Recetas MQL5 - Señales comerciales de los canales móviles

Introducción

En mi artículo «Recetas MQL5 - Programando los canales móviles», mostré el método de construcción de los canales equidistantes, que con frecuencia son denominados móviles. Además, para resolver las tareas, recurrí al instrumento «Canal equidistante» y a las posibilidades de la POO.



En este artículo, nos centraremos en las señales que se pueden identificar mediante el uso de estos canales. En base a estas señales, trataremos de crear una estrategia comercial.



En MQL5 ya hay publicada una serie de artículos dedicados a la generación de señales comerciales que recurren a los módulos preparados de Biblioteca estándar. Espero que este artículo complemente el material y aumente el abanico de usuarios de las clases estándar.



A los que comienzan a familiarizarse con esta estrategia, les propongo estudiar el material partiendo de lo simple hacia lo complejo. En primer lugar, crearemos una estrategia básica, y después la complicaremos y completaremos en la medida de lo posible.





1. Indicador de canales equidistantes



En el artículo anterior sobre los canales móviles, el asesor construía por sí mismo los canales, creando objetos gráficos. Este enfoque, por un lado, facilita la tarea para los programadores, pero por otro lado, hace algunas cosas imposibles. Por ejemplo, si el asesor va a trabajar en el modo de optimización, no va a detectar objetos gráficos en el gráfico, ya que este no existirá en absoluto. De acuerdo con las limitaciones durante la simulación:





Objetos gráficos durante la simulación Durante la simulación/optimización no se construyen objetos gráficos. De esta forma, al recurrir a las propiedades del objeto creado durante la simulación/optimización, el experto obtendrá valores cero. Esta limitación se extiende a la simulación en el modo visual.



Por eso yo me he decidido por otro camino y he creado un indicador que representa tanto fractales, como el canal actual.

Este indicador se llama EquidistantChannels. En esencia, consta de dos bloques. En el primero se calculan los búferes de los fractales, en el segundo, los búferes del canal.



Vamos a ver el código del manejador del evento Calculate.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated== 0 ) { ArrayInitialize (gUpFractalsBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gDnFractalsBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gUpperBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gLowerBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gNewChannelBuffer, 0 .); } int startBar,lastBar; if (rates_total<gMinRequiredBars) { Print ( "Datos insuficientes para el cálculo" ); return 0 ; } if (prev_calculated<gMinRequiredBars) startBar=gLeftSide; else startBar=rates_total-gMinRequiredBars; lastBar=rates_total-gRightSide; for ( int bar_idx=startBar; bar_idx<lastBar && ! IsStopped (); bar_idx++) { if (isUpFractal(bar_idx,gMaxSide,high)) gUpFractalsBuffer[bar_idx]=high[bar_idx]; else gUpFractalsBuffer[bar_idx]= 0.0 ; if (isDnFractal(bar_idx,gMaxSide,low)) gDnFractalsBuffer[bar_idx]=low[bar_idx]; else gDnFractalsBuffer[bar_idx]= 0.0 ; } if (prev_calculated> 0 ) { if (!gFracSet.IsInit()) if (!gFracSet.Init( InpPrevFracNum, InpBarsBeside, InpBarsBetween, InpRelevantPoint, InpLineWidth, InpToLog )) { Print ( "¡Error de inicialización del conjunto de fractales!" ); return 0 ; } gFracSet.Calculate(gUpFractalsBuffer,gDnFractalsBuffer,time, gUpperBuffer,gLowerBuffer, gNewChannelBuffer ); } return rates_total; }

El bloque donde tiene lugar el cálculo de los valores de los búferes de fractales se destaca en color amarillo, y el bloque donde se calculan los búferes de canal, en color verde. Resulta sencillo notar que el segundo bloque se activará no en la primera llamada del manejador, sino en el siguiente. Esta implementación para el segundo bloque permite obtener búferes de fractal ya rellenos.



Ahora diremos unas palabras sobre el conjunto de puntos de fractal, el objeto CFractalSet. Debido a que he cambiado el método de representación del canal, también he tenido que modificar la clase CFractalSet. El método clave ha resultado CFractalSet::Calculate, que calcula los búferes del canal del indicador. El código se adjunta en el archivo CFractalPoint.mqh.









Ahora ya tenemos una base, el proveedor de señales del canal equidistante. El funcionamiento del indicador se muestra en el vídeo.





