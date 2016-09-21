MQL5クックブック - 移動チャンネルのシグナルトレーディング

イントロダクション

前の記事MQL5クックブック - 移動チャンネルのプログラミングは、頻繁にチャンネルを移動するプロットのメソッドについて説明しました。«等距離チャンネル»ツールを解決するために、 OOP関数が使用されていました。



この記事では、これらのチャネルを使用することにより、シグナルに焦点を当てます。これらのシグナルに基づいて、取引戦略を作成してみましょう。



モジュールへの呼び出しをして、売買シグナルの発生について公開された複数の記事があります。標準ライブラリうまくいけば、標準クラスの範囲でユーザーの幅を広げることができます。

の範囲でユーザーの幅を広げることができます。

この戦略に慣れるため、単純なものから複雑なものまで学ぶことが推奨されます。まず、基本的な戦略を作成し、それを複雑にします。

1. 等距離チャネルインジケータ



移動チャネルの前回の記事では、グラフィカルオブジェクトを作成することにより、チャネル自体をプロットしました。一方で、このアプローチは、プログラマのタスクを容易にするが、一方で、不可能なものもあります。例えば、最適化モードではチャートは存在しません。チャート上の任意のグラフィカルオブジェクトを検出することはできません。テスト中の制限に依存：

テストでのグラフィカルオブジェクト テスト/最適化のグラフィカル・オブジェクトがプロットされません。テスト/最適化の際に作成されたオブジェクトのプロパティを参照するとき、EAはゼロを受け取ることになります。 この制限は、ビジュアルモードでのテストには適用されません。

そのため、フラクタルと実際のチャネルの両方を反映したインジケーターを作成します。

このインジケータはEquidistantChannelsです。2つのブロックで構成されています。チャネル・バッファ - 最初のフラクタルのバッファ、および秒計算。



Calculateイベントハンドラのコードです。

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated== 0 ) { ArrayInitialize (gUpFractalsBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gDnFractalsBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gUpperBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gLowerBuffer, 0 .); ArrayInitialize (gNewChannelBuffer, 0 .); } int startBar,lastBar; if (rates_total<gMinRequiredBars) { Print ( "Not enough data for calculation" ); return 0 ; } if (prev_calculated<gMinRequiredBars) startBar=gLeftSide; else startBar=rates_total-gMinRequiredBars; lastBar=rates_total-gRightSide; for ( int bar_idx=startBar; bar_idx<lastBar && ! IsStopped (); bar_idx++) { if (isUpFractal(bar_idx,gMaxSide,high)) gUpFractalsBuffer[bar_idx]=high[bar_idx]; else gUpFractalsBuffer[bar_idx]= 0.0 ; if (isDnFractal(bar_idx,gMaxSide,low)) gDnFractalsBuffer[bar_idx]=low[bar_idx]; else gDnFractalsBuffer[bar_idx]= 0.0 ; } if (prev_calculated> 0 ) { if (!gFracSet.IsInit()) if (!gFracSet.Init( InpPrevFracNum, InpBarsBeside, InpBarsBetween, InpRelevantPoint, InpLineWidth, InpToLog )) { Print ( "Fractal set initialization error!" ); return 0 ; } gFracSet.Calculate(gUpFractalsBuffer,gDnFractalsBuffer,time, gUpperBuffer,gLowerBuffer, gNewChannelBuffer ); } return rates_total; }

フラクタルバッファ値の計算とブロックが黄色で強調表示され、チャネル・バッファの計算とブロックは - 緑になります。。なお、第2ブロックのハンドラの次の呼び出しでは、アクティブ化されることに気づくでしょう。第２のブロックのこの実装は、フラクタルのバッファを取得することができます。



さて、フラクタルの集合に関する CFractalSetオブジェクト。チャンネル表示メソッドの変更に、 CFractalSetクラスを変更することが必要でした。鍵メソッドは、CFractalSet::Calculateで、インジケータのチャネルバッファを計算します。コードはCFractalPoint.mqhファイルで提供されています。









