognormal( const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.2.5. MathMomentsLognormal
函数计算对数正态分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsLognormal( const double mu, // [输入] 期望值的对数 (对数均值) const double sigma, // [输入] 均方根偏离的对数 (对数标准偏离) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.3. β 分布
2.3.1. MathProbabilityDensityBeta
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dbeta() 模拟。
bool MathProbabilityDensityBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.3.2. MathCumulativeDistributionlBeta
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 β 分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 β 分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pbeta() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.3.3. MathQuantileBeta
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的逆 β 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileBeta( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的逆 β 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileBeta( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆 β 分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qbeta() 模拟。
bool MathQuantileBeta( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆 β 分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileBeta( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.3.4. MathRandomBeta
函数根据参数为 a 和 b 的 β 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a 和 b 的 β 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rbeta() 模拟。
bool MathRandomBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.3.5. MathMomentsBeta
函数计算 β 分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.4. 非中心 β 分布
2.4.1. MathProbabilityDensityNoncentralBeta函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dbeta() 模拟。
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.4.2. MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pbeta() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心 β 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.4.3. MathQuantileNoncentralBeta
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布逆概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralBeta( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的非中心 β 分布逆概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralBeta( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a, b 和 lambda 为参数, 计算非中心 β 分布逆概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qbeta() 模拟。
bool MathQuantileNoncentralBeta( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a, b 和 lambda 为参数, 计算非中心 β 分布逆概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNoncentralBeta( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.4.4. MathRandomNoncentralBeta
函数根据参数为 a, b, lambda 的非中心 β 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNoncentralBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a, b 和 lambda 的非中心 β 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rbeta() 模拟。
bool MathRandomNoncentralBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.4.5. MathMomentsNoncentralBeta
函数计算参数为 a, b, lambda 的非中心 β 分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
double MathMomentsNoncentralBeta( const double a, // [输入] β 分布的第一个参数 (shape1) const double b, // [输入] β 分布的第二个参数 (shape2) const double lambda, // [输入] 非中心参数 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.5. γ 分布
2.5.1. MathProbabilityDensityGamma函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 γ 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityGamma( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 γ 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityGamma( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 γ 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dgamma() 模拟。
bool MathProbabilityDensityGamma( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 γ 分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityGamma( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.5.2. MathCumulativeDistributionGamma
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 γ 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionGamma( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的 γ 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionGamma( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 γ 分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pgamma() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionGamma( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的 γ 分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionGamma( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.5.3. MathQuantileGamma
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的逆 γ 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileGamma( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的逆 γ 分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileGamma( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆 γ 分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qgamma() 模拟。
bool MathQuantileGamma( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆 γ 分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileGamma( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.5.4. MathRandomGamma
函数根据参数为 a 和 b 的 γ 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomGamma( const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a 和 b 的 γ 分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rgamma() 模拟。
bool MathRandomGamma( const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.5.5. MathMomentsGamma
函数计算参数为 a, b, lambda 的非中心 γ 分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsGamma( const double a, // [输入] 第一个 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 第二个分布参数 (scale) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.6. 卡方分布
2.6.1. MathProbabilityDensityChiSquare
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dchisq() 模拟。
bool MathProbabilityDensityChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.6.2. MathCumulativeDistributionChiSquare
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的卡方分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的卡方分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pchisq() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.6.3. MathQuantileChiSquare
对于指定概率, 函数计算逆卡方分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileChiSquare( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数计算逆卡方分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileChiSquare( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定数组 'probability[]', 函数计算逆卡方分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qchisq() 模拟。
bool MathQuantileChiSquare( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定数组 'probability[]', 函数计算逆卡方分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileChiSquare( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.6.4. MathRandomChiSquare
函数根据参数为 nu 的卡方分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu 的卡方分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rchisq() 模拟。
bool MathRandomChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.6.5. MathMomentsChiSquare
函数计算参数为 nu 的卡方分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.7. 非中心卡方分布
2.7.1. MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dchisq() 模拟。
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.7.2. MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心卡方分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心卡方分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pchisq() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心卡方分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.7.3. MathQuantileNoncentralChiSquare
对于指定概率, 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心卡方分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralChiSquare( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心卡方分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralChiSquare( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定 'probability[]', 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心卡方分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qchisq() 模拟。
bool MathQuantileNoncentralChiSquare( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定 'probability[]', 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心卡方分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNoncentralChiSquare( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.7.4. MathRandomNoncentralChiSquare
函数根据参数为 nu 和 sigma 的非中心卡方分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNoncentralChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu 和 sigma 的非中心卡方分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rchisq() 模拟。
bool MathRandomNoncentralChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.7.5. MathMomentsNoncentralChiSquare
函数计算参数为 nu 和 sigma 的非中心卡方分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsNoncentralChiSquare( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.8. 指数分布
2.8.1. MathProbabilityDensityExponential
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的指数分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityExponential( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的指数分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityExponential( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的指数分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dexp() 模拟。
bool MathProbabilityDensityExponential( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的指数分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityExponential( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.8.2. MathCumulativeDistributionExponential
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的概率指数分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionExponential( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的概率指数分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionExponential( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的概率指数分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pexp() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionExponential( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 mu 为参数, 计算随机变量 x 的概率指数分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionExponential( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.8.3. MathQuantileExponential
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆指数分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileExponential( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆指数分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileExponential( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 为参数, 计算逆指数分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qexp() 模拟。
bool MathQuantileExponential( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 为参数, 计算逆指数分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileExponential( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.8.4. MathRandomExponential
函数根据参数为 mu 的指数分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomExponential( const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 mu 的指数分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rexp() 模拟。
bool MathRandomExponential( const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.8.5. MathMomentsExponential
函数计算参数为 mu 的指数分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsExponential( const double mu, // [输入] 分布参数 (期望值) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.9. F-分布
2.9.1. MathProbabilityDensityF
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 df() 模拟。
bool MathProbabilityDensityF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.9.2. MathCumulativeDistributionF
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pf() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.9.3. MathQuantileF
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileF( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileF( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qf() 模拟。
bool MathQuantileF( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 分位数值的数组 );
对于指定概率, 函数以 mu 为参数, 计算逆费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileF( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 分位数值的数组 );
2.9.4. MathRandomF
函数根据参数为 nu1 和 nu2 的费舍尔 F-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu1 和 nu2 的费舍尔 F-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rf() 模拟。
bool MathRandomF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.9.5. MathMomentsF
函数计算参数为 nu1 和 nu2 的费舍尔 F-分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.10. 非中心 F-分布
2.10.1. MathProbabilityDensityNoncentralF
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1 和 nu2 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 df() 模拟。
double MathProbabilityDensityNoncentralF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心费舍尔 F-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
double MathProbabilityDensityNoncentralF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.10.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralF
函数以 nu1, nu2, 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1, nu2, 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralF( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu1, nu2, 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pf() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu1, nu2, 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的非中心费舍尔 F-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralF( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.10.3. MathQuantileNoncentralF
对于指定概率, 函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算逆非中心费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralF( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算逆非中心费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralF( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算逆非中心费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qf() 模拟。
bool MathQuantileNoncentralF( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定概率, 函数以 nu1, nu2 和 sigma 为参数, 计算逆非中心费舍尔 F-分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNoncentralF( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.10.4. MathRandomNoncentralF
函数根据参数为 nu1, nu2 和 sigma 的非中心费舍尔 F-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNoncentralF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu1, nu2 和 sigma 的非中心费舍尔 F-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rf() 模拟。
bool MathRandomNoncentralF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.10.5. MathMomentsNoncentralF
函数计算参数为 nu1, nu2 和 sigma 的非中心费舍尔 F-分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsNoncentralF( const double nu1, // [输入] 第一个分布参数 (自由度数值) const double nu2, // [输入] 第二个分布参数 (自由度数值) const double sigma, // [输入] 非中心参数 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 e.)
2.11. t-分布
2.11.1. MathProbabilityDensityT
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dt() 模拟。