2. Estrategia básica

Así, propongo comenzar por algo sencillo, algo que se pueda perfeccionar y completar con POO. Que al menos exista una estrategia básica.

Esta estrategia analizará reglas comerciales bastante simples. La entrada en el mercado se efectúa a partir de los límites del canal. Cuando el precio toca el límite inferior, abrimos la compra, y cuando toca el superior, la venta. En la fig.1, el precio ha tocado el límite inferior, por eso el robot ha comprado un cierto volumen. Los niveles comerciales (stop-loss y take-profit) tienen un tamaño fijo y han sido colocados de forma automática. Si hay una posición abierta, ignoraremos las señales de entrada repetidas.







Fig.1 Señal de entrada





Quiero destacar también que la Biblioteca estándar ya ha crecido bastante. En ella ya hay muchas clases preparadas que podemos utilizar. Vamos a probar para comenzar a «unirnos» a la clase de señal CExpertSignal. De acuerdo con la documentación es una clase básica para la creación de generadores de señales comerciales.



A mi parecer, a esta clase le han puesto un nombre bastante exacto. No se trata de CTradeSignal ni de CSignal, sino precisamente de una clase de señales pensadas para el uso en el código del asesor CExpertSignal.

No voy a detenerme en su contenido. En el artículo «MQL5 Wizard: Cómo crear un módulo de señales de trading» se describen con detalle los métodos de la clase de señal.







2.1 Clase de señal CSignalEquidChannel

Bien, la clase de señal derivada será así:

class CSignalEquidChannel : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_equi_chs; int m_prev_frac_num; bool m_to_plot_fracs; int m_bars_beside; int m_bars_between; ENUM_RELEVANT_EXTREMUM m_relevant_pnt; int m_line_width; bool m_to_log; double m_pnt_in; double m_pnt_out; bool m_on_start; double m_base_low_price; double m_base_high_price; double m_upper_zone[ 2 ]; double m_lower_zone[ 2 ]; datetime m_last_ch_time; int m_pattern_0; public : void CSignalEquidChannel( void ); void ~CSignalEquidChannel( void ){}; void PrevFracNum( int _prev_frac_num) {m_prev_frac_num=_prev_frac_num;} void ToPlotFracs( bool _to_plot) {m_to_plot_fracs=_to_plot;} void BarsBeside( int _bars_beside) {m_bars_beside=_bars_beside;} void BarsBetween( int _bars_between) {m_bars_between=_bars_between;} void RelevantPoint(ENUM_RELEVANT_EXTREMUM _pnt) {m_relevant_pnt=_pnt;} void LineWidth( int _line_wid) {m_line_width=_line_wid;} void ToLog( bool _to_log) {m_to_log=_to_log;} void PointsOutside( double _out_pnt) {m_pnt_out=_out_pnt;} void PointsInside( double _in_pnt) {m_pnt_in=_in_pnt;} void SignalOnStart( bool _on_start) {m_on_start=_on_start;} void Pattern_0( int _val) {m_pattern_0=_val;} virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual double Direction( void ); protected : bool InitCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 2 ,ind));} double Lower( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 3 ,ind));} double NewChannel( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 4 ,ind));} };

Voy a matizar varias cosas.



En esta clase, el señalizador principal es la configuración en el canal equidistante. Y en la variante actual es el único. Por el momento no habrá ningún otro. Dentro de los componentes de la clase entra la clase para trabajar con el indicador técnico de tipo usuario — CiCustom.



Como modelo de señal se usa el modelo básico: "contacto con el límite inferior del canal — buy, con el superior — sell". Puesto que el contacto se da con una precisión de hasta un punto, que, digamos, no es el caso más probable, se usa un búfer cuyos límites se pueden ajustar. El parámetro de tolerancia externa m_pnt_out define la magnitud de la salida permisible del precio fuera de los límites del canal, y el parámetro de tolerancia interna m_pnt_in, la distancia hasta la que el precio puede acercarse sin tocar el límite. La lógica es muy sencilla. Consideraremos que el precio ha tocado el límite del canal, si no lo ha alcanzado por un poco, o ha salido un poco de su límite. En la fig.2 se representa de forma esquemática un búfer. El precio, al incidir desde abajo en este, desarrolla un modelo junto con el límite.







Fig.2 Desarrollo del modelo de señal básico





El parámetro-matriz m_upper_zone[2] traza los límites del búfer superior, y m_lower_zone[2], los del inferior.