等距離チャネルからのシグナルのプロバイダ - これで基礎になります。インジケータの動作は、ビデオに表示されます。





2. Basic strategy

OOPで改訂することができる簡単なものから始めましょう。いくつかの基本的な戦略です。

この戦略は、かなり単純な取引ルールです。相場のエントリは、チャネルの境界によって行われます。価格は下に触れると買い、上に触れたときに売り。図1は、下に触れて、買ったことを示しています。トレードのレベル（ストップロス、テイクプロフィット）は、固定サイズで自動的に配置しました。ポジションが開かれている場合、エントリシグナルは無視されます。



Fig.1Entry signal





また、標準ライブラリは、かなり進化しています。すでに使用することができ、多くの既製のクラスがあります。まず、シグナルクラス CExpertSignalに«接続»してみましょう。ドキュメントによれば、基底クラスの取引シグナルを作成するため。

です

このクラスは、かなり正確です。これは CTradeSignalではありません。CSignalでもありません。EAコードで使用するように設計されたシグナル CExpertSignalです。

その内容にこだわる必要はありません。この記事では、«MQL5ウィザード：取引シグナルのモジュールを作成するメソッド»の詳細な説明があります。







2.1 CSignalEquidChannel シグナルクラス

導出されたシグナルのクラスは、次のとおりです。

class CSignalEquidChannel : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_equi_chs; int m_prev_frac_num; bool m_to_plot_fracs; int m_bars_beside; int m_bars_between; ENUM_RELEVANT_EXTREMUM m_relevant_pnt; int m_line_width; bool m_to_log; double m_pnt_in; double m_pnt_out; bool m_on_start; double m_base_low_price; double m_base_high_price; double m_upper_zone[ 2 ]; double m_lower_zone[ 2 ]; datetime m_last_ch_time; int m_pattern_0; public : void CSignalEquidChannel( void ); void ~CSignalEquidChannel( void ){}; void PrevFracNum( int _prev_frac_num) {m_prev_frac_num=_prev_frac_num;} void ToPlotFracs( bool _to_plot) {m_to_plot_fracs=_to_plot;} void BarsBeside( int _bars_beside) {m_bars_beside=_bars_beside;} void BarsBetween( int _bars_between) {m_bars_between=_bars_between;} void RelevantPoint(ENUM_RELEVANT_EXTREMUM _pnt) {m_relevant_pnt=_pnt;} void LineWidth( int _line_wid) {m_line_width=_line_wid;} void ToLog( bool _to_log) {m_to_log=_to_log;} void PointsOutside( double _out_pnt) {m_pnt_out=_out_pnt;} void PointsInside( double _in_pnt) {m_pnt_in=_in_pnt;} void SignalOnStart( bool _on_start) {m_on_start=_on_start;} void Pattern_0( int _val) {m_pattern_0=_val;} virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual double Direction( void ); protected : bool InitCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 2 ,ind));} double Lower( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 3 ,ind));} double NewChannel( int ind) { return (m_equi_chs.GetData( 4 ,ind));} };

いくつかのニュアンスに注意してください。



このクラスの主シグナルは、等間隔チャネルのセットアップがあります。そしてそれは、現在のバージョンでは唯一のものです。今のところ、他のものが存在しません。このクラスclassが含まれて,カスタム型の技術的なインジケーターを操作するため - CiCustom



基本モデルは、シグナルモデルとして使用されます。：「チャネルの下に触れる - 買い、上 - 売り」。ピンポイントの精度で触れることがあるので、最も可能性の高いイベントは、調整可能な境界線を持つ特定のバッファを使用します。外部パラメータm_pnt_outは、チャネルを越えて行くことを許されており、内部パラメータm_pnt_inが離れてから許可されているボーダーです。ロジックは非常に簡単です。価格が非常に近い場合、チャネルの境界線に触れたか、超えていることを前提としています。図2は、概略的にバッファを示します。価格を入力すると、境界線との価格は、モデルをトリガします。