bool MathProbabilityDensityT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.11.2. MathCumulativeDistributionT
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pt() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.11.3. MathQuantileT
对于指定概率, 函数以 nu 为参数, 计算逆学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileT( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 nu 为参数, 计算逆学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileT( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的 'probability[]' 数组, 函数以 nu 为参数, 计算逆学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qt() 模拟。
bool MathQuantileT( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的 'probability[]' 数组, 函数以 nu 为参数, 计算逆学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileT( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.11.4. MathRandomT
函数根据参数为 nu 的学生 t-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu 的学生 t-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rt() 模拟。
bool MathRandomT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.11.5. MathMomentsT
函数计算参数为 nu 的学生 t-分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
double MathMomentsT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.12. 非中心 t-分布
2.12.1. MathProbabilityDensityNoncentralT
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的非中心学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量 x 的非中心学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNoncentralT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dt() 模拟。
bool MathProbabilityDensityNoncentralT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 nu 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心学生 t-分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityNoncentralT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.12.2. MathCumulativeDistributionlNoncentralT
函数以 nu 和 delta 为参数, 计算随机变量 x 的非中心学生 t-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 delta 为参数, 计算随机变量 x 的非中心学生 t-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralT( const double x, // [输入] 随机变量值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 nu 和 delta 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心学生 t-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pt() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 nu 和 delta 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的非中心学生 t-分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralT( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.12.3. MathQuantileNoncentralT
对于指定概率, 函数以 nu 和 delta 为参数, 计算逆非中心学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralT( const double probability, // |输入] 随机变量发生概率值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 nu 和 delta 为参数, 计算逆非中心学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNoncentralT( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定 'probability[]', 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qt() 模拟。
bool MathQuantileNoncentralT( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定 'probability[]', 函数以 nu 和 sigma 为参数, 计算逆非中心学生 t-分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNoncentralT( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.12.4. MathRandomNoncentralT
函数根据参数为 nu 和 delta 的非中心学生 t-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNoncentralT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 nu 和 delta 的非中心学生 t-分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rt() 模拟。
bool MathRandomNoncentralT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.12.5. MathMomentsNoncentralT
函数计算参数为 nu 和 delta 的非中心学生 t-分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
double MathMomentsNoncentralT( const double nu, // [输入] 分布参数 (自由度数值) const double delta, // [输入] 非中心参数 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.13. 逻辑斯谛分布
2.13.1. MathProbabilityDensityLogistic
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逻辑斯谛分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityLogistic( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逻辑斯谛分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityLogistic( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的逻辑斯谛分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dlogis() 模拟。
bool MathProbabilityDensityLogistic( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的逻辑斯谛分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityLogistic( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.13.2. MathCumulativeDistributionlLogistic
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionLogistic( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionLogistic( const double x, // [输入] 随机变量值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 plogis() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionLogistic( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 plogis() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionLogistic( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.13.3. MathQuantileLogistic
对于指定概率, 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逆逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileLogistic( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算随机变量 x 的逆逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileLogistic( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qlogis() 模拟。
bool MathQuantileLogistic( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 mu 和 sigma 为参数, 计算逆逻辑斯谛分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileLogistic( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.13.4. MathRandomLogistic
函数根据参数为 mu 和 sigma 的逻辑斯谛分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomLogistic( const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 mu 和 sigma 的逻辑斯谛分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rlogis() 模拟。
bool MathRandomLogistic( const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.13.5. MathMomentsLogistic
函数计算参数为 mu 和 sigma 的逻辑斯谛分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsLogistic( const double mu, // [输入] 分布参数 mean const double sigma, // [输入] 分布参数 scale double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.14. 柯西分布
2.14.1. MathProbabilityDensityCauchy
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的柯西分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityCauchy( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的柯西分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityCauchy( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的柯西分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dcauchy() 模拟。
bool MathProbabilityDensityCauchy( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则计算概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的柯西分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityCauchy( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.14.2. MathCumulativeDistributionCauchy
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的柯西分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionCauchy( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的柯西分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionCauchy( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的柯西分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pcauchy() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionCauchy( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的柯西分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionCauchy( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.14.3. MathQuantileCauchy
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆柯西分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileCauchy( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆柯西分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileCauchy( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆柯西分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qcauchy() 模拟。
bool MathQuantileCauchy( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆柯西分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileCauchy( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.14.4. MathRandomCauchy
函数根据参数为 a 和 b 的柯西分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomCauchy( const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a 和 b 的柯西分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rcauchy() 模拟。
double MathRandomCauchy( const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.14.5. MathMomentsCauchy
函数计算柯西分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsCauchy( const double a, // [输入] 分布参数 mean const double b, // [输入] 分布参数 scale double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.15. 均匀分布
2.15.1. MathProbabilityDensityUniform
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的均匀分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityUniform( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的均匀分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityUniform( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的均匀分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dunif() 模拟。
bool MathProbabilityDensityUniform( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的均匀分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityUniform( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.15.2. MathCumulativeDistributionUniform函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的均匀分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionUniform( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的均匀分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionUniform( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的均匀分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 punif() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionUniform( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的均匀分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionUniform( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.15.3. MathQuantileUniform
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileUniform( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double a, // [输入] 分布参数 a (下边界) const double b, // [输入] 分布参数 b (上边界) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileUniform( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] 分布参数 a (下边界) const double b, // [输入] 分布参数 b (上边界) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qunif() 模拟。
bool MathQuantileUniform( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下边界) const double b, // [输入] 分布参数 b (上边界) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆均匀分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileUniform( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 a (下边界) const double b, // [输入] 分布参数 b (上边界) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.15.4. MathRandomUniform
函数根据参数为 a 和 b 的均匀分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomUniform( const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a 和 b 的均匀分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 runif() 模拟。
bool MathRandomUniform( const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.15.5. MathMomentsUniform
函数计算均匀分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsUniform( const double a, // [输入] 分布参数 a (下限) const double b, // [输入] 分布参数 b (上限) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.16. 威布尔分布
2.16.1. MathProbabilityDensityWeibull
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityWeibull( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布概率密度函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityWeibull( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的威布尔分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dweibull() 模拟。
bool MathProbabilityDensityWeibull( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的威布尔分布概率密度函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityWeibull( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.16.2. MathCumulativeDistributionWeibull函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionWeibull( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionWeibull( const double x, // [输入] 随机变量值 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pweibull() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionWeibull( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 a 和 b 为参数, 计算随机变量 x 的威布尔分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionWeibull( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.16.3. MathQuantileWeibull
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆威布尔分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileWeibull( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆威布尔分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileWeibull( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆威布尔分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qweibull() 模拟。
bool MathQuantileWeibull( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 a 和 b 为参数, 计算逆威布尔分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileWeibull( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.16.4. MathRandomWeibull
函数根据参数为 a 和 b 的威布尔分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomWeibull( const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 a 和 b 的威布尔分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rweibull() 模拟。
bool MathRandomWeibull( const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.16.5. MathMomentsWeibull
函数计算威布尔分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsWeibull( const double a, // [输入] 分布参数 (shape) const double b, // [输入] 分布参数 (scale) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.17. 二项式分布
2.17.1. MathProbabilityDensityBinomial
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dbinom() 模拟。
bool MathProbabilityDensityBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.17.2. MathCumulativeDistributionBinomial
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pbinom() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.17.3. MathQuantileBinomial
对于指定概率, 函数以 n 和 p 为参数, 计算逆二项定律分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileBinomial( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 n 和 p 为参数, 计算逆二项定律分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileBinomial( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 n 和 p 为参数, 计算二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qbinom() 模拟。
bool MathQuantileBinomial( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 n 和 p 为参数, 计算二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileBinomial( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.17.4. MathRandomBinomial
函数根据参数为 n 和 p 的二项式分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomBinomial( const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 n 和 p 的二项式分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rbinom() 模拟。
bool MathRandomBinomial( const double n, // [输入] 分布参数 (测试次数) const double p, // [输入] 分布参数 (每次测试的成功概率) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.17.5. MathMomentsBinomial