En el ejemplo, el nivel en $1,11552 ejerce de límite superior del canal (recta roja). El nivel en $1,11452 es responsable del extremo inferior del búfer, y $1,11702, del superior. Entonces, la magnitud de la tolerancia externa es de 150 pp, y de la interna, 100 pp. El precio se representa con una curva azul.

El parámetro m_on_start permite ignorar las señales del primer canal al iniciar el robot en el gráfico, si este canal ya se ha dibujado. Si la bandera ha sido reseteada, el robot funcionará solo en el siguiente canal, y en el actual no procesará las señales comerciales.

Los parámetros m_base_low_price y m_base_high_price guardan los valores de los precios máximos y mínimos de la barra actual. Así se calcula la barra cero si el modo comercial es por ticks, o bien la barra pasada, si solo se puede comerciar con la aparición de una nueva barra.



Ahora vamos a hablar un poco de los métodos. Aquí destacaremos que el desarrollador proporciona una amplia libertad de acción, y es que aproximadamente la mitad de los métodos son virtuales. Esto significa que podemos implementar el comportameinto de la clases-derivadas según nuestro propio juicio.



Voy a comenzar por el método Direction(), que valora de forma cuantitativa la dirección comercial potencial:

double CSignalEquidChannel::Direction( void ) { double result= 0 .; datetime last_bar_time= this . Time ( 0 ); bool is_new_channel=( this .NewChannel( 0 )> 0 .); if (!m_on_start) if (m_prev_frac_num== 3 ) { static datetime last_ch_time= 0 ; if (is_new_channel) { last_ch_time=last_bar_time; if (m_last_ch_time== 0 ) m_last_ch_time=last_ch_time; } if (m_last_ch_time==last_ch_time) return 0 .; else m_on_start= true ; } int actual_bar_idx= this .StartIndex(); double upper_vals[ 2 ],lower_vals[ 2 ]; ArrayInitialize (upper_vals, 0 .); ArrayInitialize (lower_vals, 0 .); for ( int idx= ArraySize (upper_vals)- 1 ,jdx= 0 ;idx>= 0 ;idx--,jdx++) { upper_vals[jdx]= this .Upper(actual_bar_idx+idx); lower_vals[jdx]= this .Lower(actual_bar_idx+idx); if ((upper_vals[jdx]== 0 .) || (lower_vals[jdx]== 0 .)) return 0 .; } double curr_high_pr,curr_low_pr; curr_high_pr= this . High (actual_bar_idx); curr_low_pr= this . Low (actual_bar_idx); if (curr_high_pr!= EMPTY_VALUE ) if (curr_low_pr!= EMPTY_VALUE ) { m_base_low_price=curr_low_pr; m_base_high_price=curr_high_pr; this .m_upper_zone[ 0 ]=upper_vals[ 1 ]-m_pnt_in; this .m_upper_zone[ 1 ]=upper_vals[ 1 ]+m_pnt_out; this .m_lower_zone[ 0 ]=lower_vals[ 1 ]+m_pnt_in; this .m_lower_zone[ 1 ]=lower_vals[ 1 ]-m_pnt_out; for ( int jdx= 0 ;jdx< ArraySize (m_lower_zone);jdx++) { this .m_lower_zone[jdx]=m_symbol.NormalizePrice(m_lower_zone[jdx]); this .m_upper_zone[jdx]=m_symbol.NormalizePrice(m_upper_zone[jdx]); } if ( this .m_upper_zone[ 0 ]<= this .m_lower_zone[ 0 ]) return 0 .; result=m_weight*( this .LongCondition()- this .ShortCondition()); } return result; }

El primer bloque en el cuerpo del método es la comprobación sobre si es necesario ignorar el primer canal en el gráfico, si es que existe en general.



En el segundo bloque obtenemos los precios actuales y se determinan las zonas de búfer. También existe la comprobación de la coincidencia de estas zonas. Si el canal es demasiado estrecho o las zonas de búfer son demasiado anchas, esto significa que es probable que, desde un punto de vista puramente matemático, el precio pueda entrar en ambas zonas. Por eso debemos procesar también una situación así.



La línea meta se destaca en color azul. Aquí obtenemos una valoración cuantitativa de la dirección comercial, si la hay.



Ahora veremos el método LongCondition().