図2基本的なシグナルモデルのトリガ





m_upper_zone[2]パラメータ配列は、上部バッファーの境界を概説し、m_lower_zone[2]は下を描きます。



例では$1,11552のレベルがチャンネル（赤線）の上側の境界として関数します。$1,11452は、バッファの下を担当し、$1,11702は上です。したがって、外部許容誤差の大きさは150ポイントであり、内部は100ポイントです。価格は青い曲線で表示されます。

m_on_startパラメータは、チャート上で実行するとき、既に描画されていた第1チャンネルの兆候を無視することができます。フラグがリセットされると、ロボットは次のチャンネルで動作し、現在の売買シグナルを処理しません。

m_base_low_priceと m_base_high_priceパラメータの実際のバーの最高値と最安値の値を格納します。取引が唯一の新しいバーの外観で許可された場合、または以前のバー上で実行される場合は、ゼロバーがあると考えられています。



さて、メソッドについていくつか言及します。メソッドの約半分が仮想であるため、開発者は、十分に広い自由度を提供することに留意すべきです。これは下位クラスの動作は、必要に応じて実施できることを意味します。



定量的に潜在的な取引方向をDirection()メソッドで始めましょう：

double CSignalEquidChannel::Direction( void ) { double result= 0 .; datetime last_bar_time= this . Time ( 0 ); bool is_new_channel=( this .NewChannel( 0 )> 0 .); if (!m_on_start) if (m_prev_frac_num== 3 ) { static datetime last_ch_time= 0 ; if (is_new_channel) { last_ch_time=last_bar_time; if (m_last_ch_time== 0 ) m_last_ch_time=last_ch_time; } if (m_last_ch_time==last_ch_time) return 0 .; else m_on_start= true ; } int actual_bar_idx= this .StartIndex(); double upper_vals[ 2 ],lower_vals[ 2 ]; ArrayInitialize (upper_vals, 0 .); ArrayInitialize (lower_vals, 0 .); for ( int idx= ArraySize (upper_vals)- 1 ,jdx= 0 ;idx>= 0 ;idx--,jdx++) { upper_vals[jdx]= this .Upper(actual_bar_idx+idx); lower_vals[jdx]= this .Lower(actual_bar_idx+idx); if ((upper_vals[jdx]== 0 .) || (lower_vals[jdx]== 0 .)) return 0 .; } double curr_high_pr,curr_low_pr; curr_high_pr= this . High (actual_bar_idx); curr_low_pr= this . Low (actual_bar_idx); if (curr_high_pr!= EMPTY_VALUE ) if (curr_low_pr!= EMPTY_VALUE ) { m_base_low_price=curr_low_pr; m_base_high_price=curr_high_pr; this .m_upper_zone[ 0 ]=upper_vals[ 1 ]-m_pnt_in; this .m_upper_zone[ 1 ]=upper_vals[ 1 ]+m_pnt_out; this .m_lower_zone[ 0 ]=lower_vals[ 1 ]+m_pnt_in; this .m_lower_zone[ 1 ]=lower_vals[ 1 ]-m_pnt_out; for ( int jdx= 0 ;jdx< ArraySize (m_lower_zone);jdx++) { this .m_lower_zone[jdx]=m_symbol.NormalizePrice(m_lower_zone[jdx]); this .m_upper_zone[jdx]=m_symbol.NormalizePrice(m_upper_zone[jdx]); } if ( this .m_upper_zone[ 0 ]<= this .m_lower_zone[ 0 ]) return 0 .; result=m_weight*( this .LongCondition()- this .ShortCondition()); } return result; }

チャート上の最初のチャンネルを無視する必要があるかどうかをチェックします。。



第２のブロックは、現在の価格を取得し、バッファゾーンを決定します。これは、ゾーンの収束のチェックです。チャネルが狭すぎるか、バッファーゾーンが広すぎる場合は、価格は両ゾーンに入る可能性があります。したがって、このような状況を処理する必要があります。