函数计算参数为 n 和 p 的二项式分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsBinomial( const double n, // [输入] 测试次数 const double p, // [输入] 每次测试的成功概率 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.18. 负二项式分布
2.18.1. MathProbabilityDensityNegativeBinomial
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的负二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的负二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityNegativeBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的负二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dnbinom() 模拟。
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 n 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的负二项式分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityNegativeBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.18.2. MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的负二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量 x 的负二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionNegativeBinomial( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的负二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pnbinom() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 r 和 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的负二项式分布概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionNegativeBinomial( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.18.3. MathQuantileNegativeBinomial
对于指定概率, 函数以 r 和 p 为参数, 计算负二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNegativeBinomial( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double r, // [输入] 测试成功次数 double p, // [输入] 成功概率 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 r 和 p 为参数, 计算负二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileNegativeBinomial( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double r, // [输入] 测试成功次数 double p, // [输入] 成功概率 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 r 和 p 为参数, 计算负二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qnbinom() 模拟。
bool MathQuantileNegativeBinomial( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double r, // [输入] 测试成功次数 double p, // [输入] 成功概率 const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 r 和 p 为参数, 计算负二项定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileNegativeBinomial( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double r, // [输入] 测试成功次数 double p, // [输入] 成功概率 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.18.4. MathRandomNegativeBinomial
函数根据参数为 r 和 p 的负二项式分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomNegativeBinomial( const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 r 和 p 的负二项式分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rnbinom() 模拟。
bool MathRandomNegativeBinomial( const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.18.5. MathMomentsNegativeBinomial
函数计算参数为 r 和 p 的负二项式分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsNegativeBinomial( const double r, // [输入] 成功测试数 double p, // [输入] 成功的概率 double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.19. 几何分布
2.19.1. MathProbabilityDensityGeometric
函数以 p 为参数, 计算随机变量 x 的几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityGeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量 x 的几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityGeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dgeom() 模拟。
bool MathProbabilityDensityGeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityGeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.19.2. MathCumulativeDistributionGeometric
函数以 p 为参数, 计算随机变量 x 的几何分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionGeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量 x 的几何分布概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionGeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 pgeom() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionGeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 p 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionGeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.19.3. MathQuantileGeometric
对于指定概率, 函数以 p 为参数, 计算几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileGeometric( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 p 为参数, 计算几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileGeometric( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 p 为参数, 计算几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qgeom() 模拟。
bool MathQuantileGeometric( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 p 为参数, 计算几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileGeometric( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.19.4. MathRandomGeometric
函数根据参数为 p 的几何分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomGeometric( const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 p 的几何分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。Analog of the rgeom() in R.
bool MathRandomGeometric( const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.19.5. MathMomentsGeometric
函数计算参数为 p 的几何分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsGeometric( const double p, // [输入] 分布参数 (一次测试中的事件发生概率) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.20. 超几何分布
2.20.1. MathProbabilityDensityHypergeometric
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量 x 的超几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityHypergeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量 x 的超几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityHypergeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量数组 x 的超几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dhyper() 模拟。
bool MathProbabilityDensityHypergeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量数组 x 的超几何分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityHypergeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.20.2. MathCumulativeDistributionHypergeometric
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量 x 的超几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionHypergeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量 x 的超几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionHypergeometric( const double x, // [输入] 随机变量值 (整数) const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的超几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 phyper() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 分布函数值的数组 );
函数以 m, k 和 n 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的超几何定律概率分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) double &result[] // [输出] 分布函数值数组 );
2.20.3. MathQuantileHypergeometric
对于指定概率, 函数以 m, k 和 n 为参数, 计算超几何定律的逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileHypergeometric( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量 (整数) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 m, k 和 n 为参数, 计算超几何定律的逆分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantileHypergeometric( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量 (整数) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 m, k 和 n 为参数, 计算超几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qhyper() 模拟。
bool MathQuantileHypergeometric( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量 (整数) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 m, k 和 n 为参数, 计算超几何定律逆分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathQuantileHypergeometric( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量 (整数) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.20.4. MathRandomHypergeometric
函数根据参数为 m, n 和 k 的超几何分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomHypergeometric( const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 m, n 和 k 的超几何分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rhyper() 模拟。
bool MathRandomHypergeometric( const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) const int data_count, // [输入] 所需数据数量 double &result[] // [输出] 伪随机变量值数组 );
2.20.5. MathMomentsHypergeometric
函数计算参数为 m, n 和 k 的超几何分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsHypergeometric( const double m, // [输入] 对象总数 (整数) const double k, // [输入] 具有所需特性的对象数量 (整数) const double n, // [输入] 绘制对象数量(整数) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.21. 泊松分布
2.21.1. MathProbabilityDensityPoisson
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量 x 的泊松分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityPoisson( const double x, // [输入] 随机变量值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量 x 的泊松分布概率规模函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathProbabilityDensityPoisson( const double x, // [输入] 随机变量值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的泊松分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 dpois() 模拟。
bool MathProbabilityDensityPoisson( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool log_mode, // [输入] 计算对数值的标志, 如果 log_mode = true, 则返回概率密度的自然对数 double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的泊松分布概率规模函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathProbabilityDensityPoisson( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) double &result[] // [输出] 概率密度值的数组 );
2.21.2. MathCumulativeDistributionPoisson
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量 x 的泊松分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionPoisson( const double x, // [输入] 随机变量值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量 x 的泊松分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathCumulativeDistributionPoisson( const double x, // [输入] 随机变量值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的泊松分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 ppois() 模拟。
bool MathCumulativeDistributionPoisson( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 true, 则计算不超过随机变量 x 的概率 const bool log_mode, // [输入] 计算数值对数的标志, 如果 log_mode=true, 则计算概率的自然对数 double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
函数以 lambda 为参数, 计算随机变量数组 x[] 的泊松分布函数值。出错情况下它返回 false。
bool MathCumulativeDistributionPoisson( const double &x[], // [输入] 随机变量值的数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) double &result[] // [输出] 概率函数密度值的数组 );
2.21.3. MathQuantilePoisson
对于指定概率, 函数以 lambda 为参数, 计算逆泊松分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantilePoisson( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定概率, 函数以 lambda 为参数, 计算逆泊松分布函数值。出错情况下它返回 NaN。
double MathQuantilePoisson( const double probability, // [输入] 随机变量发生概率值 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 lambda 为参数, 计算逆泊松分布函数值。出错情况下它返回 false。R 语言的 qpois() 模拟。
double MathQuantilePoisson( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) const bool tail, // [输入] 计算标志, 如果 false, 则执行 1.0-概率的计算 const bool log_mode, // [输入] 计算标志, 如果 log_mode=true, 执行 Exp(probability) 计算 double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
对于指定的概率值数组 'probability[]', 函数以 lambda 为参数, 计算逆泊松分布函数值。出错情况下它返回 false。
double MathQuantilePoisson( const double &probability[],// [输入] 随机变量概率值数组 const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) double &result[] // [输出] 具有分位数值的数组 );
2.21.4. MathRandomPoisson
函数根据参数为 lambda 的泊松分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 NaN。
double MathRandomPoisson( const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
函数根据参数为 lambda 的泊松分布定律产生伪随机变量分布。出错情况下它返回 false。R 语言的 rpois() 模拟。
double MathRandomPoisson( const double lambda, // [输入] 分布参数 (mean) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
2.21.5. MathMomentsPoisson
函数计算参数为 lambda 的泊松分布前 4 个力矩的理论值。如果力矩计算已成功, 则返回 true, 否则返回 false。
bool MathMomentsPoisson( const double lambda, // [输入] 分布参数 (均值) double &mean, // [输出] 均值变量 (第一力矩) double &variance, // [输出] 方差变量 (第二力矩) double &skewness, // [输出] 偏度变量 (第三力矩) double &kurtosis, // [输出] 峰度变量 (第四力矩) int &error_code // [输出] 错误代码变量 );
3. 对应于 R 语言的统计函数列表
处于便利, 表 1-2 包括统计库的函数, 以及对应于 R 语言的函数。
|编号
|计算值
|在 MQL5 中的函数
|在 R 语言中的函数
|1
| 均值
|
MathMean
|mean
|2
| 方差
|
MathVariance
|var
|3
| 偏度
|
MathSkewness
|skewness
|60
| 峰度
|
MathKurtosis
|kurtosis
|5
| 中间值
|
MathMedian
|median
|6
| 标准偏差
|
MathStandardDeviation
|sd
|7
| 平均偏差
|
MathAverageDeviation
|aad
表 1. 用于计算数组数据的统计特性的函数
|编号
|分布
|密度函数
|在 MQL5 中的函数
|在 R 语言中的函数
|1
|正态
|
MathProbabilityDensityNormal MathCumulativeDistributionNormal MathQuantileNormal MathRandomNormal
|
dnorm pnorm qnorm rnorm
|2
|β
|
MathProbabilityDensityBeta MathCumulativeDistributionBeta MathQuantileBeta MathRandomBeta
|
dbeta pbeta qbeta rbeta
|3
|二项
|
MathProbabilityDensityBinomial MathCumulativeDistributionBinomial MathQuantileBinomial MathRandomBinomial
|
dbinom pbinom qbinom rbinom
|60
|柯西
|
MathProbabilityDensityCauchy MathCumulativeDistributionCauchy MathQuantileCauchy MathRandomCauchy
|
dcauchy pcauchy qcauchy rcauchy
|5
|卡方
|
MathProbabilityDensityChiSquare MathCumulativeDistributionChiSquare MathQuantileChiSquare MathRandomChiSquare
|
dchisq pchisq qchisq rchisq
|6
|指数
|
MathProbabilityDensityExponential MathCumulativeDistributionExponential MathQuantileExponential MathRandomExponential
|
dexp pexp qexp rexp
|7
|F-分布
|
MathProbabilityDensityF MathCumulativeDistributionF MathQuantileF MathRandomF
|
df pf qf rf
|8
|γ
|
MathProbabilityDensityGamma MathCumulativeDistributionGamma MathQuantileGamma MathRandomGamma
|
dgamma pgamma qgamma rgamma
|9
|几何
|
MathProbabilityDensityGeometric MathCumulativeDistributionGeometric MathQuantileGeometric MathRandomGeometric
|
dgeom pgeom qgeom rgeom
|10
|超几何
|
|
MathProbabilityDensityHypergeometric MathCumulativeDistributionHypergeometric MathQuantileHypergeometric MathRandomHypergeometric
|
dhyper phyper qhyper rhyper
|11
|逻辑斯谛
|
MathProbabilityDensityLogistic MathCumulativeDistributionLogistic MathQuantileLogistic MathRandomLogistic
|
dlogis plogis qlogis rlogis
|12
|对数正态
|
MathProbabilityDensityLognormal MathCumulativeDistributionLognormal MathQuantileLognormal MathRandomLognormal
|
dlnorm plnorm qlnorm rlnorm
|13
|负二项
|
MathProbabilityDensityNegativeBinomial MathCumulativeDistributionNegativeBinomial MathQuantileNegativeBinomial MathRandomNegativeBinomial
|
dnbinom pnbinom qnbinom rnbinom
|14
|非中心 β
|
MathProbabilityDensityNoncentralBeta MathCumulativeDistributionNoncentralBeta MathQuantileNoncentralBeta MathRandomNoncentralBeta
|
dbeta pbeta qbeta rbeta
|15
|非中心卡方
|
MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare MathQuantileNoncentralChiSquare MathRandomNoncentralChiSquare
|
dchisq pchisq qchisq rchisq
|16
|非中心 F-分布
|
MathProbabilityDensityNoncentralF() MathCumulativeDistributionNoncentralF() MathQuantileNoncentralF() MathRandomNoncentralF()
|
df pf qf rf
|17
|非中心 t-分布
|
MathProbabilityDensityNoncentralT MathCumulativeDistributionNoncentralT MathQuantileNoncentralT MathRandomNoncentralT
|
dt pt qt rt
|18
|泊松
|
MathProbabilityDensityPoisson MathCumulativeDistributionPoisson MathQuantilePoisson MathRandomPoisson
|
dpois ppois qpois rpois
|19
|t-分布
|
MathProbabilityDensityT MathCumulativeDistributionT MathQuantileT MathRandomT
|
dt pt qt rt
|20
|
均匀
|
MathProbabilityDensityUniform MathCumulativeDistributionUniform MathQuantileUniform MathRandomUniform