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<= m_lower_zone[ 0 ] ) && (m_base_low_price>= m_lower_zone[ 1 ] )) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

Para la compra, comprobamos si el precio ha entrado en la zona de búfer inferior. Si ha entrado, entonces comprobamos si está permitido el empleo del modelo de mercado. Podrá lee con más detalle sobre la construcción del tipo "IS_PATTERN_USAGE(k)" en el artículo «Generador de señales comerciales del indicador de usuario».

El método ShortCondition() funciona de forma análoga al descrito más arriba. Solo que aquí la atención se centra en la zona de búfer superior.

int CSignalEquidistantChannel::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_high_price> 0 .) if ((m_base_high_price>= m_upper_zone[ 0 ] ) && (m_base_high_price<= m_upper_zone[ 1 ] )) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

En la clase se inicializa el indicador propio con la ayuda del método InitCustomIndicator():

bool CSignalEquidChannel::InitCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_equi_chs))) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return false ; } MqlParam parameters[ 8 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "EquidistantChannels.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_prev_frac_num; parameters[ 2 ].type= TYPE_BOOL ; parameters[ 2 ].integer_value=m_to_plot_fracs; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_bars_beside; parameters[ 4 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 4 ].integer_value=m_bars_between; parameters[ 5 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 5 ].integer_value=m_relevant_pnt; parameters[ 6 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 6 ].integer_value=m_relevant_pnt; parameters[ 7 ].type= TYPE_BOOL ; parameters[ 7 ].integer_value=m_to_log; if (!m_equi_chs.Create(m_symbol.Name(), _Period , IND_CUSTOM , 8 ,parameters)) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return false ; } if (!m_equi_chs.NumBuffers( 5 )) return false ; return true ; }

En la matriz de parámetros hay que indicar en primer lugar el nombre de línea del indicador.



La clase tiene su propio método virtual ValidationSettings(). Este llama al método análogo del progenitor y comprueba si han sido correctamente establecidos los parámetros del indicador de canal. Todavía hay métodos de servicio que reciben los valores de los búferes correspondientes del indicador de usuario.



Por el momento es todo en lo que respecta a la clase de señal derivada.







2.2 Clase de la estrategia comercial CEquidChannelExpert

Para realizar la idea base implementada, tendremos que escribir una clase derivada de la clase estándar CExpert. En el paso actual su código deberá ser lo más compacto posible, puesto que en esencia, hay que cambiar solo el comportamiento del manejador principal, el método Processing(). Es un método virtual, lo que nos da la posibilidad de escribir cualquier estrategia.



class CEquidChannelExpert : public CExpert { private : public : void CEquidChannelExpert( void ){}; void ~CEquidChannelExpert( void ){}; protected : virtual bool Processing( void ); };

Aquí tenemos al propio método:

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } return false ; }

Todo es muy sencillo. Primero el objeto de señal valora la posible dirección comercial, y después comprueba la presencia de posiciones abiertas. Si no las hay, entonces buscaremos la posibilidad de que se abran. Si hay una posición, salimos.

El código de la estrategia ha sido implementado en el archivo BaseChannelsTrader.mq5.















Mostramos en el vídeo un ejemplo del funcionamiento de la estrategia.









Fig.3 Resultados de la estrategia básica en 2013-2015

.

Se ha realizado una pasada en el simulador, en el marco temporal de una hora con el símbolo EURUSD. En el gráfico de balance se puede ver que la estrategia básica en ciertos segmentos ha funcionado con el "principio de la sierra": a una serie con pérdidas ha seguido una serie con ganancias. Los valores de los parámetros de usuario que se han usado durante la simulación se encuentran en el archivo base_signal.set. En ellos se indican también los parámetros del canal cuyos valores permanecerán inalterables en todas las versiones de la estrategia.



Aquí y más adelante se usa el modo de simulación "cada tick basado en ticks reales".



En general, hay 2 modos de mejorar los índices comerciales de la estrategia. El primero es la optimización, y consiste en elegir una combinación de valores de parámetros que maximice el beneficio, etc. El segundo es la búsqueda de los factores que influyen en el rendimiento del asesor. Si bien el primer método no está unido a un cambio en la lógica de la estrategia comercial, el segundo no podrá funcionar sin ella.



En el siguiente apartado corregiremos la estrategia básica y buscaremos los factores de rendimiento.







