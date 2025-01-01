Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizados
CiCustom
La clase CiCustom está diseñada para utilizar indicadores técnicos personalizados.
Descripción
La clase CiCustom proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador personalizado.
Declaración
|
class CiCustom: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Custom.mqh>
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Establece el número de búferes
|
Obtiene el número de parámetros
|
Obtiene el tipo del parámetro especificado
|
Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo integer
|
Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo double
|
Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo string
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo del objeto