|
dunif punif qunif runif
|21
|威布尔
|
MathProbabilityDensityWeibull MathCumulativeDistributionWeibull MathQuantileWeibull MathRandomWeibull
|
dweibull pweibull qweibull rweibull
表 2. 使用统计分布的函数
MQL5 统计库还提供了用来计算数组的数学函数, 它们列于下表 3。
|描述
|MQL5
|R
| 生成数值序列
|
bool MathSequence(const double from,const double to,const double step,double &result[])
bool MathSequenceByCount(const double from,const double to,const int count,double &result[])
bool MathSequence(const int from,const int to,const int step,int &result[])
bool MathSequenceByCount(const int from,const int to,const int count,int &result[])
| seq()
| 生成重复序列
|
bool MathReplicate(const double &array[],const int count,double &result[])
bool MathReplicate(const int &array[],const int count,int &result[])
| rep()
| 生成逆向元素的数组
|
bool MathReverse(const double &array[],double &result[])
bool MathReverse(const int &array[],int &result[])
| rev(x)
| 比较数组, 如果所有元素匹配, 则返回 true
|
bool MathIdentical(const double &array1[],const double &array2[])
bool MathIdentical(const int &array1[],const int &array2[])
| identical()
| 生成含有唯一值的数组
|
bool MathUnique(const double &array[],double &result[])
bool MathUnique(const int &array[],int &result[])
| unique()
| 根据排序数组元素的顺序生成具有排列的整数数组
|
bool MathOrder(const double &array[],int &result[])
bool MathOrder(const int &array[],int &result[])
| order()
| 从数组元素生成随机样本。参数 replace=true 允许使用原始序列替换的元素执行随机抽样。数组 probabilities[] 定义了对元素进行抽样的概率。
|
bool MathSample(const double &array[],const int count,double &result[])
bool MathSample(const double &array[],const int count,const bool replace,double &result[])
bool MathSample(const double &array[],double &probabilities[],const int count,double &result[])
bool MathSample(const double &array[],double &probabilities[],const int count,const bool replace,double &result[])
bool MathSample(const int &array[],const int count,int &result[])
bool MathSample(const int &array[],const int count,const bool replace,int &result[])
bool MathSample(const int &array[],double &probabilities[],const int count,int &result[])
bool MathSample(const int &array[],double &probabilities[],const int count,const bool replace,int &result[])
| sample()
| 返回数组元素合计
|
double MathSum(const double &array[])
| sum()
| 返回数组元素的乘积
|
double MathProduct(const double &array[])
| prod()
| 生成累加和的数组
|
bool MathCumulativeSum(const double &array[],double &result[])
bool MathCumulativeSum(double &array[])
| cumsum()
| 生成累加乘积的数组
|
bool MathCumulativeProduct(const double &array[],double &result[])
bool MathCumulativeProduct(double &array[])
| cumprod()
| 生成最小值累加数组
|
bool MathCumulativeMin(const double &array[],double &result[])
bool MathCumulativeMin(double &array[])
| cummin()
| 生成最大值累加数组
|
bool MathCumulativeMax(const double &array[],double &result[])
bool MathCumulativeMax(double &array[])
| cummax()
| 生成 y[i]=x[i+lag]-x[i] 元素差值数组
|
bool MathDifference(const double &array[],const int lag,double &result[])
bool MathDifference(const double &array[],const int lag,const int differences,double &result[])
bool MathDifference(const int &array[],const int lag,int &result[])
bool MathDifference(const int &array[],const int lag,const int differences,int &result[])
| diff()
| 返回数组元素最小值
|
double MathMin(const double &array[])
| min()
| 返回数组元素最大值
|
double MathMax(const double &array[])
| max()
| 计算数组元素的最小值和最大值
|
bool MathRange(const double &array[],double &min,double &max)
| range()
| 计算数组元素的平均值
|
double MathMean(const double &array[])
| mean()
| 计算数组元素的标准偏差
|
double MathStandardDeviation(const double &array[])
| sd()
| 计算数组元素的中值
|
double MathMedian(double &array[])
|median()
|计算数组元素的排位
|
bool MathRank(const int &array[],double &rank[])
bool MathRank(const double &array[],double &rank[])
| rank()
| 计算Pearson', pearman 和 Kendall 的相关系数
|
bool MathCorrelationPearson(const double &array1[],const double &array2[],double &r)
bool MathCorrelationPearson(const int &array1[],const int &array2[],double &r)
bool MathCorrelationSpearman(const double &array1[],const double &array2[],double &r)
bool MathCorrelationSpearman(const int &array1[],const int &array2[],double &r)
bool MathCorrelationKendall(const double &array1[],const double &array2[],double &tau)
bool MathCorrelationKendall(const int &array1[],const int &array2[],double &tau)
|corr()
| 计算与指定概率相对应的样本分位数
|
bool MathQuantile(const double &array[],const double &probs[],double &quantile[])
| qunatile()
| 计算数组元素 Tukey 的五个数字合计 (最小值, 下铰链, 中值, 上铰链, 最大值)
|
bool MathTukeySummary(const double &array[],const bool removeNAN,double &minimum,double &lower_hinge,double &median,double &upper_hinge,double &maximum)
| fivenum()
| 计算数组元素的对数 (自然数和给定底数)
|
bool MathLog(const double &array[],double &result[])
bool MathLog(const double &array[],const double base,double &result[])
bool MathLog(double &array[])
bool MathLog(double &array[],const double base)
| log()
| 计算数组元素的以 2 为底的对数
|
bool MathLog2(const double &array[],double &result[])
bool MathLog2(double &array[])
| log2()
| 计算数组元素的以10 为底的对数
|
bool MathLog10(const double &array[],double &result[])
bool MathLog10(double &array[])
| log10()
| 计算数组元素的 log(1 + x) 函数值
|
bool MathLog1p(const double &array[], double &result[])
bool MathLog1p(double &array[])
| log1p()
|计算数组元素的 exp(x) 函数值
|
bool MathExp(const double &array[], double &result[])
bool MathExp(double &array[])
| exp()
|计算数组元素的 ex(x)-1 函数值
|
bool MathExpm1(const double &array[], double &result[])
bool MathExpm1(double &array[])
| expm1()
|计算数组元素的 sin(x) 函数值
|
bool MathSin(const double &array[], double &result[])
bool MathSin(double &array[])
|sin()
|计算数组元素的 cos(x) 函数值
|
bool MathCos(const double &array[], double &result[])
bool MathCos(double &array[])
| cos()
|计算数组元素的 tan(x) 函数值
|
bool MathTan(const double &array[], double &result[])
bool MathTan(double &array[])
| tan()
|计算数组元素的 arcsin(x) 函数值
|
bool MathArcsin(const double &array[], double &result[])
bool MathArcsin(double &array[])
|arcsin()
|计算数组元素的 arccos(x) 函数值
|
bool MathArccos(const double &array[], double &result[])
bool MathArccos(double &array[])
| arccos()
|计算数组元素的 arctan(x) 函数值
|
bool MathArctan(const double &array[], double &result[])
bool MathArctan(double &array[])
| arctan()
| 计算数组元素的 arctan(y/x) 函数值
|
bool MathArctan2(const double &array1[], const double &array2[], double &result[])
| arctan2()
|计算数组元素的 sin(pi*x) 函数值
|
bool MathSinPi(const double &array[], double &result[])
bool MathSinPi(double &array[])
| sinpi()
|计算数组元素的 cos(pi*x) 函数值
|
bool MathCosPi(const double &array[], double &result[])
bool MathCosPi(const double &array[])
| cospi()
|计算数组元素的 tan(pi*x) 函数值
|
bool MathTanPi(const double &array[], double &result[])
bool MathTanPi(double &array[])
| tanpi()
| 计算数组元素的绝对值
|
bool MathAbs(const double &array[], double &result[])
bool MathAbs(double &array[])
|abs()
|计算数组元素的平方根
|
bool MathSqrt(const double &array[], double &result[])
bool MathSqrt(double &array[])
|sqrt()
| 返回最接近数组元素的较大整数
|
bool MathCeil(const double &array[], double &result[])
bool MathCeil(double &array[])
| ceil()
| 返回最接近数组元素的较小整数
|
bool MathFloor(const double &array[], double &result[])
bool MathFloor(double &array[])
| floor()
| 计算数组元素的整数部分
|
bool MathTrunc(const double &array[], const int digits, double &result[])
bool MathTrunc(double &array[])
|trunc()
|计算数组元素的舍入值
|
bool MathRound(const double &array[], const int digits, double &result[])
bool MathRound(double &array[],int digits)
| round()
| 对于数组元素, 计算指定尾数位数的四舍五入值
|
bool MathSignif(const double &array[], const int digits, double &result[])
bool MathSignif(double &array[], const int digits)
| signinf()
|计算数组元素的 sinh(x) 函数值
|
bool MathSinh(const double &array[],double &result[])
bool MathSinh(double &array[])
|sinh()
|计算数组元素的 cosh(x) 函数值
|
bool MathCosh(const double &array[],double &result[])
bool MathCosh(double &array[])
| cosh()
|计算数组元素的 tanh(x) 函数值
|
bool MathTanh(const double &array[],double &result[])
bool MathTanh(double &array[])
|tanh()
| 计算数组元素的 arcsinh(x) 函数值
|
bool MathArcsinh(const double &array[],double &result[])
bool MathArcsinh(double &array[])
|asinh()
| 计算数组元素的 arccosh(x) 函数值
|
bool MathArccosh(const double &array[],double &result[])
bool MathArccosh(double &array[])
|acosh()
| 计算数组元素的 arctanh(x) 函数值
|
bool MathArctanh(const double &array[],double &result[])
bool MathArctanh(double &array[])
|atanh()
| 计算数组元素的按位取非运算结果
|
bool MathBitwiseNot(const int &array[],int &result[])
bool MathBitwiseNot(int &array[])
|bitwNot()
| 计算数组元素的逻辑与运算结果
|
bool MathBitwiseAnd(const int &array1[],const int &array2[],int &result[])
|bitwAnd()
|计算数组元素的逻辑或运算结果
|
bool MathBitwiseOr(const int &array1[],const int &array2[],int &result[])
|bitwOr()
|计算数组元素的逻辑异或运算结果
|
bool MathBitwiseXor(const int &array1[],const int &array2[],int &result[])
|bitwXor()
| 计算数组元素的按位左移运算结果
|
bool MathBitwiseShiftL(const int &array[],const int n,int &result[])
bool MathBitwiseShiftL(int &array[],const int n)
|bitwShiftL()
|计算数组元素的按位右移运算结果
|
bool MathBitwiseShiftR(const int &array[],const int n,int &result[])
bool MathBitwiseShiftR(int &array[],const int n)
| bitwShiftR()
表 3. 计算数组内数值的数学函数
4. 函数使用例程
我们在正态分布的例子上研究统计函数的实际应用。
假设有以下问题需要解决:
- 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 计算落于 [mu-sigma,mu+sigma] 范围内的随机变量概率。
- 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 搜索随机变量 x 的数值范围, 其与 mu 对称并且对应于 95％的置信率。
- 生成 1000000 个随机数, 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 计算所得值的直方图, 前 4 个力矩, 并与理论值进行比较。
解决方案示例在 NormalExample 脚本:
//+------------------------------------------------------------------+ //| NormalExample.mq5 | //| 版权所有 2016, MetaQuotes 软件公司| //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "版权所有 2016, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- 包含用于计算正态分布的函数 #include <Math\Stat\Normal.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| 计算直方图 | //+------------------------------------------------------------------+ void CalculateHistogram(double &data[],const int ncells=200,const string filename="normal.csv") { if(ArraySize(data)<=0) return; int n=ArraySize(data); //--- 在 'data' 数组里搜索最小值和最大值 double minv,maxv,range; minv=data[0]; maxv=data[0]; for(int i=1; i<n; i++) { minv=MathMin(minv,data[i]); maxv=MathMax(maxv,data[i]); } //--- 计算范围 range=maxv-minv; // Print("最小=",minv," 最大=",maxv," 范围=",range," 大小=",n); if(range==0) return; //--- 直方图计算数组 double x[]; double y[]; //--- 设置直方图值 ArrayResize(x,ncells); ArrayResize(y,ncells); for(int i=0; i<ncells; i++) { x[i]=minv+i*range/(ncells-1); y[i]=0; } //--- 计算直方图 for(int i=0; i<n; i++) { double v=(maxv-data[i])/range; int ind=int((v*(ncells-1))); y[ind]++; } //--- 检查文件名 if(filename=="") return; //--- 打开文件写入 ResetLastError(); int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI); //--- 数据写入文件 if(filehandle!=INVALID_HANDLE) { for(int i=0; i<ncells; i++) { string str=StringFormat("%6.20f;%6.20f",x[i],y[i]); FileWrite(filehandle,str); } FileClose(filehandle); PrintFormat("直方图保存于文件 %s",filename); } else PrintFormat("调用 FileOpen 错误, 错误代码=%d",GetLastError()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序开始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- 1. 计算随机变量概率, //--- 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 落于 [mu-sigma,mu+sigma] 范围 //--- 设置分布参数 double mu=5.0; double sigma=1.0; //--- 设置间隔 double x1=mu-sigma; double x2=mu+sigma; //--- 概率计算变量 double cdf1,cdf2,probability; //--- 错误代码变量 int error_code1,error_code2; //--- 计算分布函数值 cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1); cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2); //--- 检查错误代码 if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { //--- 计算概率 probability=cdf2-cdf1; //--- 输出结果 PrintFormat("x1=%5.8f, x2=%5.8f, 概率=%5.8f",x1,x2,probability); } //--- 2. 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 搜索随机变量范围值, //--- 其与 mu 对称, 且对应于 95% 的置信率。 //--- 设置置信率 probability=0.95; //--- 在间隔界限处设置概率 double p1=(1.0-probability)*0.5; double p2=probability+(1.0-probability)*0.5; //--- 计算间隔界限 x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1); x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2); //--- 检查错误代码 if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK) { //--- 输出结果 PrintFormat("x1=%5.8f, x2=%5.8f",x1,x2); } //--- 3. 根据参数为 mu 和 sigma 的正态定律分布, 生成 1000000 个随机数, //--- 在所获数值上计算直方图, 前 4 个力矩并, 与理论值比较 //--- 设置数值数量并准备数组 int data_count=1000000; double data[]; ArrayResize(data,data_count); //--- 生成随机值并将它们保存到数组 for(int i=0; i<data_count; i++) { data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1); } //--- 设置初始值索引, 以及用于计算的数据量 int start=0; int count=data_count; //--- 计算所生成数值的前 4 个力矩 double mean=MathMean(data,start,count); double variance=MathVariance(data,start,count); double skewness=MathSkewness(data,start,count); double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count); //--- 理论力矩的变量 double normal_mean=0; double normal_variance=0; double normal_skewness=0; double normal_kurtosis=0; //--- 显示计算的力矩值 PrintFormat(" 均值=%.10f, 方差=%.10f 偏度=%.10f 峰度=%.10f",mean,variance,skewness,kurtosis); //--- 计算力矩的理论值, 并将它们与所获值比较 if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1)) { PrintFormat("正态均值=%.10f, 正态方差=%.10f 正态偏度=%.10f 正态峰度=%.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis); PrintFormat("增量均值=%.4f, 增量方差=%.4f 增量偏度=%.4f 增量峰度=%.4f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis); } //--- 计算分布直方图, 并将其保存到 normal.csv 文件 int ncells=50; CalculateHistogram(data,ncells,"normal.csv"); }
Script execution results:
图例. 1. TestNormal.mq5 脚本操作结果
注意, "峰度" 参数值的所有计算均使用 "过量峰度=峰度-3", 即, 对于正态分布等于零。
计算过的直方图保存到 normal.csv 文件 (图例. 2)
图例. 2. 随机数的分布直方图, 是根据参数为 mu=5 he1 sigma=1 的正态分布生成
5. 计算速度比较
为了比较统计函数的计算速度, 用来测量概率密度函数(pdf), 累加分布函数(cdf), 分位数计算函数和伪随机数生成函数计算时间的脚本已经准备就绪。
计算已在 51 个值的数组上执行。对于连续分布, 函数值的计算在 0 到 1 的范围内执行; 对于离散分布 - 从 0 到 50。R 语言统计函数的计算时间已经使用 microbenchmark 库得到。MQL5 函数的计算时间已经利用 GetMicrosecondCount() 函数测量。计算脚本 TestStatBenchmark.mq5 可在 终端_数据_文件夹\MQL5\Scripts\UnitTests\Stat 下找到。R 语言版的脚本和计算速度测量的结果在附录中提供。
计算已在 Intel Core i7-4790, CPU 3.6 Ghz, 16 GB RAM, Windows 10 x64 的电脑上进行。
计算时间测量的结果 (微秒, μs) 示于表 3 中。
|编号
|分布
|MQL5 计算
PDF 时间 (µs)
| R time for calculating
PDF 时间 (µs)
|PDF
R/MQL5
|MQL5 计算
CDF 时间 (µs)
|R time for calculating
CDF 时间 (µs)
|CDF
R/MQL5
|MQL5 time for calculating
分位数 时间 (µs)
| R time for calculating
分位数 时间 (µs)
|Quantile
R/MQL5
| MQL5 time for generating
随机数 时间 (µs)
|R time for generating
random numbers (µs)
|Random
R/MQL5
|1
| 二项
|4.39
|11.663
|2.657
|13.65
|25.316
|1.855
|50.18
|66.845
|1.332
|318.73
|1816.463
|5.699
|2
| β
|1.74
|17.352
|9.972
|4.76
|15.076
|3.167
|48.72
|129.992
|2.668
|688.81
|1723.45
|2.502
|3
| γ
|1.31
|8.251
|6.347
|8.09
|14.792
|1.828
|50.83
|64.286
|1.265
|142.84
|1281.707
|8.973
|60
| 柯西
|0.45
|1.423
|3.162
|1.33
|15.078
|11.34
|1.37
|2.845
|2.077
|224.19
|588.517
|2.625
|5
| 指数
|0.85
|3.13
|3.682
|0.77
|2.845
|3.695
|0.53
|2.276
|4.294
|143.18
|389.406
|2.72
|6
| 均匀
|0.42
|2.561
|6.098
|0.45
|1.423
|3.162
|0.18
|2.846
|15.81
|40.3
|247.467
|6.141
|7
| 几何
|2.3
|5.121
|2.227
|2.12.