3. Factores de rendimiento

Unas cuantas palabras sobre la disposición. En mi opinión, es conveniente colocar todos los archivos que hacen única a la estrategia en una carpeta del proyecto. Por lo tanto, la implementación de la estrategia básica se encuentra en la subcarpeta Base (Fig.4), etc.





Fig.4 Ejemplo de la jerarquía de las carpetas de los proyectos de la estrategia de canales

A continuación, consideraremos cada factor como una nueva etapa para introducir cambios en los archivos fuente que forman el código del asesor.



3.1 Uso del trailing

Para empezar, propongo añadir a nuestra estrategia la posibilidad de trailing. Vamos a dejar que sea, por ejemplo, el objeto de la clase CTrailingFixedPips, que permite acompañar las posiciones abiertas a una "distancia" fija (en puntos). Además, el trailing actuará tanto sobre el precio del stop-loss, como sobre el precio del take-profit. Para que el profit no disponga de trailing, hay que indicar el valor cero para el parámetro correspondiente (InpProfitLevelPips).



Vamos a introducir en el código los siguientes cambios.

Añadiremos al archivo fuente del asesor ChannelsTrader1.mq5 un grupo de parámetros de usuario:

sinput string Info_trailing = "+===-- Трал --====+" ; input int InpStopLevelPips = 30 ; input int InpProfitLevelPips = 50 ;

En el bloque de inicialización anotamos que estamos creando un objeto del tipo CTrailingFixedPips, lo incluimos en los componentes de la estrategia y establecemos los parámetros del trailing.

CTrailingFixedPips *trailing= new CTrailingFixedPips; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); myChannelExpert.Deinit(); return ( INIT_FAILED ); } if (!myChannelExpert.InitTrailing(trailing)) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); myChannelExpert.Deinit(); return INIT_FAILED ; } trailing.StopLevel( InpStopLevelPips ); trailing.ProfitLevel( InpProfitLevelPips );

Dado que vamos a usar trailing, hay que modificar también el método principal CEquidChannelExpert::Processing() en el archivo EquidistantChannelExpert1.mqh.

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } else { if ( this .CheckTrailingStop()) return true ; } return false ; }

Eso es todo. Ya hemos añadido el trailing. Los archivos de la estrategia actualizada se encuentran en la subcarpeta aparte ChannelsTrader1.

Vamos a intentar comprobar si nuestra novedad influye en el rendimiento.



Bien, en el mismo segmento de la historia, con los mismos parámetros que en la estrategia básica, hemos hecho varias pasadas en el simulador en el modo de optimización. Han aumentado los parámetros de stop-loss y take-profit:



Variable Inicio Salto

Stop

Nivel para StopLoss, pp

0

10

100

Nivel para TakeProfit, pp

0

10

150



Los resultados de la optimización se encuentran en el archivo ReportOptimizer-signal1.xml. La mejor pasada se muestra en la fig.5, donde el Nivel para StopLoss = 0, y para TakeProfit = 150.







Рис.5 Resultados de la estrategia con el uso de trailing en 2013-2015.

Es fácil notar que la última figura recuerda a la Fig.3. De esta forma, se puede decir que en este diapasón de valores, el uso de trailing no ha posibilitado la mejora del resultado.







3.2 Tipo de canal



Existe la presuposición de que el tipo de canal influye en los resultados comerciales. La idea general es la siguiente: es mejor vender en el marco del canal descendente, y comprar en el ascendente. Si el canal es recto (no inclinado), entonces se puede comerciar a partir de ambos límites.

La enumeración ENUM_CHANNEL_TYPE determina el tipo de canal:

enum ENUM_CHANNEL_TYPE { CHANNEL_TYPE_ASCENDING= 0 , CHANNEL_TYPE_DESCENDING= 1 , CHANNEL_TYPE_FLAT= 2 , };

En el archivo fuente del asesor ChannelsTrader2.mq5, en el bloque de inicialización escribiremos que establecemos el parámetro de permiso para la búsqueda del tipo de canal.

filter0.PointsInside( _Point * InpPipsInside ); filter0.PointsOutside( _Point * InpPipsOutside ); filter0.TypeTolerance( _Point * InpTypePips ); filter0.PrevFracNum( InpPrevFracNum ); ...

Este parámetro controla la velocidad de cambio del precio en puntos. Supongamos que es igual a 7 pp. Significa que si en cada barra el canal "crece" 6 pp, entonces no llega a considerarse ascendente. Entonces lo consideraremos recto (no inclinado).