ターゲットラインは、青で強調表示されます。ここでは、取引方向の定量的な推定値を取得します。



LongCondition()メソッドを考えてみましょう。

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<= m_lower_zone[ 0 ] ) && (m_base_low_price>= m_lower_zone[ 1 ] )) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

価格が下のバッファゾーンに入った場合、確認してください。それがなかった場合は、相場モデルを活性化するための許可をチェックしてください。タイプの構造についての詳細は、「IS_PATTERN_USAGE(k)」の記事に記載されています«トレーディングシグナルジェネレータベースのカスタムインジケーター»。

ShortCondition()メソッドは、上記と同様に動作します。焦点は、上部地帯にあります。

int CSignalEquidistantChannel::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_high_price> 0 .) if ((m_base_high_price>= m_upper_zone[ 0 ] ) && (m_base_high_price<= m_upper_zone[ 1 ] )) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

InitCustomIndicator()メソッドを使用して、カスタムインジケータを初期化します。

bool CSignalEquidChannel::InitCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_equi_chs))) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return false ; } MqlParam parameters[ 8 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "EquidistantChannels.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_prev_frac_num; parameters[ 2 ].type= TYPE_BOOL ; parameters[ 2 ].integer_value=m_to_plot_fracs; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_bars_beside; parameters[ 4 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 4 ].integer_value=m_bars_between; parameters[ 5 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 5 ].integer_value=m_relevant_pnt; parameters[ 6 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 6 ].integer_value=m_line_width; parameters[ 7 ].type= TYPE_BOOL ; parameters[ 7 ].integer_value=m_to_log; if (!m_equi_chs.Create(m_symbol.Name(), _Period , IND_CUSTOM , 8 ,parameters)) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return false ; } if (!m_equi_chs.NumBuffers( 5 )) return false ; return true ; }

パラメータ配列の最初の値が文字列として、インジケーター名でなければなりません。



クラスには、仮想の ValidationSettings()メソッドが含まれています。チェックチャネルインジケータのパラメータが正しく設定されている場合、同様のメソッドを呼び出します。カスタムインジケータに対応するバッファの値を取得するサービス・メソッドもあります。



導出されたシグナルのクラスに関連するすべてのものがあります。



2.2 CEquidChannelExpert トレード戦略クラス

基本的な考え方は CExpert標準クラスから派生クラスを記述します。Processing()メソッド - 実際には、主ハンドラの動作のみを変更する必要があるため、可能な限りコンパクトになります。任意の戦略を付与し、仮想です。



class CEquidChannelExpert : public CExpert { private : public : void CEquidChannelExpert( void ){}; void ~CEquidChannelExpert( void ){}; protected : virtual bool Processing( void ); };

メソッド自体は、次のとおりです。

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } return false ; }

非常に簡単です。まず、シグナルオブジェクトは、開いたポジションの存在がチェックされていることをした後、取引方向を推定します。ポジションが存在しない場合、開く機会を探します。ポジションがある場合、そのままです。

基本戦略のコードは BaseChannelsTrader.mq5ファイルに実装されています。















基本戦略の操作例は、ビデオで提示されています。





図32013年から2015年の基本戦略の結果。



EURUSDのシンボルの時間単位の時間枠での戦略テスターで行いました。基本的な戦略は、「原則を見た」バランス・チャートに気づくことができます：不採算取引が続きました。テストで使用したカスタムパラメータの値がbase_signal.setファイルで提供されています。また、チャネルパラメータが含まれている値が戦略のすべてのバージョンで変更されていません。



「全ティックテストモード」を使用します。



戦略の取引実績を改善するための2つのメソッドがあります。最初は、利益を最大にするパラメータ値の組み合わせを選択し、最適化します。2つ目は、EAのパフォーマンスに影響を与える要因を見つけることです。第一は、取引戦略のロジックを変更に関連付けられていない場合、もう一つは行うことはできません。