|4.552
|2.147
|0.81
|5.407
|6.675
|278
|1078.045
|3.879
|8
| 超几何
|1.85
|11.095
|5.997
|0.9
|8.819
|9.799
|0.75
|9.957
|13.28
|302.55
|880.356
|2.91
|9
| 逻辑斯谛
|1.27
|4.267
|3.36
|1.11
|4.267
|3.844
|0.71
|3.13
|4.408
|178.65
|626.632
|3.508
|10
| 威布尔
|2.99
|5.69
|1.903
|2.74
|4.268
|1.558
|2.64
|6.828
|2.586
|536.37
|1558.472
|2.906
|11
| 泊松
|2.91
|5.974
|2.053
|6.26
|8.534
|1.363
|3.43
|13.085
|3.815
|153.59
|303.219
|1.974
|12
| F
|3.86
|10.241
|2.653
|9.94
|22.472
|2.261
|65.47
|135.396
|2.068
|1249.22
|1801.955
|1.442
|13
| 卡方
|2.47
|5.974
|2.419
|7.71
|13.37
|1.734
|44.11
|61.725
|1.399
|210.24
|1235.059
|5.875
|14
| 非中心卡方
|8.05
|14.223
|1.767
|45.61
|209.068
|4.584
|220.66
|10342.96
|46.873
|744.45
|1997.653
|2.683
|15
| 非中心 F
|19.1
|28.446
|1.489
|14.67
|46.935
|3.199
|212.21
|2561.991
|12.073
|1848.9
|2912.141
|1.575
|16
| 非中心 β
|16.3
|26.739
|1.64
|10.48
|43.237
|4.126
|153.66
|2290.915
|14.909
|2686.82
|2839.893
|1.057
|17
| 负二项
|6.13
|11.094
|1.81
|12.21
|19.627
|1.607
|14.05
|60.019
|4.272
|1130.39
|1936.498
|1.713
|18
| 正态
|1.15
|4.267
|3.71
|0.81
|3.983
|4.917
|0.7
|2.277
|3.253
|293.7
|696.321
|2.371
|19
| 对数正态
|1.99
|5.406
|2.717
|3.19
|8.819
|2.765
|3.18
|6.259
|1.968
|479.75
|1269.761
|2.647
|20
| T
|2.32
|11.663
|5.027
|8.01
|19.059
|2.379
|50.23
|58.596
|1.167
|951.58
|1425.92
|1.498
|21
| 非中心 T
|38.47
|86.757
|2.255
|27.75
|39.823
|1.435
|1339.51
|1930.524
|1.441
|1550.27
|1699.84
|1.096
|<PDF R/MQL5>
|3.474
| <CDF R/MQL5>
|3.465
| <Quantile R/MQL5>
|7.03
| <Random R/MQL5>
|3.13
Table 4. R 语言和 MQL5 中的统计函数计算时间 (单位微秒)
R 语言取用最小时间值, 对于 MQL5 取用了平均值 (pdf_mean, cdf_mean, quantile_mean, random_mean)。
表 3 所示即使在这样的条件下, MQL5 中统计库函数的计算仍然比 R 语言中的统计库函数的计算快若干倍。平均而言, MQL5 的计算比 R 语言快 3 至 7 倍, 甚至考虑到较新版本的 R 语言函数实际上是用C++ 编写的。
实际上, MQL5 编译器比 R 语言函数的 C++ 实现要快得多, 这表明我们的开发具有极高品质。将程序从 R 语言转换为 MQL5 可以显著提高速度, 并且不需要使用第三方 DLL。
6. 已检测到的 R 语言中的计算误差
在 R 语言的测试期间, 已检测到非中心 t-分布的分位数计算中的误差。
例如:
> n <- 10 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf<-dt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_cdf<-pt(k, 10,8, log = FALSE) > nt_quantile<-qt(nt_cdf, 10,8, log = FALSE) > nt_pdf [1] 4.927733e-15 1.130226e-14 2.641608e-14 6.281015e-14 1.516342e-13 3.708688e-13 9.166299e-13 [8] 2.283319e-12 5.716198e-12 1.433893e-11 3.593699e-11 > nt_cdf [1] 6.220961e-16 1.388760e-15 3.166372e-15 7.362630e-15 1.742915e-14 4.191776e-14 1.021850e-13 [8] 2.518433e-13 6.257956e-13 1.563360e-12 3.914610e-12 > k [1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 > nt_quantile [1] -Inf -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 -1.340781e+154 [7] -1.340781e+154 7.000000e-01 8.000000e-01 9.000000e-01 1.000000e+00
在 R 语言中学生 t-分布的计算使用 Lenth [6] 提出的 AS 243 算法。该方法的优点是具有不完全 β 函数的无限系列成员的快速递归计算。但文献 [7] 中已经表明, 由于在序列成员求和期间精度评估中的错误, 该算法导致错误 (文献 [7] 中的表 2), 特别是对于非中心 delta 参数的大数值。文献 [7] 的作者提出了一种非中心 t-分布概率递归计算的校正算法。
MQL5 统计库使用文献 [7] 中提出的正确算法来计算概率, 这提供了准确的结果。
应当注意, 在 R 语言中, γ、卡方和非中心卡方分布在点 x = 0 处的概率密度的定义会导致无限表达式:
> dgamma(0,0.5,1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=1) [1] Inf > dchisq(0,df=0.5,ncp=0) [1] Inf
因此, 在 R 语言中, 在点 x = 0 处, 概率密度的定义使用极限值。尽管在点 x = 0 处无穷大, 在此情况下, 在积分期间不发生偏差, 并且密度的积分是有限的。
当计算概率时 (例如, for x=0.1), 它们与来自 Wolfram Alpha (γ, 卡方, 非中心卡方) 的值相匹配。
> pgamma(0.1,0.5,1) [1] 0.3452792 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=0) [1] 0.5165553 > pchisq(0.1,df=0.5,ncp=1) [1] 0.3194965
Wolfram Alpha (数值) 和 Matlab 在点 point x=0 出的密度定义不一样:
图例. 3. 在 Wolfram Alpha 中的 γ 分布概率密度定义
图例. 4. 在 Wolfram Alpha 中的卡方分布概率密度定义
图例. 5. 在 Wolfram Alpha 中的非中心卡方分布概率密度定义
在 MQL5 统计库中, 根据定义, 在点 x = 0 处这些分布的密度被认为等于零。
为了确保计算精度, 并允许第三方开发人员测试库的质量, 在标准发布版中含有多个单元测试脚本。它们可以在 /Scripts/UnitTests/Stat 文件夹中找到。
结论
本文研究 MQL5 统计库的主要函数。
它们可以进行数据统计特性的计算, 并可处理 R 语言实现的基本统计分布。此外, 软件库还包含用于计算理论分布力矩的函数, 可评估真实分布到建模的一致性程度。
由于 MQL5 的新 64-位编译器 的极高性能, 复杂的数学计算比 R 语言中快若干倍, 这显著促进了研究进程。
参考文献
- 用于统计计算的 R 项目。
- N. Balakrishnan, N. L. Johnson, S. Kotz "Continuous Univariate Distributions: Volume 1." Wiley-Interscience, 1994.
- N. Balakrishnan, N. L. Johnson, S. Kotz "Continuous Univariate Distributions: Volume 2." Wiley-Interscience, 2000.
- N. L. Johnson, S. Kotz, A. W. Kemp "Univariate Discrete Distributions", Wiley-Interscience, 2005.
- Forbes C., Evans M., Hastings N., Peacock B., "Statistical Distributions", 4th Edition, John Wiley and Sons, 2011.
- Lenth, R.V., "Cumulative distribution function of the noncentral t distribution", Appled Statistics, vol. 38 (1989), 185–189.