Añadimos la búsqueda del tipo de canal al archivo fuente de la señal SignalEquidChannel2.mqh en el método Direction().

if (is_new_channel) { m_ch_type=CHANNEL_TYPE_FLAT; if (m_ch_type_tol!= EMPTY_VALUE ) { double pr_speed_pnt=m_symbol.NormalizePrice(upper_vals[ 1 ]-upper_vals[ 0 ]); if ( MathAbs (pr_speed_pnt)>m_ch_type_tol) { if (pr_speed_pnt> 0 .) m_ch_type=CHANNEL_TYPE_ASCENDING; else m_ch_type=CHANNEL_TYPE_DESCENDING; } } }

Al principio, el canal se considera recto, ni crece, ni disminuye. Si no se ha establecido el valor del parámetro de tolerancia para la búsqueda del tipo de canal, entonces el cálculo de la velocidad de cambio no será necesario.



La condición de compra será incluir una comprobación de que el canal no sea descendente.



int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_low_price> 0 .) if (m_ch_type!=CHANNEL_TYPE_DESCENDING) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

Una comprobación análoga se realiza en la condición de venta, que el canal no sea ascendente.



El método principal CEquidChannelExpert::Processing() en el archivo EquidistantChannelExpert2.mqh será igual que en la versión básica, puesto que excluimos el trailing.



Comprobamos el rendimiento de este factor. Solo optimizamos un parámetro.



Variable Inicio Salto

Stop

Tolerancia para el tipo, pp

0

5

150



Los resultados de la optimización se encuentran en el archivo ReportOptimizer-signal2.xml. La mejor pasada se muestra en la Fig.6.





Fig.6 Resultados de la estrategia con el uso del tipo de canal en 2013-2015.





Es fácil ver que los resultados de la estrategia son ligeramente mejores que los resultados de la estrategia básica. Resulta que teniendo establecidos los valores básicos de los parámetros, un factor como el tipo de canal afecta al resultado final.







3.3 Anchura del canal



Me parece que la anchura del canal puede influir en el tipo de la propia estrategia. Si el canal resulta estrecho, entonces al darse la ruptura de su límite (superior o inferior) se puede jugar en la dirección de la ruptura, y no al contrario. Entonces obtendremos una estrategia de ruptura. Si el canal resulta ancho, se puede comerciar a partir de sus límites. Esto sería una estrategia basada en el rebote. La estrategia actual es precisamente de ese tipo, el comercio parte de los límites del canal.



Es obvio que necesitamos un criterio para determinar si el canal es estrecho o ancho. Para no caer en extremismos, propondremos algo intermedio, para no considerar el canal estudiado ni estrecho, ni ancho. Al final, necesitaremos 2 criterios:



una anchura suficiente del canal estrecho; una anchura suficiente del canal ancho;

Si el canal no es ni el primero, ni el segundo, podemos no entrar en el mercado.

Fig.7 Amplitud del canal, esquema



Destacaremos que hay un problema geométrico a la hora de definir la amplitud del canal. Y es que en el gráfico los ejes se miden en magnitudes diferentes. Así, es fácil calcular la longitud de los segmentos AB y CD. Pero hay un problema con el cálculo del segmento CE (Fig.7).



Puede que hayamos elegido el método de normalización más discutible y no más preciso, pero al menos es sencillo. La fórmula es la siguiente:

longitud del segmento CE ≃ longitud del segmento CD / (1.0 + velocidad del canal)



Fijamos la amplitud del canal con la ayuda de la enumeración ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPE:

enum ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPE { CHANNEL_WIDTH_NARROW= 0 , CHANNEL_WIDTH_MID= 1 , CHANNEL_WIDTH_BROAD= 2 , };

En el archivo fuente del asesor ChannelsTrader3.mq5 añadimos al grupo de parámetros de usuario "Canales" los criterios de amplitud del canal:

sinput string Info_channels = "+===-- Canales --====+" ; input int InpPipsInside = 100 ; input int InpPipsOutside = 150 ; input int InpNarrowPips = 250 ; input int InpBroadPips = 1200 ; ...