次のセクションでは、基本的な戦略が編集され、パフォーマンスの要因が求められるでしょう。



3. パフォーマンス要因

処分についてのいくつかの可能性。1つのプロジェクトフォルダにユニーク戦略のすべてのファイルを配置すると便利かもしれません。基本戦略のこの実装は、ベースサブフォルダ（図4）にポジションしています。





チャネル戦略のプロジェクトフォルダ 図4

それぞれの新たな要因は、EAコードを構成するソースファイルへの変更を行うための新たな段階があることを前提としています。



3.1トレーリングを使用しました

開始する前に、戦略にトレーリング関数を追加することが提案されています。オープンポジションを維持することを可能にする CTrailingFixedPipsクラスのオブジェクトとします。ストップロスの価格とテイクプロフィットの両方を追います。テイクプロフィットをトレーリングで無効にするには、対応するパラメータにゼロ値を設定します（InpProfitLevelPips）。<BR3/>

コード内で次のように変更します。

EAのChannelsTrader1.mq5ファイルにカスタムパラメータのグループを追加します。

sinput string Info_trailing = "+===-- Trailing --====+" ; input int InpStopLevelPips = 30 ; input int InpProfitLevelPips = 50 ;

その上のオブジェクト CTrailingFixedPipsタイプは、後続のパラメータを設定します。

CTrailingFixedPips *trailing= new CTrailingFixedPips; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); myChannelExpert.Deinit(); return ( INIT_FAILED ); } if (!myChannelExpert.InitTrailing(trailing)) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); myChannelExpert.Deinit(); return INIT_FAILED ; } trailing.StopLevel( InpStopLevelPips ); trailing.ProfitLevel( InpProfitLevelPips );

トレーリングが使用されるので、距離チャンネルExpert1.mqhのCEquidChannelExpert::Processing()メソッドを変更する必要があります。

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } else { if ( this .CheckTrailingStop()) return true ; } return false ; }

これで大丈夫です。トレーリングが追加されました。戦略のファイルは別々のChannelsTrader1サブフォルダに配置されています。

有効性に影響を持っている場合、確認してみましょう。



最適化モードで複数回実行は、基本的な戦略と同じパラメータ値を使用して、戦略テスターで行われています。ストップロスとテイクプロフィットのパラメータが調整されました：



Variable Start Step

Stop

Level for StopLoss, pips

0

10

100

Level for TakeProfit, pips

0

10

150



最適化結果は、ReportOptimizer-signal1.xmlファイルに記載されています。最高のパターンが図5で提示されています。ストップロス=0、およびTakeProfit=150。







図5 トレーリングを使用したトレード結果2013-2015.

最後の数字は、図3に似ています。この値の範囲内の使用は、結果を改善しなかったと言えます。



3.2チャネルタイプ



チャネルタイプは、パフォーマンス結果に影響を与えるという仮定があります。一般的な考えはこうです：下チャネルで売り、上で買いをお勧めします。チャネル（傾斜なし）が平坦である場合、両方の境界に基づいて取引することが可能です。

ENUM_CHANNEL_TYPEは、チャネルタイプを定義します。

enum ENUM_CHANNEL_TYPE { CHANNEL_TYPE_ASCENDING= 0 , CHANNEL_TYPE_DESCENDING= 1 , CHANNEL_TYPE_FLAT= 2 , };

チャネル型を検索するための許容範囲パラメータを定義します。 EAのChannelsTrader2.mq5の初期化ブロック。

filter0.PointsInside( _Point * InpPipsInside ); filter0.PointsOutside( _Point * InpPipsOutside ); filter0.TypeTolerance( _Point * InpTypePips ); filter0.PrevFracNum( InpPrevFracNum ); ...