- D. Benton, K. Krishnamoorthy, "Computing discrete mixtures of continuous distributions: noncentral chisquare, noncentral t and the distribution of the square of the sample multiple correlation coefficient", Computational Statistics & Data Analysis, 43, (2003), 249-267
附录。统计函数计算时间的测量结果
评估 R 语言中统计函数计算时间及其操作结果的脚本在附录中提供, 以及 TestStatBenchmark.mq5 脚本操作的结果。
R 语言脚本:
n <- 50
k <- seq(0,n,by=1)
binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE))
binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE))
binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE))
binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom(10000, 50, 0.6))
print(binomial_pdf)
print(binomial_cdf)
print(binomial_quantile)
print(binomial_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2, 4, log = FALSE))
beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2, 4, log = FALSE))
beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE))
beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2, 4,))
print(beta_pdf)
print(beta_cdf)
print(beta_quantile)
print(beta_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE))
gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE))
gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE))
gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma(10000, 1,1))
print(gamma_pdf)
print(gamma_cdf)
print(gamma_quantile)
print(gamma_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2,1, log = FALSE))
cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2,1, log = FALSE))
cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE))
cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy(10000, 2, 1))
print(cauchy_pdf)
print(cauchy_cdf)
print(cauchy_quantile)
print(cauchy_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2, log = FALSE))
exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2, log = FALSE))
exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2, log = FALSE))
exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp(10000, 2))
print(exponential_pdf)
print(exponential_cdf)
print(exponential_quantile)
print(exponential_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0, 10, log = FALSE))
uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0, 10, log = FALSE))
uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE))
uniform_random <- microbenchmark(random<-runif(10000, 0, 10))
print(uniform_pdf)
print(uniform_cdf)
print(uniform_quantile)
print(uniform_random)
n <- 50
k <- seq(0,n,by=1)
geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3, log = FALSE))
geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3, log = FALSE))
geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE))
geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom(10000, 0.3))
print(geometric_pdf)
print(geometric_cdf)
print(geometric_quantile)
print(geometric_random)
n <- 50
k <- seq(0,n,by=1)
hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12,38,11, log = FALSE))
hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12,38,11, log = FALSE))
hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12,38,11, log = FALSE))
hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper(10000, 12,38,11))
print(hypergeometric_pdf)
print(hypergeometric_cdf)
print(hypergeometric_quantile)
print(hypergeometric_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1,2, log = FALSE))
logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1,2, log = FALSE))
logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1,2, log = FALSE))
logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis(10000, 1,2))
print(logistic_pdf)
print(logistic_cdf)
print(logistic_quantile)
print(logistic_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5,1, log = FALSE))
weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5,1, log = FALSE))
weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5,1, log = FALSE))
weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull(10000, 5,1))
print(weibull_pdf)
print(weibull_cdf)
print(weibull_quantile)
print(weibull_random)
n <- 50
k <- seq(0,n,by=1)
poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1, log = FALSE))
poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1, log = FALSE))
poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1, log = FALSE))
poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois(10000, 1))
print(poisson_pdf)
print(poisson_cdf)
print(poisson_quantile)
print(poisson_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20, log = FALSE))
f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20, log = FALSE))
f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,log = FALSE))
f_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20))
print(f_pdf)
print(f_cdf)
print(f_quantile)
print(f_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,log = FALSE))
chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2, log = FALSE))
chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2, log = FALSE))
chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2))
print(chisquare_pdf)
print(chisquare_cdf)
print(chisquare_quantile)
print(chisquare_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,1, log = FALSE))
nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2,1,log = FALSE))
nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2,1, log = FALSE))
nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2,1))
print(nchisquare_pdf)
print(nchisquare_cdf)
print(nchisquare_quantile)
print(nchisquare_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20,2, log = FALSE))
nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20,2, log = FALSE))
nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,2, log = FALSE))
nf_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20,2))
print(nf_pdf)
print(nf_cdf)
print(nf_quantile)
print(nf_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2,4,1, log = FALSE))
nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2,4,1, log = FALSE))
nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2,4,1, log = FALSE))
nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2,4,1))
print(nbeta_pdf)
print(nbeta_cdf)
print(nbeta_quantile)
print(nbeta_random)
n <- 50
k <- seq(0,n,by=1)
nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE))
nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE))
nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE))
nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom(10000, 2, 0.5))
print(nbinom_pdf)
print(nbinom_cdf)
print(nbinom_quantile)
print(nbinom_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1, 1, log = FALSE))
normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1, 1, log = FALSE))
normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1,1, log = FALSE))
normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm(10000, 1,1))
print(normal_pdf)
print(normal_cdf)
print(normal_quantile)
print(normal_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE))
lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE))
lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5,0.6, log = FALSE))
lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm(10000, 0.5,0.6))
print(lognormal_pdf)
print(lognormal_cdf)
print(lognormal_quantile)
print(lognormal_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8, log = FALSE))
t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8, log = FALSE))
t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8, log = FALSE))
t_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 8))
print(t_pdf)
print(t_cdf)
print(t_quantile)
print(t_random)
n <- 50
k <- seq(0,1,by=1/n)
nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10,1, log = FALSE))
nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10,1, log = FALSE))
nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10,1, log = FALSE))
nt_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 10,1))
print(nt_pdf)
print(nt_cdf)
print(nt_quantile)
print(nt_random)
Result:
R version 3.2.5 (2016-04-14) -- "Very, Very Secure Dishes" Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors()' for more information and 'citation()' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. [Workspace loaded from ~/Test/111/.RData] > library(microbenchmark) > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > binomial_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE)) > binomial_random <- microbenchmark(random<-rbinom(10000, 50, 0.6)) > print(binomial_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 11.663 11.948 13.37888 12.233 12.233 47.503 100 > print(binomial_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbinom(k, 50, 0.6, log = FALSE) 25.316 25.602 29.63195 25.886 35.557 93.868 100 > print(binomial_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbinom(cdf, 50, 0.6, log = FALSE) 66.845 67.13 72.09098 67.699 73.672 130.276 100 > print(binomial_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbinom(10000, 50, 0.6) 1.816463 1.89056 1.948185 1.929814 1.989262 2.308835 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > beta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2, 4, log = FALSE)) > beta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE)) > beta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2, 4,)) > print(beta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 17.352 17.637 19.99512 17.638 18.206 109.797 100 > print(beta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, log = FALSE) 15.076 15.361 16.83489 15.646 15.9295 75.379 100 > print(beta_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, log = FALSE) 129.992 130.277 140.8325 131.4145 143.93 201.672 100 > print(beta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, ) 1.72345 1.794132 1.862292 1.836515 1.901226 2.823963 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > gamma_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)) > gamma_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE)) > gamma_random <- microbenchmark(random<-rgamma(10000, 1,1)) > print(gamma_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 8.251 8.8195 10.92684 9.104 9.389 122.312 100 > print(gamma_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 1, 1, log = FALSE) 14.792 15.646 20.43306 20.055 21.334 106.099 100 > print(gamma_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgamma(cdf, 1, 1, log = FALSE) 64.286 64.854 70.09419 65.139 67.13 162.988 100 > print(gamma_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgamma(10000, 1, 1) 1.281707 1.330347 1.410961 1.362631 1.421226 2.322204 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > cauchy_pdf <- microbenchmark(pdf<-dcauchy(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgamma(k, 2,1, log = FALSE)) > cauchy_quantile <- microbenchmark(quantile<-qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE)) > cauchy_random <- microbenchmark(random<-rcauchy(10000, 2, 1)) > print(cauchy_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dcauchy(k, 2, 1, log = FALSE) 1.423 1.708 2.8431 1.709 2.278 67.415 100 > print(cauchy_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgamma(k, 2, 1, log = FALSE) 15.078 15.646 16.51914 15.93 16.215 33.281 100 > print(cauchy_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qcauchy(cdf, 2, 1, log = FALSE) 2.845 3.13 3.8044 3.131 3.415 56.606 100 > print(cauchy_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rcauchy(10000, 2, 1) 588.517 615.823 663.8658 637.7255 674.845 1520.356 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > exponential_pdf <- microbenchmark(pdf<-dexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_cdf <- microbenchmark(cdf<-pexp(k, 2, log = FALSE)) > exponential_quantile <- microbenchmark(quantile<-qexp(cdf, 2, log = FALSE)) > exponential_random <- microbenchmark(random<-rexp(10000, 2)) > print(exponential_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dexp(k, 2, log = FALSE) 3.13 3.414 4.08887 3.415 3.415 67.699 100 > print(exponential_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pexp(k, 2, log = FALSE) 2.845 3.13 4.38756 3.414 3.5565 58.597 100 > print(exponential_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qexp(cdf, 2, log = FALSE) 2.276 2.561 3.80729 2.5615 2.846 44.659 100 > print(exponential_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rexp(10000, 2) 389.406 408.8895 440.9583 418.4185 444.8715 1371.875 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > uniform_pdf <- microbenchmark(pdf<-dunif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_cdf <- microbenchmark(cdf<-punif(k, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_quantile <- microbenchmark(quantile<-qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE)) > uniform_random <- microbenchmark(random<-runif(10000, 0, 10)) > print(uniform_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dunif(k, 0, 10, log = FALSE) 2.561 2.846 3.78734 3.13 3.131 66.277 100 > print(uniform_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- punif(k, 0, 10, log = FALSE) 1.423 1.708 2.41635 1.992 1.993 53.477 100 > print(uniform_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qunif(cdf, 0, 10, log = FALSE) 2.846 3.131 5.13561 3.415 3.6995 82.774 100 > print(uniform_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- runif(10000, 0, 10) 247.467 258.7035 317.1567 279.6095 357.2635 1267.769 100 > > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > geometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-pgeom(k, 0.3, log = FALSE)) > geometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE)) > geometric_random <- microbenchmark(random<-rgeom(10000, 0.3)) > print(geometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dgeom(k, 0.3, log = FALSE) 5.121 5.122 6.14258 5.406 5.406 60.304 100 > print(geometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pgeom(k, 0.3, log = FALSE) 4.552 4.836 5.50548 4.837 5.1215 46.081 100 > print(geometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qgeom(cdf, 0.3, log = FALSE) 5.407 5.974 7.12107 5.975 6.259 71.681 100 > print(geometric_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rgeom(10000, 0.3) 1.078045 1.127681 1.192608 1.156125 1.199361 1.604267 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > hypergeometric_pdf <- microbenchmark(pdf<-dhyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_cdf <- microbenchmark(cdf<-phyper(k, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_quantile <- microbenchmark(quantile<-qhyper(cdf, 12,38,11, log = FALSE)) > hypergeometric_random <- microbenchmark(random<-rhyper(10000, 12,38,11)) > print(hypergeometric_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dhyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 11.095 13.939 17.07667 14.224 14.935 101.548 100 > print(hypergeometric_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- phyper(k, 12, 38, 11, log = FALSE) 8.819 9.387 12.60515 9.672 12.517 62.01 100 > print(hypergeometric_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qhyper(cdf, 12, 38, 11, log = FALSE) 9.957 10.3835 13.00618 10.81 11.948 64.286 100 > print(hypergeometric_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rhyper(10000, 12, 38, 11) 880.356 938.9515 993.8324 963.9835 996.8365 1375.289 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > logistic_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_cdf <- microbenchmark(cdf<-plogis(k, 1,2, log = FALSE)) > logistic_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlogis(cdf, 1,2, log = FALSE)) > logistic_random <- microbenchmark(random<-rlogis(10000, 1,2)) > print(logistic_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.94354 4.553 4.837 53.477 100 > print(logistic_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plogis(k, 1, 2, log = FALSE) 4.267 4.552 5.96056 4.837 4.837 96.428 100 > print(logistic_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlogis(cdf, 1, 2, log = FALSE) 3.13 3.415 4.1742 3.415 3.699 56.036 100 > print(logistic_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlogis(10000, 1, 2) 626.632 649.956 696.2128 675.2725 715.805 1589.191 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > weibull_pdf <- microbenchmark(pdf<-dweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_cdf <- microbenchmark(cdf<-pweibull(k, 5,1, log = FALSE)) > weibull_quantile <- microbenchmark(quantile<-qweibull(cdf, 5,1, log = FALSE)) > weibull_random <- microbenchmark(random<-rweibull(10000, 5,1)) > print(weibull_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 5.69 5.974 7.21775 5.975 6.259 85.619 100 > print(weibull_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pweibull(k, 5, 1, log = FALSE) 4.268 4.552 7.83782 4.8365 7.966 90.455 100 > print(weibull_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qweibull(cdf, 5, 1, log = FALSE) 6.828 7.112 7.96587 7.113 7.397 48.641 100 > print(weibull_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rweibull(10000, 5, 1) 1.558472 1.59744 1.659753 1.632853 1.679502 2.616603 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > poisson_pdf <- microbenchmark(pdf<-dpois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_cdf <- microbenchmark(cdf<-ppois(k, 1, log = FALSE)) > poisson_quantile <- microbenchmark(quantile<-qpois(cdf, 1, log = FALSE)) > poisson_random <- microbenchmark(random<-rpois(10000, 1)) > print(poisson_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dpois(k, 1, log = FALSE) 5.974 6.543 7.30316 6.544 6.828 54.046 100 > print(poisson_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- ppois(k, 1, log = FALSE) 8.534 8.819 10.25846 9.104 9.388 64.286 100 > print(poisson_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qpois(cdf, 1, log = FALSE) 13.085 13.086 14.37438 13.37 13.654 61.157 100 > print(poisson_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rpois(10000, 1) 303.219 314.8815 327.5787 324.552 341.335 373.477 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > f_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20, log = FALSE)) > f_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20, log = FALSE)) > f_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,log = FALSE)) > f_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20)) > print(f_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, log = FALSE) 10.241 10.81 12.43159 10.811 11.095 71.112 100 > print(f_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, log = FALSE) 22.472 22.757 25.66972 23.041 23.3265 86.189 100 > print(f_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, log = FALSE) 135.396 136.25 166.7057 157.7255 186.171 255.717 100 > print(f_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20) 1.801955 1.889706 1.947645 1.929528 1.98272 2.725546 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > chisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,log = FALSE)) > chisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2, log = FALSE)) > chisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2, log = FALSE)) > chisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2)) > print(chisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, log = FALSE) 5.974 6.259 7.06416 6.4015 6.544 52.339 100 > print(chisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, log = FALSE) 13.37 13.655 15.46392 13.655 13.94 99.841 100 > print(chisquare_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, log = FALSE) 61.725 62.2945 68.40176 62.7215 72.25 132.553 100 > print(chisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2) 1.235059 1.29408 1.38993 1.333903 1.401743 2.205582 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nchisquare_pdf <- microbenchmark(pdf<-dchisq(k, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_cdf <- microbenchmark(cdf<-pchisq(k, 2,1,log = FALSE)) > nchisquare_quantile <- microbenchmark(quantile<-qchisq(cdf, 2,1, log = FALSE)) > nchisquare_random <- microbenchmark(random<-rchisq(10000, 2,1)) > print(nchisquare_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 14.223 14.509 17.3866 14.793 15.6455 37.548 100 > print(nchisquare_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pchisq(k, 2, 1, log = FALSE) 209.068 210.49 231.6357 223.1475 240.499 309.193 100 > print(nchisquare_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qchisq(cdf, 2, 1, log = FALSE) 10.34296 10.65955 10.90239 10.83733 11.02563 12.31558 100 > print(nchisquare_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rchisq(10000, 2, 1) 1.997653 2.073457 2.187417 2.114845 2.183111 3.134576 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nf_pdf <- microbenchmark(pdf<-df(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_cdf <- microbenchmark(cdf<-pf(k, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_quantile <- microbenchmark(quantile<-qf(cdf, 10,20,2, log = FALSE)) > nf_random <- microbenchmark(random<-rf(10000, 10,20,2)) > print(nf_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- df(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 28.446 30.153 34.12338 30.438 31.291 68.836 100 > print(nf_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pf(k, 10, 20, 2, log = FALSE) 46.935 61.8685 64.53899 63.433 65.708 106.953 100 > print(nf_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qf(cdf, 10, 20, 2, log = FALSE) 2.561991 2.640355 2.719223 2.68999 2.744461 3.737598 100 > print(nf_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rf(10000, 10, 20, 2) 2.912141 2.989225 3.100073 3.035163 3.110825 4.062433 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nbeta_pdf <- microbenchmark(pdf<-dbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_cdf <- microbenchmark(cdf<-pbeta(k, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_quantile <- microbenchmark(quantile<-qbeta(cdf, 2,4,1, log = FALSE)) > nbeta_random <- microbenchmark(random<-rbeta(10000, 2,4,1)) > print(nbeta_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 26.739 27.308 31.31301 27.592 30.5795 56.891 100 > print(nbeta_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pbeta(k, 2, 4, 1, log = FALSE) 43.237 43.806 55.11814 56.321 57.7435 167.255 100 > print(nbeta_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qbeta(cdf, 2, 4, 1, log = FALSE) 2.290915 2.375111 2.440959 2.431146 2.49927 2.644764 100 > print(nbeta_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rbeta(10000, 2, 4, 1) 2.839893 3.002737 3.143906 3.073848 3.150932 4.302789 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,n,by=1) > nbinom_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE)) > nbinom_random <- microbenchmark(random<-rnbinom(10000, 2, 0.5)) > print(nbinom_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 11.094 11.379 13.37031 11.664 11.948 78.508 100 > print(nbinom_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnbinom(k, 2, 0.5, log = FALSE) 19.627 19.913 22.94469 20.197 20.482 130.277 100 > print(nbinom_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnbinom(cdf, 2, 0.5, log = FALSE) 60.019 60.588 69.73866 61.442 74.099 122.028 100 > print(nbinom_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnbinom(10000, 2, 0.5) 1.936498 2.029226 2.086237 2.072035 2.125084 2.354061 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > normal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_cdf <- microbenchmark(cdf<-pnorm(k, 1, 1, log = FALSE)) > normal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qnorm(cdf, 1,1, log = FALSE)) > normal_random <- microbenchmark(random<-rnorm(10000, 1,1)) > print(normal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 4.267 4.552 5.7927 4.553 4.837 75.663 100 > print(normal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pnorm(k, 1, 1, log = FALSE) 3.983 4.269 5.94911 4.553 4.979 50.632 100 > print(normal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qnorm(cdf, 1, 1, log = FALSE) 2.277 2.561 3.42042 2.845 2.846 45.227 100 > print(normal_random) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rnorm(10000, 1, 1) 696.321 728.747 779.1994 749.7965 778.3835 1541.12 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > lognormal_pdf <- microbenchmark(pdf<-dlnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_cdf <- microbenchmark(cdf<-plnorm(k, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_quantile <- microbenchmark(quantile<-qlnorm(cdf, 0.5,0.6, log = FALSE)) > lognormal_random <- microbenchmark(random<-rlnorm(10000, 0.5,0.6)) > print(lognormal_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dlnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 5.406 5.69 6.89638 5.975 6.259 50.917 100 > print(lognormal_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- plnorm(k, 0.5, 0.6, log = FALSE) 8.819 9.387 12.3463 9.3885 12.6595 71.681 100 > print(lognormal_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qlnorm(cdf, 0.5, 0.6, log = FALSE) 6.259 6.544 7.38277 6.544 6.828 58.881 100 > print(lognormal_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rlnorm(10000, 0.5, 0.6) 1.269761 1.329209 1.380386 1.362632 1.401743 2.247395 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > t_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 8, log = FALSE)) > t_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 8, log = FALSE)) > t_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 8, log = FALSE)) > t_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 8)) > print(t_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 8, log = FALSE) 11.663 12.233 15.71413 12.517 16.0725 76.517 100 > print(t_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 8, log = FALSE) 19.059 20.6235 23.23485 21.05 21.619 127.717 100 > print(t_quantile) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 8, log = FALSE) 58.596 58.882 64.84339 59.166 62.01 151.611 100 > print(t_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 8) 1.42592 1.480676 1.553132 1.51424 1.569565 2.44679 100 > > n <- 50 > k <- seq(0,1,by=1/n) > nt_pdf <- microbenchmark(pdf<-dt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_cdf <- microbenchmark(cdf<-pt(k, 10,1, log = FALSE)) > nt_quantile <- microbenchmark(quantile<-qt(cdf, 10,1, log = FALSE)) > nt_random <- microbenchmark(random<-rt(10000, 10,1)) > print(nt_pdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval pdf <- dt(k, 10, 1, log = FALSE) 86.757 88.037 92.88671 89.317 91.4505 130.276 100 > print(nt_cdf) Unit: microseconds expr min lq mean median uq max neval cdf <- pt(k, 10, 1, log = FALSE) 39.823 40.2505 44.51695 40.6765 49.352 70.829 100 > print(nt_quantile) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval quantile <- qt(cdf, 10, 1, log = FALSE) 1.930524 1.981866 2.038755 2.0224 2.079715 2.594987 100 > print(nt_random) Unit: milliseconds expr min lq mean median uq max neval random <- rt(10000, 10, 1) 1.69984 1.764693 1.867469 1.814044 1.893263 2.856959 100
脚本 TestStatBenchmark.mq5 的操作结果:
PP 0 13:06:15.252 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)
KJ 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): pdf_mean=4.39, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=40.00, pdf_stddev=2.21, pdf_avgdev=0.95
MS 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): cdf_mean=13.65, cdf_median=12.00, cdf_min=11.00, cdf_max=54.00, cdf_stddev=4.09, cdf_avgdev=2.37
GF 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): quantile_mean=50.18, quantile_median=45.00, quantile_min=43.00, quantile_max=108.00, quantile_stddev=9.97, quantile_avgdev=7.41
QO 0 13:06:15.639 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Binomial time (microseconds): random_mean=318.73, random_median=312.00, random_min=284.00, random_max=478.00, random_stddev=28.74, random_avgdev=22.22
LP 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): pdf_mean=1.74, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.53
EI 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): cdf_mean=4.76, cdf_median=4.00, cdf_min=3.00, cdf_max=68.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.19
LM 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): quantile_mean=48.72, quantile_median=44.00, quantile_min=43.00, quantile_max=111.00, quantile_stddev=10.21, quantile_avgdev=6.96
QG 0 13:06:16.384 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Beta time (microseconds): random_mean=688.81, random_median=680.00, random_min=625.00, random_max=976.00, random_stddev=43.92, random_avgdev=31.81
HE 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): pdf_mean=1.31, pdf_median=1.00, pdf_min=1.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.47