Si el criterio del canal estrecho tiene un valor que supere el valor análogo del ancho, entonces habrá un error de inicialización:

filter0.PointsInside( _Point * InpPipsInside ); filter0.PointsOutside( _Point * InpPipsOutside ); if (InpNarrowPips>=InpBroadPips) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error specifying narrow and broad values" ); return INIT_FAILED ; } filter0.NarrowTolerance( _Point * InpNarrowPips ); filter0.BroadTolerance( _Point * InpBroadPips );

En el código, el momento en el que se determina la anchura del canal se muestra en el cuerpo del método Direction().

m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_MID; double ch_width_pnt=((upper_vals[ 1 ]-lower_vals[ 1 ])/( 1.0 +pr_speed_pnt)); if (m_ch_narrow_tol!= EMPTY_VALUE ) if (ch_width_pnt<=m_ch_narrow_tol) m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_NARROW; if (m_ch_narrow_tol!= EMPTY_VALUE ) if (ch_width_pnt>=m_ch_broad_tol) m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_BROAD;

En primera instancia, consideraremos la anchura del canal como media. Luego comprobamos si el canal es estrecho o ancho.



Asimismo, necesitamos cambiar también los métodos para determinar la dirección comercial. Así, la condición de compra tendrá ahora el aspecto siguiente:

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_ch_width==CHANNEL_WIDTH_NARROW) { if (m_base_high_price> 0 .) if (m_base_high_price>=m_upper_zone[ 1 ]) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } } else if (m_ch_width==CHANNEL_WIDTH_BROAD) { if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } } return result; }

El método consta de dos bloques. En el primero se comprueba la posibilidad de jugar con la ruptura en el marco de un canal estrecho. Notemos que en la variante actual, se considerará ruptura cuando el precio alcance la parte superior de la zona de búfer superior. En el segundo bloque ya buscamos si el precio ha entrado en la zona de búfer inferior, para que entre en juego la estrategia de rebote.



El método de comprobación de la posibilidad de venta ShortCondition() ha sido creado por analogía.

El método principal CEquidChannelExpert::Processing() en el archivo EquidistantChannelExpert3.mqh no se modifica.

Para la optimización hay 2 parámetros.

Variable Inicio Salto

Stop

Canal estrecho, pp

100

20

250

Canal ancho, pp

350

50

1250



Los resultados de optimización se encuentran en el archivo ReportOptimizer-signal3.xml. La mejor pasada se muestra en la Fig.8.





Fig.8 Resultados de la estrategia teniendo en cuenta la anchura del canal en 2013-2015.





De todos los factores descritos aquí, este ha resultado el más influyente. La curva de balance ya tiene una dirección más definida.







3.4 Niveles frontera de stop-loss y take-profit



Si existen de forma anticipada unos ciertos objetivos comerciales expresados en valores de niveles de stop-loss y Take-profit, entonces merece la pena tener la posibilidad de adaptar estos objetivos a las condiciones de la estrategia actual. En pocas palabras, ya que disponemos de un canal que tiene su propio camino en el gráfico con un cierto ángulo, deberemos desplazar nuestros niveles de stop-loss y take-profit ligados a los límites del canal.

He añadido otro par de modelos, para mayor comodidad. Ahora tienen el aspecto siguiente:

int m_pattern_0; int m_pattern_1; int m_pattern_2;

En las versiones anteriores solo había uno, y era responsable del contacto del precio con cualquier límite del canal. Ahora diferenciaremos entre el modelo de rebote y el de ruptura. Ha aparecido un tercer modelo, el modelo del nuevo canal. Sirve para aquellos casos en los que hay un nuevo canal y hay una posición abierta en el anterior canal. Si el modelo se ha activado, cerraremos esta posición.

Las condiciones de compra tienen este aspecto:

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; bool is_position= PositionSelect (m_symbol.Name()); if (m_ch_width_type==CHANNEL_WIDTH_NARROW) { if (m_base_high_price> 0 .) if (m_base_high_price>=m_upper_zone[ 1 ]) { if (IS_PATTERN_USAGE( 1 )) { result=m_pattern_1; if (!is_position) if (m_to_log) { Print ( "

Se ha activado el Modelo \"ruptura del límite del canal\" para la compra." ); PrintFormat ( "High-цена: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_base_high_price); PrintFormat ( "Триггер-цена: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 1 ]); } } } } else { if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) { result=m_pattern_0; if (!is_position) if (m_to_log) { Print ( "