このパラメータは、ポイントで価格変化の速度を制御します。7ピップに等しいと仮定します。チャンネルが「成長」する場合、6ピップごとのバーで、昇順とみなすのに十分ではありません。シンプルに（傾斜しない）平坦を考えます。



Direction()メソッドにチャネルタイプの識別を追加します。

if (is_new_channel) { m_ch_type=CHANNEL_TYPE_FLAT; if (m_ch_type_tol!= EMPTY_VALUE ) { double pr_speed_pnt=m_symbol.NormalizePrice(upper_vals[ 1 ]-upper_vals[ 0 ]); if ( MathAbs (pr_speed_pnt)>m_ch_type_tol) { if (pr_speed_pnt> 0 .) m_ch_type=CHANNEL_TYPE_ASCENDING; else m_ch_type=CHANNEL_TYPE_DESCENDING; } } }

最初に、チャネルがフラットであると考えられます。 toleranceパラメータに設定されていなかったチャネルタイプを識別するために、速度変化を決定しません。



買いの条件は、チャネルが下降していることのチェックが含まれます。



int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_base_low_price> 0 .) if (m_ch_type!=CHANNEL_TYPE_DESCENDING) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } return result; }

チャネルが昇順されていないかどうかを確認するため、売りの条件が行われます。



EquidistantChannelExpert2.mqhファイルはトレーリングが除外されているので、 CEquidChannelExpert::Processing()メソッドは基本バージョンと同じになります。



この因子の有効性を確認してください。一つのパラメータのみ最適化されます。



Variable Start Step

Stop

Tolerance for type, pips

0

5

150



最適化結果は、ReportOptimizer-signal2.xmlファイルに記載されています。最高のは、図6に提示されています。





図6 チャネルタイプを使用したテスト結果 for 2013-2015.

戦略テストの結果がわずかに優れていることに気づくかと思います。パラメータの指定されたベース値で、チャンネル型のようなフィルタは、最終結果に影響を与える、ということが判明しました。



3.3チャネル幅



チャネル幅が戦略の種類に影響を与えると思われます。チャネルが狭い場合、その境界線が切断されたとき、その後、ブレイクアウトの方向に向かってではなく、それに対する取引とすることが可能です。ブレイクアウト戦略になります。チャンネルは広い場合、その境界に基づいて取引することが可能です。これはリバウンド戦略です。現在の戦略は何であるか - チャネルの境界に基づいています。



明らかに、チャネルが狭いか広いかどうかを決定するための基準がここで必要とされます。極端にならないように、どちらも考慮して、その間に何かを追加することが提案されています。その結果、2つの基準が必要とされます。



狭いチャネルの十分な幅。 広いチャネルの十分な幅。

チャネルがどちらもない場合、相場参入を控えるのが賢明かもしれません。

図7 チャンネル幅



チャネル幅を決定する際、幾何学的な問題があることに留意すべきです。軸が異なる値で測定されています。したがって、AB及びCDのセグメントの長さを測定します。しかし、CEセグメント（図7）の計算に問題があります。



最も簡単な手法は、標準化のために選択されています。式は次のとおりです。

length of CE ≃ length of CD / (1.0 + channel speed)



チャネル幅は、ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPEの列挙を使用して測定されます。

enum ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPE { CHANNEL_WIDTH_NARROW= 0 , CHANNEL_WIDTH_MID= 1 , CHANNEL_WIDTH_BROAD= 2 , };

ChannelsTrader3.mq5のソースファイルへの"チャンネル"カスタムパラメータのグループにチャネル幅の基準を追加します。

sinput string Info_channels = "+===-- Channels --====+" ; input int InpPipsInside = 100 ; input int InpPipsOutside = 150 ; input int InpNarrowPips = 250 ; input int InpBroadPips = 1200 ; ...

