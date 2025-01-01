DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores personalizados 

CiCustom

La clase CiCustom está diseñada para utilizar indicadores técnicos personalizados.

Descripción

La clase CiCustom proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador personalizado.

Declaración

   class CiCustom: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Custom.mqh>

Métodos de la clase

Atributos

 

NumBuffers

Establece el número de búferes

NumParams

Obtiene el número de parámetros

ParamType

Obtiene el tipo del parámetro especificado

ParamLong

Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo integer

ParamDouble

Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo double

ParamString

Obtiene el valor del parámetro especificado de tipo string

Entrada/salida

 

virtual Type

Obtiene el identificador de tipo del objeto