GL 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): cdf_mean=8.09, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=92.00, cdf_stddev=3.67, cdf_avgdev=1.40
CF 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): quantile_mean=50.83, quantile_median=46.00, quantile_min=45.00, quantile_max=106.00, quantile_stddev=9.27, quantile_avgdev=6.72
GR 0 13:06:16.587 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Gamma time (microseconds): random_mean=142.84, random_median=132.00, random_min=128.00, random_max=260.00, random_stddev=19.73, random_avgdev=15.32
QD 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): pdf_mean=0.45, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=11.00, pdf_stddev=0.85, pdf_avgdev=0.54
QK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): cdf_mean=1.33, cdf_median=1.00, cdf_min=1.00, cdf_max=12.00, cdf_stddev=0.81, cdf_avgdev=0.48
MR 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): quantile_mean=1.37, quantile_median=1.00, quantile_min=1.00, quantile_max=14.00, quantile_stddev=0.89, quantile_avgdev=0.51
IK 0 13:06:16.815 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Cauchy time (microseconds): random_mean=224.19, random_median=215.00, random_min=200.00, random_max=352.00, random_stddev=26.86, random_avgdev=20.34
PQ 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): pdf_mean=0.85, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.54
GK 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): cdf_mean=0.77, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.94, cdf_avgdev=0.47
HE 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): quantile_mean=0.53, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.78, quantile_avgdev=0.54
HL 0 13:06:16.960 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Exponential time (microseconds): random_mean=143.18, random_median=130.00, random_min=128.00, random_max=272.00, random_stddev=21.58, random_avgdev=16.98
LK 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): pdf_mean=0.42, pdf_median=0.00, pdf_min=0.00, pdf_max=12.00, pdf_stddev=0.82, pdf_avgdev=0.52
CE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): cdf_mean=0.45, cdf_median=0.00, cdf_min=0.00, cdf_max=16.00, cdf_stddev=0.96, cdf_avgdev=0.55
LO 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): quantile_mean=0.18, quantile_median=0.00, quantile_min=0.00, quantile_max=1.00, quantile_stddev=0.38, quantile_avgdev=0.29
GE 0 13:06:17.002 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Uniform time (microseconds): random_mean=40.30, random_median=36.00, random_min=35.00, random_max=83.00, random_stddev=7.61, random_avgdev=5.41
OP 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): pdf_mean=2.30, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=14.00, pdf_stddev=1.30, pdf_avgdev=0.52
DK 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): cdf_mean=2.12, cdf_median=2.00, cdf_min=1.00, cdf_max=18.00, cdf_stddev=1.69, cdf_avgdev=0.53
NE 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): quantile_mean=0.81, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=10.00, quantile_stddev=0.68, quantile_avgdev=0.39
IL 0 13:06:17.286 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Geometric time (microseconds): random_mean=278.00, random_median=271.00, random_min=251.00, random_max=429.00, random_stddev=28.23, random_avgdev=21.62
PG 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): pdf_mean=1.85, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.07, pdf_avgdev=0.48
CM 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): cdf_mean=0.90, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=0.85, cdf_avgdev=0.32
NP 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): quantile_mean=0.75, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.96, quantile_avgdev=0.48
FE 0 13:06:17.592 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Hypergeometric time (microseconds): random_mean=302.55, random_median=295.00, random_min=272.00, random_max=466.00, random_stddev=30.20, random_avgdev=22.99
ML 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): pdf_mean=1.27, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=91.00, pdf_stddev=3.04, pdf_avgdev=0.56
DR 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): cdf_mean=1.11, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.34, cdf_avgdev=0.40
IH 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): quantile_mean=0.71, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=12.00, quantile_stddev=0.79, quantile_avgdev=0.47
GL 0 13:06:17.774 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Logistic time (microseconds): random_mean=178.65, random_median=164.00, random_min=162.00, random_max=309.00, random_stddev=24.09, random_avgdev=17.94
MJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): pdf_mean=2.99, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=17.00, pdf_stddev=1.63, pdf_avgdev=0.57
GD 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): cdf_mean=2.74, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=19.00, cdf_stddev=1.23, cdf_avgdev=0.58
FO 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): quantile_mean=2.64, quantile_median=2.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.64, quantile_avgdev=0.76
DJ 0 13:06:18.319 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Weibull time (microseconds): random_mean=536.37, random_median=526.00, random_min=483.00, random_max=759.00, random_stddev=46.99, random_avgdev=34.40
HR 0 13:06:18.485 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): pdf_mean=2.91, pdf_median=3.00, pdf_min=2.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.40, pdf_avgdev=0.58
IL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): cdf_mean=6.26, cdf_median=6.00, cdf_min=5.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=2.38, cdf_avgdev=1.07
HE 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): quantile_mean=3.43, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=20.00, quantile_stddev=1.48, quantile_avgdev=0.68
DL 0 13:06:18.486 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Poisson time (microseconds): random_mean=153.59, random_median=144.00, random_min=138.00, random_max=265.00, random_stddev=18.57, random_avgdev=13.99
IH 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): pdf_mean=3.86, pdf_median=4.00, pdf_min=3.00, pdf_max=21.00, pdf_stddev=1.78, pdf_avgdev=0.76
GS 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): cdf_mean=9.94, cdf_median=9.00, cdf_min=7.00, cdf_max=36.00, cdf_stddev=3.82, cdf_avgdev=2.15
OI 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): quantile_mean=65.47, quantile_median=59.00, quantile_min=57.00, quantile_max=147.00, quantile_stddev=12.99, quantile_avgdev=9.64
DE 0 13:06:19.814 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) F time (microseconds): random_mean=1249.22, random_median=1213.00, random_min=1127.00, random_max=1968.00, random_stddev=117.69, random_avgdev=72.17
EL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=2.47, pdf_median=2.00, pdf_min=2.00, pdf_max=13.00, pdf_stddev=1.32, pdf_avgdev=0.65
JK 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=7.71, cdf_median=7.00, cdf_min=7.00, cdf_max=23.00, cdf_stddev=1.91, cdf_avgdev=0.88
KQ 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=44.11, quantile_median=41.00, quantile_min=40.00, quantile_max=120.00, quantile_stddev=8.17, quantile_avgdev=5.38
CL 0 13:06:20.079 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) ChiSquare time (microseconds): random_mean=210.24, random_median=196.00, random_min=190.00, random_max=437.00, random_stddev=29.14, random_avgdev=21.00
HD 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): pdf_mean=8.05, pdf_median=8.00, pdf_min=7.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.41, pdf_avgdev=1.09
MR 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): cdf_mean=45.61, cdf_median=42.00, cdf_min=41.00, cdf_max=97.00, cdf_stddev=8.25, cdf_avgdev=5.70
FN 0 13:06:21.098 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): quantile_mean=220.66, quantile_median=211.50, quantile_min=196.00, quantile_max=362.00, quantile_stddev=24.71, quantile_avgdev=19.45
LI 0 13:06:21.099 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral ChiSquare time (microseconds): random_mean=744.45, random_median=728.00, random_min=672.00, random_max=1082.00, random_stddev=62.42, random_avgdev=43.24
RE 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): pdf_mean=19.10, pdf_median=18.00, pdf_min=16.00, pdf_max=50.00, pdf_stddev=4.67, pdf_avgdev=2.64
FS 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): cdf_mean=14.67, cdf_median=13.00, cdf_min=12.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.94, cdf_avgdev=2.44
EN 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): quantile_mean=212.21, quantile_median=203.00, quantile_min=189.00, quantile_max=347.00, quantile_stddev=24.37, quantile_avgdev=19.30
EF 0 13:06:23.194 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral F time (microseconds): random_mean=1848.90, random_median=1819.00, random_min=1704.00, random_max=2556.00, random_stddev=118.75, random_avgdev=78.66
EN 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): pdf_mean=16.30, pdf_median=15.00, pdf_min=14.00, pdf_max=43.00, pdf_stddev=4.32, pdf_avgdev=2.43
EP 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): cdf_mean=10.48, cdf_median=10.00, cdf_min=8.00, cdf_max=32.00, cdf_stddev=3.02, cdf_avgdev=1.72
ME 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): quantile_mean=153.66, quantile_median=141.00, quantile_min=135.00, quantile_max=283.00, quantile_stddev=20.83, quantile_avgdev=16.16
QJ 0 13:06:26.061 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral Beta time (microseconds): random_mean=2686.82, random_median=2649.00, random_min=2457.00, random_max=3753.00, random_stddev=150.32, random_avgdev=98.23
OO 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): pdf_mean=6.13, pdf_median=6.00, pdf_min=5.00, pdf_max=24.00, pdf_stddev=2.38, pdf_avgdev=1.22
DG 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): cdf_mean=12.21, cdf_median=11.00, cdf_min=11.00, cdf_max=33.00, cdf_stddev=3.07, cdf_avgdev=1.58
LJ 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): quantile_mean=14.05, quantile_median=13.00, quantile_min=12.00, quantile_max=82.00, quantile_stddev=4.81, quantile_avgdev=2.28
EM 0 13:06:27.225 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Negative Binomial time (microseconds): random_mean=1130.39, random_median=1108.00, random_min=1039.00, random_max=1454.00, random_stddev=69.41, random_avgdev=51.70
GP 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): pdf_mean=1.15, pdf_median=1.00, pdf_min=0.00, pdf_max=19.00, pdf_stddev=1.34, pdf_avgdev=0.45
OI 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): cdf_mean=0.81, cdf_median=1.00, cdf_min=0.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.16, cdf_avgdev=0.49
CN 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): quantile_mean=0.70, quantile_median=1.00, quantile_min=0.00, quantile_max=13.00, quantile_stddev=0.82, quantile_avgdev=0.49
EG 0 13:06:27.521 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Normal time (microseconds): random_mean=293.70, random_median=281.00, random_min=256.00, random_max=537.00, random_stddev=43.28, random_avgdev=31.62
FD 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): pdf_mean=1.99, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=18.00, pdf_stddev=1.48, pdf_avgdev=0.48
PN 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): cdf_mean=3.19, cdf_median=3.00, cdf_min=2.00, cdf_max=17.00, cdf_stddev=1.61, cdf_avgdev=0.64
DH 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): quantile_mean=3.18, quantile_median=3.00, quantile_min=2.00, quantile_max=19.00, quantile_stddev=1.77, quantile_avgdev=0.64
NR 0 13:06:28.010 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Lognormal time (microseconds): random_mean=479.75, random_median=468.00, random_min=428.00, random_max=754.00, random_stddev=48.26, random_avgdev=34.30
FL 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): pdf_mean=2.32, pdf_median=2.00, pdf_min=1.00, pdf_max=15.00, pdf_stddev=1.29, pdf_avgdev=0.54
QE 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): cdf_mean=8.01, cdf_median=7.00, cdf_min=6.00, cdf_max=39.00, cdf_stddev=3.13, cdf_avgdev=1.73
MM 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): quantile_mean=50.23, quantile_median=45.00, quantile_min=44.00, quantile_max=113.00, quantile_stddev=10.28, quantile_avgdev=7.73
KG 0 13:06:29.022 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) T time (microseconds): random_mean=951.58, random_median=931.00, random_min=859.00, random_max=1439.00, random_stddev=78.14, random_avgdev=49.72
CQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): pdf_mean=38.47, pdf_median=35.00, pdf_min=32.00, pdf_max=164.00, pdf_stddev=9.66, pdf_avgdev=6.38
OO 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): cdf_mean=27.75, cdf_median=25.00, cdf_min=24.00, cdf_max=80.00, cdf_stddev=7.02, cdf_avgdev=4.63
PF 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): quantile_mean=1339.51, quantile_median=1306.00, quantile_min=1206.00, quantile_max=2262.00, quantile_stddev=128.18, quantile_avgdev=74.83
OR 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) Noncentral T time (microseconds): random_mean=1550.27, random_median=1520.00, random_min=1418.00, random_max=2317.00, random_stddev=112.08, random_avgdev=73.74
LQ 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1)
GH 0 13:06:31.979 TestStatBenchmark (EURUSD,H1) 21 of 21 passed
文档 中的公式：
是维基百科中的类似内容：
查看了代码。
MathRandomNoncentralBeta() 函数中有这样几行：
维基百科中也有这样的内容：
The noncentral beta distribution (Type I) is the distribution of the ratio
其中 是一个自由度为 m 、 非中心性 参数 为 𝜆 的非中心秩方 随机变量 ， 且 𝜒 𝑛 2 是自由度为 n 的中心奇平方 随机变量 ，与𝜒 𝑚 2 ( 𝜆 ) 无关。
也就是说，有两个随机变量，第一个来自非中心的卡方分布，第二个来自中心的 卡方分布。也许代码可以这样修改：
示例中修改后的图形如下。
这就是结果。
也不是很好...一般来说，处理非中心贝塔分布属于非难事。我们设法从开放源代码中看到了Boost。它将比现在的 SB 更加复杂。
维基百科上也有：
也就是说，取两个随机变量，第一个变量来自非中心奇平方分布，第二个变量来自中心 分布。也许代码可以这样修改：
示例中修改后的图形如下。
谢谢您，您说得没错，我们需要通过这个公式进行计算，但还有一个错误，lambda 非中心性参数应该不带乘数 2。
测试脚本：
结果：
我还检查了非中心贝塔分布的 CFD 功能。
有些结果值得商榷：
其他来源使用的是 ASA310 算法：
例如 Wolfram Mathematica 中的一些结果：
这或多或少与真相相似...