狭いチャネルの基準で広いチャネルよりも大きな値を有する場合、初期エラーが起こります。

filter0.PointsInside( _Point * InpPipsInside ); filter0.PointsOutside( _Point * InpPipsOutside ); if (InpNarrowPips>=InpBroadPips) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error specifying narrow and broad values" ); return INIT_FAILED ; } filter0.NarrowTolerance( _Point * InpNarrowPips ); filter0.BroadTolerance( _Point * InpBroadPips );

チャネル幅を決定する間、Direction()メソッドの本体に示されています。

m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_MID; double ch_width_pnt=((upper_vals[ 1 ]-lower_vals[ 1 ])/( 1.0 +pr_speed_pnt)); if (m_ch_narrow_tol!= EMPTY_VALUE ) if (ch_width_pnt<=m_ch_narrow_tol) m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_NARROW; if (m_ch_narrow_tol!= EMPTY_VALUE ) if (ch_width_pnt>=m_ch_broad_tol) m_ch_width=CHANNEL_WIDTH_BROAD;

最初に、チャネルが平均であると考えられます。狭いか広いかをチェックします。



エントリー方向を決定するためのメソッドを変更することも必要です。買いするための条件は、次のようになります：

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (m_ch_width==CHANNEL_WIDTH_NARROW) { if (m_base_high_price> 0 .) if (m_base_high_price>=m_upper_zone[ 1 ]) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } } else if (m_ch_width==CHANNEL_WIDTH_BROAD) { if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; } } return result; }

このメソッドは、２つのブロックで構成されています。最初は、狭いチャネル内にブレイクアウト取引のチェックをします。現在の変形例では、ブレイクアウトは上部バッファーゾーンの先頭に達する価格であると考えられていることに注意してください。2番目のブロックは、価格がすでにリバウンド戦略の下部バッファゾーンに入ったか確認します。



売りをチェックするメソッド - ShortCondition()は - 同じように作成されます。

CEquidChannelExpert::Processing()メソッドは変わりません。

最適化する2つのパラメータがあります。

Variable Start Step

Stop

Narrow channel, pips

100

20

250

Wide channel, pips

350

50

1250



最適化の結果は、ReportOptimizer-signal3.xmlファイルに記載されています。最高は、図8に示されています。





図8 チャネル幅を考慮したトレード結果 2013-2015.

これは最も影響のある要因でしょう。資産曲線は、より顕著な方向を有します。



3.4ボーダーラインストップロスとテイクプロフィットを取ります



テイクプロフィットを取る場合は、現在の戦略の条件にこれらのレベルを調整する能力があるはずです。一定の角度でチャット上のダイナミクスを通してメソッドを作るチャネルがあると、テイクプロフィットは、チャネル境界線と一緒に移動する必要があります。

モデルは便宜のために追加されました。次のようになります。

int m_pattern_0; int m_pattern_1; int m_pattern_2;

以前のバージョンでは、チャネルのいずれかの境界線に触れて価格を決定していました。さて、リバウンドとブレイクアウトモデルを区別します。新しいチャネルモデル - 第3のモデルがあります。新しいチャネルがあり、過去のチャネルで開かれたポジションがある場合、例に必要とされます。モデルがトリガされた場合、ポジションが閉じられます。

買いの条件は、次のようになります：

int CSignalEquidChannel::LongCondition( void ) { int result= 0 ; bool is_position= PositionSelect (m_symbol.Name()); if (m_ch_width_type==CHANNEL_WIDTH_NARROW) { if (m_base_high_price> 0 .) if (m_base_high_price>=m_upper_zone[ 1 ]) { if (IS_PATTERN_USAGE( 1 )) { result=m_pattern_1; if (!is_position) if (m_to_log) { Print ( "

Triggered the \"Breakout of channel border\" model for buying." ); PrintFormat ( "High price: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_base_high_price); PrintFormat ( "Trigger price: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 1 ]); } } } } else { if (m_base_low_price> 0 .) if ((m_base_low_price<=m_lower_zone[ 0 ]) && (m_base_low_price>=m_lower_zone[ 1 ])) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) { result=m_pattern_0; if (!is_position) if (m_to_log) { Print ( "

Triggered the \"Rebound of channel border\" model for buying." ); PrintFormat ( "Low price: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_base_low_price); PrintFormat ( "Zone up: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 0 ]); PrintFormat ( "Zone down: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_upper_zone[ 1 ]); } } } } return result; }