Se ha activado el Modelo \"rebote contra el límite del canal\" para la compra." ); PrintFormat ( "Low-цена: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_base_low_price); PrintFormat ( "Зона вверх: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 0 ]); PrintFormat ( "Зона низ: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 1 ]); } } } } return result; }

Asimismo, ha aparecido la comprobación de la condición de cierre:

bool CSignalEquidChannel::CheckCloseLong( double &price) const { bool to_close_long= true ; int result= 0 ; if (IS_PATTERN_USAGE( 2 )) result=m_pattern_2; if (result>=m_threshold_close) { if (m_is_new_channel) if (to_close_long) { price= NormalizeDouble (m_symbol. Bid (),m_symbol. Digits ()); if (m_to_log) { Print ( "

Se ha activado el Modelo \"nuevo canal\" para el cierre de compra." ); PrintFormat ( "Цена закрытия: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,price); } } } return to_close_long; }

Para la posición corta, la condición de cierre será idéntica.





Ahora, unas cuantas palabras sobre el trailing. Para él se ha escrito su propia clase CTrailingEquidChannel, cuyo progenitor ha sido la clase estándar CExpertTrailing.



class CTrailingEquidChannel : public CExpertTrailing { protected : double m_sl_distance; double m_tp_distance; double m_upper_val; double m_lower_val; ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPE m_ch_wid_type; public : void CTrailingEquidChannel( void ); void ~CTrailingEquidChannel( void ){}; void SetTradeLevels( double _sl_distance, double _tp_distance); virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo *position, double &sl, double &tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo *position, double &sl, double &tp); bool RefreshData( const CSignalEquidChannel *_ptr_ch_signal); };

En color rojo se destaca el método que recibe la información de la señal de canal.



Los métodos de comprobación de la posibilidad del trailing de una posición corta o larga de un progenitor han sido redefinidos mediante un polimorfismo, el principio básico de la POO.



Para que la clase de trailing pueda conseguir referencias temporales y de precio del canal actual, ha sido necesario crear una conexión con la clase de señal CSignalEquidChannel. Ha sido implementada por un puntero de constante entre los componentes de la clase CEquidChannelExpert. Este enfoque permite recibir toda la información necesaria de la señal, sin poner en peligro de cambio los valores de los parámetros de la propia señal.

class CEquidChannelExpert : public CExpert { private : const CSignalEquidChannel *m_ptr_ch_signal; public : void CEquidChannelExpert( void ); void ~CEquidChannelExpert( void ); void EquidChannelSignal( const CSignalEquidChannel *_ptr_ch_signal){m_ptr_ch_signal=_ptr_ch_signal;}; const CSignalEquidChannel *EquidChannelSignal( void ) const { return m_ptr_ch_signal;}; protected : virtual bool Processing( void ); virtual bool CheckClose( void ); virtual bool CheckCloseLong( void ); virtual bool CheckCloseShort( void ); virtual bool CheckTrailingStop( void ); virtual bool CheckTrailingStopLong( void ); virtual bool CheckTrailingStopShort( void ); };

En la clase del asesor también se han redefinido los métodos responsables del cierre y el trailing.



El método principal CEquidChannelExpert::Processing() en el archivo EquidistantChannelExpert4.mqh tiene el aspecto siguiente:

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } else { if (! this .CheckClose()) { if ( this .CheckTrailingStop()) return true ; return false ; } else { return true ; } } return false ; }

Variable Inicio Salto

Stop

Stop-loss, point

25

5

75

Take-profit, point 50

5

200



Vamos a optimizar estos parámetros:

Los resultados de la optimización se encuentran en el archivo ReportOptimizer-signal4.xml. La mejor pasada se muestra en la Fig.9.





Fig.9 Resultados de la estrategia teniendo en cuenta los niveles frontera en 2013-2015.





Es obvio que este factor - los niveles de precio frontera - no han posibilitado una mejora del rendimiento.







Conclusión

En este artículo he tratado de imaginar el desarrollo e implementación de una clase-señalizadora basada en los canales móviles. A cada versión de la señal le sigue una estrategia comercial con los resultados de la simulación.

Hay que destacar que en todas partes se han usado valores fijos de los ajustes del canal equidistante. Por eso, las conclusiones sobre el rendimiento de este o aquel factor son justas solo para los valores indicados.

Quedan otras posibilidades de mejora de los índices de rendimiento. En el marco de este artículo se ha mostrado parte de la búsqueda de estos índices.