また、売りの条件のチェックをします。

bool CSignalEquidChannel::CheckCloseLong( double &price) const { bool to_close_long= true ; int result= 0 ; if (IS_PATTERN_USAGE( 2 )) result=m_pattern_2; if (result>=m_threshold_close) { if (m_is_new_channel) if (to_close_long) { price= NormalizeDouble (m_symbol. Bid (),m_symbol. Digits ()); if (m_to_log) { Print ( "

Triggered the \"New channel\" model for closing buy." ); PrintFormat ( "Close price: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,price); } } } return to_close_long; }

ショートポジションの場合、決済の条件は同じになります。

さて、トレーリングについていくつか言及します。 CTrailingEquidChannelクラスは CExpertTrailingクラスのために書かれています。



class CTrailingEquidChannel : public CExpertTrailing { protected : double m_sl_distance; double m_tp_distance; double m_upper_val; double m_lower_val; ENUM_CHANNEL_WIDTH_TYPE m_ch_wid_type; public : void CTrailingEquidChannel( void ); void ~CTrailingEquidChannel( void ){}; void SetTradeLevels( double _sl_distance, double _tp_distance); virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo *position, double &sl, double &tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo *position, double &sl, double &tp); bool RefreshData( const CSignalEquidChannel *_ptr_ch_signal); };

チャンネルシグナルから情報を取得するためのメソッドは、赤で強調表示されます。



OOPの基本原理 - 再定義されたショートとロング・ポジションのトレーリングをチェックするためのメソッド。



トレーリングのクラスが実際のチャネルの時間及び価格目標を受信できるようにするためには、 CSignalEquidChannelシグナルクラスとの結合を作成する必要がありました。 CEquidChannelExpertクラス内の定数で実装されました。このアプローチは、シグナル自体のパラメータを変更する危険性なしに、シグナルからすべての必要な情報を得ることができます。

class CEquidChannelExpert : public CExpert { private : const CSignalEquidChannel *m_ptr_ch_signal; public : void CEquidChannelExpert( void ); void ~CEquidChannelExpert( void ); void EquidChannelSignal( const CSignalEquidChannel *_ptr_ch_signal){m_ptr_ch_signal=_ptr_ch_signal;}; const CSignalEquidChannel *EquidChannelSignal( void ) const { return m_ptr_ch_signal;}; protected : virtual bool Processing( void ); virtual bool CheckClose( void ); virtual bool CheckCloseLong( void ); virtual bool CheckCloseShort( void ); virtual bool CheckTrailingStop( void ); virtual bool CheckTrailingStopLong( void ); virtual bool CheckTrailingStopShort( void ); };

決済およびトレーリングのメソッドはまた、EAのクラスで再定義されています。



EquidistantChannelExpert4.mqhファイル内のCEquidChannelExpert::Processing()は次のようになります。

bool CEquidChannelExpert::Processing( void ) { m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } else { if (! this .CheckClose()) { if ( this .CheckTrailingStop()) return true ; return false ; } else { return true ; } } return false ; }

Variable Start Step

Stop

Stop loss, points

25

5

75

Take profit, points 50

5

200



これらのパラメータは、最適化されます。

最適化結果は、ReportOptimizer-signal4.xmlファイルに記載されています。最良の結果は、図9に示されています。





図9 境界線のレベルを考慮した戦略の結果2013-2015.





ボーダーラインの価格水準 - - パフォーマンスは向上しませんでした。



結論

この記事では、移動チャネルに基づいてシグナルを送信するためのクラスを実装するプロセスを提示しました。シグナルバージョンで、テスト結果と取引戦略を行いました。

等距離チャンネルの設定値は、全体で使用されています。したがって、別の要因が有効であったかどうかの結論は、指定の値について真です。

それでも、パフォーマンス結果を改善するための他のメソッドがあります。この記事では、そのような可能性を見つけることに注力しました。